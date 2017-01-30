حمام من السبعينات يصبح حديث ومذهل!

الحمام قبل التجديد كان اختيار الأضاءة فيه سيئة جداً، فعلى الرغم من أن الحمام تصميمه باهتاً ألا أن الأضاءة واختيارها زادت من بهتان الحمام وانطفائه، حتى الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة لم تجدى نفعاً بسبب صغر النافذة والى لم يدعمها المصمم بأضاءة خارجية كمصابيح أو سبوتات فى السقف فأزداد الحمام بعتان وانطفئ اكثر، لكن بعد التعديل واعادة الترميم للحمام الوضع اختلف.