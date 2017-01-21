9 شوايات في منتهى الروعة

الشوايات أو أماكن الشواء في الهواء الطلق دائماً ما تجذب الكبار و الصغار سواء من أفراد الأسرة أو من الضيوف، لما فيها من متعة خاصة و استمتاع بالطبيعة المجاورة و حرية في التنقل و عدم التقيد بأي حدود داخل جدران المنزل.

اليوم هوميفاي سوف يصحبكم لــ 9 أفكار لشوايات مناسبة للتطبيق في حديقة أي منزل ببعض الخطوات التي يمكنك أن تقتبس منها بسهولة ما ترغب في تطبيقه في شوايتك الخاصة و تستعد من الآن لإبهار كل ضيوفك .