منزل عائلي كبير مليء بالإبداعات

تكشف جولتنا اليوم إبداعات التصميم الداخلي لمنزل عائلي من طابقين في مدينة Winchester's Sleepers Hill يتسم بالبساطة والفخامة والعصرية أيضًا.
نبدأ الجولة بمدخل المنزل المميز للغاية بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة بمنتهى العصرية والأناقة اُختيرت قطع الأثاث والألوان مع الاهتمام بتركيب إضاءة لافتة للمدخل وساحرة أيضًا.
يصل بنا المدخل إلى أكثر من غرفة من بينهم غرفة الاستقبال الرئيسية والمجهزة بذوق رفيع وفخم خصيصًا لاستقبال الزائرين.
يواجهها ركن صغير مجهز للاسترخاء على أريكة بسيطة يمكن الاستلقاء عليها والاستمتاع بالإضاءة الطبيعة والحديقة الخارجية مع قراءة كتابك المفضل.
بألوان باهية خاطفة للبصر تم تصميم غرفة المعيشة بمنتهى التمازج بين الألوان المختلفة بين أبيض وأخضر وتركواز لتملأ الغرفة بطاقة وبهجة خلال اليوم خاصة مع أضواء النهار الطبيعية عبر النوافذ.
خصصنا جدارين فى غرفة المعيشة لكي يتم تصميمها من الزجاج حتى نزيد من إشراقة الغرفة والتمتع بالحديقة الخارجية أثناء استجمامنا في غرفة المعيشة.
أما الجدار المواجهة للأثاث قمنا بتصميم رفوف مدمجة به كي نحصل على ديكور أنيق خاصة مع تركيب إضاءه سبوت موزعة على الرفوف كما يتميز التصميم بالبساطة في نفس الوقت بدون الكثير من التفاصيل ونستمتع بالمساحات الخالية بالغرفة.
كذلك قمنا بتوفير طاولة جانبية بسيطة لتناول الطعام أو العمل عندما نريد قضاء بعض الوقت حول الأسرة.
مطبخ عصري تمامًا على نمط المينيمال الأنيق يعتمد على اللون الأبيض فقط في الأثاث وألوان الجدران، كما يتمتع المطبخ بمساحة كبيرة تناسب منزل أسرة كبيرة ويعد مثالي لمحبي الطبخ خاصة مع توفر كل وحدات التخزين الآتية وتصميم بار مطبخ كبير يسهل من أوقات إعداد الطعام خاصة فى وجود حوضين مدمجين به.
لدينا بالمطبخ طاولة بسيطة أيضًا لتناول الإفطار داخل المطبخ واستغلال الوقت للتواصل مع أفراد الأسرة أثناء إعداد الطعام.
على الجانب الآخر للمطبخ نلاحظ تصميم نافذة كبيرة تزيد من إشراقة وإضاءة المطبخ خاصة مع استخدام اللون الأبيض، بجانب توزيع إضاءة صناعية على طول البار كي تركز الأضواء أثناء العمل.
تمتاز غرفة الطعام باستخدام ألوان جريئة ودافئة خاصة مع استخدام متنوعة وموزعة على أنحاء الغرفة المختلفة من إضاءة أرضية أو نجف عصري مدلى من السقف.
بنفس ألوان المدخل الأنيقة تم طلاء درابزين السلم والأدراج كي تكتمل وحدة التصميم، مع الاستفادة من المساحة الخالية أسفل السلم بديكور بسيط وألوان مميزة تكسر رتابة تصميم المدخل.
يمكننا دائمًا توظيف المساحات الخالية بطرق عملية مثل التصميم الآتى الذي لم يشكل عدم انتظام المساحة عائق له بل بمنتهى البساطة استفادنا منها في توفير غرفة معيشة متكاملة بالطابق العلوي.
لدينا أيضًا بالطابق العلوي غرفة الترفيه المليئة بكل وسائل الاستمتاع والتخفيف عن ضغوطات الحياة اليومية.
كذلك يتمتع الحمام بتصميم مينيمال يتماشى مع نمط المنزل الأنيق.
يوفر لك كل التفاصيل البسيطة التي تؤثر على هدوء أعصابك بدرجة كبيرة.
تصميم مختلف وبسيط لغرفة النوم يعمل على تقسيمها بجدار إلى قسمين كي تؤدي وظائف مختلفة داخل الغرفة عندما تريد قضاء فترة أطول بغرفتك.
غرفة نوم أخري بألوان مختلفة قليلًا ولكن بنفس سمات البساطة والعملية.
لدينا أيضًا غرفة نوم مجهزة بكل التفاصيل العملية لتوفر وقت مريح عندما تستقبل ضيوفك بالمنزل.
أخيرًا يمكنك دائمًا توفير ركن صغير للاسترخاء والاستمتاع فى هدوء.