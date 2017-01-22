منزل راقي بديكورات داخلية ساحرة

إن كنت ممن يفضلون التصميمات الكلاسيكية الراقية، فكتاب الأفكار هذا لك!
جولتنا اليوم برعاية شركة التصوير الاحترافية iEmotional Hotel & Real Estate Photography والتي تعمل في الأساس على التقاط صور جذابة وفريدة للمنازل والفنادق بشكل مبهر لكل من يراها، الجولة ستكون داخل منزل عائلي يقع في مدينة إشتوريل بالبرتغال، أكثر ما يميزه هو مساحاته الرحبة وإطلالته المشرقة، لنبدأ مشاهدة الصور!
ولأن هذا المنزل فريد قررنا أن نبدأ جولتنا من الدور العلوي حيث توجد غرف النوم الخاصة والحمامات، المميز بهذا الممر بجانب اتساعه هو إشراقه بفضل النافذة العلوية في السقف والتي أضاءت القطاع بالكامل بضوء الشمس الطبيعي.
الدرجات االحمراء المميزة والدافئة بالغرفة تآلفت تماما مع الديكورات الكلاسيكة الهادئة، صاحب هذه اغرفة سيستمع بمساحة هادئة ومريحة بفضل الإضاءة الطبيعية التي تكسو المكان بفضل تعدد النوافذ بالغرفة.
غرفة النوم الآخرى تبدو أصغر في المساحة ولهذا كان من الأفضل اختيار درجات لونية هادئة مثل درجة الأخضر، لكن صغر مساحتها لم يمنها من التمتع بنافذة كبيرة تطل على منظر طبيعي خلاب.
كل غرف النوم مزودة بخزانات كبيرة مدفونة في الجدار كتلك التي في الصورة لتوفير مساحة كبيرة للتخزين مع لون أبيض حتى لا تشغل حيز كبير من الفراغ البصري للمكان.
فنعود أدراجنا للأسفل حيث تقع غرف الاستقبال والمعيشة، من الصور يتضح أن كل قطاعات المنزل تنعم بكم هائل من الضوء الطبيعي وذلك بفضل تعدد النوافذ في كل جوانب الواجهة، بالإضافة إلى أن المنزل يقع على ارتفاع عالي معزول.
الدفء والشعور بالراحةيسود الغرفة بسبب الارضية الباركية والألوان المستخدمة في المنسوجات، وعلى الرغم من أن الأثاث يبدو تقليدي التصميم إلا إنه يبدو مريحا للغاية.
غرفة المعيشة بالفعل مكان راقي وفخم للغاية، حيث استخدمت خامات ومنسوجات مختلفة لخلق بيئة غنية بالتنوع، ورغم هذا التنوع والاختلاف لكنها توحدت لتشكيل بيئة متناغمة ومريحة.
الكنبتان المتماثلتان هما أول ما يجذب الانتباه في الغرفة وذلك بفضل الأقمشة الفريدة المستخدمة في تنجيدها، الصورة تُظهر الاتقان في تحقيق مبدأ التوازن المتماثل في النمط الكلاسيكي، فتجد التباعد بين النفاذتين متقارب مع التباعد بين الكنبتين وفي الوسط تقع المدفأة والطاولة الخشبية على نفس المستوى أيضا.
غرفة الطعام رائعة! تنوعت الدرجات اللونية المستخدمة بين البني والأصفر الذهبي والكريمي لتتداخل مع الضوء الطبيعي الذي يدخلها من أكثر من زاوية خالقا في النهاية بيئة رحبة ومشرقة، السقف العالي للغرفة يزيد من الشعور بفخامة المكان خاصة مع الثريا الذهبية شديد الأناقة المتدلية من السقف.
تصميم المطبخ بسيط وعملي ويعتمد على توفير كل ما هو ضروري، كما أنه مزود بطاولة تتسع للعائلة لتناول الطعام حتى تظل الغرفة الخارجية نظيفة ومرتبة طوال الوقت. استعان المصمم بأرضية من الجرانيت وهى من الخامات الراقية والمكلفة لكن ميزتها الكبرى قوة تحملها وسهولة تنظيفها،
The kitchen is a simple and discreet division whose focus is its functional side. As such it is possible to see a dining area, with a wooden table that allows to reunite the family after a day of work.
The covering is done with tiles thus facilitating the cleaning of the place, since this space is subject to other types functions that require a greater functionality in relation to the other divisions of the house.
إن كانت الصورة السابقة أوهمتك بأن المطبخ صغير فهذه الصورة ستغير رأيك بكل تأكيد حيث يتمد المطبخ على مساحة طولية مع نافذة كبيرة تسمح بدخول كم أكبر من الضوء.
الصوةر تزهر لك شرفة المنزل التي تطل على منظر طبيعي يحيطها من كل جانب، وهو ما يجعلها مكانا مثاليا لتناول الإفطار في الصباح أثناء الاستمتاع بالشمس ومشهد البحر في الأفق.
ولنختتم جولتنا بين صور ذلك المنزل بهذه الصورة الرائعة التي تظهر جمال وروعة الواجهة خاصة مع تلك الشجرة الكثيفة والمزهرة بورود بالوان نابضة بالحياة.
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