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6 أخطاء شائعة في تصميم المطابخ يجب أن تتجنبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
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تصميم المطبخ ليس بعملية سهلة كما قد نظن، ولهذا السبب يوجد خبراء متخصصين في تصميم المطابخ ليسهلوا علينا هذا الأمر ويحملوا عنا هذا العبئ. أحد الحيل لتصميم صحيح للمطبخ هي بتجنب الأخطاء الشائعة قبل الوقوع فيها، فإذا كنت على وشك تصميم مطبخك أو تجديده فيجب عليك قراءة مقال اليوم لتتجنب هذه الأخطاء أو تضيع المال والوقت.

​1.إهمال الإضاءة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH مطبخ
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

يعتقد الكثير أن كل ما يهم في المطبخ هو الأجهزة الكهربية والخزانات، ولكن الإضاءة تعد بمثابة أهم عنصر من عناصر المطبخ. ففي المطبخ يتم إعداد، تقطيع وطبخ الطعام، فإذا كنت تريد التأكد من سلامتك وتوفير أفضل الظروف لمطبخك إهتم بالإضاءة. فبالإضافة لوحدة لإضاءة الرئيسية يمكنك توزيع عدد من الكشافات وإضافة وحدات ليد أو كشافات تحت الخزانات.

​2.إختيار اللون الخاطئ

Ausstellung, Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH مطبخ
Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH

Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH
Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH
Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH

لونك المفضل ليس دائماً هو الإختيار المناسب لحوائط أو خزانات المطبخ، فيجب مراعاة حجم وشكل الأثاث بالإضافة للمساحة المتاحة فهي تلعب دور كبير في اختيار اللون، ففي المساحات الصغيرة يجب أن تختار ألوان فاتحة حتى تتمكن من الحصول على أفضل الحلول لراحتك في المطبخ.

​3.عدم وجود فواصل بين المطبخ وباقي المنزل

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture مطبخ
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

حتى إذا كان لديك مطبخ مفتوح فيجب عليك تحديد المساحة ووضع حدود بين مطبخك والمساحات الإجتماعية. فوارد حدوث مشاكل في المطبخ بسبب السباكة، أو ربما قمت بطبخ شئ له رائحة نفاذة، أو في حالة أن أردت مفاجئة أحد أفراد أسرتك بكيكة عيد المبلاد. أياً كانت الأسباب فننصحك بعمل فاصل بين المطبخ والفراغات الخارجية ويفضل وجود إمكانية لغلق المطبخ بباب منزلق مثلاً عند الحاجة.

4.إختيار خامات ضعيفة

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

أحياناً نقع في فخ إختيار خامات ضعيفة بسبب رخص ثمنها، ولكن في المطبخ يجب عليك إختيار خامات قوية، سهلة في التنظيف وغير ضارة أو سامة. فربما تكون الخامات الأخرى أرخص أو قد يبدو شكلها أفضل ولكن الاستثمار في خامة مثل الستانليس ستيل أو الجرانيت في سطح العمل يستحق كل الأموال المبذولة فيه.

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​5.عدم وجود خزانات كافية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخزانات هي أهم عنصر في المطبخ فبدونها تعم الفوضى أرجاء الفراغ. فيجب تخطيط مساحة تخزينية كافية لتخزين الأواني والأدوات بالإضافة لوجود مساحة لتخزين المؤن، من حبوب وبقوليات بالإضافة لأدوات و مساحيق التنظيف. يجب الحرص أن توزع المساحة بشكل صحيح و أن تكون كافية بالإضافة لشكلها الأنيق والمنظم، فالتقسيم الذكي في التخزين هو أحد الحلول العملية.

​6.استهلاك كل المساحة المتاحة

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

وجود مساحة زائدة لا تعني بالضرورة إضافة أثاث زائد، ولكن يجب مراعاة عنصر الحركة في المطبخ ومراعاة عدم خلق إزدحام قد يؤثر على راحتنا فيما بعد. فإذا كنت في حاجة إلى طاولة سفرة أو إعداد طعام في مطبخك يمكنك الحصول على حل مؤقت أو طاولة يمكنك استخدامها فقط عند الحاجة مثلاً لراحتك.

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