الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 تصميمات لوحدات تخزين خاصة بحمامك

آية منير آية منير
COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامإضاءة
Loading admin actions …

الحمام من أهم غرف المنزل التى يجب الحفاظ على تنظيمها ونظافتها، حيث أنه لها تأثير كبير وقوي على باقى غرف المنزل، وبلمسات بسيطة ستنجح في ذلك، وبأقل التكاليف وخطوات بسيطة، ومن اهم هذه اللمسات وحدة التخزين الخاصة بحمامك، فلها مفعول السحر على تصميم الحمام بأكمله، سنقدم لك اليوم 8 تصميات رائعة قد تلهمك حين تقرر تصميم منزلك.

1. تصميم بلمسات ديكورية..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامحمامات
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

من الاعتقادات الخاطئة عن تصميم الحمام بأنك لا تستطيع إضافة لمسات ديكورية خاصة، ولكن هذا النموذج سيغير تفكيرك عن ذلك بالتأكيد، وحدة التخزين بسيطة جدا ومزودة بوحدة معلقة جنبا إلى جنب مع مرآة ذات تصميم ناعم، الألوان المحايدة هي سمة التصميم أمامنا..

2. الرمادي الفاتح..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامحمامات
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

باللون الرمادي يأتي هذا التصميم وبالبساطة يزين حمامك، وحدة تخزين مناسبة لحوض غسيل الأيدي، ووحدة رأسية على اليمين من مرآة مستطيلة..

3. وحدة تخزين أنيقة وبلون جذاب..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامخزانة الاسعافات الأولية
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

اختيار الألوان هو مفتاح التخطيط السليم لأي تصيم، فلا تتردد في اختيار لون متباين مع الألوان الأساسية للتصميم، لتكسر روتين المشهد ككل، تصميم وحدة التخزين جاء بسيط وحديث بلون كريمي ناعم، متناغم مع اللون الرمادي السائد في الحمام ككل..

4. التفاصيل..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامحمامات
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

تعدد الخامات المستخدمة في وحدات التخزين للحمامات، من بين الخشب والألوميتال بمعالجات خاصة للحفاظ عليها من الرطوبة الزائدة بالتأكيد في الحمام، وكلما اقتربت من هذا النموذج ستعشق في تفاصيله حيث اختار المصمم خامة ذو تأثير خاص بلون رمادي غامق..

5. الأبيض الساحر..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حماممرايا
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

الأبيض هو أكثر الألوان تناسق مع أي تصميم، واختيارها يتناسق مع اللبني الفاتح، وهنا الحمام مزود بوحدة إضاءة حديثة ومرآة ذات تصميم هاص..

6. مرآة دائرية..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامحمامات
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

وحدة تخزين بسيطة جدا بلون لبني باهت مزودة باكسسوارات لامعة، ومرآة دائرية رائعة مضاءة بشكل مثالي وإلى جانبها عمود معدني مكون من شرائح أفقية متميزة..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تنظيم أكثر..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حماممرايا
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

من الداخل يمكنك تصميم وحدة التخزين بأكثر من طريقة، لتنجح في استخدامها بشكل مثالي، أرفف عملية وطريقة فتح سهلة للحفاظ على تنظيم الحمام..

8. تصميم خاص..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامإضاءة
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

البساطة تبقى هي الاختيار الآمن للجميع، ولكن هذا لا يتعارض مع اختيار مبتكر لمرآة وحدة تخزين علوية، أما السفلية تتألق باللون الكريمي..

9. وحدات تخزين كبيرة..

COLLECTIONS 2016 Mobili da Bagno, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حماممخازن
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

إن كانت مساحة حمامك تسمح، فلا تتردد في إضافة وحدات تخزين بما يناسب مساحته، باللون الأبيض يتألق هذا التصميم وينجح في الجانب الوظيفي بشكل كبير..

يمكنك قراءة 12 فكرة تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر و أجم

تجديد مبهر لشقة على الطراز الاسكندينافي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً