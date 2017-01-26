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فيلا كلاسيكية على نمط تصميمات القرن التاسع عشر

هنادى موسى هنادى موسى
SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة نوم
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يعد امتلاك فيلا كبيرة حلم يراود الكثير منا وأحيانًا تتحول الأحلام إلى حقيقة لذلك نأخذك اليوم في جولة داخل تصميم كلاسيكي مميز يعود إلى أنماط التصميمات في القرن التاسع عشر لفيلا في hills of Reggio Emilia.

يتمتع المنزل بجو مليء بالسحر والخيال ونلاحظ معاً الدقة فى اختيارات تفاصيل الديكور والأثاث لكي يحققوا النمط المرغوب به بنجاح.

مدخل الفيلا

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

تتمتع الفيلا بمدخل أنيق وبسيط تمامًا يتوسطه سجادة كبيرة وطاولة كلاسيكية تزيينها بعض الزهور الطبيعية، كما يتميز المدخل بإنارة طبيعية عبر النوافذ بجانب إضاءة صناعية هادئة كي تستخدمها ليلًا.

غرفة المكتب

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura مكتب عمل أو دراسة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

يتمتع ديكور الفيلا بالفخامة والكلاسيكية ونلاحظ ذلك فى اختيار نمط أثاث الغرفة بجانب زخرفة الأبواب وكذلك ألوان الغرفة.

غرفة العشاء

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة السفرة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

غرفة عشاء ساحرة بكل تفاصيلها بداية من الإنارة الموجهة على طول الطاولة كي توفر لأفراد الأسرة جو هاديء ومريح، بجانب وجود نوافذ توزع الأضواء على الغرفة من خلال الستائر الشفافة ذات الألوان الدافئة.

غرفة المعيشة

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة المعيشة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

تتسم الغرفة بديكورات أنيقة للغاية على نمط تصميمات القرن الثامن والتاسع عشر، بداية من نجف الكريستال الكلاسيكي إلى الأثاث والأبواب والمرآة.

المطبخ

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura مطبخ
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

مطبخ بمساحة كبيرة كي يستوعب أفراد أسرة كبيرة ولا يختلف تصميم عن نمط المنزل العام، ويمزج فيه الأخشاب مع الأحجار ليجمع بين روح المطابخ الريفية والكلاسيكية أيضًا.

الصالون

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة المعيشة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

لدينا أيضًا في الطابق السفلي غرفة مخصصة لاستقبال الضيوف وتمتاز الغرفة بموقع مثالي يطل على الحديقة الخارجية وتتمتع بطاقة وجو مبهج بتأثيرات الإضاءة الطبيعة مع ألوان الأثاث خاصة نقشات الزهور الملونة.

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التراس

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة المعيشة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

تطل غرفة الصالون على تراس خارجي عندما تفضل قضاء بعض الوقت مع أسرتك أو ضيوفك في الهواء الطلق، مع امكانية الاستمتاع بالهواء المنعش من داخل الغرفة في وجود كراسي مريحة تجاور النافذة كي تحصل على بعض الاسترخاء والانتعاش.

الحمام

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura حمام
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

كلما انتقلنا داخل الفيلا نلاحظ كم التنوع والثراء في تجهيزات الغرف المجهزة بكل المميزات، وعلى عكس نمط المنزل العام نلاحظ اتباع الحمام لنمط التصميمات العصرية في الألوان واستخدام الزجاج داخل الحمام كي يفصلك عن باقي أجواء المنزل مع التخطيط جيدًا للاستفادة من مساحته في وجود مساحة غير منتظمة أسفل سقف المنزل.

منظور آخر للحمام

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura حمام
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

الجانب الآخر من الحمام يشتمل على أثاث بسيط وتصميم أنيق للغاية خاصةً مع أضواء النهار الطبيعية التي توفرها النوافذ.

غرفة النوم

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura غرفة نوم
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

عودة إلى نمط المنزل الكلاسيكي في غرفة النوم والتى تشتمل على تصميم الخزائن المبنية داخل الجدران كي توفر في المساحة.

الجانب الآخر من الغرفة

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura مكتب عمل أو دراسة
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

وعلى الجانب الآخر من الغرفة تتوفر طاولة للعمل أو تناول الطعام مع وجود أريكة تعمل كركن استرخاء داخل غرفتك عندما تريد أن تسترخي أو تقرأ كتاب في هدوء بعيدًا عن أفراد أسرتك والاستمتاع بالهواء الطبيعي المنعش عبر النافذة.

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