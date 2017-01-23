11 نصيحة ديكورية تساعدك في تصميم منزلك الصغير

إن كنت في حيرة من أمرك عن كيفية التعامل مع ديكورات غرفة أطفالك صغيرة المساحة، يمكنك ببساطة أن تحذو حذو التصميم المطروح هنا وتستغل ارتفاع الغرفة بتصميم سريرين أحدهما على الأرض والآخر طائر تصل إليه من خلال درجات سلالم قليلة.. في الوقت الذي تستعن فيه بخزانات عديدة في المساحة المتبقية من السريرين لا تستقطع شيئًا من مساحة الغرفة بل على النقيض تمامًا وجودها في قلب الجدار يعطي فرصة للاستعانة بمكتب صغير.