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منزل عائلي كبير مليء بالإبداعات

هنادى موسى هنادى موسى
Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
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تكشف جولتنا اليوم إبداعات التصميم الداخلي لمنزل عائلي من طابقين في مدينة Winchester's Sleepers Hill يتسم بالبساطة والفخامة والعصرية أيضًا.

مدخل فريد للغاية

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

نبدأ الجولة بمدخل المنزل المميز للغاية بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة بمنتهى العصرية والأناقة اُختيرت قطع الأثاث والألوان مع الاهتمام بتركيب إضاءة لافتة للمدخل وساحرة أيضًا.

غرفة الاستقبال

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة المعيشة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

يصل بنا المدخل إلى أكثر من غرفة من بينهم غرفة الاستقبال الرئيسية والمجهزة بذوق رفيع وفخم خصيصًا لاستقبال الزائرين.

ركن الاسترخاء

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة المعيشة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

يواجهها ركن صغير مجهز للاسترخاء على أريكة بسيطة يمكن الاستلقاء عليها والاستمتاع بالإضاءة الطبيعة والحديقة الخارجية مع قراءة كتابك المفضل.

غرفة المعيشة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

بألوان باهية خاطفة للبصر تم تصميم غرفة المعيشة بمنتهى التمازج بين الألوان المختلفة بين أبيض وأخضر وتركواز لتملأ الغرفة بطاقة وبهجة خلال اليوم خاصة مع أضواء النهار الطبيعية عبر النوافذ.

جدران من النوافذ

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

خصصنا جدارين فى غرفة المعيشة لكي يتم تصميمها من الزجاج حتى نزيد من إشراقة الغرفة والتمتع بالحديقة الخارجية أثناء استجمامنا في غرفة المعيشة.

مكتبة جدارية

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

أما الجدار المواجهة للأثاث قمنا بتصميم رفوف مدمجة به كي نحصل على ديكور أنيق خاصة مع تركيب إضاءه سبوت موزعة على الرفوف كما يتميز التصميم بالبساطة في نفس الوقت بدون الكثير من التفاصيل ونستمتع بالمساحات الخالية بالغرفة.

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مساحة عمل صغيرة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

كذلك  قمنا بتوفير طاولة جانبية بسيطة لتناول الطعام أو العمل عندما نريد قضاء بعض الوقت حول الأسرة.

المطبخ

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مطبخ عصري تمامًا على نمط المينيمال الأنيق يعتمد على اللون الأبيض فقط في الأثاث وألوان الجدران، كما يتمتع المطبخ بمساحة كبيرة تناسب منزل أسرة كبيرة ويعد مثالي لمحبي الطبخ خاصة مع توفر كل وحدات التخزين الآتية وتصميم بار مطبخ كبير يسهل من أوقات إعداد الطعام خاصة فى وجود حوضين مدمجين به.

طاولة الطعام

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لدينا بالمطبخ طاولة بسيطة أيضًا لتناول الإفطار داخل المطبخ واستغلال الوقت للتواصل مع أفراد الأسرة أثناء إعداد الطعام.

منظور آخر للمطبخ

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

على الجانب الآخر للمطبخ نلاحظ تصميم نافذة كبيرة تزيد من إشراقة وإضاءة المطبخ خاصة مع استخدام اللون الأبيض، بجانب توزيع إضاءة صناعية على طول البار كي تركز الأضواء أثناء العمل.

غرفة العشاء

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

تمتاز غرفة الطعام باستخدام ألوان جريئة ودافئة خاصة مع استخدام متنوعة وموزعة على أنحاء الغرفة المختلفة من إضاءة أرضية أو نجف عصري مدلى من السقف.

السلم الداخلي

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

بنفس ألوان المدخل الأنيقة تم طلاء درابزين السلم والأدراج كي تكتمل وحدة التصميم، مع الاستفادة من المساحة الخالية أسفل السلم بديكور بسيط وألوان مميزة تكسر رتابة تصميم المدخل.

الطابق العلوي

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

يمكننا دائمًا توظيف المساحات الخالية بطرق عملية مثل التصميم الآتى الذي لم يشكل عدم انتظام المساحة عائق له بل بمنتهى البساطة استفادنا منها في توفير غرفة معيشة متكاملة بالطابق العلوي.

غرفة المرح

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لدينا أيضًا بالطابق العلوي غرفة الترفيه المليئة بكل وسائل الاستمتاع والتخفيف عن ضغوطات الحياة اليومية.

الحمام الرئيسي

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography حمام
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

كذلك يتمتع الحمام بتصميم مينيمال يتماشى مع نمط المنزل الأنيق.

منتهى الاستجمام

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography حمام
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

يوفر لك كل التفاصيل البسيطة التي تؤثر على هدوء أعصابك بدرجة كبيرة.

غرفة النوم

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة نوم
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

تصميم مختلف وبسيط لغرفة النوم يعمل على تقسيمها بجدار إلى قسمين كي تؤدي وظائف مختلفة داخل الغرفة عندما تريد قضاء فترة أطول بغرفتك.

غرفة نوم إضافية

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة نوم
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة نوم أخري بألوان مختلفة قليلًا ولكن بنفس سمات البساطة والعملية.

غرفة الضيوف

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة نوم
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لدينا أيضًا غرفة نوم مجهزة بكل التفاصيل العملية لتوفر وقت مريح عندما تستقبل ضيوفك بالمنزل.

كراسي ونافذة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

أخيرًا يمكنك دائمًا توفير ركن صغير للاسترخاء والاستمتاع فى هدوء.

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