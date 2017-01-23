منزل دوبلكس مدهش ﻷسرة صغيرة ستدهشك بساطته

ليست الجدران وحدها التي تجعلك تشعر بالدفئ ولكن قلبك أيضًا؛ عندما تكون في بيتك أو في مكان تحبه وتنتمي إليه مع أسرتك وأحبابك. في هذا المقال نقدم لكم منزل رائع للغاية بالرغم من بساطته إلا أنه يضفي دفئًا ملحوظًا بمجرد النظر إليه. نترككم مع تلك الجولة الرائعة!
هذا المبنى للمنزل هو التصميم المثالي لذي يحلم به أي شخص لأسرته، الألوان الدافئة والتفاصيل التقليدية كالمدخنة والسقف المائل والحديقة الصغيرة المحيطة به.
ندخل أول غرفة في المنزل وهي غرفة المعيشة لنجدها على الطراز الريفي ولكن مع بعض اللمسات العصرية الأنيقة.
تحتوي غرفة المعيشة على أكثر من مقعد مع اختلاف لون الكنبة الأزرق الذي يضفي انتعاشًا ويكسر من ملل الألوان الهادئة وتتماشى معه الخدديات الزرقاء الموضوعة على الكراسي. كما ترون النقطة المحورية هنا هي التليفزيون واهتم المصمم بالتفاصيل مثل اختلاف مستوى الإضاءة بإضافة الأباجورات وأيضًا لم يهمل وضع بعض قطع الديكور والزهور والإطارات المعلقة ليزيد من أناقة الغرفة.
اقرأ أيضًا كيف تصمم غرفة معيشة مساحتها أقل من 10 م²
المطابخ الخشبية ستبقى من أكثر الخامات تفضيلًا لما للخشب من أناقة وجمال يضيفه على أي غرفة يستخدم فيها! لون الخشب يتباين مع لون السيراميك ولون الكراسي البيضاء لتمتزج جميع الألوان وتنتج مطبخ مبهج حقًا.
غرفة النوم فريدة من نوعها وألوانها مهدئة للأعصاب، مما يعني نوم أفضل! من أهم مميزات هذا التصميم هو الاكتفاء بأقل أثاث يفي بالغرض للاستمتاع باتساع الغرفة.
غرفة الأطفال مبهجة للغاية ومرحة وما يميزها هو قصر طول الخزانات لتكون في مستوى الطفل. الستارة الشيفون التي تعطي فرصة للضوء بالدخول من الأشياء المبهجة في الغرفة والتي تجعل الطفل مفعم بالنشاط.
هذا المكان مناسب جدًا لتناول الوجبات والاستمتاع بالهواء الطلق في الأيام الصيفية. في الصورة القادمة نرى جانب آخر للحديقة التي تطل عليها الشرفة.
الحديقة بها أثاث بسيط ولكن غير مغطاة على عكس الشرفة مما يتيح الفرصة لتأمل النجوم ليلًا والتسامر مع أفراد الأسرة.