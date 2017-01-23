10 حمامات مودرن صغيرة.. أيهم تَوَد امتلاكه؟!

كثيرون هم من يجهلون التعامل مع المساحات الصغيرة؛ معتبرين ذلك في حد ذاته عيب جسيم لا يمكن اجتيازه خصوصًا وإن كان ذلك يخص مساحة الحمام.. فـ يكون الأمر أصعب عليهم.. ولكن في حقيقة الأمر الموضوع بسيط.. فقط بفكرٍ سليم ودليل ذكي كـ هوميفاي وخبراءه يمكنك التعامل معه بسلاسة وهو ما نوفره لك اليوم في هذا المقال!

نجلب لكم نخبة من أفضل التصميمات لحمامات كان يمكن أن تعاني من صغر المساحة لولا عقليات مصمميها العبقرية وتريسيهم في اختيار كلًا من الألوان المناسبة للمساحات بل والتي تعطي شعورًا مخادعًا بسعتها وكذلك الأدوات الصحية ذات الأحجام المناسبة للمساحات وأخيرًا الديكورات والإكسسوارات عمومًا.