اللون الأسود هو لون القوة والصلابة، وأينما كان يُعطي أناقة وتميز واضح، فهو سيد الألوان وأكثرها فخامة، ولذلك لم يكن هناك أفضل منه في تصميم الحمامات المختلفة والرائعة، إذ أن حمامك هو أهم غرف منزلك التي عليك اختيارها بعناية وانتقاء تفاصيلها بإهتمام، وذلك للحصول على حمام مُريح وأنيق ومميز، ولأن هوميفاي يهتم بكل الأزواق ويراعي الاختلافات بينها فيقدم لك في هذا المقال 10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر بتصميماتها الرائعة والمميزة.
حمام على مساحة واسعة ساد فيها الأثاث الأسود من بانيو أنيق سيراميكي، حيث اتخذ اللون الأسود من الخارج والأبيض لقلبه من الداخل، بالإضافة إلى مسافة لا بأس بها لمنطقة دُش مميزة يسودها الأسود القاتم مع أبواب زجاجية أنيقة.
بالرغم من الأثاث الأسود الأنيق للحمام، إلا أن الأرضية رخامية فاتحة، مع حوض الوجه المُضيء الأبيض.. يبدو في غاية الروعة والجمال، فبعد مُشاهدتك لهذا التصميم سترغب في عمل واحدٍ مثله لحمامك بنفس الألوان والتفاصيل الرائعة.
هل توقعت أن يكون اللون الأسود عامل أساسي لجدران وأرضية حمامك في ظل حصولك على جلسة استرخاء وقراءة كتاب في البانيو الأنيق؟؟.. يمكنك الحصول على ذلك فقط في مثل هذا الحمام الذي يساعدك تصميمه على ذلك.
هذا الحمام يكسر قتامة اللون الأسود بأثاث أبيض أنيق مع مراّة عريضة وكبيرة بإطار مُضيء تبعث ضوئها فالحمام وتخلق أجواء مختلفة لتبدو مُحارب جيد ضد قتامة الأسود بالمكان.. فيظهر في النهاية الحمام بكامل أناقته.
مع التصميم الرائع للحمام تأتي اللمسات الديكورية الرائعة لتُعطي رونق خاص مع اللون الأسود.. حيث الخزانة المعدنية السوداء تحمل بعض الكتب واللوح على الحائط، مع الإضاءة الرائعة بدُش الحمام الذي يُعطي أجواء فارقة.
استخدامك للسيراميك الأسود يبدو أمرًا موقف جدًا، فاللون الأسود يبدو أجمل وأرحلى عندنا يكون من السيراميك اللامع، فكما ترى في هذا التصميم التركي الرائع الأسود ليس لونًا للقتامة تمامًا، بل يبدو فخم مع وحدات الإضاءة التي تُظهر التفاصيل.
في هذا الحمام تصنع الإضاءة لمسات رومانسية في الحمام الذي يسوده اللون الأسود للأثاث والجدران.. إلا أنه فخم ورائع، ربما بعد مشاهدة هذا التصميم سوف تتسائل حول إمكانية عمل مثله في حمامك!
في محاولة للخروج من القتامة يمكنك تطبيق مثل هذا الحمام الذي استخدم أثاث أسود أنيق، إلا أنه جعل الجدران والسقف باللون الأبيض، واختار الرخام الفاتح للأرضية.. أليس برائع؟
في عالم مختلف مُتوج بطراز ملوكي رائع يأتي هذا الحمام بجدرانه وأرضيته السوداء وأثاثه السيراميكي اللامع، مع لمسات ذهبية أنيقة كالحوض المنقوش برسومات بسيطة على خارجة، والمرايا الرائعة التي تُعطي اتساع وعمق للحمام.
هذا الحمام استخدم الجبس وقام بطلائة باللون الأسود، ذلك أن الجبس من المواد المرنة وسهلة التشكيل، فنتج عنه هذا الحمام الرائع بالجدران الماط الجميلة، والتي تحمل في اّخرها بيوت النور الرائعة التي تعطي إضاءة خافتة للحمام.
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