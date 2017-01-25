شقة على النمط المينيمال لأصحاب الذوق الرفيع

يعتمد النمط التبسيطي المينيمال ، على اختيار قطع أثاث قليلة ولكن مميزة، مع ترك أكبر قدر من الفضاء لمنح المساحات الصغيرة مظهرًا أكثر اتساعًا، وهو ما تم تطبيقه بحرفية ودقة عالية في تلك الشقة التي نحن بصدد أخذكم في جولة داخل غرفها.

مشروع اليوم تم تنفيذه من قِبل GIUSEPPINA PIZZO & ROBERTO RASPANTI، بحرفية عالية، طبقوا من خلالها كافة الحيل التصميمية لجعل الشقة تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع.

إن كنت من عشاق الأناقة البيضاء، فبالتأكيد ستحب هذه الشقة! لنبدأ جولتنا..