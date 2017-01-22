زيارة مفاجأة..نظف منزلك في 5 دقائق!

بالتأكيد كلنا تعرضنا لزيارة مفاجأة للمنزل أو على الأقل قدوم الضيوف في وقت أبكر من المتفق عليه، الأمر الذي قد يضعك في موقف حرج إن لم يكن المنزل على استعداد لاستقبال زوارك وقد يشعرك أنت شخصيا من بالانزعاج من الزيارة ككل لأنك بالتأكيد لا تريد أن يؤخذ عنك انبطاع بأنك تعيش بمنزل فوضوي، لذا لنحن في هوميفاي قد وضعنا خطة إنقاذ لترتيب المنزل والأهم أنها لن تستغرق سوى 5 دقائق فقط.
عليك أن تبدأ أولا بتنظيف وترتيب أكثر الأشياء وضوحا وتأثيرا على مظهر غرفة الاستقبال ككل، فلنقل أنها الأسطح. ابدأ بترتيب وتنظيف أسطح الطاولات والأرضيات، استخدام المكنسة الكهربائية قد يكون مسفعا في هذه اللحظة، كما أنه ليس من الضروري استخدام منتجات منظفات عديدة، كن عمليا فقطعة قماس مبتلة قليلا ستفي بالغرض.
تنظيف وترتيب المدخل أمر ضروري بالطبع لأنه ما أول ما يعطي ضيوفك انطباع عن منزلك، لكن يمكن تأجيل ترتيبه إلى النهاية خاصة وأن المرور عليه سيكون سريعا، ما عليك أن تعطيه اهتمام أولا هو غرفة المعيشة، ولتبدأ بالتيلفزيون لأنه في معظم المنازل هو النقطة البصرية المركزية للغرفة، نظف سطح التيلفزيون من الأتربة لأنها تكون واضحة للغاية بسبب لون الشاشة الأسود.
عندما يتعلق الأمر بالحمام فالنظافة أمر حتمي، لذا من الأفضل أن نحافظ على نظافته بقدر الإمكان طوال الوقت بغض النظر عن استقبال الضيوف بالمنزل، لكن هناك بعض التفاصيل التي ستلفت انتباه ضيوفك عليك الاهتمام بها، منها تغيير المناشف ووضع مناديل ورقية جديدة والتأكد من وجود صابون لليد بكمية كافية ثم اختم هذه الجولة بتنظيف سريع للمرآة مع رشة بسيطة من معطرات الجو.
يمكنك الإطلاع على كتاب الأفكار هذا ليساعدك على الحصول على منزل مرتب دائما.
تركام الأطباق والصحون في حوض المطبخ مشهد بالطبع لن ترغب في رؤية ضيوفك له، كما أنه ليس الوقت المناسب لتنظيفهم الآن فالضيوف على وشك الوصول، لذا من الأفضل أن تخفيهم عن المشهد سواء بوضعهم داخل غسالة الأطباق دون ترتيبأو حتى بالفرن، المهم أن يبقى الحوض خاليا.
وجود حيواناات أليفة بالمنزل أمر رائع لكنه شاق أيضا بسبب واجبات التنظيف اليومية تجاههم وتجاه ما يفسدونه في المنزل، من الأمور الواجب الاهتمام بها عند استقبال الضيوف هو ازالة الفرو المتطاير منهم على الكنب والسجاد، لذا من الأفضل أن يكون لديك بشكل دائم طبقة حماية موضوعة على الكنب تزيلها وقت استقبال الزوار، السجاد أيضا من المنسوجات التي يتجمع عليها فرو الحيوانات، لذا استخدم الكنسة الكهربائية بشكل سريع وستفي بالغرض.
الإضاءة لها تأثير مبهر على أي مكان، وحتى وإن كان المكان غير مكتمل الترتيب فإنها تمنحك شعورا بالإشراق وهو أمر مطلوب أن ينتقل لضيوفك، إن كانت الزيارة خلال النهار افتح الستائر واسمح للضوء الطبيعي أن يكسو المكان، أما إن كانت العكس فاضئ كل مصابيح غرفة الاستقبال حتى لا يكون هناك أركان مظلمة بالمكان.
هناك بعض التفاصيل الصغيرة الاهتمام بها لن يستغرق سوى دقيقتين لكن تأثيرها على مظهر الغرفة كبيروتزيد شعورك بترتيب المكان، مثل ترتيب المخدات ووضع السجادة بشكل منضبط و ترتيب إطارات الصور وإزالة كل ما هو غير ضروري بالمكان وإخفاءه مثل الجرائد والمجلات.
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بعض الناس يتذكروت منازل الآخرون بفضل رائحتها، لذا سيكون من الأفضل أن يصل زوارك ورائحة المنزل زكية، يمكنك اقتناء بعض الشموع العطرة والتي غالب ما تأتي في أشكال جمالية أو استخدم معطرات الجو التي تدوم لفترة طويلة، إن لم يكن لديك أي منها فاكتفى بفتح النوافذ وتهوية المكان بشكل جيد.
بعد كل هذا المجهود لست في حاجة أن يضيع بسبب أن يأتي زوارك ويجدوا أدوات التنظيف في كل مكان، لذا الخدعة الأخيرة هى أن تخفي تماما كل أدوات التنظيف بإعادتها إلى أماكنها بعيدا عن نظر الضيوف.
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