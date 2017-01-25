شقة على النمط المينيمال لأصحاب الذوق الرفيع

يعتمد النمط التبسيطي
المينيمال، على اختيار قطع أثاث قليلة ولكن مميزة، مع ترك أكبر قدر من الفضاء لمنح المساحات الصغيرة مظهرًا أكثر اتساعًا، وهو ما تم تطبيقه بحرفية ودقة عالية في تلك الشقة التي نحن بصدد أخذكم في جولة داخل غرفها.
مشروع اليوم تم تنفيذه من قِبل GIUSEPPINA PIZZO & ROBERTO RASPANTI، بحرفية عالية، طبقوا من خلالها كافة الحيل التصميمية لجعل الشقة تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع.
إن كنت من عشاق الأناقة البيضاء، فبالتأكيد ستحب هذه الشقة! لنبدأ جولتنا..
طبق المصمم في هذا المنزل الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، حيث ضم كل من غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة كبيرة مفتوحة، ساعدت على جعل الشقة تبدو أكبر وأكثر اتساعًا، خاصة مع تطبيق النمط التبسيطي واختيار قطع أثاث قليلة أساسية.
اللون الأبيض سيطر على الجدران والسقف، فيما اتخذت الأرضية تصميمًا خشبيًا، وهو الرفيق الدائم للأبيض، لكسر برودته وتزويد الغرفة بشيء من الدفئ.
اقتصرت غرفة المعيشة على أريكتين باللون البني الداكن، الذي يُشكل تناقضًا أنيقًا مع الأبيض المُشرق، وقد استندت على الجدار المقابل لهما، طاولة تلفاز تكاد تكون خفية للماثلة لونها مع لون الجدار، كذلك يمكننا بصعوبة ملاحظة طاولة صغيرة وضعت بين الأريكتين وقد وضعت على سطحها وحدة إضاءة بيضاوية رقيقة، لدعم الضوء الخفي في السقف، وربما توفير إضاءة هادئة ليلًا أثناء متابعة شاشة التلفاز المسطحة.
أما عن طاولة الطعام، فقد اتخذت تصميم أبيض لامع بسيط للغاية، وكذلك الكراسي بالمثل، ربما ينقصها فقط مزهرية أنيقة مع بعض الورود الملونة لإضفاء بعض الحيوية عليها.
تتمع المسحة المفتوحة بإضاءات هادئة على النمط التبسيطي، حيث وحدات الإضاء الصغيرة المثبتة في السقف، مع بعض الإضاءات الخفية في الزوايا.
ربما ينقص تلك المساحة بعض اللمسات الصغيرة، سجاد أنيق، وبعض القطع الديكورية هنا وهناك، وربما بعض الإطارات لتزيين الجدران!!
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المطبخ عبارة عن مساحة بيضاء لامعة نظيفة ومرتبة، وقد صمم على خط واحد من مستويين من الخزانات التي دمجت بداخلها أجهزة الطهي لتوفير المساحة والمزيد من العصرية. يتمتع المطبخ بإضاءات ممثالة لغرفة المعيشة لاستمرار التناغم، نظرًا لكونه مساحة متصلة بها من خلال فتحة كبيرة بدون أبواب أو فواصل.
تعامل المصمم بذكاء واحترافية مع صغر مساحة المنزل، حيث ابقى على الغرف متصلة من خلال فتحات واسعة ولكن بدون أبواب أو فواصل حقيقية، وبقيت الأعمدة قائمة فقط للتقسيم ومنح كل غرفة خصوصيتها ومساحتها الخاصة، حتى أن باب غرفة النوم قد طُلي بالأبيض بدون إطار.
نصل بكم إلى غرفة النوم، حيث السرير المزدوج وقد تزين بفراش بدرجة بين الأزرق الفاتح والرمادي، مع لوح أمامي من وسادتين رماديتين كبيرتين، وإلى جانبه، قد وضع كومود أبيض صغير مع أباجورة رمادية صغيرة، لتحقيق تناغم سلس في ألوان الغرفة.
تتمتع الغرفة بشرفة صغيرة تسمح بنفاذ الضوء وتجدد الهواء، وقد تركت أبوابها الزجاجية عارية دون ستائر للابقاء على الطابع التبسيطي الذي يكتفي بما هو أساسي.
أما عن الجدران البيضاء، فقد اكتفت بإطار واحد للتزيين، وقد عُلق فوق السرير بمظهره المعدني ليعوض عن اللوح الأمامي الغائب للسرير.
استمر الأبيض في سيطرته على تصميم الحمام، الذي يبدو كبيرًا مقارنة بحجم الشقة، وذلك بفضل إشراقته القوية، واختيار مرآة ممتدة عرضيًا فوق الخزانة التي تحوي حوض بيضاوي صغير.
مازالت الأرضية الخشبية ممتدة في كل أرجاء المنزل وحتى الحمام، مع اثنين من قطع السجاد الصغيرة، لابقائها جافة قدر الإمكان. وعلى الرغم من مساحة الحمام الكبيرة نسبيًا، إلا أن المصمم استبدل البانيو بكابينة استحمام زجاجية، للابقاء على أكبر قدر من الفضاء.