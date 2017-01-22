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منزل راقي بديكورات داخلية ساحرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
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إن كنت ممن يفضلون التصميمات الكلاسيكية الراقية، فكتاب الأفكار هذا لك!

جولتنا اليوم برعاية شركة التصوير الاحترافية iEmotional Hotel & Real Estate Photography والتي تعمل في الأساس على التقاط صور جذابة وفريدة للمنازل والفنادق بشكل مبهر لكل من يراها، الجولة ستكون داخل منزل عائلي يقع في مدينة إشتوريل بالبرتغال، أكثر ما يميزه هو مساحاته الرحبة وإطلالته المشرقة، لنبدأ مشاهدة الصور!

ممرات واسعة ومشرقة

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

ولأن هذا المنزل فريد قررنا أن نبدأ جولتنا من الدور العلوي حيث توجد غرف النوم الخاصة والحمامات، المميز بهذا الممر بجانب اتساعه هو إشراقه بفضل النافذة العلوية في السقف والتي أضاءت القطاع بالكامل بضوء الشمس الطبيعي.

درجات الأحمر

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

الدرجات االحمراء المميزة والدافئة بالغرفة تآلفت تماما مع الديكورات الكلاسيكة الهادئة، صاحب هذه اغرفة سيستمع بمساحة هادئة ومريحة بفضل الإضاءة الطبيعية التي تكسو المكان بفضل تعدد النوافذ بالغرفة.

الأخضر الهادئ

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

غرفة النوم الآخرى تبدو أصغر في المساحة ولهذا كان من الأفضل اختيار درجات لونية هادئة مثل درجة الأخضر، لكن صغر مساحتها لم يمنها من التمتع بنافذة كبيرة تطل على منظر طبيعي خلاب.

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة الملابس
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

كل غرف النوم مزودة بخزانات كبيرة مدفونة في الجدار كتلك التي في الصورة لتوفير مساحة كبيرة للتخزين مع لون أبيض حتى لا تشغل حيز كبير من الفراغ البصري للمكان.

الدفء والراحة

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

فنعود أدراجنا للأسفل حيث تقع غرف الاستقبال والمعيشة، من الصور يتضح أن كل قطاعات المنزل تنعم بكم هائل من الضوء الطبيعي وذلك بفضل تعدد النوافذ في كل جوانب الواجهة، بالإضافة إلى أن المنزل يقع على ارتفاع عالي معزول.

الدفء والشعور بالراحةيسود الغرفة بسبب الارضية الباركية والألوان المستخدمة في المنسوجات، وعلى الرغم من أن الأثاث يبدو تقليدي التصميم إلا إنه يبدو مريحا للغاية.

تقليدي لكن فاخر

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

غرفة المعيشة بالفعل مكان راقي وفخم للغاية، حيث استخدمت خامات ومنسوجات مختلفة لخلق بيئة غنية بالتنوع، ورغم هذا التنوع والاختلاف لكنها توحدت لتشكيل بيئة متناغمة ومريحة.

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توازن متماثل

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

الكنبتان المتماثلتان هما أول ما يجذب الانتباه في الغرفة وذلك بفضل الأقمشة الفريدة المستخدمة في تنجيدها، الصورة تُظهر الاتقان في تحقيق مبدأ التوازن المتماثل في النمط الكلاسيكي، فتجد التباعد بين النفاذتين متقارب مع التباعد بين الكنبتين وفي الوسط تقع المدفأة والطاولة الخشبية على نفس المستوى أيضا.

غرفة الطعام

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة السفرة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

غرفة الطعام رائعة! تنوعت الدرجات اللونية المستخدمة بين البني والأصفر الذهبي والكريمي لتتداخل مع الضوء الطبيعي الذي يدخلها من أكثر من زاوية خالقا في النهاية بيئة رحبة ومشرقة، السقف العالي للغرفة يزيد من الشعور بفخامة المكان خاصة مع الثريا الذهبية شديد الأناقة المتدلية من السقف.

مطبخ بسيط وعملي

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias مطبخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تصميم المطبخ بسيط وعملي ويعتمد على توفير كل ما هو ضروري، كما أنه مزود بطاولة تتسع للعائلة لتناول الطعام حتى تظل الغرفة الخارجية نظيفة ومرتبة طوال الوقت. استعان المصمم بأرضية من الجرانيت وهى من الخامات الراقية والمكلفة لكن ميزتها الكبرى قوة تحملها وسهولة تنظيفها،

The kitchen is a simple and discreet division whose focus is its functional side. As such it is possible to see a dining area, with a wooden table that allows to reunite the family after a day of work.
The covering is done with tiles thus facilitating the cleaning of the place, since this space is subject to other types functions that require a greater functionality in relation to the other divisions of the house.

مشرق ومتسع

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias مطبخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

إن كانت الصورة السابقة أوهمتك بأن المطبخ صغير فهذه الصورة ستغير رأيك بكل تأكيد حيث يتمد المطبخ على مساحة طولية مع نافذة كبيرة تسمح بدخول كم أكبر من الضوء.

مشهد مذهل

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias بلكونة أو شرفة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

الصوةر تزهر لك شرفة المنزل التي تطل على منظر طبيعي يحيطها من كل جانب، وهو ما يجعلها مكانا مثاليا لتناول الإفطار في الصباح أثناء الاستمتاع بالشمس ومشهد البحر في الأفق.

وأخيرا ..الواجهة

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias كوخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

ولنختتم جولتنا بين صور ذلك المنزل بهذه الصورة الرائعة التي تظهر جمال وروعة الواجهة خاصة مع تلك الشجرة الكثيفة والمزهرة بورود بالوان نابضة بالحياة.

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