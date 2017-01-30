حمام من السبعينات يصبح حديث ومذهل!

أعادة تجديد وتحويل منزل متهالك إلى أخر جذاب ومميز ليس بأمراًعسيراً، ومن العمليات التى تتم داخل تصميم المنزل وتجعل كل مصمم يبرع فى استخدام مهاراته فى التصميم لتحويل منزل منتهى تماماً ومتهالك إلى أخر أنيق وجذاب، ونحن اليوم سنشاهد عملية تحول كامل لحمام نموذجى، تقليدى ومتهالك وأصبح حديث ومذهل دعونا نتعرف على الحمام ونشاهد عملية التحول الجذرية إلى حمام حديث ومذهل.
وهنا نظرة على الحمام قبل التجديد لنجد حمام متهالك وعفا عليه الزمن، اختيار تفاصيل الحمام وتصميمه جاءت باهتة جداً، بدايةً من اختيار السيراميك للأرضيات والجدران الذى جاء اختياره غير متناسق وتقليدى بشكل أظهر الحمام بتصميم فوضوى وباهت جداَ.
الحمام قبل التجديد كان اختيار الأضاءة فيه سيئة جداً، فعلى الرغم من أن الحمام تصميمه باهتاً ألا أن الأضاءة واختيارها زادت من بهتان الحمام وانطفائه، حتى الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة لم تجدى نفعاً بسبب صغر النافذة والى لم يدعمها المصمم بأضاءة خارجية كمصابيح أو سبوتات فى السقف فأزداد الحمام بعتان وانطفئ اكثر، لكن بعد التعديل واعادة الترميم للحمام الوضع اختلف.
بعد اعادة ترميم الحمام لا يمكن التعرف عليه تماماً، كان تغييراً جوهري حاسم من جميع التفاصيل،تصميم الجدران جاءت مميزة جداً بلونها الأبيض الحيادى مع الأرضيات الخشبية الجذابة، يمكننا أن نقول حقاً أن هذا الحمام قد تعافى بشكل الواضح من التقليدية إلى الحداثة والعصرية.
وفى لمسة مختلفة من المصمم يتخطى بها عيوب التصميم القديم، فقد أعطى اهتماماً واضحاً بالأضاءة على عكس التصميم القديم الذى اهمل الأضاءة فأصبح الحمام منطفئ وباهتاً بشكل واضح، تصميم النافذة بالجدار الخشبى الأنيق أعطى لها لمسة من الطبيعة فقد سمحت النافذة بخلق تواصل بين الطبيعة الخارجية والنافذة.
أراد المصمم أحداث تغييراً شاملاً فى كل تفاصيل الحمام القديمة المتهالكة وقد كان فحدث بالفعل تغييراً واضحاً فى الحمام بالكامل وفى منطقة الأستحمام فقد صمم بطريقة أكثر من رائعة وبسيطة جداً، استعان المصمم بألوان حيادية وهادئة مندمجة أكثر مع بعضها مثل الأبيض، الكافيه والعسلى ولمسة الخشب بنية اللون.
استخدم المصمم لمسة الخشب الطبيعية بشكل أنيق جداً فى تجديد هذا الحمام، فقد قام بأستخدام لمسة الخشب الباركيه فى تصميم الأرضيات والجزء الخارجى لحوض الأستحمام، وقد استعان بالخشب المعالج حتى يمنع حدوث الرطوبة أن تصيب الخشب، فيمكننا أن نقول حقاً أن اختيار الخشب كان اختياراً موفقاً جداً فقد غمر الحمام بالأناقة بطريقة واضحة.
وهنا تصميم وتوزيع الحمام قبل التجديد على ورق التصميم ليوضح لنا كيف كان التصميم على الورق قبل تجديده.
وهنا نرى الحمام بعد التجديد على ورق التصميم وكيف خلق المصمم اختلافاً واضحاً بين الحمام قبل وبعد التجديد ليبدو على ما أصبح عليه، حقاً كانت خطة تصميم جيدة جداً وصنعت فارقاً واضحاً فى تصميم الحمام.
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