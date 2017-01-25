10 أفكار رائعة وغير مكلفة لتجديد منزلك

هل بدأت تشعر بالملل من منزلك؟ تريد تجديده ولكنك تخشى ما ينتظرك من تكاليف باهظة؟! إذًا فانت تحتاج إلى قراءة هذا المقال حتى النهاية.
تجديد المنزل ليس بالأمر الصعب ولا حتى يحتاج إلى الكثير من المال، فقط بعض اللمسات وشيء من الابتكار، ويصبح منزلك كالجديد مرة أخرى. لأننا في هوميفاي نسعى لراحتك، جمعنا لك 10 أفكار رائعة تساعدك على تجديد منزلك بلمسات بسيطة غير مكلفة، تابعنا ودون الملاحظات.
دائمًا ما نؤكد على أهمية الإضاءة كعنصر مؤثر في النتيجة النهائية للتصميم، ولعله أكثر أهمية في المطبخ، لذا يمكنك إضافة لمسة تجديدية على مطبخك بإضافة بعض وحدات إضاءة LED أسفل الخزانات، وربما أيضًا أسفل الأثاث، لمنحه مظهرًأ عصريًا.
أبسط الطرق لتجديد مدخل منزلك هي تغيير الممسحة أمام الباب، واختيار واحدة بلون أنيق مع رسومات ترحيبية لطيفة، ويمكن أيضًا وضع بعض من قصاري الزرع يمينًا ويسارًا.
وحدات الإضاءة وخاصة كبيرة الحجم، تصبح عامل جذب كبير في غرفة المعيشة، والتي يمكنك تجديدها بكل بساطة باختيار ثريا أنيقة بتصميم عصري مختلف بعض الشيء.
إن لم تعجبك فكرة الثريا لتجديد غرفة المعيشة، فيمكنك اللجوء إلى تجديد الأريكة! لست بحاجة بالطبع لشراء واحدة جديدة، فهدفنا هو إنفاق القليل من المال، ولكن يمكنك تجديدها من خلال تجديد الغطاء الذي يحميها، واختيار خامة مختلفة من القماش، أو اختيار مشمع أنيق إن كانت جلدية، مع إضافة بعض الوسائد الملونة لمظهر جديد ومُشرق.
إن كنت لا تعرف أهمية الوسائد لديكور منزلك، فعليك بقراءة هذا المقال، 8 تصميمات تُظهر أهمية الوسائد في منزلك!
إن كنت قد مللت جدران منزلك وتريد تجديدها بدون تكلفة باهظة، يمكنك دومًا اللجوء إلى ملصقات الحائط لتجديد مظهره وتزيينه بالصور أو بعض الكلمات المُلهمة، وبأقل تكلفة ممكنة.
مرة أخرى يمكنك تجديد جدرانك بدون تكلفة تُذكر، فقط اختر بعض الخطافات وثبتها في جدارك، وعلق عليها بعض قطع الديكور لمظهر مختلف كليًا، يمكنك أيضًا استخدامها كوسيلة لترتيب المنزل وإبقائه منظمًا.
هل تعتبر الحمام من أكثر مساحات المنزل صعوبة في التجديد؟ تعتقد أن تجديده يقتصر على تغيير السيراميك أو المرافق وبالتالي سيحتاج إلى ميزانية كبيرة؟! إليك هذا الحل البسيط غير المكلف، فقط علق إطار أنيق وملون على جدار حمامك لإعطائه مظهرًا عصريًا، مع قطعة صغيرة من السجاد الأنيق وربما إضافة وحدة إضاءة جديدة، وهنيئًا لك حمامك الجديد.
تبقى الزهور الخيار الأمثل دائمًا لتجديد منزلك ومنحه لمسة مُشرقة ورائحة عطرة، فهي لا تتعلق بموضة ولا يعفي عليها الزمان، ويمكنك استخدامها في كل غرف المنزل وحتى الحمام لمظهر متجدد بتجدد ألوانها وعطورها يوم بعد يوم، خاصة مع تبديل أماكن المزهريات وتغيير أشكالها.
يعتبر الإستنسل حل سهل لمنح تأثير أنيق وسريع لتزيين جدران المنزل، خاصة مع توافر عدد لا نهائي من الأشكال والأحجام لتوافق ذوقك أيًا كان، لأفضل توظيف للاستنسل يمكنك استخدامها في غرف النوم.
الخزائن هي أحد العناصر الأساسية لتنظيم وترتيب المنزل، والتي يمكنك توظيفها في المساحات غير المستغلة لتجديد مظهر المنزل كليًا، وحتى لا تنفق الكثير، يمكنك إعادة تدوير بعض الأخشاب التي لم تعد تستخدم في منزلك، لتنفيذ مثل هذا التصميم البسيط، أو ربما ابتكار تصميم من وحي خيالك، فالأعمال اليدوية دائمًا ما تتميز بالتفرد.