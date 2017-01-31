10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر

هذا الحمام استخدم الجبس وقام بطلائة باللون الأسود، ذلك أن الجبس من المواد المرنة وسهلة التشكيل، فنتج عنه هذا الحمام الرائع بالجدران الماط الجميلة، والتي تحمل في اّخرها بيوت النور الرائعة التي تعطي إضاءة خافتة للحمام.

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