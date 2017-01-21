قبل و بعد : لمسات جمالية تبعث بيت للحياة من جديد

بعض اللمسات الجمالية التي يمكن أن نضيفها في منزلنا يمكن أن تنقلنا لمرحلة أخرى من الذوق العالي، تلك المسالة ربما تكون أقرب لنا عندما ننتقل لمنزل جديد و نحاول أن نطبق فكرنا و شخصيتنا في التصميم عليه، حيث اننا لن نقوم بهدم و إعادة طلاء أو تغيير جذري في المعطيات التي لدينا، نحن فقط سوف نحتاج لقليل من اللمسات التي عندما تضاف تحقق لنا ذلك ..
هو ميفاي اليوم يقدم المثال الأقرب لهذا التصور عن طريق منزل جديد انتقل إليه ساكنوه الجدد و كان يحتاج لبعض الجهد لإزالة غبار الماضي عنه ليقوموا بعمل عظيم عن طريق إضافة أشياء بسيطة ساهمت في اعتباره أن يكون على قدر المستوى .
المساحة الرائعة التي توجد في هذا المنزل كفيلة بإحداث تغيرات عظيمة فضلاً عن كونها صماء بلا أي تفاصيل أو نواحي جمالية ، جيد أن الأرضيات من الباركية و الحوائط من اللون الكريمي و لكن بقليل من التنظيف و إضافة لمساتنا الجمالية سيكون مختلفاً .
بقليل من اللمعان الذي تم اضافته على الأرضيات الباركية و الدهان الظاهري للجدران بلون أفتح من الكريمي ظهرت الغرفة بمظهر مشرق ، و لمسة جمالية أخرى تمثلت في النباتات و قطعة سجاد صغيرة في جلسة مواجهة للشرفة جعلت الهدوء هي السمة الرئيسية في التصميم و الانشراح و الانطلاق هما الشعور الواصل لنا من هذه الغرفة .
من زاوية مقابلة نلاحظ أنه يوجد مطبخ في الجهة الأخرى قد تم تصميمه بسهولة و من المتوقع أنه كان موجوداً من قبل و لكن قام المصمم بطلائه من جديد و تخصيص نجف عصري فوقه لاستمرار الاشراق الذي في القاعة من بدايتها.
كان الموقف قديماً لا يبشر بأي جديد و لكنه كان في أمس الحاجة للإبداع لأنه أولاً لديه خاصية الإطلالة الساحرة على الطبيعة الرائعة و وجود نافذة كبيرة تسمح بتدفق أكبر كمية من هذا السحر للداخل . تلك الغرفة مرشحة لشيء عظيم
تم طلاء كل الغرفة بألوان من درجات الأبيض الأغمق قليلاً و لكن تم تعميم الأبيض الصريح في السرير و الفرش مع بعض التوازن بالرمادي و الأزرق، و نرى بالفعل مدى اشراق الغرفة و وضائتها بسبب المقومات الجميلة التي ذكرناها حول الإطلالة و النافذة الكبيرة .
الحمام جيد في مساحته و منسق بشكل جيد و لكنه يحتاج لشيء ما ممكن زيادة الضوء أو إدخال عنصر اللمعان بشكل ما، و لكن الحقيقة أننا بحاجة لتغيير هنا و لا يمكن أن نستمر هكذا في المستقبل لو أردنا تصميماً عصرياً يليق بنا .
الستائر و الضوء القوي و النبات هي العناصر التي تمت اضافتها فضلاً عن بعض التنظيف للجدران و للأدوات الصحية مع وجود منضدة تعمل كخزانة مفتوحة للمناشف و البشاكير أصبح لدينا حماماً عصرياً يليق بنا و بضيوفنا بأقل التكاليف الممكنة و لكن فقط بإبداع و حسن تدبير و معرفة ما نحتاجه فعلاً و ليس إضافة عناصر فقط .