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10 حمامات مودرن صغيرة.. أيهم تَوَد امتلاكه؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
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كثيرون هم من يجهلون التعامل مع المساحات الصغيرة؛ معتبرين ذلك في حد ذاته عيب جسيم لا يمكن اجتيازه خصوصًا وإن كان ذلك يخص مساحة الحمام.. فـ يكون الأمر أصعب عليهم.. ولكن في حقيقة الأمر الموضوع بسيط.. فقط بفكرٍ سليم ودليل ذكي كـ هوميفاي وخبراءه يمكنك التعامل معه بسلاسة وهو ما نوفره لك اليوم في هذا المقال!

نجلب لكم نخبة من أفضل التصميمات لحمامات كان يمكن أن تعاني من صغر المساحة لولا عقليات مصمميها العبقرية وتريسيهم في اختيار كلًا من الألوان المناسبة للمساحات بل والتي تعطي شعورًا مخادعًا بسعتها وكذلك الأدوات الصحية ذات الأحجام المناسبة للمساحات وأخيرًا الديكورات والإكسسوارات عمومًا.

1- الألوان الزاهية خير اختيار لكسر هدوء نظيرتها المحايدة

Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

اختيار اللون الأخضر الزاهي في كلًا من وحدة الحمام التخزينية وكذلك فرش الأرضية كان له أكبر الأثر في إطلالته المبهجة ليس هذا فحسب بل كسر حدة هدوء الألوان المحايدة المسيطرة عليه.. وهو ما يؤكد أن المصمم كان موفق بكل المقاييس! لأن الأخضر معروف بما يضفيه من حيوية وبهجة لأي تفصيلة يوضع بها وهو ما تحقق هنا فبفضله صار الحمام أجمل بلا أدنى شك. 

2- عن روعة التصميم وبراعة توزيع الأدوات الصحية

Borgo a Mozzano (LU) - IL bagno in Tadelakt, Tadelakt keloe Tadelakt keloe حمام
Tadelakt keloe

Tadelakt keloe
Tadelakt keloe
Tadelakt keloe

يتحلى النموذج المطروح هنا من الحمامات المودرن بتصميم داخلي مذهل يجسد مبدأ التعامل الأمثل مع المساحات الصغيرة. توزيع المصمم لـ الأدوات الصحية وكذلك الإكسسوارات بالحمام ممتاز لدرجة كفيلة تبعدك عن ملاحظة مساحته الصغيرة من الأساس! أما اختيار الأدوات الصحية ذاتها فكان موفق لأبعد الحدود حيث راعى المصمم تناسب أحجامها مع مساحة الحمام وهو أمر يجب عليك التدقيق فيه جيدًا عند شراء أدوات حمامك الصحية.

الحوض هنا في الصدارة كما نرى في الصورة بحجمه الصغير، يستند إليه كابينه زجاجية للاستحمام يزين زواياها لمسات فضية براقة تزيدها جمالًا.. أما البانيو فهو في آخر الساحة بحجمه الكبير وهو ما يحقق التدرج في التصميم من الأصغر للأكبر حجمًا!

3- اجعل حمامك كبيرًا مع خدعة الألوان المحايدة!

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

إن كنت ترغب في التغلب على مساحة حمامك الصغيرة عليك بخدعة الألوان المحايدة! فتلك الألوان الفاتحة كالأبيض والبيج والرمادي تستطيع تعزيز مساحة حمامك الصغيرة بكل براعة! وهو سر تألق هذا الحمام الذي لا يمكن أن تشعر فيه بالضيف بفضل تلك الألوان.

لم يكن للألوان المحايدة وحدها الفضل في إطلالة هذا الحمام المذهلة، وإنما نكرر ثانية التوزيع الجيد للأدوات الصحية يحقق نفس مبدأ البراح.. فهنا المصمم وزع الأدوات الصحية بشكل نصف دائري، بدأ بالحوض وما يدنوه من وحدة تخزينية عملية، ثم مقعد الحمام، ثم البانيو.

4- حمام أم ركن للاستجمام؟!

