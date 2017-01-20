6 أخطاء شائعة في تصميم المطابخ يجب أن تتجنبها

تصميم المطبخ ليس بعملية سهلة كما قد نظن، ولهذا السبب يوجد خبراء متخصصين في تصميم المطابخ ليسهلوا علينا هذا الأمر ويحملوا عنا هذا العبئ. أحد الحيل لتصميم صحيح للمطبخ هي بتجنب الأخطاء الشائعة قبل الوقوع فيها، فإذا كنت على وشك تصميم مطبخك أو تجديده فيجب عليك قراءة مقال اليوم لتتجنب هذه الأخطاء أو تضيع المال والوقت.