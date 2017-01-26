فيلا كلاسيكية على نمط تصميمات القرن التاسع عشر

يعد امتلاك فيلا كبيرة حلم يراود الكثير منا وأحيانًا تتحول الأحلام إلى حقيقة لذلك نأخذك اليوم في جولة داخل تصميم كلاسيكي مميز يعود إلى أنماط التصميمات في القرن التاسع عشر لفيلا في hills of Reggio Emilia.
يتمتع المنزل بجو مليء بالسحر والخيال ونلاحظ معاً الدقة فى اختيارات تفاصيل الديكور والأثاث لكي يحققوا النمط المرغوب به بنجاح.
تتمتع الفيلا بمدخل أنيق وبسيط تمامًا يتوسطه سجادة كبيرة وطاولة كلاسيكية تزيينها بعض الزهور الطبيعية، كما يتميز المدخل بإنارة طبيعية عبر النوافذ بجانب إضاءة صناعية هادئة كي تستخدمها ليلًا.
يتمتع ديكور الفيلا بالفخامة والكلاسيكية ونلاحظ ذلك فى اختيار نمط أثاث الغرفة بجانب زخرفة الأبواب وكذلك ألوان الغرفة.
غرفة عشاء ساحرة بكل تفاصيلها بداية من الإنارة الموجهة على طول الطاولة كي توفر لأفراد الأسرة جو هاديء ومريح، بجانب وجود نوافذ توزع الأضواء على الغرفة من خلال الستائر الشفافة ذات الألوان الدافئة.
تتسم الغرفة بديكورات أنيقة للغاية على نمط تصميمات القرن الثامن والتاسع عشر، بداية من نجف الكريستال الكلاسيكي إلى الأثاث والأبواب والمرآة.
مطبخ بمساحة كبيرة كي يستوعب أفراد أسرة كبيرة ولا يختلف تصميم عن نمط المنزل العام، ويمزج فيه الأخشاب مع الأحجار ليجمع بين روح المطابخ الريفية والكلاسيكية أيضًا.
لدينا أيضًا في الطابق السفلي غرفة مخصصة لاستقبال الضيوف وتمتاز الغرفة بموقع مثالي يطل على الحديقة الخارجية وتتمتع بطاقة وجو مبهج بتأثيرات الإضاءة الطبيعة مع ألوان الأثاث خاصة نقشات الزهور الملونة.
تطل غرفة الصالون على تراس خارجي عندما تفضل قضاء بعض الوقت مع أسرتك أو ضيوفك في الهواء الطلق، مع امكانية الاستمتاع بالهواء المنعش من داخل الغرفة في وجود كراسي مريحة تجاور النافذة كي تحصل على بعض الاسترخاء والانتعاش.
كلما انتقلنا داخل الفيلا نلاحظ كم التنوع والثراء في تجهيزات الغرف المجهزة بكل المميزات، وعلى عكس نمط المنزل العام نلاحظ اتباع الحمام لنمط التصميمات العصرية في الألوان واستخدام الزجاج داخل الحمام كي يفصلك عن باقي أجواء المنزل مع التخطيط جيدًا للاستفادة من مساحته في وجود مساحة غير منتظمة أسفل سقف المنزل.
الجانب الآخر من الحمام يشتمل على أثاث بسيط وتصميم أنيق للغاية خاصةً مع أضواء النهار الطبيعية التي توفرها النوافذ.
عودة إلى نمط المنزل الكلاسيكي في غرفة النوم والتى تشتمل على تصميم الخزائن المبنية داخل الجدران كي توفر في المساحة.
وعلى الجانب الآخر من الغرفة تتوفر طاولة للعمل أو تناول الطعام مع وجود أريكة تعمل كركن استرخاء داخل غرفتك عندما تريد أن تسترخي أو تقرأ كتاب في هدوء بعيدًا عن أفراد أسرتك والاستمتاع بالهواء الطبيعي المنعش عبر النافذة.