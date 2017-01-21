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شقة حالمة بمساحة 65 متراً فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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المساحات الصغيرة دائماً ما تتطلب إبداعاً أكثر ، في جولة هوميفاي اليوم سوف نغوص في سحر تصميم مبدع في مساحة صغيرة لشقة تستطيع أن تستوعب أسرة كاملة بكماليات خرافية في مساحة 65 متراً فقط صممها مكتب OSSIGENO ARCHITETTURA المتخصص في الهندسة المعمارية  في إيطاليا .

و من أبرز سمات ذلك التصميم المميز الإكسسوارات الرقيقة و الأضواء المستخدمة على نطاق واسع لإضفاء لمسة شاعرية على كل الغرف، مع وجود حلول و أفكار مبدعة تستق الاقتباس ..

الأضواء الشاعرية و درجات سلم طائر

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

استخدمت في تلك الشقة بعض اللمسات الجمالية في تفاصيل صغيرة ساهمت في التأثير الإيجابي على الشقة بأكملها، و من ضمن تلك التفاصيل كانت درجات السلم الطائرة في الهواء بلا سور و المثبتة فقط بمسامير في جهة واحدة في الحائط، و قد تم الاعتماد على استخدام درجات من الخشب لتتماشى مع السقيفة العليا المصنوعة من المادة ذاتها مع بعض التدعيم بالحديد من الأسفل ..

أما الجانب الآخر مم الإبداع فيكمن في الضوء الشاعري المستخدم عن طريق زرع لمبات الليد أسفل الدرجات فجعلت هناك مجالاً آخر من السحر بين كل درجة و الأخرى، خصوصاً و أن السلم بشكل عام يظهر من كل زوايا الشقة لصغر حجمها

الإكسسوار

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

استخدمت الحلى والأواني لتزيين الجدار ما أسفل السلم بإبداع كبير و تآلف مع الأضواء الرقيقة المتوالية صعوداً و هبوطاً و من ناحية أخرى تم الاعتماد على الكتب لتعزيز غنى التفاصيل و الألوان الموجودة في تلك المنطقة التي تستخدم في طرفها الآخر كغرفة للمعيشة 

منفذ ضوء طبيعي

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

في الجهة المقابلة لأضواء السلم نلاحظ وجود منفذ للضوء الطبيعي متمثل في الشرفة المستطيلة بنهاية الممر، و هي ما تساهم في زيادة الشعور بالمساحة و عدم الاعتماد فقط على الضوء الصناعي للمبات سواء في النجف أو الفلورسنت في الحائط أو الليد حول السلم ، كل تلك المكونات أثرت التصميم كثيراً و لكنها صممت في جهة واحدة و على حائط واحد مما ساهم في توفير باقي المساحة في الجهات الأخرى .

السلالم أسلوب حياة في هذا التصميم

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة نوم
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

لصغر المساحة قام المصمم بالاعتماد على الخروج من تلك المعضلة عن طريق زيادة المجال أمامه بواسطة السقائف أو الصندرة التي ينشئها في كل غرفة، فبعد أن رأينا السلم في غرفة المعيشة رأينا الآن غرفة النوم بها سلم و صندرة صغيرة أيضاً و لكن ليس بالأضواء والاكسسوارات المتبعة في السلم الخارجي و هذا بسبب أن هذا السلم قد يكون مستخدما بكثرة و يحتاج لجانب عملي أكثر دون حدوث مخاطر قد تحدث بسبب عدم وجود دعائم لدرجات السلم أو وجود زجاج أو أواني تحتها .

الحمام أنيق

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

من يصدق ان هذا الحمام الصغير قد يمكن تنفيذه في مثل تلك المساحة و لكن السر يكمن في الحجم الصغير للأدوات الصحية و التنوع في استخدام الألوان المتماشية مع بعضها مثل الأبيض والرخامي و البني و هو ما تم تكراره في اللوحة و خرج منها في الخزانة الخشبية  و بعض الاكسسوارات الأخرى .

المطبخ بسفرة مستقلة

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة السفرة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

المطبخ ملحق به سفرة خاصة مستطيلة من نفس لون نصف خزاناته التي صممت بلون داكن أسفل السقيفة العلوية التي رايناها في المدخل و بذلك تم الاعتماد على الارتفاع المتوسط المتاح لعمل صف من الخزانات أعلى الحوض ليس بمرتفع و لكنه عرضي أكثر ليستوعب أكثر .

من ناحية أخرى صمم المطبخ باسلوب عصري في اختيار أماكن التطبيقات الكهربائية مثل الفرن ، و توحدت المقابض فيها بحيث تفتح الأدراج بسهولة و كذلك الخزانات و بطريقة مريحة نظراً لتعددها .

الحمام الإضافي

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

الحمام صمم بطريقة مثيرة حيث المرايات في الجانب الأكبر فوق الحوض و الحواجز الزجاجية في الجانب الآخر و تم الاعتماد على بانيو قدم للاستحمام مساحة صغيرة و كذلك تم استخدام الاكسسوارات لعمل تعليقات في الحائط غير المستغل في نهاية الحمام و تم ترك مساحة كافية لحرية الحركة في الوسط ، بالتأكيد تم دمج كل الكماليات التي يحتاجها الحمام و لكن بطريقة تناسب المساحة قدر الإمكان .

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