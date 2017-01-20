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9 حيل ستوفر وقتك وأموالك عند التسوق من أيكيا

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة Blue
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من منا لا يحب التسوق من أيكيا، ولكن لا يمكننا إنكار أنه في الكثير من الأحيان يكون سبب في ضياع الوقت والمال، فكل شئ هناك مغري من طاولات، أرائك، نباتات أو حتى اكسسوارات البيت والمطبخ، فيمكنك إيجاد كل شئ قد تحتاجه والذي يناسب كل الأذواق. 

كيف يمكننا زيارة أيكيا والتغاضي عن كل الإغراءات بدون إيذاء ميزانيتنا ووقتنا إذاً؟ في مقال اليوم سنعطيكم دليل لبعض الحيل والتي ستساعدكم على شراء ما تحتاجوه فقط مع تجنب المصاريف الزائدة.

1.تصفح الموقع قبل الذهاب إلى المتجر

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

لا تذهب إلا المتجر بدون معرفة ما تريد، فيمكنك تصفح الموقع لعرض كل الإمكانيات المتاحة. فالموقع يوفر لك كل المعلومات والتي تشمل السعر، المقاسات والألوان. فالإطلاع على الموقع يتيح لك أن تأخذ وقتك في إتخاذ القرار المناسب ومعرفة ما تحتاجه بالسعر المناسب. فهذه الطريقة ستوفر وقتك وتتيح لك معرفة ما تريد بدون الوقوع في فخ شراء ما لا تحتاجه.

2.قم بتجهيز قائمة بما تحتاجه

Küchenfronten und Arbeitsplatten für Ihre IKEA® Küche, Reform Reform مطبخرفوف وأدراج
Reform

Reform
Reform
Reform

إحرص على كتابة إسم ورقم المنتج لتجنب الخلط بين المنتجات وحاول الإلتزام بهذه القائمة لتتمكن من شراء ما تحتاجه فقط، فغالباً ما ننسى أنفسنا ونقوم بشراء أشياء لا نحتاجها وننسى ما نحتاجه بسبب الإغراءات اللانهائية.

3.​أشترك في برنامج عائلة أيكيا

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة الاطفال
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا كنت تتسوق في أيكيا بشكل دائم فيجب عليك الاشتراك في برنامج عائلة أيكيا فبالإضافة للخصومات على قسم عائلة أيكيا فهناك خصومات سرية فقط للعملاء المميزين. اسأل على هذه العروض والمزايا الأخرى لهذا البرنامج.

4.اقتنص فرص العروض

homify غرفة السفرة Blue
homify

homify
homify
homify

قم باقتناص فرص العروض حول العام لشراء ما تحتاج بسعر أقل، إبحث عن المنتجات ذات الشارة صفراء اللون، فهي تدل على الخصومات والعروض. ولكن تجنب شراء ما لا تحتاج وقوعاً في فخ الخصومات.

5.تجنب التسوق في ساعات الذورة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

لتوفير الوقت وتجنب الطوابير، قم بزيارة أيكيا صباحاً في أيام الأسبوع وليس في العطلات الأسبوعية.

6.وفر أموالك في المطعم

D`s HOUSE, dwarf dwarf غرفة السفرة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

لا تزور أيكيا وأنت جائع، فقبل الذهاب لأيكيا إحرص على أن تكون شبعان، وربما يجب تجنب المطعم من الأساس حيث أن رائحة الطعام الشهية يمكنها تشتت تركيزك وتجعلك تشترى بشكل غير واع. أما إذا أردت الحصول على راحة لتناول شئ سريع وموفر في الميزانية فيمكنك تناول هوت دوج أو البحث عن العروض اليومية وعروض عائلة أيكيا.

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7.استرد مالا تحتاجه

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

في أيكيا هناك سياسة لاستبدال أو استرجاع أي منتج في خلال 30 يوم والذي يعطيك فرصة لاسترجاع أي منتج قد يكون لون أو مقاسة غير مناسب أو ربما قد تكون اشتريته بدون وعي وتفكير.

8.​اصنعها بنفسك

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

من أحد مميزات منتجات أيكيا هي البساطة والتي تتيح لك فرصة لبعض الإبداع ووضع شخصيتك على هذه المنتجات، فيمكنك دهان خزانة بشكل متميز، أو تحويل كرسي إلى طاولة وهكذا. كلها طرق لتوفير الأموال مع وضع بصمتك الشخصية على المنتجات لتكون متميزة وغير مكررة.

9.تجنب المتاهات

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa الممر والمدخل
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا كانت وجهنك محددة لا داعي من التحرك مع الأسهم ولكن إبحث عن الإختصارات والمتمثلة في فتحات تأخذك من قسم لآخر دون التعرض للإغراءات.

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