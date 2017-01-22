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زيارة مفاجأة..نظف منزلك في 5 دقائق!

أميرة قاسم أميرة قاسم
Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
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بالتأكيد كلنا تعرضنا لزيارة مفاجأة للمنزل أو على الأقل قدوم الضيوف في وقت أبكر من المتفق عليه، الأمر الذي قد يضعك في موقف حرج إن لم يكن المنزل على استعداد لاستقبال زوارك وقد يشعرك أنت شخصيا من بالانزعاج من الزيارة ككل لأنك بالتأكيد لا تريد أن يؤخذ عنك انبطاع بأنك تعيش بمنزل فوضوي، لذا لنحن في هوميفاي قد وضعنا خطة إنقاذ لترتيب المنزل والأهم أنها لن تستغرق سوى 5 دقائق فقط.

نظف الأسطح

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

عليك أن تبدأ أولا بتنظيف وترتيب أكثر الأشياء وضوحا وتأثيرا على مظهر غرفة الاستقبال ككل، فلنقل أنها الأسطح. ابدأ بترتيب وتنظيف أسطح الطاولات والأرضيات، استخدام المكنسة الكهربائية قد يكون مسفعا في هذه اللحظة، كما أنه ليس من الضروري استخدام منتجات منظفات عديدة، كن عمليا فقطعة قماس مبتلة قليلا ستفي بالغرض.

نظف التليفزيون

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تنظيف وترتيب المدخل أمر ضروري بالطبع لأنه ما أول ما يعطي ضيوفك انطباع عن منزلك، لكن يمكن تأجيل ترتيبه إلى النهاية خاصة وأن المرور عليه سيكون سريعا، ما عليك أن تعطيه اهتمام أولا هو غرفة المعيشة، ولتبدأ بالتيلفزيون لأنه في معظم المنازل هو النقطة البصرية المركزية للغرفة، نظف سطح التيلفزيون من الأتربة لأنها تكون واضحة للغاية بسبب لون الشاشة الأسود.

والآن ..فنتوجه إلى الحمام

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

عندما يتعلق الأمر بالحمام فالنظافة أمر حتمي، لذا من الأفضل أن نحافظ على نظافته بقدر الإمكان طوال الوقت بغض النظر عن استقبال الضيوف بالمنزل، لكن هناك بعض التفاصيل التي ستلفت انتباه ضيوفك عليك الاهتمام بها، منها تغيير المناشف ووضع مناديل ورقية جديدة والتأكد من وجود صابون لليد بكمية كافية ثم اختم هذه الجولة بتنظيف سريع للمرآة مع رشة بسيطة من معطرات الجو.

يمكنك الإطلاع على كتاب الأفكار هذا  ليساعدك على الحصول على منزل مرتب دائما.

اخف الأطباق المتسخة

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

تركام الأطباق والصحون في حوض المطبخ مشهد بالطبع لن ترغب في رؤية ضيوفك له، كما أنه ليس الوقت المناسب لتنظيفهم الآن فالضيوف على وشك الوصول، لذا من الأفضل أن تخفيهم عن المشهد سواء بوضعهم داخل غسالة الأطباق دون ترتيبأو حتى بالفرن، المهم أن يبقى الحوض خاليا.

تخلص من شعر الحيوانات الأليفة

Katzentürme, stylecats® stylecats® المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

وجود حيواناات أليفة بالمنزل أمر رائع لكنه شاق أيضا بسبب واجبات التنظيف اليومية تجاههم وتجاه ما يفسدونه في المنزل، من الأمور الواجب الاهتمام بها عند استقبال الضيوف هو ازالة الفرو المتطاير منهم على الكنب والسجاد، لذا من الأفضل أن يكون لديك بشكل دائم طبقة حماية موضوعة على الكنب تزيلها وقت استقبال الزوار، السجاد أيضا من المنسوجات التي يتجمع عليها فرو الحيوانات، لذا استخدم الكنسة الكهربائية بشكل سريع وستفي بالغرض.

الإضاءة

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

الإضاءة لها تأثير مبهر على أي مكان، وحتى وإن كان المكان غير مكتمل الترتيب فإنها تمنحك شعورا بالإشراق وهو أمر مطلوب أن ينتقل لضيوفك، إن كانت الزيارة خلال النهار افتح الستائر واسمح للضوء الطبيعي أن يكسو المكان، أما إن كانت العكس فاضئ كل مصابيح غرفة الاستقبال حتى لا يكون هناك أركان مظلمة بالمكان.

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اهتم بالتفاصيل الصغيرة بالغرفة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هناك بعض التفاصيل الصغيرة الاهتمام بها لن يستغرق سوى دقيقتين لكن تأثيرها على مظهر الغرفة كبيروتزيد شعورك بترتيب المكان، مثل ترتيب المخدات ووضع السجادة بشكل منضبط و ترتيب إطارات الصور وإزالة كل ما هو غير ضروري بالمكان وإخفاءه مثل الجرائد والمجلات.

اقرأ أيضا: 20 نصيحة لتجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة

رائحة زكية

Home Staging Como Vender una Vivienda Eficazmente, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

بعض الناس يتذكروت منازل الآخرون بفضل رائحتها، لذا سيكون من الأفضل أن يصل زوارك ورائحة المنزل زكية، يمكنك اقتناء بعض الشموع العطرة والتي غالب ما تأتي في أشكال جمالية أو استخدم معطرات الجو التي تدوم لفترة طويلة، إن لم يكن لديك أي منها فاكتفى بفتح النوافذ وتهوية المكان بشكل جيد.

الخدعة الأخيرة

Cocina lacada alto brillo crema con terminaciones curvas, COCINAS CASTILLO COCINAS CASTILLO مطبخرفوف وأدراج MDF Beige
COCINAS CASTILLO

COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO
COCINAS CASTILLO

بعد كل هذا المجهود لست في حاجة أن يضيع بسبب أن يأتي زوارك ويجدوا أدوات التنظيف في كل مكان، لذا الخدعة الأخيرة هى أن تخفي تماما كل أدوات التنظيف بإعادتها إلى أماكنها بعيدا عن نظر الضيوف. 

لمزيد من الأفكار اقرأ:  10 لمسات رائعة لمنزلك ترحب بضيوفك

اختيار الخامة المثالية لسطح العمل بالمطبخ

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