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حمام من السبعينات يصبح حديث ومذهل!

منة اسماعيل منة اسماعيل
“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
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أعادة تجديد وتحويل منزل متهالك إلى أخر جذاب ومميز ليس بأمراًعسيراً، ومن العمليات التى تتم داخل تصميم المنزل وتجعل كل مصمم يبرع فى استخدام مهاراته فى التصميم لتحويل منزل منتهى تماماً ومتهالك إلى أخر أنيق وجذاب، ونحن اليوم سنشاهد عملية تحول كامل لحمام نموذجى، تقليدى ومتهالك وأصبح حديث ومذهل دعونا نتعرف على الحمام ونشاهد عملية التحول الجذرية إلى حمام حديث ومذهل.

قبل: حمام منطفئ ومتهالك

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

وهنا نظرة على الحمام قبل التجديد لنجد حمام متهالك وعفا عليه الزمن، اختيار تفاصيل الحمام وتصميمه جاءت باهتة جداً، بدايةً من اختيار السيراميك للأرضيات والجدران الذى جاء اختياره غير متناسق وتقليدى بشكل أظهر الحمام بتصميم فوضوى وباهت جداَ.

الأضاءة

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

الحمام قبل التجديد كان اختيار الأضاءة فيه سيئة جداً، فعلى الرغم من أن الحمام تصميمه باهتاً ألا أن الأضاءة واختيارها زادت من بهتان الحمام وانطفائه، حتى الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة لم تجدى نفعاً بسبب صغر النافذة والى لم يدعمها المصمم بأضاءة  خارجية كمصابيح أو سبوتات فى السقف فأزداد الحمام بعتان وانطفئ اكثر، لكن بعد التعديل واعادة الترميم للحمام الوضع اختلف.

بعد: جذاب ومميز

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

بعد اعادة ترميم الحمام لا يمكن التعرف عليه تماماً، كان تغييراً جوهري حاسم من جميع التفاصيل،تصميم الجدران جاءت مميزة جداً بلونها الأبيض الحيادى مع الأرضيات الخشبية الجذابة، يمكننا أن نقول حقاً أن هذا الحمام قد تعافى بشكل الواضح من التقليدية إلى الحداثة والعصرية.

بعد اضاءة أفضل

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

وفى لمسة مختلفة من المصمم يتخطى بها عيوب التصميم القديم، فقد أعطى اهتماماً واضحاً بالأضاءة على عكس التصميم القديم الذى اهمل الأضاءة فأصبح الحمام منطفئ وباهتاً بشكل واضح، تصميم النافذة بالجدار الخشبى الأنيق أعطى لها لمسة من الطبيعة فقد سمحت النافذة بخلق تواصل بين الطبيعة الخارجية والنافذة.

تغيير جذرى

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

أراد المصمم أحداث تغييراً شاملاً فى كل تفاصيل الحمام القديمة المتهالكة وقد كان فحدث بالفعل تغييراً واضحاً فى الحمام بالكامل وفى منطقة الأستحمام فقد صمم بطريقة أكثر من رائعة وبسيطة جداً، استعان المصمم بألوان حيادية وهادئة مندمجة أكثر مع بعضها مثل الأبيض، الكافيه والعسلى ولمسة الخشب بنية اللون.

أناقة الخشب

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

استخدم المصمم لمسة الخشب الطبيعية بشكل أنيق جداً فى تجديد هذا الحمام، فقد قام بأستخدام لمسة الخشب الباركيه فى تصميم الأرضيات والجزء الخارجى لحوض الأستحمام، وقد استعان بالخشب المعالج حتى يمنع حدوث الرطوبة أن تصيب الخشب، فيمكننا أن نقول حقاً أن اختيار الخشب كان اختياراً موفقاً جداً فقد غمر الحمام بالأناقة بطريقة واضحة.

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الحمام قبل التجديد على ورق التصميم

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

وهنا تصميم وتوزيع الحمام قبل التجديد على ورق التصميم ليوضح لنا كيف كان التصميم على الورق قبل تجديده.

الحمام قبل التجديد على ورق التصميم

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella حمام
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

وهنا نرى الحمام بعد التجديد على ورق التصميم وكيف خلق المصمم اختلافاً واضحاً بين الحمام قبل وبعد التجديد ليبدو على ما أصبح عليه، حقاً كانت خطة تصميم جيدة جداً وصنعت فارقاً واضحاً فى تصميم الحمام.

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