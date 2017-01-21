قبل و بعد : لمسات جمالية تبعث بيت للحياة من جديد

بعض اللمسات الجمالية التي يمكن أن نضيفها في منزلنا يمكن أن تنقلنا لمرحلة أخرى من الذوق العالي، تلك المسالة ربما تكون أقرب لنا عندما ننتقل لمنزل جديد و نحاول أن نطبق فكرنا و شخصيتنا في التصميم عليه، حيث اننا لن نقوم بهدم و إعادة طلاء أو تغيير جذري في المعطيات التي لدينا، نحن فقط سوف نحتاج لقليل من اللمسات التي عندما تضاف تحقق لنا ذلك ..

هو ميفاي اليوم يقدم المثال الأقرب لهذا التصور عن طريق منزل جديد انتقل إليه ساكنوه الجدد و كان يحتاج لبعض الجهد لإزالة غبار الماضي عنه ليقوموا بعمل عظيم عن طريق إضافة أشياء بسيطة ساهمت في اعتباره أن يكون على قدر المستوى .