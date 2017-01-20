منزل جاهز متسع بأقل من 90 ألف $

إذا كانت عائلتك تنمو وتكبر فلابد من التوسع والإستثمار في المزيد من المساحة لاستيعاب هذا النمو وإلا ستجد نفسك تعيش في مكان متكدس مما يؤثر بالسلب علي راحة أفراد أسرتك بشكل يومي، وبطبيعة الحال فحل مشكلة كتلك سيكلفك المزيد من الأموال ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون تكلفة المشروع هائلة كما قد يتبادر إلي ذهنك. ففي هذه الأيام بدأت صيحة المنازل المعدة مسبقاُ في الإنتشار لما تتميز به من انخفاض في التكلفة، جمال التصميم وسرعة البناء وقدرته علي التحمل ما يجعل منها استثمار جيد لبيوت المستقبل.

في جولتنا اليوم سنعرض لكم بعض النماذج الرائعة لهذا النوع من المنازل فدعونا نتصفحها معاً.