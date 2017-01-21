9 تصميمات لوحدات تخزين خاصة بحمامك

الحمام من أهم غرف المنزل التى يجب الحفاظ على تنظيمها ونظافتها، حيث أنه لها تأثير كبير وقوي على باقى غرف المنزل، وبلمسات بسيطة ستنجح في ذلك، وبأقل التكاليف وخطوات بسيطة، ومن اهم هذه اللمسات وحدة التخزين الخاصة بحمامك، فلها مفعول السحر على تصميم الحمام بأكمله، سنقدم لك اليوم 8 تصميات رائعة قد تلهمك حين تقرر تصميم منزلك.
من الاعتقادات الخاطئة عن تصميم الحمام بأنك لا تستطيع إضافة لمسات ديكورية خاصة، ولكن هذا النموذج سيغير تفكيرك عن ذلك بالتأكيد، وحدة التخزين بسيطة جدا ومزودة بوحدة معلقة جنبا إلى جنب مع مرآة ذات تصميم ناعم، الألوان المحايدة هي سمة التصميم أمامنا..
باللون الرمادي يأتي هذا التصميم وبالبساطة يزين حمامك، وحدة تخزين مناسبة لحوض غسيل الأيدي، ووحدة رأسية على اليمين من مرآة مستطيلة..
اختيار الألوان هو مفتاح التخطيط السليم لأي تصيم، فلا تتردد في اختيار لون متباين مع الألوان الأساسية للتصميم، لتكسر روتين المشهد ككل، تصميم وحدة التخزين جاء بسيط وحديث بلون كريمي ناعم، متناغم مع اللون الرمادي السائد في الحمام ككل..
تعدد الخامات المستخدمة في وحدات التخزين للحمامات، من بين الخشب والألوميتال بمعالجات خاصة للحفاظ عليها من الرطوبة الزائدة بالتأكيد في الحمام، وكلما اقتربت من هذا النموذج ستعشق في تفاصيله حيث اختار المصمم خامة ذو تأثير خاص بلون رمادي غامق..
الأبيض هو أكثر الألوان تناسق مع أي تصميم، واختيارها يتناسق مع اللبني الفاتح، وهنا الحمام مزود بوحدة إضاءة حديثة ومرآة ذات تصميم هاص..
وحدة تخزين بسيطة جدا بلون لبني باهت مزودة باكسسوارات لامعة، ومرآة دائرية رائعة مضاءة بشكل مثالي وإلى جانبها عمود معدني مكون من شرائح أفقية متميزة..
من الداخل يمكنك تصميم وحدة التخزين بأكثر من طريقة، لتنجح في استخدامها بشكل مثالي، أرفف عملية وطريقة فتح سهلة للحفاظ على تنظيم الحمام..
البساطة تبقى هي الاختيار الآمن للجميع، ولكن هذا لا يتعارض مع اختيار مبتكر لمرآة وحدة تخزين علوية، أما السفلية تتألق باللون الكريمي..
إن كانت مساحة حمامك تسمح، فلا تتردد في إضافة وحدات تخزين بما يناسب مساحته، باللون الأبيض يتألق هذا التصميم وينجح في الجانب الوظيفي بشكل كبير..
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