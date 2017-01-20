6 أخطاء شائعة في تصميم المطابخ يجب أن تتجنبها

تصميم المطبخ ليس بعملية سهلة كما قد نظن، ولهذا السبب يوجد خبراء متخصصين في تصميم المطابخ ليسهلوا علينا هذا الأمر ويحملوا عنا هذا العبئ. أحد الحيل لتصميم صحيح للمطبخ هي بتجنب الأخطاء الشائعة قبل الوقوع فيها، فإذا كنت على وشك تصميم مطبخك أو تجديده فيجب عليك قراءة مقال اليوم لتتجنب هذه الأخطاء أو تضيع المال والوقت.
يعتقد الكثير أن كل ما يهم في المطبخ هو الأجهزة الكهربية والخزانات، ولكن الإضاءة تعد بمثابة أهم عنصر من عناصر المطبخ. ففي المطبخ يتم إعداد، تقطيع وطبخ الطعام، فإذا كنت تريد التأكد من سلامتك وتوفير أفضل الظروف لمطبخك إهتم بالإضاءة. فبالإضافة لوحدة لإضاءة الرئيسية يمكنك توزيع عدد من الكشافات وإضافة وحدات ليد أو كشافات تحت الخزانات.
لونك المفضل ليس دائماً هو الإختيار المناسب لحوائط أو خزانات المطبخ، فيجب مراعاة حجم وشكل الأثاث بالإضافة للمساحة المتاحة فهي تلعب دور كبير في اختيار اللون، ففي المساحات الصغيرة يجب أن تختار ألوان فاتحة حتى تتمكن من الحصول على أفضل الحلول لراحتك في المطبخ.
حتى إذا كان لديك مطبخ مفتوح فيجب عليك تحديد المساحة ووضع حدود بين مطبخك والمساحات الإجتماعية. فوارد حدوث مشاكل في المطبخ بسبب السباكة، أو ربما قمت بطبخ شئ له رائحة نفاذة، أو في حالة أن أردت مفاجئة أحد أفراد أسرتك بكيكة عيد المبلاد. أياً كانت الأسباب فننصحك بعمل فاصل بين المطبخ والفراغات الخارجية ويفضل وجود إمكانية لغلق المطبخ بباب منزلق مثلاً عند الحاجة.
أحياناً نقع في فخ إختيار خامات ضعيفة بسبب رخص ثمنها، ولكن في المطبخ يجب عليك إختيار خامات قوية، سهلة في التنظيف وغير ضارة أو سامة. فربما تكون الخامات الأخرى أرخص أو قد يبدو شكلها أفضل ولكن الاستثمار في خامة مثل الستانليس ستيل أو الجرانيت في سطح العمل يستحق كل الأموال المبذولة فيه.
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الخزانات هي أهم عنصر في المطبخ فبدونها تعم الفوضى أرجاء الفراغ. فيجب تخطيط مساحة تخزينية كافية لتخزين الأواني والأدوات بالإضافة لوجود مساحة لتخزين المؤن، من حبوب وبقوليات بالإضافة لأدوات و مساحيق التنظيف. يجب الحرص أن توزع المساحة بشكل صحيح و أن تكون كافية بالإضافة لشكلها الأنيق والمنظم، فالتقسيم الذكي في التخزين هو أحد الحلول العملية.
وجود مساحة زائدة لا تعني بالضرورة إضافة أثاث زائد، ولكن يجب مراعاة عنصر الحركة في المطبخ ومراعاة عدم خلق إزدحام قد يؤثر على راحتنا فيما بعد. فإذا كنت في حاجة إلى طاولة سفرة أو إعداد طعام في مطبخك يمكنك الحصول على حل مؤقت أو طاولة يمكنك استخدامها فقط عند الحاجة مثلاً لراحتك.