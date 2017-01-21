تجديد مبهر لشقة على الطراز الاسكندينافي

إن كنت تمتلك شقة قديمة وتود تجديدها، فاليوم هوميفاي ستقدم لك نموذج مبهر لتجديد شقة على الطراز الاسكندينافي، حيث أنه نمط من الألوان وعشاقها. اللون الأبيض من الجدران هو أساس هذا النمط. ولكن إلى جانب ذلك، يمكن استخدامها على الجدران والحجر الطبيعي، الطوب أو الألواح الخشبية. جماليات الاسكندنافية يمكن تطبيقها على العديد من أماكن مختلفة عند ترتيب منزل قدديم وإعادة إحياءه، وللعناصر الطبيعية وظيفة على وجه الخصوص في هذا الطراز، فلتبدأ جولتنا..
فراغ مفتوح ذو مساحة كبيرة ، قام المصمم بتخصيصه كغرفة استقبال رائعة بحس عائلي على الطراز الاسكندينافي، استخدام ألوان ساخنة كالبرتقالي والأحمر الداكن وألوان متباينة معها كالأزرق والفيروزي مع الحياد في الأبيض والبيج والرمادي، هكذا تتألق دائما الاسكندينافية في اجمل صورها أكثر ما يميزها دائما هو لمسات الجنون كما سنرى فيما هو قادم..
إن كنت تمتلك حس جنوني ورغبة في التغيير، فماذا عن أرجوحة من القماش القديم، بعض من الاسترخاء سيغير يومك بالتأكيد، ومن اجمل ما يزين المشهد هذه الأعمال اليدوية الأنيقة في كل ركن في هذا المنزل، ونقوش خاصة بألوان رائعة في سجادة أنيقة..
وفي المساحة المفتوحة التى صممت فيها غرفة الاستقبال كان المطبخ شريك أصيل، كل تفصيلة في تصميم هذه الشقة يروي تفاصيل وحكي حكاية، لم ينس المصمم ركن خاص بالأطفال بألوان محببة لقلبهم..
اللون الأبيض هو ملك المشهد الآن، استخدمه المصمم السمة العامة للمطبخ، بتصميم على طراز المينيمال لوحدات التخزين وذكاء في التخطيط لاستغلال أمثل..
طاولة تقليدية جدا، ولكن بلمسات بسيطة تحولت إلى قطعة ديكورية تستطيع إضافتها لمنزلك، ألوان البلورات المتميزة ذات الأشكال المختلفة والخلفية باللون الفيروزي الرائع خلقت للمشهد حس جذاب..
إن كنت من عاشقى القراءة، الفنون والأدب والروايات، لا تتردد في تصميم مكتبة خاصة بمنزلك، هنا أضاف المصمم ركن خاص للقراءة مزود بمخدات موزعة بشكل عشوائي حول مكتبة مكونة من أرفف مفتوحة ..
حمام تقليدي باللون الأبيض ولكن بلمسة حديثة باستخدام جدار زجاجي لغرفة الاستحمام، واختيار حوض غسيل أيدي راقي وبسيط مزود بخزانة خاصة عملية ..
على الطراز الاسكندينافي تأتي غرفة النوم الرئيسية للمنزل، بتصميم أبسط ما يكون، حيث اكتفى المصمم برف أنيق للكتب المفضلة، ولمسة من البنفسج الراقي في أغطية السرير، وقطعة ديكورية خاصة جدا على الطراز الريفي ..
إن كنت تمتلك قطع أثاث قديمة وتظن أنها قد عفا عليها الزمن، بأقل الامكانيات يمكنك تحويلها إلى قطعة ديكورية أنيقة، وبألوان زاهية ومميزة من قلب الطبيعة ولا تنس ورودك المفضلة..
بألوان مميزة صمم غرفة ابنك، لتلفت انتباهه وتدخل السرور على قلبه، حتى وإن كان الأثاث تقليدي فبلمسات بسيطة ستحول الغرفة إلى جنته الصغيرة..
وأضاف المصمم لغرفة الاطفال قطعة أثاث فريدة من نوعها، دولاب اللعب الذي من الممكن تحويله إلى دولاب ذكريات طفولته فيما بعد ، هذه الأفكار تسعده وتجعله يعشق غرفته أكثر ويحب أن يمضي وقته فيها..
يمكنك قراءة شقة كلاسيكية حديثة بتفاصيل رائعة