8 أفكار غير تقليدية لدرابزين السلالم ستذهلك

هل منزلك دوبلكس وتتمنى أن تصنع شيئًا مميزًا يجعل كل من يدخل منزلك يتذكره ويضربه كمثال للأفكار الرائعة؟ في هذا المقال سنقدم لكم مجموعة من السلالم المميزة التي ستبهرك أنت شخصيًا! إليكم الأفكار.
سلم حلزوني يبدو درابزينه مثل الأكورديون ليغير التصميم الكلاسيكي لعصرية أنيقة للغاية وستجعل كل من يزورك يتذكر تلك القطعة المميزة.
درابزين السلم كله باللون الأبيض ويدور بشكل حلزوني ناعم ليبدو كسلالم الأميرات. يمكن لهذا التصميم أن يطبق في منزل مصمم على النمط التبسيطي (ألمينيمالي) الذي يتميز باستخدام اللون الأبيض لبساطته.
درابزين السلم مصمم بشكل انسيابي ومحدد في نفس الوقت، فلا هو حلزوني ولا هو خطوط مستقيمة لينتج هذا الشكل الرائع.
هذا التصميم للدرابزين عبارة عن أسياخ حديدية مصممة بشكل متقاطع ومتشابك لترى من خلالها وبدون أن تشعر بازدحام هذا التشابك. يمكن لتصميم هذا السلم أن يطبق في منزل بنمط حداثي (مودرن) أو صناعي.
درابزين هذا السلم عبارة أن أحبال قوية مشدودة ليبدو السلم معلقًا كالكباري على سبيل المثال. تصميم فريد من نوعه لن ينساه من يزورك في منزلك أبدًا!
درابزين ساحر مصمم من دوائر كثيرة مختلفة المقاسات ومتماسة وهو تصميم أنيق للغاية ورقيق.
يبدو وكأنه سلم من فيلم رسوم متحركة، ربما في بيت ساحرة أو أشخاص خياليين! السلم تصميمه عجيب وتشعر من الدرابزين أنه قد انصهر من الدور العلويّ.
المزج بين الخشب الفاتح والزجاج في درابزين هذا السلم يضفي بريقًا وحيوية على المنزل ويخلق مساحة مفتوحة بلا معيقات بصرية تجعل المنزل يبدو أضيق وأكثر قتامة لعدم وصول الضوء بشكل كامل وتجعل طوابقه تيدو منفصلة عن بعضها البعض.
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