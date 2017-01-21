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قبل و بعد : لمسات جمالية تبعث بيت للحياة من جديد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Loading admin actions …

بعض اللمسات الجمالية التي يمكن أن نضيفها في منزلنا يمكن أن تنقلنا لمرحلة أخرى من الذوق العالي، تلك المسالة ربما تكون أقرب لنا عندما ننتقل لمنزل جديد و نحاول أن نطبق فكرنا و شخصيتنا في التصميم عليه، حيث اننا لن نقوم بهدم و إعادة طلاء أو تغيير جذري في المعطيات التي لدينا، نحن فقط سوف نحتاج لقليل من اللمسات التي عندما تضاف تحقق لنا ذلك ..

هو ميفاي اليوم يقدم المثال الأقرب لهذا التصور عن طريق منزل جديد انتقل إليه ساكنوه الجدد و كان يحتاج لبعض الجهد لإزالة غبار الماضي عنه  ليقوموا بعمل عظيم عن طريق إضافة أشياء بسيطة ساهمت في اعتباره أن يكون على قدر المستوى .

قبل : المنزل مساحته معقولة و لكن

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

المساحة الرائعة التي توجد في هذا المنزل كفيلة بإحداث تغيرات عظيمة فضلاً عن كونها صماء بلا أي تفاصيل أو نواحي جمالية ، جيد أن الأرضيات من الباركية و الحوائط من اللون الكريمي و لكن بقليل من التنظيف و إضافة لمساتنا الجمالية سيكون مختلفاً .

بعد : الحياة أجمل و المنزل مشرق

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

بقليل من اللمعان الذي تم اضافته على الأرضيات الباركية و الدهان الظاهري للجدران بلون أفتح من الكريمي ظهرت الغرفة بمظهر مشرق ، و لمسة جمالية أخرى تمثلت في النباتات و قطعة سجاد صغيرة في جلسة مواجهة للشرفة جعلت الهدوء هي السمة الرئيسية في التصميم و الانشراح و الانطلاق هما الشعور الواصل لنا من هذه الغرفة

في تلك الزاوية من الغرفة تم وضع السجادة الضغيرة التي نوهنا عنها في المثال السابق و كيف أن لتلك الجلسة علاقة بالهدوء و الاسترخاء خصوصاً في انتشار الفراء فيها

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

مطبخ في الزاوية

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

من زاوية مقابلة نلاحظ أنه يوجد مطبخ في الجهة الأخرى قد تم تصميمه بسهولة و من المتوقع أنه كان موجوداً من قبل و لكن قام المصمم بطلائه من جديد و تخصيص نجف عصري فوقه لاستمرار الاشراق الذي في القاعة من بدايتها.

قبل : غرفة النوم كانت الحالة فيها فعلاً تحتاج لتدخل

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كان الموقف قديماً لا يبشر بأي جديد و لكنه كان في أمس الحاجة للإبداع لأنه أولاً لديه خاصية الإطلالة الساحرة على الطبيعة الرائعة و وجود نافذة كبيرة تسمح بتدفق أكبر كمية من هذا السحر للداخل . تلك الغرفة مرشحة لشيء عظيم 

بعد : اللون الأبيض هو الحل

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

تم طلاء كل الغرفة بألوان من درجات الأبيض الأغمق قليلاً و لكن تم تعميم الأبيض الصريح في السرير و الفرش مع بعض التوازن بالرمادي و الأزرق، و نرى بالفعل مدى اشراق الغرفة و وضائتها بسبب المقومات الجميلة التي ذكرناها حول الإطلالة و النافذة الكبيرة .

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قبل : الحمام ليس مثالياً

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الحمام جيد في مساحته و منسق بشكل جيد و لكنه يحتاج لشيء ما ممكن زيادة الضوء أو إدخال عنصر اللمعان بشكل ما، و لكن الحقيقة أننا بحاجة لتغيير هنا و لا يمكن أن نستمر هكذا في المستقبل لو أردنا تصميماً عصرياً يليق بنا .

بعد : مثالي

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الستائر و الضوء القوي و النبات هي العناصر التي تمت اضافتها فضلاً عن بعض التنظيف للجدران و للأدوات الصحية مع وجود منضدة تعمل كخزانة مفتوحة للمناشف و البشاكير أصبح لدينا حماماً عصرياً يليق بنا و بضيوفنا بأقل التكاليف الممكنة و لكن فقط بإبداع و حسن تدبير و معرفة ما نحتاجه فعلاً  و ليس إضافة عناصر فقط .

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