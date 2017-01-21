شقة حالمة بمساحة 65 متراً فقط

المساحات الصغيرة دائماً ما تتطلب إبداعاً أكثر ، في جولة هوميفاي اليوم سوف نغوص في سحر تصميم مبدع في مساحة صغيرة لشقة تستطيع أن تستوعب أسرة كاملة بكماليات خرافية في مساحة 65 متراً فقط صممها مكتب OSSIGENO ARCHITETTURA المتخصص في الهندسة المعمارية في إيطاليا .

و من أبرز سمات ذلك التصميم المميز الإكسسوارات الرقيقة و الأضواء المستخدمة على نطاق واسع لإضفاء لمسة شاعرية على كل الغرف، مع وجود حلول و أفكار مبدعة تستق الاقتباس ..