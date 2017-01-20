15 فكرة لتجديد حمامك بلمسات بسيطة وتكاليف قليلة

تجديد منزلك وبالأخص حمامك يحتاج الكثير من الأموال، أو هذا ما نظنه دائماً. ولكن ما لا ندركه هو أنك بحيل بسيطة يمكنك الحصول على حمام جديد وأنيق ويتناسب مع الطراز العصري فقط بتغير عنصر واحد والذي لن يكلفك الكثير من الأموال. جئنا لكم في مقال اليوم بأفكار بسيطة ستحول حمامك الصغير القديم إلى آخر جديد بحيل رائعة وسهلة.