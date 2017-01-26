فيلا كلاسيكية على نمط تصميمات القرن التاسع عشر

تطل غرفة الصالون على تراس خارجي عندما تفضل قضاء بعض الوقت مع أسرتك أو ضيوفك في الهواء الطلق، مع امكانية الاستمتاع بالهواء المنعش من داخل الغرفة في وجود كراسي مريحة تجاور النافذة كي تحصل على بعض الاسترخاء والانتعاش.