منزل جاهز متسع بأقل من 90 ألف $

إذا كانت عائلتك تنمو وتكبر فلابد من التوسع والإستثمار في المزيد من المساحة لاستيعاب هذا النمو وإلا ستجد نفسك تعيش في مكان متكدس مما يؤثر بالسلب علي راحة أفراد أسرتك بشكل يومي، وبطبيعة الحال فحل مشكلة كتلك سيكلفك المزيد من الأموال ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون تكلفة المشروع هائلة كما قد يتبادر إلي ذهنك. ففي هذه الأيام بدأت صيحة المنازل المعدة مسبقاُ في الإنتشار لما تتميز به من انخفاض في التكلفة، جمال التصميم وسرعة البناء وقدرته علي التحمل ما يجعل منها استثمار جيد لبيوت المستقبل.
في جولتنا اليوم سنعرض لكم بعض النماذج الرائعة لهذا النوع من المنازل فدعونا نتصفحها معاً.
علي الرغم مما يبدو عليه هذا البيت من كبر الحجم إلا أنه في واقع الأمر يحتل مساحة 130 متر مربع فقط وقد تم استغلال كل شبر منه فيحتوي هذا البيت علي مطبخ، غرفة معيشة وحمام رئيسي كما يمتاز البناء ببعده بمساحة كافية عن الشارع تمنحه الخصوصية المطلوبة من أجل العيش في سلام وهدوء، بالإضافة إلي الحديقة البديعة والطبقة الخشبية التي تزين الواجهة بروعة.
كثيراً ما نلحظ في العمارة الحديثة والعصرية إتصال داخل المنزل بالبيئة المحيطة عبر الأسطح الزجاجية السخية في الحجم حيث يسعي المالك لأن يتوفر لديه منظر مطل علي الحديقة من مساحة المعيشة ليبقي علي تواصل دائم مع الطبيعة، وهو ما يتحقق لهذا المشروع لما يحتوي عليه من مساحة مفتوحة يزينها الحوائط المغطاة بالألواح الخشبية التي تتباين مع الخضرة المحيطة كما تشكل تلك المساحة مكان مثالي لعمل حفلات الشواء.
من هذه الزاوية يمكنك أن تري المساحة الفاصلة بين الشرفة والحديقة والتي تتمثل في تلك المنطقة المبلطة وتعد مكان مثالي ليلهو فيه الأطفال. فلا يخلو المشهد من الجمال البادي في أصص النباتات والزهور التي تزين جانبي الشرفة. كما يغطي سقف المنزل جزءاً من الشرفة مما يتيح الفرصة للاستمتاع بقضاء الوقت في الخارج حتي في الأيام الممطرة.
من الحقائق المذهلة عن البيوت المصنعة مسبقاً أن كل جزء من أجزاءها يتم تصنيعه بشكل منفصل في المصنع ومن ثم يتم نقلها إلي الموقع الذي سيحتله البيت حيث يمكن تجميعه في أقل من 6 أشهر. وقد اكتسب هذا النوع من البناء شعبية متزايدة تعود إلي إدراك الناس لمميزاته المتعددة والتي قد يكون أهمها هو التكلفة المنخفضة مقارنة بالمباني العادية، فعلي سبيل المثال تكلف بناء هذا البيت الماثل أمامنا في الصورة 90 ألف دولار فقط، هذا ولا يخطر ببال أحد أنه مصنع مسبقا.
بدخولك للبيت يقابلك مدخل صالة التوزيع وبعبوره تجد إلي يمينك خلف الجراج 3 حجرات نوم تبلغ مساحتها 20، 13 و 13 متر مربع علي التوالي بالإضافة إلي حمام تبلغ مساحته 9.5 متر مربع، وإلي اليسار توجد غرفة معيشة كبيرة تشغل مساحة تبلغ 32متر مربع كما يوجد مطبخ متوسط الحجم بمساحة 12 متر مربع، كما يحتوي هذا البيت علي حمام آخر للضيوف.
نختتم جولتنا اليوم بهذه الصورة رائعة الجمال لمشروع يعلن عن نفسه بكل أناقة وروعة مع حلول الليل مع الإضاءة الليلية.