شقة حالمة بمساحة 65 متراً فقط

المساحات الصغيرة دائماً ما تتطلب إبداعاً أكثر ، في جولة هوميفاي اليوم سوف نغوص في سحر تصميم مبدع في مساحة صغيرة لشقة تستطيع أن تستوعب أسرة كاملة بكماليات خرافية في مساحة 65 متراً فقط صممها مكتب OSSIGENO ARCHITETTURA المتخصص في الهندسة المعمارية في إيطاليا .
و من أبرز سمات ذلك التصميم المميز الإكسسوارات الرقيقة و الأضواء المستخدمة على نطاق واسع لإضفاء لمسة شاعرية على كل الغرف، مع وجود حلول و أفكار مبدعة تستق الاقتباس ..
استخدمت في تلك الشقة بعض اللمسات الجمالية في تفاصيل صغيرة ساهمت في التأثير الإيجابي على الشقة بأكملها، و من ضمن تلك التفاصيل كانت درجات السلم الطائرة في الهواء بلا سور و المثبتة فقط بمسامير في جهة واحدة في الحائط، و قد تم الاعتماد على استخدام درجات من الخشب لتتماشى مع السقيفة العليا المصنوعة من المادة ذاتها مع بعض التدعيم بالحديد من الأسفل ..
أما الجانب الآخر مم الإبداع فيكمن في الضوء الشاعري المستخدم عن طريق زرع لمبات الليد أسفل الدرجات فجعلت هناك مجالاً آخر من السحر بين كل درجة و الأخرى، خصوصاً و أن السلم بشكل عام يظهر من كل زوايا الشقة لصغر حجمها
استخدمت الحلى والأواني لتزيين الجدار ما أسفل السلم بإبداع كبير و تآلف مع الأضواء الرقيقة المتوالية صعوداً و هبوطاً و من ناحية أخرى تم الاعتماد على الكتب لتعزيز غنى التفاصيل و الألوان الموجودة في تلك المنطقة التي تستخدم في طرفها الآخر كغرفة للمعيشة
في الجهة المقابلة لأضواء السلم نلاحظ وجود منفذ للضوء الطبيعي متمثل في الشرفة المستطيلة بنهاية الممر، و هي ما تساهم في زيادة الشعور بالمساحة و عدم الاعتماد فقط على الضوء الصناعي للمبات سواء في النجف أو الفلورسنت في الحائط أو الليد حول السلم ، كل تلك المكونات أثرت التصميم كثيراً و لكنها صممت في جهة واحدة و على حائط واحد مما ساهم في توفير باقي المساحة في الجهات الأخرى .
لصغر المساحة قام المصمم بالاعتماد على الخروج من تلك المعضلة عن طريق زيادة المجال أمامه بواسطة السقائف أو
الصندرة التي ينشئها في كل غرفة، فبعد أن رأينا السلم في غرفة المعيشة رأينا الآن غرفة النوم بها سلم و صندرة صغيرة أيضاً و لكن ليس بالأضواء والاكسسوارات المتبعة في السلم الخارجي و هذا بسبب أن هذا السلم قد يكون مستخدما بكثرة و يحتاج لجانب عملي أكثر دون حدوث مخاطر قد تحدث بسبب عدم وجود دعائم لدرجات السلم أو وجود زجاج أو أواني تحتها .
من يصدق ان هذا الحمام الصغير قد يمكن تنفيذه في مثل تلك المساحة و لكن السر يكمن في الحجم الصغير للأدوات الصحية و التنوع في استخدام الألوان المتماشية مع بعضها مثل الأبيض والرخامي و البني و هو ما تم تكراره في اللوحة و خرج منها في الخزانة الخشبية و بعض الاكسسوارات الأخرى .
المطبخ ملحق به سفرة خاصة مستطيلة من نفس لون نصف خزاناته التي صممت بلون داكن أسفل السقيفة العلوية التي رايناها في المدخل و بذلك تم الاعتماد على الارتفاع المتوسط المتاح لعمل صف من الخزانات أعلى الحوض ليس بمرتفع و لكنه عرضي أكثر ليستوعب أكثر .
من ناحية أخرى صمم المطبخ باسلوب عصري في اختيار أماكن التطبيقات الكهربائية مثل الفرن ، و توحدت المقابض فيها بحيث تفتح الأدراج بسهولة و كذلك الخزانات و بطريقة مريحة نظراً لتعددها .
الحمام صمم بطريقة مثيرة حيث المرايات في الجانب الأكبر فوق الحوض و الحواجز الزجاجية في الجانب الآخر و تم الاعتماد على بانيو قدم للاستحمام مساحة صغيرة و كذلك تم استخدام الاكسسوارات لعمل تعليقات في الحائط غير المستغل في نهاية الحمام و تم ترك مساحة كافية لحرية الحركة في الوسط ، بالتأكيد تم دمج كل الكماليات التي يحتاجها الحمام و لكن بطريقة تناسب المساحة قدر الإمكان .