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11 نصيحة ديكورية تساعدك في تصميم منزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم مفيدة للغاية وفريدة من نوعها.. فهي تلخص لك 11 نصيحة ديكورية تساعدك في تصميم منزلك الصغير ربما ليست واضحة بما يكفي ولكنها ضمنية تعيها بمجرد النظر إلى كل نموذج من المعروضين هنا يمكن لإحداها  أن يكون مصدر إلهامك ودليلك فيما يخص الأفكار المبتكرة والمميزة.. لنكتشفها الآن!

1- دمج المساحات لتوسيع المجال الاجتماعي

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

لأن شقق الإستوديو معروفة بما تعانيه من مساحات صغيرة جدًا، يدفع ذلك مُصَمميها للإبداع والابتكار ومحاولة الخروج عن كل مألوف في تنسيق ديكوراتها ويلجأون بلا شك لدمج المساحات معًا حتى يتوفر مجال اجتماعي معقول يسمح بحرية تحرك قاطنيها بسلاسة بين أرجاءها المختلفة دون الشعور بضيق المساحة أو التقُيد.. وهو ما تحقق هنا وهي النصيحة الأولى للتعامل مع المساحات الصغيرة بشكل عام وليس بالضرورة الشقق الإستوديو.

2- تصميم مذهل لا يستقطع مساحة كبيرة من الغرفة

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

إن كنت في حيرة من أمرك عن كيفية التعامل مع ديكورات غرفة أطفالك صغيرة المساحة، يمكنك ببساطة أن تحذو حذو التصميم المطروح هنا وتستغل ارتفاع الغرفة بتصميم سريرين أحدهما على الأرض والآخر طائر تصل إليه من خلال درجات سلالم قليلة.. في الوقت الذي تستعن فيه بخزانات عديدة في المساحة المتبقية من السريرين لا تستقطع شيئًا من مساحة الغرفة بل على النقيض تمامًا وجودها في قلب الجدار يعطي فرصة للاستعانة بمكتب صغير. 

3- جدار خشبي بسيط يمكنه أن يفصل الغرف عن بعضها ببراعة

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يمكنك أن تفصل غرف منزلك المختلفة عن بعضها البعض من خلال جدار خشبي إما أن يشكل نصف حائط أو أكثر من ذلك حسب رغبتك وهذا يوفر بالتأكيد قدر كبير من خصوصية كل غرفة وفي الوقت ذاته غير مكلف.

4- اخلق بيئة حديثة متعددة الوظائف

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto منازل
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

يُمكنك خلق بيئة حديثة متعددة الوظائف بمنزلك كأن تستعين بالمساحة العلوية من الغرفة بتصميم مماثل للنموذج الموضح هنا.. إما بجلسة صغيرة تفصلك عن العالم بأسره أو بسرير صغير ولا بأس بتلفاز ليكن ركن كامل متكامل.

5- جزيرة المطبخ يمكنها أن تكون بمثابة وحدة للتلفاز أيضًا

homify
homify

homify
homify
homify

إن كانت غرفة المعيشة والمطبخ في ساحة واحدة مشتركة بمنزلك.. يمكنك ببساطة استغلال مائدة الجزيرة لتكون وحدة تلفاز أيضًا! قد يكون الأمر غريب ولكنه عملي يوفر لك مساحة بمنزلك من ناحية ويوفر لك أيضًا المال الذي كان سينفق في شراء وحدة تلفاز حقيقية تناسب الغرفة.

6- سرير ذكي بأدراج سفلية عملية

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

توفير مساحة عملية للتخزين بغرف منزلك المختلفة أمر ليس بهين على الإطلاق بل هو يحتاج لذكاء من حيث التصميم.. هنا اختار المصمم الجزء السفلي من السرير ليكون مساحة تخزينية بالغرفة من خلال مجموعة أدراج يصل عددها لـ 7 أدراج يمكنها أن تفي بالغرض وتستوعب الكثير من الأغراض.

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7- لا بأس بالستائر كأداة لفصل الغرف

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

للفصل بين الغرف المختلفة المشتركة في ساحة واحدة يمكنك اختيار حل بسيط لن يكلفك شئ كالستائر مثلًا! على الرغم من أن هناك من لا يعترفون بها ويفضلون أكثر اللجوء إلى الجدران الخرسانية أو الفواصل الخشبية للقيام بهذا الغرض.

8- الاستفادة القصوى من ضوء الشمس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في حال إن كان منزلك يتمتع بضوء الشمس أو حتى إحدى غرفه.. عليك الاستفادة منها كمصدر طبيعي وأساسي للإضاءة لا يضاهي سحره شئ وهي تقوم بدورها في تعزيز الإضاءة الاصطناعية كما هو واضح هنا.

9- يمكنك الاستفادة من المساحة السفلية للسرير بتصميم أرفف كهذه طالما ارتفاع الغرفة يسمح!

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. غرفة نوم
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

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10- أسفل الدرج مساحة مستغلة تكمل ديكورات غرفة المعيشة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

11- سرير وكنبة ومكتبة على خط واحد في مساحة صغيرة!

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture
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