منزل راقي بديكورات داخلية ساحرة

فنعود أدراجنا للأسفل حيث تقع غرف الاستقبال والمعيشة، من الصور يتضح أن كل قطاعات المنزل تنعم بكم هائل من الضوء الطبيعي وذلك بفضل تعدد النوافذ في كل جوانب الواجهة، بالإضافة إلى أن المنزل يقع على ارتفاع عالي معزول.

الدفء والشعور بالراحةيسود الغرفة بسبب الارضية الباركية والألوان المستخدمة في المنسوجات، وعلى الرغم من أن الأثاث يبدو تقليدي التصميم إلا إنه يبدو مريحا للغاية.