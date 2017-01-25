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10 أفكار رائعة وغير مكلفة لتجديد منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
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هل بدأت تشعر بالملل من منزلك؟ تريد تجديده ولكنك تخشى ما ينتظرك من تكاليف باهظة؟! إذًا فانت تحتاج إلى قراءة هذا المقال حتى النهاية.

تجديد المنزل ليس بالأمر الصعب ولا حتى يحتاج إلى الكثير من المال، فقط بعض اللمسات وشيء من الابتكار، ويصبح منزلك كالجديد مرة أخرى. لأننا في هوميفاي نسعى لراحتك، جمعنا لك 10 أفكار رائعة تساعدك على تجديد منزلك بلمسات بسيطة غير مكلفة، تابعنا ودون الملاحظات.

1. الإضاءات الـLED في قاعدة الأثاث

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

دائمًا ما نؤكد على أهمية الإضاءة كعنصر مؤثر في النتيجة النهائية للتصميم، ولعله أكثر أهمية في المطبخ، لذا يمكنك إضافة لمسة تجديدية على مطبخك بإضافة بعض وحدات إضاءة LED أسفل الخزانات، وربما أيضًا أسفل الأثاث، لمنحه مظهرًأ عصريًا.

2. تجديد مدخل المنزل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

أبسط الطرق لتجديد مدخل منزلك هي تغيير الممسحة أمام الباب، واختيار واحدة بلون أنيق مع رسومات ترحيبية لطيفة، ويمكن أيضًا وضع بعض من قصاري الزرع يمينًا ويسارًا.

3. تغيير وحدات الإضاءة

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

وحدات الإضاءة وخاصة كبيرة الحجم، تصبح عامل جذب كبير في غرفة المعيشة، والتي يمكنك تجديدها بكل بساطة باختيار ثريا أنيقة بتصميم عصري مختلف بعض الشيء.

4. أريكة جديدة بتكلفة قليلة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
homify

homify
homify
homify

إن لم تعجبك فكرة الثريا لتجديد غرفة المعيشة، فيمكنك اللجوء إلى تجديد الأريكة! لست بحاجة بالطبع لشراء واحدة جديدة، فهدفنا هو إنفاق القليل من المال، ولكن يمكنك تجديدها من خلال تجديد الغطاء الذي يحميها، واختيار خامة مختلفة من القماش، أو اختيار مشمع أنيق إن كانت جلدية، مع إضافة بعض الوسائد الملونة لمظهر جديد ومُشرق.

إن كنت لا تعرف أهمية الوسائد لديكور منزلك، فعليك بقراءة هذا المقال، 8 تصميمات تُظهر أهمية الوسائد في منزلك!

5. جدد جدرانك

ABC for the Spelling Bee, Black homify جدران
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

إن كنت قد مللت جدران منزلك وتريد تجديدها بدون تكلفة باهظة، يمكنك دومًا اللجوء إلى ملصقات الحائط لتجديد مظهره وتزيينه بالصور أو بعض الكلمات المُلهمة، وبأقل تكلفة ممكنة.

6. بعض الخطافات لجدران مختلفة!

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى يمكنك تجديد جدرانك بدون تكلفة تُذكر، فقط اختر بعض الخطافات وثبتها في جدارك، وعلق عليها بعض قطع الديكور لمظهر مختلف كليًا، يمكنك أيضًا استخدامها كوسيلة لترتيب المنزل وإبقائه منظمًا.

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7. تجديد الحمام

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هل تعتبر الحمام من أكثر مساحات المنزل صعوبة في التجديد؟ تعتقد أن تجديده يقتصر على تغيير السيراميك أو المرافق وبالتالي سيحتاج إلى ميزانية كبيرة؟! إليك هذا الحل البسيط غير المكلف، فقط علق إطار أنيق وملون على جدار حمامك لإعطائه مظهرًا عصريًا، مع قطعة صغيرة من السجاد الأنيق وربما إضافة وحدة إضاءة جديدة، وهنيئًا لك حمامك الجديد.

8. الزهور الطازجة

Ceramic Cactus Vases rigby & mac المنزلديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

تبقى الزهور الخيار الأمثل دائمًا لتجديد منزلك ومنحه لمسة مُشرقة ورائحة عطرة، فهي لا تتعلق بموضة ولا يعفي عليها الزمان، ويمكنك استخدامها في كل غرف المنزل وحتى الحمام لمظهر متجدد بتجدد ألوانها وعطورها يوم بعد يوم، خاصة مع تبديل أماكن المزهريات وتغيير أشكالها.

9. الاستنسل.. حل سهل وسريع

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

يعتبر الإستنسل حل سهل لمنح تأثير أنيق وسريع لتزيين جدران المنزل، خاصة مع توافر عدد لا نهائي من الأشكال والأحجام لتوافق ذوقك أيًا كان، لأفضل توظيف للاستنسل يمكنك استخدامها في غرف النوم.

10. الخزائن

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

الخزائن هي أحد العناصر الأساسية لتنظيم وترتيب المنزل، والتي يمكنك توظيفها في المساحات غير المستغلة لتجديد مظهر المنزل كليًا، وحتى لا تنفق الكثير، يمكنك إعادة تدوير بعض الأخشاب التي لم تعد تستخدم في منزلك، لتنفيذ مثل هذا التصميم البسيط، أو ربما ابتكار تصميم من وحي خيالك، فالأعمال اليدوية دائمًا ما تتميز بالتفرد.

منزل رائع بوهيمى التصميم
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