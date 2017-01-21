تجديد مبهر لشقة على الطراز الاسكندينافي

إن كنت تمتلك شقة قديمة وتود تجديدها، فاليوم هوميفاي ستقدم لك نموذج مبهر لتجديد شقة على الطراز الاسكندينافي، حيث أنه نمط من الألوان وعشاقها. اللون الأبيض من الجدران هو أساس هذا النمط. ولكن إلى جانب ذلك، يمكن استخدامها على الجدران والحجر الطبيعي، الطوب أو الألواح الخشبية. جماليات الاسكندنافية يمكن تطبيقها على العديد من أماكن مختلفة عند ترتيب منزل قدديم وإعادة إحياءه، وللعناصر الطبيعية وظيفة على وجه الخصوص في هذا الطراز، فلتبدأ جولتنا..