Mediterranes Flair und Urlaubsfeeling , Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

من روعة تصميمه الداخلي لا تكاد تصدق أنه حمام.. وإنما هو أشبه بركن للاستجمام والاسترخاء تجلس فيه لتنسى العالم بأسره وتلقي بأي هموم أو ضغوطات وراء ظهرك لتستبدلها بطاقة إيجابية تهيئك لبدأ يوم مختلف مفعم بالحيوية.. تلك الجلسة المريحة التي نلمحها جهة اليسار وحدها كفيلة بأن تعزز ذلك الشعور!

5- الأناقة تلتقي بالعملية في هذا التصميم

Badsanierung Wörth am Rhein, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

حمام أنيق رغم بساطة تصميمه يتسم بالعملية النابعة من توزيع أغراضه وأدواته بشكل سليم. أول ما يصادفنا هنا حوض كبير بفتحتين يدنوه كل واحدة منهما قطعة معدنية بلون فضي تستخدم في وضع المناشف كما هو واضح في الصورة.. ربما كان حوضًا واحدًا هنا يفي بالغرض وربما أيضًا وجود وحدة تخزينية أسفل الحوض لكان خيار أفضل!

بمجرد انتهائنا من الحوض ننتقل لبقعة أخرى صغيرة في الحمام تستوعب غسالة الملابس والتي ترتفع عن المنسوب الأساسي للحمام قليلًا.. إلى أن نصل لكلًا من مقعد الحمام وكابينة زجاجية للاستحمام نلمحهما في المرآة العريضة التي تعتلي الحوض بانعكاساتها.

6- الدفء يغمر الحمام!

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

لجوء المصمم في هذا الحمام لكلًا من اللون البرتقالي في وحدة الحوض التخزينية التي تدنو الحوض وكذلك في خلفية كابينة الاستحمام، فضلًا عن اللمسة الخشبية المتمثلة في الباركية المفترش للأرضية كان كفيل بأن يغمر الحمام بالدفء الممتزج بالبهجة!

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7- تصميم فريد ووحدة تخزينية مميزة

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

حمام بتصميم فريد أبرز ما فيه وحدة الحوض التخزينية المميزة رغم حجمها الصغير ولاسيما الحوض الأبيض البيضاوي أيضًا.. المزهرية الصغيرة المزينة لزاوية الحمام والرف الذي يدنو الحوض والمرآة البسيطة التي تعتليه.. جميعها لمسات تحالفت لتجعل الحمام يظهر في أبهى صوره.

8- حمام فندقي يتحلى بالهدوء

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

حمام فندقي من الدرجة الأولى يتحلى بحالة هدوء غريبة! ربما هي نابعة من اللون الرمادي الفاتح الذي يغلف أرجاءه المختلفة. تصميم حوض الاستحمام والموازييك الذي يزينه بلونه الرمادي الداكن ووحدة الحوض الخشبية الخارجة عن كل ما هو مألوف راته عينك من قبل وأصيص الزرع الكبير المستقر جهة اليسار.. جميعها لمسات راقية ومتوازنة ساهمت في مظهر الحمام الفندقي!

9- إضاءة متعددة المصادر تليق بحمام فاخر

Spieglein, Spieglein an der Wand..., Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

ما جعل هذا الحمام يتالق بشدة ليس فقط تصميمه الداخلي وتوزيع ديكوراته المنمق! وإنما هناك عامل أهم من ذلك بكثير ميز هذا الحمام عن غيره من النماذج المعروضة سلفًا ألا وهو عنصر الإضاءة والتي طل علينا من أكثر من مصدر.. على رأسهم الإضاءة السفلية للوحدة التخزينية باللون الأزرق الزاهي.. والسبوتات اللامعة والمتفرقة في السقف.. وكذلك وحدة الإضاءة الصغيرة المُسلَطة فقط على حوض الاستحمام!

10- حمام ساحر والسر في: الإضاءة الطبيعية

​Das komplette Badezimmer — zum Festpreis und mit Termingarantie, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

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