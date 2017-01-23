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منزل دوبلكس مدهش ﻷسرة صغيرة ستدهشك بساطته

ريم عوض ريم عوض
Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias منازل
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ليست الجدران وحدها التي تجعلك تشعر بالدفئ ولكن قلبك أيضًا؛ عندما تكون في بيتك أو في مكان تحبه وتنتمي إليه مع أسرتك وأحبابك. في هذا المقال نقدم لكم منزل رائع للغاية بالرغم من بساطته إلا أنه يضفي دفئًا ملحوظًا بمجرد النظر إليه. نترككم مع تلك الجولة الرائعة!

منزل فخم

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias منازل
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

هذا المبنى للمنزل هو التصميم المثالي لذي يحلم به أي شخص لأسرته، الألوان الدافئة والتفاصيل التقليدية كالمدخنة والسقف المائل والحديقة الصغيرة المحيطة به.

غرفة المعيشة

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

ندخل أول غرفة في المنزل وهي غرفة المعيشة لنجدها على الطراز الريفي ولكن مع بعض اللمسات العصرية الأنيقة.

تحتوي غرفة المعيشة على أكثر من مقعد مع اختلاف لون الكنبة الأزرق الذي يضفي انتعاشًا ويكسر من ملل الألوان الهادئة وتتماشى معه الخدديات الزرقاء الموضوعة على الكراسي. كما ترون النقطة المحورية هنا هي التليفزيون واهتم المصمم بالتفاصيل مثل اختلاف مستوى الإضاءة بإضافة الأباجورات وأيضًا لم يهمل وضع بعض قطع الديكور والزهور والإطارات المعلقة ليزيد من أناقة الغرفة.

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المطبخ

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias مطبخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

المطابخ الخشبية ستبقى من أكثر الخامات تفضيلًا لما للخشب من أناقة وجمال يضيفه على أي غرفة يستخدم فيها! لون الخشب يتباين مع لون السيراميك ولون الكراسي البيضاء لتمتزج جميع الألوان وتنتج مطبخ مبهج حقًا.

غرفة النوم الرئيسية

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

غرفة النوم فريدة من نوعها وألوانها مهدئة للأعصاب، مما يعني نوم أفضل! من أهم مميزات هذا التصميم هو الاكتفاء بأقل أثاث يفي بالغرض للاستمتاع باتساع الغرفة.

غرفة الأطفال

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

غرفة الأطفال مبهجة للغاية ومرحة وما يميزها هو قصر طول الخزانات لتكون في مستوى الطفل. الستارة الشيفون التي تعطي فرصة للضوء بالدخول من الأشياء المبهجة في الغرفة والتي تجعل الطفل مفعم بالنشاط.

شرفة رائعة

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias حديقة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

هذا المكان مناسب جدًا لتناول الوجبات والاستمتاع بالهواء الطلق في الأيام الصيفية. في الصورة القادمة نرى جانب آخر للحديقة التي تطل عليها الشرفة.

الحديقة

Sessão Fotográfica - Venda de Imóvel , Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias حديقة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

الحديقة بها أثاث بسيط ولكن غير مغطاة على عكس الشرفة مما يتيح الفرصة لتأمل النجوم ليلًا والتسامر مع أفراد الأسرة.

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