منزل دوبلكس مدهش ﻷسرة صغيرة ستدهشك بساطته

ندخل أول غرفة في المنزل وهي غرفة المعيشة لنجدها على الطراز الريفي ولكن مع بعض اللمسات العصرية الأنيقة.

تحتوي غرفة المعيشة على أكثر من مقعد مع اختلاف لون الكنبة الأزرق الذي يضفي انتعاشًا ويكسر من ملل الألوان الهادئة وتتماشى معه الخدديات الزرقاء الموضوعة على الكراسي. كما ترون النقطة المحورية هنا هي التليفزيون واهتم المصمم بالتفاصيل مثل اختلاف مستوى الإضاءة بإضافة الأباجورات وأيضًا لم يهمل وضع بعض قطع الديكور والزهور والإطارات المعلقة ليزيد من أناقة الغرفة.

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