زيارة مفاجأة..نظف منزلك في 5 دقائق!

عندما يتعلق الأمر بالحمام فالنظافة أمر حتمي، لذا من الأفضل أن نحافظ على نظافته بقدر الإمكان طوال الوقت بغض النظر عن استقبال الضيوف بالمنزل، لكن هناك بعض التفاصيل التي ستلفت انتباه ضيوفك عليك الاهتمام بها، منها تغيير المناشف ووضع مناديل ورقية جديدة والتأكد من وجود صابون لليد بكمية كافية ثم اختم هذه الجولة بتنظيف سريع للمرآة مع رشة بسيطة من معطرات الجو.

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