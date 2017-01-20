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15 فكرة لتجديد حمامك بلمسات بسيطة وتكاليف قليلة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bosque da Saúde II, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
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تجديد منزلك وبالأخص حمامك يحتاج الكثير من الأموال، أو هذا ما نظنه دائماً. ولكن ما لا ندركه هو أنك بحيل بسيطة يمكنك الحصول على حمام جديد وأنيق ويتناسب مع الطراز العصري فقط بتغير عنصر واحد والذي لن يكلفك الكثير من الأموال. جئنا لكم في مقال اليوم بأفكار بسيطة ستحول حمامك الصغير القديم إلى آخر جديد بحيل رائعة وسهلة.

​1.طلاء طبقة جديدة من الدهان

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

إذا سمحت حوائط حمامك، فيمكنك دهان الأجزاء المطلية باستخدام الدهانات بطبقة جديدة، كما يمكنك تغطية فقط شريحة من الحائط باستخدام البلاطات السيراميكية الملونة والأنيقة.

إقرأ عن دليلك لتشطيب حمام منزلك باستخدام الدهانات

​2.مرآة مختلفة

Appartement 140m², blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

إذا كانت مرآة منزلك ذات تصميم قديم يمكنك تغيرها بشكل آخر مودرن وبسيط مع إضافة إضاءة ليد لتظهر وهج ساحر حولها.

​3.صنابير جديدة

Bosque da Saúde II, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكنك تبديل المقابض والصنابير لأخرى ذات شكل متميز بدلاً من تلك الأطقم القدمة والمستهلكة، فتغيرها يعطي للحمام شكل مختلف وإطلالة جديدة.

​4.خزانات جديدة

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

كثيراً ما يفتقر حمامك إلى بعض التنظيم، فإضافة وحدات تخزنية إضافية، ستجعله يبدو بشكل أقل فوضى وأكثر رونقاً.

​5.استخدم الخرسانة في حمامك

BIDDULPH MANSIONS, MAIDA VALE, Ardesia Design Ardesia Design حمام Grey
Ardesia Design

BIDDULPH MANSIONS, MAIDA VALE

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تعد الخرسانة خامة مثالية للاستخدام في حمامك، فهي خامة رخيصة وعملية وسهل تنفيذها بنفسك كما تعطي شكل مودرن أنيق.

​6.علاقات للفوط

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

إذا لم يكن لديك مكان لتعليق الفوط يمكنك استغلال سلم أو كرسي قديم وإعادة استخدامه في تعليق الفوط.

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​7.تدوير الأثاث القديم

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura حمام
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

يمكنك تدوير خزاناتك القديمة لتستخدمها كخزانة أنيقة للحمام فهي ستحتوي كل أغراضك ومستحضراتك بدون أية تكاليف إضافية.

​8.مرآة عريضة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المرآة العريضة والتي تأخذ كل طول الحائط، تضيف أناقة للفراغ كما تعطية إيحاء بمساحة أكبر.

​9.النباتات لتزين حمامك

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS حمام
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

إضافة النباتات والزهور لحمامك لن يكلفك الكثير من المال ولكنه سيضيف لمسة إنتعاش وحيوبة.

10.أرفف لحمامك

Cadogan Place Apartment DO Design Studio حمام
DO Design Studio

Cadogan Place Apartment

DO Design Studio
DO Design Studio
DO Design Studio

يمكنك استغلال الأركان لإضافة أرفف وتوزيعها بأكثر من حجم وشكل حول الحمام لاستغلال الحوائط بشكل عملي.

11.اكسسوارات أنيقة

Products, Nyblom Kollén AB Nyblom Kollén AB حمام
Nyblom Kollén AB

Products

Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB
Nyblom Kollén AB

روعة الإكسسوارات العملية ليست فقط في عمليتها ولكنها تضيف للحمام رونق وتعطيه نظافة وانتعاش، فاختر اكسسوارات حمامك بعناية.

13.أستغلال مساحة أسفل الحوض

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

يمكنك استغلال مساحة أسفل الحوض في عمل خزانات أو أرفف لتساعد في توفير مساحة تخزينية للحمام.

14.سلة غسيل

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

سلة الغسيل هي حل رائع لتجنب الفوضى الناتجة عن كومات الغسيل المتسخ وخاصة تلك التي يسببها الصغار.

15.تغير الإضاءة

Cote d'Azure Tile Series Tileflair حمام
Tileflair

Cote d'Azure Tile Series

Tileflair
Tileflair
Tileflair

إذا لم تكن الإضاءة موزعة بشكل جيد في حمامك، يمكنك إضافة وحدات موجهة بالقرب من المرآة لرؤية أفضل.

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الأحواض تأتي بأشكل وأحجام كثيرة، فأحياناً تغير الحوض يصنع فارق كبير وخاصة عندما يكون تصميمه متناسب مع الرخامة أو الخزانة أسفله.

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هل لديك أفكار أخرى لتجديد الحمام؟

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