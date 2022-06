منزل راقي بديكورات داخلية ساحرة

تصميم المطبخ بسيط وعملي ويعتمد على توفير كل ما هو ضروري، كما أنه مزود بطاولة تتسع للعائلة لتناول الطعام حتى تظل الغرفة الخارجية نظيفة ومرتبة طوال الوقت. استعان المصمم بأرضية من الجرانيت وهى من الخامات الراقية والمكلفة لكن ميزتها الكبرى قوة تحملها وسهولة تنظيفها،

The kitchen is a simple and discreet division whose focus is its functional side. As such it is possible to see a dining area, with a wooden table that allows to reunite the family after a day of work.

The covering is done with tiles thus facilitating the cleaning of the place, since this space is subject to other types functions that require a greater functionality in relation to the other divisions of the house.