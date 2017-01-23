10 حمامات مودرن صغيرة.. أيهم تَوَد امتلاكه؟!

كثيرون هم من يجهلون التعامل مع المساحات الصغيرة؛ معتبرين ذلك في حد ذاته عيب جسيم لا يمكن اجتيازه خصوصًا وإن كان ذلك يخص مساحة الحمام.. فـ يكون الأمر أصعب عليهم.. ولكن في حقيقة الأمر الموضوع بسيط.. فقط بفكرٍ سليم ودليل ذكي كـ هوميفاي وخبراءه يمكنك التعامل معه بسلاسة وهو ما نوفره لك اليوم في هذا المقال!
نجلب لكم نخبة من أفضل التصميمات لحمامات كان يمكن أن تعاني من صغر المساحة لولا عقليات مصمميها العبقرية وتريسيهم في اختيار كلًا من الألوان المناسبة للمساحات بل والتي تعطي شعورًا مخادعًا بسعتها وكذلك الأدوات الصحية ذات الأحجام المناسبة للمساحات وأخيرًا الديكورات والإكسسوارات عمومًا.
اختيار اللون الأخضر الزاهي في كلًا من وحدة الحمام التخزينية وكذلك فرش الأرضية كان له أكبر الأثر في إطلالته المبهجة ليس هذا فحسب بل كسر حدة هدوء الألوان المحايدة المسيطرة عليه.. وهو ما يؤكد أن المصمم كان موفق بكل المقاييس! لأن الأخضر معروف بما يضفيه من حيوية وبهجة لأي تفصيلة يوضع بها وهو ما تحقق هنا فبفضله صار الحمام أجمل بلا أدنى شك.
يتحلى النموذج المطروح هنا من الحمامات المودرن بتصميم داخلي مذهل يجسد مبدأ التعامل الأمثل مع المساحات الصغيرة. توزيع المصمم لـ الأدوات الصحية وكذلك الإكسسوارات بالحمام ممتاز لدرجة كفيلة تبعدك عن ملاحظة مساحته الصغيرة من الأساس! أما اختيار الأدوات الصحية ذاتها فكان موفق لأبعد الحدود حيث راعى المصمم تناسب أحجامها مع مساحة الحمام وهو أمر يجب عليك التدقيق فيه جيدًا عند شراء أدوات حمامك الصحية.
الحوض هنا في الصدارة كما نرى في الصورة بحجمه الصغير، يستند إليه كابينه زجاجية للاستحمام يزين زواياها لمسات فضية براقة تزيدها جمالًا.. أما البانيو فهو في آخر الساحة بحجمه الكبير وهو ما يحقق التدرج في التصميم من الأصغر للأكبر حجمًا!
إن كنت ترغب في التغلب على مساحة حمامك الصغيرة عليك بخدعة الألوان المحايدة! فتلك الألوان الفاتحة كالأبيض والبيج والرمادي تستطيع تعزيز مساحة حمامك الصغيرة بكل براعة! وهو سر تألق هذا الحمام الذي لا يمكن أن تشعر فيه بالضيف بفضل تلك الألوان.
لم يكن للألوان المحايدة وحدها الفضل في إطلالة هذا الحمام المذهلة، وإنما نكرر ثانية التوزيع الجيد للأدوات الصحية يحقق نفس مبدأ البراح.. فهنا المصمم وزع الأدوات الصحية بشكل نصف دائري، بدأ بالحوض وما يدنوه من وحدة تخزينية عملية، ثم مقعد الحمام، ثم البانيو.
من روعة تصميمه الداخلي لا تكاد تصدق أنه حمام.. وإنما هو أشبه بركن للاستجمام والاسترخاء تجلس فيه لتنسى العالم بأسره وتلقي بأي هموم أو ضغوطات وراء ظهرك لتستبدلها بطاقة إيجابية تهيئك لبدأ يوم مختلف مفعم بالحيوية.. تلك الجلسة المريحة التي نلمحها جهة اليسار وحدها كفيلة بأن تعزز ذلك الشعور!
حمام أنيق رغم بساطة تصميمه يتسم بالعملية النابعة من توزيع أغراضه وأدواته بشكل سليم. أول ما يصادفنا هنا حوض كبير بفتحتين يدنوه كل واحدة منهما قطعة معدنية بلون فضي تستخدم في وضع المناشف كما هو واضح في الصورة.. ربما كان حوضًا واحدًا هنا يفي بالغرض وربما أيضًا وجود وحدة تخزينية أسفل الحوض لكان خيار أفضل!
بمجرد انتهائنا من الحوض ننتقل لبقعة أخرى صغيرة في الحمام تستوعب غسالة الملابس والتي ترتفع عن المنسوب الأساسي للحمام قليلًا.. إلى أن نصل لكلًا من مقعد الحمام وكابينة زجاجية للاستحمام نلمحهما في المرآة العريضة التي تعتلي الحوض بانعكاساتها.
لجوء المصمم في هذا الحمام لكلًا من اللون البرتقالي في وحدة الحوض التخزينية التي تدنو الحوض وكذلك في خلفية كابينة الاستحمام، فضلًا عن اللمسة الخشبية المتمثلة في الباركية المفترش للأرضية كان كفيل بأن يغمر الحمام بالدفء الممتزج بالبهجة!
حمام بتصميم فريد أبرز ما فيه وحدة الحوض التخزينية المميزة رغم حجمها الصغير ولاسيما الحوض الأبيض البيضاوي أيضًا.. المزهرية الصغيرة المزينة لزاوية الحمام والرف الذي يدنو الحوض والمرآة البسيطة التي تعتليه.. جميعها لمسات تحالفت لتجعل الحمام يظهر في أبهى صوره.
حمام فندقي من الدرجة الأولى يتحلى بحالة هدوء غريبة! ربما هي نابعة من اللون الرمادي الفاتح الذي يغلف أرجاءه المختلفة. تصميم حوض الاستحمام والموازييك الذي يزينه بلونه الرمادي الداكن ووحدة الحوض الخشبية الخارجة عن كل ما هو مألوف راته عينك من قبل وأصيص الزرع الكبير المستقر جهة اليسار.. جميعها لمسات راقية ومتوازنة ساهمت في مظهر الحمام الفندقي!
ما جعل هذا الحمام يتالق بشدة ليس فقط تصميمه الداخلي وتوزيع ديكوراته المنمق! وإنما هناك عامل أهم من ذلك بكثير ميز هذا الحمام عن غيره من النماذج المعروضة سلفًا ألا وهو عنصر الإضاءة والتي طل علينا من أكثر من مصدر.. على رأسهم الإضاءة السفلية للوحدة التخزينية باللون الأزرق الزاهي.. والسبوتات اللامعة والمتفرقة في السقف.. وكذلك وحدة الإضاءة الصغيرة المُسلَطة فقط على حوض الاستحمام!
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