جولتنا اليوم مفيدة للغاية وفريدة من نوعها.. فهي تلخص لك 11 نصيحة ديكورية تساعدك في تصميم منزلك الصغير ربما ليست واضحة بما يكفي ولكنها ضمنية تعيها بمجرد النظر إلى كل نموذج من المعروضين هنا يمكن لإحداها أن يكون مصدر إلهامك ودليلك فيما يخص الأفكار المبتكرة والمميزة.. لنكتشفها الآن!
لأن شقق الإستوديو معروفة بما تعانيه من مساحات صغيرة جدًا، يدفع ذلك مُصَمميها للإبداع والابتكار ومحاولة الخروج عن كل مألوف في تنسيق ديكوراتها ويلجأون بلا شك لدمج المساحات معًا حتى يتوفر مجال اجتماعي معقول يسمح بحرية تحرك قاطنيها بسلاسة بين أرجاءها المختلفة دون الشعور بضيق المساحة أو التقُيد.. وهو ما تحقق هنا وهي النصيحة الأولى للتعامل مع المساحات الصغيرة بشكل عام وليس بالضرورة الشقق الإستوديو.
إن كنت في حيرة من أمرك عن كيفية التعامل مع ديكورات غرفة أطفالك صغيرة المساحة، يمكنك ببساطة أن تحذو حذو التصميم المطروح هنا وتستغل ارتفاع الغرفة بتصميم سريرين أحدهما على الأرض والآخر طائر تصل إليه من خلال درجات سلالم قليلة.. في الوقت الذي تستعن فيه بخزانات عديدة في المساحة المتبقية من السريرين لا تستقطع شيئًا من مساحة الغرفة بل على النقيض تمامًا وجودها في قلب الجدار يعطي فرصة للاستعانة بمكتب صغير.
يمكنك أن تفصل غرف منزلك المختلفة عن بعضها البعض من خلال جدار خشبي إما أن يشكل نصف حائط أو أكثر من ذلك حسب رغبتك وهذا يوفر بالتأكيد قدر كبير من خصوصية كل غرفة وفي الوقت ذاته غير مكلف.
يُمكنك خلق بيئة حديثة متعددة الوظائف بمنزلك كأن تستعين بالمساحة العلوية من الغرفة بتصميم مماثل للنموذج الموضح هنا.. إما بجلسة صغيرة تفصلك عن العالم بأسره أو بسرير صغير ولا بأس بتلفاز ليكن ركن كامل متكامل.
إن كانت غرفة المعيشة والمطبخ في ساحة واحدة مشتركة بمنزلك.. يمكنك ببساطة استغلال مائدة الجزيرة لتكون وحدة تلفاز أيضًا! قد يكون الأمر غريب ولكنه عملي يوفر لك مساحة بمنزلك من ناحية ويوفر لك أيضًا المال الذي كان سينفق في شراء وحدة تلفاز حقيقية تناسب الغرفة.
توفير مساحة عملية للتخزين بغرف منزلك المختلفة أمر ليس بهين على الإطلاق بل هو يحتاج لذكاء من حيث التصميم.. هنا اختار المصمم الجزء السفلي من السرير ليكون مساحة تخزينية بالغرفة من خلال مجموعة أدراج يصل عددها لـ 7 أدراج يمكنها أن تفي بالغرض وتستوعب الكثير من الأغراض.
للفصل بين الغرف المختلفة المشتركة في ساحة واحدة يمكنك اختيار حل بسيط لن يكلفك شئ كالستائر مثلًا! على الرغم من أن هناك من لا يعترفون بها ويفضلون أكثر اللجوء إلى الجدران الخرسانية أو الفواصل الخشبية للقيام بهذا الغرض.
في حال إن كان منزلك يتمتع بضوء الشمس أو حتى إحدى غرفه.. عليك الاستفادة منها كمصدر طبيعي وأساسي للإضاءة لا يضاهي سحره شئ وهي تقوم بدورها في تعزيز الإضاءة الاصطناعية كما هو واضح هنا.
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