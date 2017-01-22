اختيار الخامة المثالية لسطح العمل بالمطبخ

يتوفر في الأسواق أنواع متعددة لتغطية أسطح العمل بالمطبخ، وتختلف باختلاف خاماتها وألوانها وأسلوب التصميم التي تليق به، إلا أن البحث عن خامة مناسبة قد يدخلك في حلقة مفرغة من الحيرة، لذا من الأفضل وضع في الاعتبار بعض العوامل التي ستساعدك على اختيار الخامنة المناسبة منها أن تكون متوافقة مع بقية ديكور المطبخ، وبالطبع تكون مناسبة للعمل الشاق بالمطبخ وهو ما يتطلب أن تكون قدرة تحملها عالية حتى لا تضطر إلى تغييرها كل فترة، بالإضافة إلى كونها مقاومة للحرارة والرطوبة والخدش والبقع، وفي كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم عدد متنوع من الخامات المتوفرة في الأسواق لتختار ما يناسب احتياجاتك.