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بيت صغير ورومانسي سيبهرك بجماله

آية منير آية منير
Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
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هل تحب البساطة ؟ هل انت من عشاق الطراز الحديث؟ .. هوميفاي تقدم لنا اليوم هدية رائعة لعشاق الرومانسية، بيت مصنوع بحُب وبتفاصيل غارقة في البساطة والاناقة، واختيارات رائعة ومميزة، إذا كنت تبحث عن ما هو جديد لتضيفه لمنزلك ولكن عائق مساحته الصغيرة يقف أمامك، ميزانيتك لا تسمح ، إذن فإليك اليوم بيت صغير بتصميم رائع قد يجعل تفكيرك يتغير تماما وتجد طريقا للوصول إلى ما تحلم به في منزلك..

غرفة معيشة

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

وأفضل ما نبدأ به هو غرفة المعيشة، المحور الرئيسي لأي منزل، حافظ  المصمم على الإضاءة الطبيعة ليجعل البيت مشرق وحيوي ونابض بالحياة، هناك درج أنيق يشير بأن هناك طابق علوي، تفاصيل حديثة وأخرى تقليدي صنع منها المصمم مزيج يخطف قلبك، ويجعلك تفكر في أن تحيي منزلك القديم من جديد، أثاث خشبي بسيط ولون البنفسج ووسائد برتقالية، لوحة أنيقة بتفاصيل هادئة..

من جهة أخرى..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

لو ان لك رغبة في أن تمتلك يوما ما منزل مختلف وغير تقليدي، فعليك بترك لمساتك الحرة في كل ركن فيه، كما فعل المصمم هنا حيث تصميم لجدار جرئ يكسر هدوء التصميم ويجعلك تفكر في تفاصيله، وبرغم اتباع المصمم الطراز الحديث إلا أنه ترك لمسات من الصناعية في الدرج وهذا الجدار المشار إليه من قبل..

استغلال كل ركن..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

دائما نقع في خطأ إهمال أركان هامة في المنزل وقد نستفيد منها فقط بقليل من التخطيط والمعرفة وإدراك سهولة استغلالها، فمثلا هنا المصمم يواجه أزمة صغر مساحة البيت بأكمله لذا فأنه يدرك تمام قيمة كل سنتيمتر، فاستغل الممر الضيق والذي قد تظن أنه صعب استخدامه، وصمم جلسة أنيقة مع مكتبة صغيرة مفتوحة ومعلقة..

طاولة طعام..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

بيت صغير لك ولشريك حياتك، كل ما تحتاجه هي طاولة صغيرة وباقة زهور، تصميم حديث ما عدا مقاعد السفرة جاءت تقليدية ذات تصميم عتيق، أضاف المصمم خط من اللون الأصفر على بعض الجدران ، لكسر ملل اللون الأبيض ولجذب انتباهك

مطبخ حديث ..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini مطبخ
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

بألوان شبابية متباينة جاء تصميم المطبخ، وبرغم صغر مساحته إلا أن تصميم كان ذكي جدا واستغل المساحة بأكملها لتوفير وحدات تخزين تلبي احتياجات المستخدمين..

غرفة نوم رئيسية..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

الحداثة في غرفة النوم الرئيسية تألقت وازدادت تألقات بتصميم بسيط في خلفية السرير باللون الأحمر، كان الأبيض والرمادي بطلان المشهد .. تصمي مناسب لمساحة صغيرة ..

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غرفة إضافية..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

نجاح المصمم في تخطيط منزل بمساحة صغيرة واستغلال كل ركن فيه، استطاع أن يضيف للمنزل غرفة إضافية لضيوف أو في المستقبل تتحول لغرفة أطفال، قطع الأثاث بسيطة وعملية ولا تحتاج لجهد في التنظيف ولا تشغل مساحة كبيرة..

حمام رائع..

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

اهتم المصمم بالحمام بشكل كبير، وذلك لأنه روح البيت وإذا كان مريح ومنظم انعكس ذلك على المنزل بأكمله، بألوان الشيكولاتة مع اللون الأبيض صُمم الحمام واختار له المصمم غرفة الاستحمام وذلك لصغر مساحته..

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