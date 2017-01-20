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منزل جاهز متسع بأقل من 90 ألف $

Marwa Hasan Marwa Hasan
DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
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إذا كانت عائلتك تنمو وتكبر فلابد من التوسع والإستثمار في المزيد من المساحة لاستيعاب هذا النمو وإلا ستجد نفسك تعيش في مكان متكدس مما يؤثر بالسلب علي راحة أفراد أسرتك بشكل يومي، وبطبيعة الحال فحل مشكلة كتلك سيكلفك المزيد من الأموال ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون تكلفة المشروع هائلة كما قد يتبادر إلي ذهنك. ففي هذه الأيام بدأت صيحة المنازل المعدة مسبقاُ في الإنتشار لما تتميز به من انخفاض في التكلفة، جمال التصميم وسرعة البناء وقدرته علي التحمل ما يجعل منها استثمار جيد لبيوت المستقبل.

في جولتنا اليوم سنعرض لكم بعض النماذج الرائعة لهذا النوع من المنازل فدعونا نتصفحها معاً.

يظهر الدفئ على التصميم الخارجي

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

علي الرغم مما يبدو عليه هذا البيت من كبر الحجم إلا أنه في واقع الأمر يحتل مساحة 130 متر مربع فقط وقد تم استغلال كل شبر منه فيحتوي هذا البيت علي مطبخ، غرفة معيشة وحمام رئيسي كما يمتاز البناء ببعده بمساحة كافية عن الشارع تمنحه الخصوصية المطلوبة من أجل العيش في سلام وهدوء، بالإضافة إلي الحديقة البديعة والطبقة الخشبية التي تزين الواجهة بروعة.

تراس رائع

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

كثيراً ما نلحظ في العمارة الحديثة والعصرية إتصال داخل المنزل بالبيئة المحيطة عبر الأسطح الزجاجية السخية في الحجم حيث يسعي المالك لأن يتوفر لديه منظر مطل علي الحديقة من مساحة المعيشة ليبقي علي تواصل دائم مع الطبيعة، وهو ما يتحقق لهذا المشروع لما يحتوي عليه من مساحة مفتوحة يزينها الحوائط المغطاة بالألواح الخشبية التي تتباين مع الخضرة المحيطة كما تشكل تلك المساحة مكان مثالي لعمل حفلات الشواء.

مساحات للأنشطة الخارجية

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

من هذه الزاوية يمكنك أن تري المساحة الفاصلة بين الشرفة والحديقة والتي تتمثل في تلك المنطقة المبلطة وتعد مكان مثالي ليلهو فيه الأطفال. فلا يخلو المشهد من الجمال البادي في أصص النباتات والزهور التي تزين جانبي الشرفة. كما يغطي سقف المنزل جزءاً من الشرفة مما يتيح الفرصة للاستمتاع بقضاء الوقت في الخارج حتي في الأيام الممطرة.

طرق جديدة للبناء

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

من الحقائق المذهلة عن البيوت المصنعة مسبقاً أن كل جزء من أجزاءها يتم تصنيعه بشكل منفصل في المصنع ومن ثم يتم نقلها إلي الموقع الذي سيحتله البيت حيث يمكن تجميعه في أقل من 6 أشهر. وقد اكتسب هذا النوع من البناء شعبية متزايدة تعود إلي إدراك الناس لمميزاته المتعددة والتي قد يكون أهمها هو التكلفة المنخفضة مقارنة بالمباني العادية، فعلي سبيل المثال تكلف بناء هذا البيت الماثل أمامنا في الصورة 90 ألف دولار فقط، هذا ولا يخطر ببال أحد أنه مصنع مسبقا.

تخطيط جيد للخامات

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

بدخولك للبيت يقابلك مدخل صالة التوزيع وبعبوره تجد إلي يمينك خلف الجراج 3 حجرات نوم تبلغ مساحتها 20، 13 و 13 متر مربع علي التوالي بالإضافة إلي حمام تبلغ مساحته 9.5 متر مربع، وإلي اليسار توجد غرفة معيشة كبيرة تشغل مساحة تبلغ 32متر مربع كما يوجد مطبخ متوسط الحجم بمساحة 12 متر مربع، كما يحتوي هذا البيت علي حمام آخر للضيوف.

صيحات مستقبلية

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

نختتم جولتنا اليوم بهذه الصورة رائعة الجمال لمشروع يعلن عن نفسه بكل أناقة وروعة مع حلول الليل مع الإضاءة الليلية.

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