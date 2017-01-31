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10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ELEMENTS Badimpressionen, ELEMENTS Nürtingen ELEMENTS Nürtingen حمام دوش وأحواض إستحمام Black
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اللون الأسود هو لون القوة والصلابة، وأينما كان يُعطي أناقة وتميز واضح، فهو سيد الألوان وأكثرها فخامة، ولذلك لم يكن هناك أفضل منه في تصميم الحمامات المختلفة والرائعة، إذ أن حمامك هو أهم غرف منزلك التي عليك اختيارها بعناية وانتقاء تفاصيلها بإهتمام، وذلك للحصول على حمام مُريح وأنيق ومميز، ولأن هوميفاي يهتم بكل الأزواق ويراعي الاختلافات بينها فيقدم لك في هذا المقال 10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر بتصميماتها الرائعة والمميزة.

1.اتساع وبراح

ELEMENTS Badimpressionen, ELEMENTS Nürtingen ELEMENTS Nürtingen حمام دوش وأحواض إستحمام Black
ELEMENTS Nürtingen

ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen

حمام على مساحة واسعة ساد فيها الأثاث الأسود من بانيو أنيق سيراميكي، حيث اتخذ اللون الأسود من الخارج والأبيض لقلبه من الداخل، بالإضافة إلى مسافة لا بأس بها لمنطقة دُش مميزة يسودها الأسود القاتم مع أبواب زجاجية أنيقة.

2.لمسات مختلفة

ELEMENTS Badimpressionen, ELEMENTS Nürtingen ELEMENTS Nürtingen حماممغاسل
ELEMENTS Nürtingen

ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen

بالرغم من الأثاث الأسود الأنيق للحمام، إلا أن الأرضية رخامية فاتحة، مع حوض الوجه المُضيء الأبيض.. يبدو في غاية الروعة والجمال، فبعد مُشاهدتك لهذا التصميم سترغب في عمل واحدٍ مثله لحمامك بنفس الألوان والتفاصيل الرائعة.

3.بإمكانك أن تقرأ كتاب

K.One, collezione arredo bagno, versione in Corian, Ri.fra mobili s.r.l. Ri.fra mobili s.r.l. حمام
Ri.fra mobili s.r.l.

Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.

هل توقعت أن يكون اللون الأسود عامل أساسي لجدران وأرضية حمامك في ظل حصولك على جلسة استرخاء وقراءة كتاب في البانيو الأنيق؟؟.. يمكنك الحصول على ذلك فقط في مثل هذا الحمام الذي يساعدك تصميمه على ذلك.

4.المرايا لأناقة أكثر

K.One, collezione arredo bagno, versione in Corian, Ri.fra mobili s.r.l. Ri.fra mobili s.r.l. حمام
Ri.fra mobili s.r.l.

Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.

هذا الحمام يكسر قتامة اللون الأسود بأثاث أبيض أنيق مع مراّة عريضة وكبيرة بإطار مُضيء تبعث ضوئها فالحمام وتخلق أجواء مختلفة لتبدو مُحارب جيد ضد قتامة الأسود بالمكان.. فيظهر في النهاية الحمام بكامل أناقته.

5.بعض من الرفاهية

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمام دوش وأحواض إستحمام
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

مع التصميم الرائع للحمام تأتي اللمسات الديكورية الرائعة لتُعطي رونق خاص مع اللون الأسود.. حيث الخزانة المعدنية السوداء تحمل بعض الكتب واللوح على الحائط، مع الإضاءة الرائعة بدُش الحمام الذي يُعطي أجواء فارقة.

6.لامع وجذاب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدامك للسيراميك الأسود يبدو أمرًا موقف جدًا، فاللون الأسود يبدو أجمل وأرحلى عندنا يكون من السيراميك اللامع، فكما ترى في هذا التصميم التركي الرائع الأسود ليس لونًا للقتامة تمامًا، بل يبدو فخم مع وحدات الإضاءة التي تُظهر التفاصيل.

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7. رومانسي

Wirkung: Das INDUSTRIEBAD von SYSTEMBAD, SYSTEMBAD SYSTEMBAD حمام
SYSTEMBAD

SYSTEMBAD
SYSTEMBAD
SYSTEMBAD

في هذا الحمام تصنع الإضاءة لمسات رومانسية في الحمام الذي يسوده اللون الأسود للأثاث والجدران.. إلا أنه فخم ورائع، ربما بعد مشاهدة هذا التصميم سوف تتسائل حول إمكانية عمل مثله في حمامك!

8. الإكتفاء بالأسود في الأثاث

Gäste-WC, Klein GmbH & Co. KG Klein GmbH & Co. KG حمام
Klein GmbH &amp; Co. KG

Klein GmbH & Co. KG
Klein GmbH &amp; Co. KG
Klein GmbH & Co. KG

في محاولة للخروج من القتامة يمكنك تطبيق مثل هذا الحمام الذي استخدم أثاث أسود أنيق، إلا أنه جعل الجدران والسقف باللون الأبيض، واختار الرخام الفاتح للأرضية.. أليس برائع؟

9. حمام على طراز ملوكي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في عالم مختلف مُتوج بطراز ملوكي رائع يأتي هذا الحمام بجدرانه وأرضيته السوداء وأثاثه السيراميكي اللامع، مع لمسات ذهبية أنيقة كالحوض المنقوش برسومات بسيطة على خارجة، والمرايا الرائعة التي تُعطي اتساع وعمق للحمام.

10. الجبس لمرونة النقوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هذا الحمام استخدم الجبس وقام بطلائة باللون الأسود، ذلك أن الجبس من المواد المرنة وسهلة التشكيل، فنتج عنه هذا الحمام الرائع بالجدران الماط الجميلة، والتي تحمل في اّخرها بيوت النور الرائعة التي تعطي إضاءة خافتة للحمام.

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