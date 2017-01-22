اختيار الخامة المثالية لسطح العمل بالمطبخ

يتوفر في الأسواق أنواع متعددة لتغطية أسطح العمل بالمطبخ، وتختلف باختلاف خاماتها وألوانها وأسلوب التصميم التي تليق به، إلا أن البحث عن خامة مناسبة قد يدخلك في حلقة مفرغة من الحيرة، لذا من الأفضل وضع في الاعتبار بعض العوامل التي ستساعدك على اختيار الخامنة المناسبة منها أن تكون متوافقة مع بقية ديكور المطبخ، وبالطبع تكون مناسبة للعمل الشاق بالمطبخ وهو ما يتطلب أن تكون قدرة تحملها عالية حتى لا تضطر إلى تغييرها كل فترة، بالإضافة إلى كونها مقاومة للحرارة والرطوبة والخدش والبقع، وفي كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم عدد متنوع من الخامات المتوفرة في الأسواق لتختار ما يناسب احتياجاتك.
من أفضل الخيارات على الإطلاق وأكثرها انتشارا نظرا لقوة تحمله العالية ومقاومته الشديدة للماء والحرارة والخدوش، كما أنه لا يمتص البقع وسهل تنظيفه للغاية وهو عامل من المهم أن يكون متوافر في خامة سطح العمل بالمطبخ، عيبه أنه مكلف بعض الشيء لكنه يستحق كل جنيه تدفعه فيه. الرائع في الجرانيت هو تنوع تصميماته وألوانه وهو ما يجعل منه خامة يتوفر منها ما يناسب كل الأذواق وأنماط التصميم.
الرخام من الخامات التي تستخدم كثيرا أيضا في تغطية أسطح العمل إلا إنه ليس الخامة الأفضل رغم كونه حجر طبيعي، فمقاومة الرخام للماء أقل من الجرانيت إذ إنه خامة مسامية وهو ما يتسبب في وجود نسبة امتصاص ولو بسيطة ومع الوقت قد ينتج بعض التشققات فيه، طبيعته المسامية أيضا تجعله سهل الامتصاص للبقع إن لم يتم تنظيفها على الفور.
خامة الستانلس ستيل تعد اختيارا مناسبا للمطابخ التي تميل للطابع الحداثي والصناعي مثل النموذج بالصورة، حين يستخدم هذا المعدن في تغطية أسطح العمل فهو يتعرض لعملية إضافة 10 % من معدن اكروم ليحافظ على لمعانه وبريقه. ميزة الستانلس ستيل الكبرى أن قدرته على التحمل عالية كما أنه مقاوم للتنوع الحراري في استخدامات المطبخ والأهم أنه مقاوم للصدأ والبقع وهو ما يجعل تنظيفه أمرا سهلا، عيبه أنه قد يتعرض للخدوش من الآت الحادة بالمطبخ لذا يلزم لحرص معه.
قديما كان الخشب هو الخامة الأكثر انتشارا لتغطية أسطح العمل قبل الاستعانة بالرخام والجرانيت، لكن مع الأسف قدرةنه على التحمل كانت بسيطة مقارنة بالخامات الطبيعية الأخرى، الآن مع التقدم التكنولوجي الكبير في عمليات معالجة الخشب أصبح في الإمكان الاستعانة به كخامة غاية في الأناقة لتغطية أسطع العمل بالمطبخ، إذ جعلته عمليات المعالجة مقاوما للرطوبة والحرارة والبقع، لكن عليك اختيار نوعا تعرض لمعالجة بجودة جيدة حتى لا تضطر لتغيره بعد فترة، على الجانب الجمالي الخشب ينشر شعورا بالراحة والدفء في أي مكان وهو ما يجعله خامة مناسبة للمطبخ.
ينتشر الحجر الصناعي في السوق المصري باسم الكوارتز، ويمتاز بأنه يحمل مميزات الحجر الطبيعي مع تنوع مذهل في الألوان، فبالتأكيد ستجد ما يليق مع تصميمات مطبخك كما أنه سهل التنظيف.
الكوريان كما تعرف في السوق من أحدث الخامات المصنعة والتي يستعان بها في تغطية أسطح العمل بالمطبخ، ويستعان بها في الأساس في المطابخ التي تتبع الأسلوب المودرن، الميزة الرئيسية للكوريان هو أنه لا يقتصر على كونه خامة لتغطية السطح فقط بل من الممكن تصنيع الأحواض منه أيضا كما يظهر في الصورة، بالإضافة إلى كونه سهل التنظيف ولديه قوة تحمل عالية لكن تأكد من شراء نوع بجودة عالية تتحمل للحرارة. قد يكون الكوريان غالي بعض الشئ لكنه يضيف لمسة عصرية وراقية للمطبخ.
يلجأ البعض للاستعانة بالسيراميك في تغطية أسطح العمل بشكل جزئي ولأسباب جمالية أكثر حيث أنه ليس الخامة الأفضل لتغطية أسطح العمل، فهو مقاوم للماء والحرارة والبقع إلا إنه سهل الكسر وهو ما يجعله خامة غير مناسبة للاعتماد عليه بشكل كلي في تغطية سطح العمل.
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