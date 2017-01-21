9 شوايات في منتهى الروعة

الشوايات أو أماكن الشواء في الهواء الطلق دائماً ما تجذب الكبار و الصغار سواء من أفراد الأسرة أو من الضيوف، لما فيها من متعة خاصة و استمتاع بالطبيعة المجاورة و حرية في التنقل و عدم التقيد بأي حدود داخل جدران المنزل.
اليوم هوميفاي سوف يصحبكم لــ 9 أفكار لشوايات مناسبة للتطبيق في حديقة أي منزل ببعض الخطوات التي يمكنك أن تقتبس منها بسهولة ما ترغب في تطبيقه في شوايتك الخاصة و تستعد من الآن لإبهار كل ضيوفك .
التصميم الجمالي للشوايات ليس شيئاً مستحيلاً، فيمكنك تصميم بعض الشوايات الجميلة في حديقتك بمجرد تنسيق الألوان بين المكونات التي ستصممها بها مثل الطوب و الطلاء فوق الخرسانة و طريقة الدهان نفسها و النقشات التي يبرع فيها الفنيين المتخصصين في تصميم الجدران العادية ..
ففي هذا النموذج نلاحظ كيفية تصميم المدخنة على شكل مفرغ هندسياً في الوسط و الأطراف و درجة ميل في الطوب العلوي و هي كلها من إبداع الهندسة المعمارية ثم هندسة الديكور في الشكل الخارجي و اختيار الالوان و العناصر مثل إظهار الطوب في بعض الأجزاء و اخفائها بالطلاء في البعض الآخر .
يمكن أن نصمم الشواية في هيئة جلسة متكاملة من سقيفة و رفوف و أسطح و بارات و هذا عن طريق استخدام الاخشاب في عمل تعريشات و سقف يسمح بتثبيت فروع اللمبات عليه و كذلك الرخام على الأسطح ليكون ملائماً لتناول الطعام حتى لو لم يكن هناك سفرة مخصصة ، و كذلك البارات من كراسي سواء من الخرسانة أو الرخام .
و في النهاية سيكون لديك شواية ليست مماثلة لأي تصميم آخر حيث أنك سوف تقوم بفتح إحدى الجدر الخرسانية لتنشيء فيها مكان الشوي محفوراً بداخلها ، و بذلك تكون حققت جلسة مثالية في الهواء الطلق
لعاق الطراز الريفي يمكنك انشاء مجسم من روح هذا الطراز في شوايتك عن طريق الحجر غير المطلي بدهانات و استخدام أرضيات بألوان هادئة من نفس درجة لون الحجر، أما تصميم الشواية نفسها يمكن أن يكون متنوعاً بين التجهيزات سواء بتجهيز مكان مخصص لتخزين الفحم و أدوات الشوي و جزء آخر لمكان الشوي و جزء آخر يعمل كرف رخامي لتناول الطعام عليه .
الحجارة تعانق الطبيعة فلو كنت من عشاقها فلا تتخلى عن تصميم شوايتك في حديقتك من الأحجارالطبيعية ذات المظهر الذي لايبدو عليه الدهان أو اللمعان، فستشعر أنك ليس في حديقتك و لكنك تقوم بممارسة الشواء في سفح الجبل
المكان المتسع يمكن أن يكون ميزة إضافية لشوايتك، مكان مخصص و سلالم مناسبة و جلسة من الأحجار أو الطوب ، ستشعر أنك صنعت حالة مختلفة في منزلك و ليس وسيلة للشواء فقط، التجديد و التأمل و الاسترخاء سيكون هو الغالب على الشواية المتكاملة و المنفصلة عن محيط حديقتك ، و ليس هناك ما يمنع من زيادة عنصر الراحة فيها عن طريق انشاء سقف أو تعريشة فوق الجلسة أو فوق مكان الشواء لتحميك من آشعة الشمس نهاراً و تسمح بتثبيت اللمبات ليلاً . و تميز مكان الشواية حتى من بعيد .
الشواية العملية هي التي يمكن أن تعمل كمدفأة أيضاً سواء في داخل بيتك أو خارجه، لاحظ هذا التصميم المثالي للمدفأة و الشواية الواحدة في تصميمها من الأحجار الحرارية و التي تساعد على التدفئة و هي من نفس الاحجار المستخدمة في الساونا، و من ناحية أخرى يمكنك استخدام ذلك التنوع في تنويع الجلسة التي تحيط بها بين جلسة طعام و جلسة استرخاء و تبادل الحديث .
الشواية يمكن أن يشارك فيها كل أفراد الاسرة لو صممتها في متناول الجميع طولاً و حجماً ، لاحظ في هذا التصميم كيف أن الشواية متاحة للجميع أن يستخدمها و يقوم بالشواء عليها مع أمان كبير في احاطتها بمسافة كافية من الأخشاب التي يمكن أن تساعد على تقليل الشعور بالحرارة للجالسين خصوصاً الاطفال، و بالطبع يراعى أن يكون أي استخدام للأطفال حول الشواية بمعرفة الأباء .
بعض الكماليات التي يمكن أن تضيفها على شوايتك مثل الفرن البلدي الذي يمكن أن يستخدم اللهيب الخاص بالشواية لينضج لك الأطعمة سريعة التحضير و النضج مثل البيتزا و غيرها من المعجنات، استخدم تصميم يمكنك من استخدام فرن و شواية في بناء بالطوب في حديقتك و قم بتحديده بشكل مثلث أو هرمي ليكون الشكل جمالياً و عملياً أيضاً .
يمكنك أن تصنع جذع شجر من الاخشاب و تنشيء فيها الشواية الخاصة بك و كأنك في الغابة تماماً، سيشعرك ذلك بالحياة الطبيعية و الخروج عن المألوف بمجرد استخدامها و سيكون مبهراً لجميع ضيوفك