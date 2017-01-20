15 فكرة لتجديد حمامك بلمسات بسيطة وتكاليف قليلة

تجديد منزلك وبالأخص حمامك يحتاج الكثير من الأموال، أو هذا ما نظنه دائماً. ولكن ما لا ندركه هو أنك بحيل بسيطة يمكنك الحصول على حمام جديد وأنيق ويتناسب مع الطراز العصري فقط بتغير عنصر واحد والذي لن يكلفك الكثير من الأموال. جئنا لكم في مقال اليوم بأفكار بسيطة ستحول حمامك الصغير القديم إلى آخر جديد بحيل رائعة وسهلة.
إذا سمحت حوائط حمامك، فيمكنك دهان الأجزاء المطلية باستخدام الدهانات بطبقة جديدة، كما يمكنك تغطية فقط شريحة من الحائط باستخدام البلاطات السيراميكية الملونة والأنيقة.
إذا كانت مرآة منزلك ذات تصميم قديم يمكنك تغيرها بشكل آخر مودرن وبسيط مع إضافة إضاءة ليد لتظهر وهج ساحر حولها.
يمكنك تبديل المقابض والصنابير لأخرى ذات شكل متميز بدلاً من تلك الأطقم القدمة والمستهلكة، فتغيرها يعطي للحمام شكل مختلف وإطلالة جديدة.
كثيراً ما يفتقر حمامك إلى بعض التنظيم، فإضافة وحدات تخزنية إضافية، ستجعله يبدو بشكل أقل فوضى وأكثر رونقاً.
تعد الخرسانة خامة مثالية للاستخدام في حمامك، فهي خامة رخيصة وعملية وسهل تنفيذها بنفسك كما تعطي شكل مودرن أنيق.
إذا لم يكن لديك مكان لتعليق الفوط يمكنك استغلال سلم أو كرسي قديم وإعادة استخدامه في تعليق الفوط.
يمكنك تدوير خزاناتك القديمة لتستخدمها كخزانة أنيقة للحمام فهي ستحتوي كل أغراضك ومستحضراتك بدون أية تكاليف إضافية.
المرآة العريضة والتي تأخذ كل طول الحائط، تضيف أناقة للفراغ كما تعطية إيحاء بمساحة أكبر.
إضافة النباتات والزهور لحمامك لن يكلفك الكثير من المال ولكنه سيضيف لمسة إنتعاش وحيوبة.
يمكنك استغلال الأركان لإضافة أرفف وتوزيعها بأكثر من حجم وشكل حول الحمام لاستغلال الحوائط بشكل عملي.
روعة الإكسسوارات العملية ليست فقط في عمليتها ولكنها تضيف للحمام رونق وتعطيه نظافة وانتعاش، فاختر اكسسوارات حمامك بعناية.
يمكنك استغلال مساحة أسفل الحوض في عمل خزانات أو أرفف لتساعد في توفير مساحة تخزينية للحمام.
سلة الغسيل هي حل رائع لتجنب الفوضى الناتجة عن كومات الغسيل المتسخ وخاصة تلك التي يسببها الصغار.
إذا لم تكن الإضاءة موزعة بشكل جيد في حمامك، يمكنك إضافة وحدات موجهة بالقرب من المرآة لرؤية أفضل.
الأحواض تأتي بأشكل وأحجام كثيرة، فأحياناً تغير الحوض يصنع فارق كبير وخاصة عندما يكون تصميمه متناسب مع الرخامة أو الخزانة أسفله.