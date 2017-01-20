9 حيل ستوفر وقتك وأموالك عند التسوق من أيكيا

من منا لا يحب التسوق من أيكيا، ولكن لا يمكننا إنكار أنه في الكثير من الأحيان يكون سبب في ضياع الوقت والمال، فكل شئ هناك مغري من طاولات، أرائك، نباتات أو حتى اكسسوارات البيت والمطبخ، فيمكنك إيجاد كل شئ قد تحتاجه والذي يناسب كل الأذواق.
كيف يمكننا زيارة أيكيا والتغاضي عن كل الإغراءات بدون إيذاء ميزانيتنا ووقتنا إذاً؟ في مقال اليوم سنعطيكم دليل لبعض الحيل والتي ستساعدكم على شراء ما تحتاجوه فقط مع تجنب المصاريف الزائدة.
لا تذهب إلا المتجر بدون معرفة ما تريد، فيمكنك تصفح الموقع لعرض كل الإمكانيات المتاحة. فالموقع يوفر لك كل المعلومات والتي تشمل السعر، المقاسات والألوان. فالإطلاع على الموقع يتيح لك أن تأخذ وقتك في إتخاذ القرار المناسب ومعرفة ما تحتاجه بالسعر المناسب. فهذه الطريقة ستوفر وقتك وتتيح لك معرفة ما تريد بدون الوقوع في فخ شراء ما لا تحتاجه.
إحرص على كتابة إسم ورقم المنتج لتجنب الخلط بين المنتجات وحاول الإلتزام بهذه القائمة لتتمكن من شراء ما تحتاجه فقط، فغالباً ما ننسى أنفسنا ونقوم بشراء أشياء لا نحتاجها وننسى ما نحتاجه بسبب الإغراءات اللانهائية.
إذا كنت تتسوق في أيكيا بشكل دائم فيجب عليك الاشتراك في برنامج عائلة أيكيا فبالإضافة للخصومات على قسم عائلة أيكيا فهناك خصومات سرية فقط للعملاء المميزين. اسأل على هذه العروض والمزايا الأخرى لهذا البرنامج.
قم باقتناص فرص العروض حول العام لشراء ما تحتاج بسعر أقل، إبحث عن المنتجات ذات الشارة صفراء اللون، فهي تدل على الخصومات والعروض. ولكن تجنب شراء ما لا تحتاج وقوعاً في فخ الخصومات.
لتوفير الوقت وتجنب الطوابير، قم بزيارة أيكيا صباحاً في أيام الأسبوع وليس في العطلات الأسبوعية.
لا تزور أيكيا وأنت جائع، فقبل الذهاب لأيكيا إحرص على أن تكون شبعان، وربما يجب تجنب المطعم من الأساس حيث أن رائحة الطعام الشهية يمكنها تشتت تركيزك وتجعلك تشترى بشكل غير واع. أما إذا أردت الحصول على راحة لتناول شئ سريع وموفر في الميزانية فيمكنك تناول هوت دوج أو البحث عن العروض اليومية وعروض عائلة أيكيا.
في أيكيا هناك سياسة لاستبدال أو استرجاع أي منتج في خلال 30 يوم والذي يعطيك فرصة لاسترجاع أي منتج قد يكون لون أو مقاسة غير مناسب أو ربما قد تكون اشتريته بدون وعي وتفكير.
من أحد مميزات منتجات أيكيا هي البساطة والتي تتيح لك فرصة لبعض الإبداع ووضع شخصيتك على هذه المنتجات، فيمكنك دهان خزانة بشكل متميز، أو تحويل كرسي إلى طاولة وهكذا. كلها طرق لتوفير الأموال مع وضع بصمتك الشخصية على المنتجات لتكون متميزة وغير مكررة.
إذا كانت وجهنك محددة لا داعي من التحرك مع الأسهم ولكن إبحث عن الإختصارات والمتمثلة في فتحات تأخذك من قسم لآخر دون التعرض للإغراءات.
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