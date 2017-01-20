9 حيل ستوفر وقتك وأموالك عند التسوق من أيكيا

من منا لا يحب التسوق من أيكيا، ولكن لا يمكننا إنكار أنه في الكثير من الأحيان يكون سبب في ضياع الوقت والمال، فكل شئ هناك مغري من طاولات، أرائك، نباتات أو حتى اكسسوارات البيت والمطبخ، فيمكنك إيجاد كل شئ قد تحتاجه والذي يناسب كل الأذواق.

كيف يمكننا زيارة أيكيا والتغاضي عن كل الإغراءات بدون إيذاء ميزانيتنا ووقتنا إذاً؟ في مقال اليوم سنعطيكم دليل لبعض الحيل والتي ستساعدكم على شراء ما تحتاجوه فقط مع تجنب المصاريف الزائدة.