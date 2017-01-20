منزل عائلي كبير مليء بالإبداعات

مطبخ عصري تمامًا على نمط المينيمال الأنيق يعتمد على اللون الأبيض فقط في الأثاث وألوان الجدران، كما يتمتع المطبخ بمساحة كبيرة تناسب منزل أسرة كبيرة ويعد مثالي لمحبي الطبخ خاصة مع توفر كل وحدات التخزين الآتية وتصميم بار مطبخ كبير يسهل من أوقات إعداد الطعام خاصة فى وجود حوضين مدمجين به.