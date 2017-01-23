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8 أفكار غير تقليدية لدرابزين السلالم ستذهلك

ريم عوض ريم عوض
Repräsentative Villa , tRÄUME - Ideen Raum geben tRÄUME - Ideen Raum geben الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هل منزلك دوبلكس وتتمنى أن تصنع شيئًا مميزًا يجعل كل من يدخل منزلك يتذكره ويضربه كمثال للأفكار الرائعة؟ في هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من السلالم المميزة التي ستبهرك أنت شخصيًا! إليكم الأفكار.

1- سلم حلزوني

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

سلم حلزوني يبدو درابزينه مثل الأكورديون ليغير التصميم الكلاسيكي لعصرية أنيقة للغاية وستجعل كل من يزورك يتذكر تلك القطعة المميزة. 

2- أبيض نقي

Weiße Villa am Rhein, Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

درابزين السلم كله باللون الأبيض ويدور بشكل حلزوني ناعم ليبدو كسلالم الأميرات. يمكن لهذا التصميم أن يطبق في منزل مصمم على النمط التبسيطي (ألمينيمالي) الذي يتميز باستخدام اللون الأبيض لبساطته.

3- خشب ومعدن

Filigrane Tragbolzentreppe über zwei Stockwerke, STREGER Massivholztreppen GmbH STREGER Massivholztreppen GmbH راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
STREGER Massivholztreppen GmbH

STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH
STREGER Massivholztreppen GmbH

درابزين السلم مصمم بشكل انسيابي ومحدد في نفس الوقت، فلا هو حلزوني ولا هو خطوط مستقيمة لينتج هذا الشكل الرائع.

4- أسياخ حديدية

Repräsentative Villa , tRÄUME - Ideen Raum geben tRÄUME - Ideen Raum geben الممر الحديث، المدخل و الدرج
tRÄUME – Ideen Raum geben

tRÄUME - Ideen Raum geben
tRÄUME – Ideen Raum geben
tRÄUME - Ideen Raum geben

هذا التصميم للدرابزين عبارة عن أسياخ حديدية مصممة بشكل متقاطع ومتشابك لترى من خلالها وبدون أن تشعر بازدحام هذا التشابك. يمكن لتصميم هذا السلم أن يطبق في منزل بنمط حداثي (مودرن) أو صناعي.

5- احبال مشدودة

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE درج
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE

درابزين هذا السلم عبارة أن أحبال قوية مشدودة ليبدو السلم معلقًا كالكباري على سبيل المثال. تصميم فريد من نوعه لن ينساه من يزورك في منزلك أبدًا!

6- دوائر مختلفة

Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura سلالم وأروقة سلالم
Studio di Urbanistica ed Architettura

Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura

درابزين ساحر مصمم من دوائر كثيرة مختلفة المقاسات ومتماسة وهو تصميم أنيق للغاية ورقيق.

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7- سلم كالكارتون

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

يبدو وكأنه سلم من فيلم رسوم متحركة، ربما في بيت ساحرة أو أشخاص خياليين! السلم تصميمه عجيب وتشعر من الدرابزين أنه قد انصهر من الدور العلويّ.

8- درابزين زجاجي

Double central spine staircase Smet UK - Staircases سلالم وأروقة سلالم
Smet UK – Staircases

Double central spine staircase

Smet UK - Staircases
Smet UK – Staircases
Smet UK - Staircases

المزج بين الخشب الفاتح والزجاج في درابزين هذا السلم يضفي بريقًا وحيوية على المنزل ويخلق مساحة مفتوحة بلا معيقات بصرية تجعل المنزل يبدو أضيق وأكثر قتامة لعدم وصول الضوء بشكل كامل وتجعل طوابقه تيدو منفصلة عن بعضها البعض. 

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