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9 شوايات في منتهى الروعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
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الشوايات أو أماكن الشواء في الهواء الطلق دائماً ما تجذب الكبار و الصغار سواء من أفراد الأسرة أو من الضيوف، لما فيها من متعة خاصة  و استمتاع بالطبيعة المجاورة و حرية في التنقل و عدم التقيد بأي حدود داخل جدران المنزل.

اليوم هوميفاي سوف يصحبكم لــ 9 أفكار لشوايات مناسبة للتطبيق في حديقة أي منزل ببعض الخطوات التي يمكنك أن تقتبس منها بسهولة ما ترغب في تطبيقه في شوايتك الخاصة و تستعد من الآن لإبهار كل ضيوفك .

1- جميلة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

التصميم الجمالي للشوايات ليس شيئاً مستحيلاً، فيمكنك تصميم بعض الشوايات الجميلة في حديقتك بمجرد تنسيق الألوان بين المكونات التي ستصممها بها مثل الطوب و الطلاء فوق الخرسانة و طريقة الدهان نفسها و النقشات التي يبرع فيها الفنيين المتخصصين في تصميم الجدران العادية ..

ففي هذا النموذج نلاحظ كيفية تصميم المدخنة على شكل مفرغ هندسياً في الوسط و الأطراف و درجة ميل في الطوب العلوي و هي كلها من إبداع الهندسة المعمارية ثم هندسة الديكور في الشكل الخارجي و اختيار الالوان و العناصر مثل إظهار الطوب في بعض الأجزاء و اخفائها بالطلاء في البعض الآخر .

2- حداثية و مجهزة

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

يمكن أن نصمم الشواية في هيئة جلسة متكاملة من سقيفة و رفوف و أسطح و بارات و هذا عن طريق استخدام الاخشاب في عمل تعريشات و سقف يسمح بتثبيت فروع اللمبات عليه و كذلك الرخام على الأسطح ليكون ملائماً لتناول الطعام حتى لو لم يكن هناك سفرة مخصصة ، و كذلك البارات من كراسي سواء من الخرسانة أو الرخام .

و في النهاية سيكون لديك شواية ليست مماثلة لأي تصميم آخر حيث أنك سوف تقوم بفتح إحدى الجدر الخرسانية لتنشيء فيها مكان الشوي محفوراً بداخلها ، و بذلك تكون حققت جلسة مثالية في الهواء الطلق

3- ريفي على مساحة كبيرة

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie حدائقمواقد وشوايات
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

لعاق الطراز الريفي يمكنك انشاء مجسم من روح هذا الطراز في شوايتك عن طريق الحجر غير المطلي بدهانات و استخدام أرضيات بألوان هادئة من نفس درجة لون الحجر، أما تصميم الشواية نفسها يمكن أن يكون متنوعاً بين التجهيزات سواء بتجهيز مكان مخصص لتخزين الفحم و أدوات الشوي و جزء آخر لمكان الشوي و جزء آخر يعمل كرف رخامي لتناول الطعام عليه .

4- حجارة مهيبة

Clad your Braai in Stone The Braai Man حدائقمواقد وشوايات
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

الحجارة تعانق الطبيعة فلو كنت من عشاقها فلا تتخلى عن تصميم شوايتك في حديقتك من الأحجارالطبيعية ذات المظهر الذي لايبدو عليه الدهان أو اللمعان، فستشعر أنك ليس في حديقتك و لكنك تقوم بممارسة الشواء في سفح الجبل 

5- شواء أكثر

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

المكان المتسع يمكن أن يكون ميزة إضافية لشوايتك، مكان مخصص و سلالم مناسبة و جلسة من الأحجار أو الطوب ، ستشعر أنك صنعت حالة مختلفة في منزلك و ليس وسيلة للشواء فقط، التجديد و التأمل و الاسترخاء سيكون هو الغالب على الشواية المتكاملة و المنفصلة عن محيط حديقتك ، و ليس هناك ما يمنع من زيادة عنصر الراحة فيها عن طريق انشاء سقف أو تعريشة فوق الجلسة أو فوق مكان الشواء لتحميك من آشعة الشمس نهاراً و تسمح بتثبيت اللمبات ليلاً . و تميز مكان الشواية حتى من بعيد .

6- عملي و متعدد و عصري

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

الشواية العملية هي التي يمكن أن تعمل كمدفأة أيضاً سواء في داخل بيتك أو خارجه، لاحظ هذا التصميم المثالي للمدفأة و الشواية الواحدة في تصميمها من الأحجار الحرارية و التي تساعد على التدفئة و هي من نفس الاحجار المستخدمة في الساونا، و من ناحية أخرى يمكنك استخدام ذلك التنوع في تنويع الجلسة التي تحيط بها بين جلسة طعام و جلسة استرخاء و تبادل الحديث .

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7- للعائلة و الأصدقاء

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB حدائقمواقد وشوايات
KUB

KUB
KUB
KUB

الشواية يمكن أن يشارك فيها كل أفراد الاسرة لو صممتها في متناول الجميع طولاً و حجماً ، لاحظ في هذا التصميم كيف أن الشواية متاحة للجميع أن يستخدمها و يقوم بالشواء عليها مع أمان كبير في احاطتها بمسافة كافية من الأخشاب التي يمكن أن تساعد على تقليل الشعور بالحرارة للجالسين خصوصاً الاطفال، و بالطبع يراعى أن يكون أي استخدام للأطفال حول الشواية بمعرفة الأباء .

8- كماليات الشواء

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier حدائقمواقد وشوايات
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

بعض الكماليات التي يمكن أن تضيفها على شوايتك مثل الفرن البلدي الذي يمكن أن يستخدم اللهيب الخاص بالشواية لينضج لك الأطعمة سريعة التحضير و النضج مثل البيتزا و غيرها من المعجنات، استخدم تصميم يمكنك من استخدام فرن و شواية في بناء بالطوب في حديقتك و قم بتحديده بشكل مثلث أو هرمي ليكون الشكل جمالياً و عملياً أيضاً .

9- طبيعي على أكمل وجه

diverse vuurkorven en buitenhaarden , kunsteboer kunsteboer حدائقمواقد وشوايات
kunsteboer

kunsteboer
kunsteboer
kunsteboer

يمكنك أن تصنع جذع شجر من الاخشاب و تنشيء فيها الشواية الخاصة بك و كأنك في الغابة تماماً، سيشعرك ذلك بالحياة الطبيعية و الخروج عن المألوف بمجرد استخدامها و سيكون مبهراً لجميع ضيوفك 

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