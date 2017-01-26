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تجديد منزل قديم لآخر عصري أنيق

هنادى موسى هنادى موسى
A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
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مظهر جديد لحياة جديدة! شعار تحمله مشاريع ’قبل وبعد ’ التي نحرص على تقديمها لك من وقت لآخر كي تساعدك على متابعة تصميمات منزلك وما يمكن تجديده فيه إن كنت ممن يهوون تجديد منازلهم من وقت إلى آخر.

إليك مشروع جديد مميز تم تحويله جذريًا لتحصل على نمط عصري مميز للمنزل.

قبل: المطبخ

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

هكذا كان يبدو المطبخ قبل مجيء خبراء التصميم فنلاحظ كما يبدو التصميم عتيق كأنه فى عصر الستينات ، رغم وجود إضاءة طبيعية وافرة إلا أن تصميم المطبخ لم يتيح لها إنارته بطريقة أكثر فعالية وراحة. 

بعد: المطبخ

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

هكذا أصبح المطبخ بعد أن قمنا ببعض التعديلات الجذرية في التصميم كي يتنفس أكثر، أعدنا طلاء المطبخ والخزانات بألوان أكثر إشراقًا مع استبدال أرضية السيراميك [اخرى عصرية وعملية، واستبدال بار المطبخ بطاولة صغيرة أنيقة لتناول الطعام بالقرب من المطبخ كي توزع المساحة بطريقة أفضل مما كانت عليه.

قبل: المدخل

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

يجاور المطبخ مدخل المنزل بألوانه الداكنة التي تعطي انطباع بقدم المنزل، لذلك كان من المهم التفكير بأفضل طريقة لتحويله إلى تصميم أكثر عصرية.

بعد: المدخل

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

نفس المدخل بعد ما استبدلنا تصميمات الأبواب بأخرى أكثر بساطة مع طلاء جدران الممر باللون الأبيض بدلا من البيج كي يبدو أكثر إضاءة وإشراق مع استبدال أرضية الممر بأرضية خشبية عصرية كامتداد لتعديلات أرضية المنزل الأخرى.

التفاصيل

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

من التفاصيل البسيطة التي تؤثر بدرجة كبيرة على ديكور المدخل إضافة لوحة فنية هادئة على الجدار مع بعض الزهور المنعشة ما يبعث الحياة على أرجاء المنزل بدون شك.

قبل الإقامة بالمنزل

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

يجاور المطبخ غرفة المعيشة بمساحة معقولة ولكن تفتقر إلى الإضاءة الجيدة رغم وجود نافذة كبيرة.

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بعد: غرفة المعيشة

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

هل تصدق أنها نفس الغرفة بعد التجديد والتأثيث؟ بمنتهى العصرية تم إعادة تصميم الغرفة وتوزيع الأثاث بطريقة مريحة توفر لك الراحة وسهولة التنقل داخل المكان مع المحافظة على بساطة وعملية الغرفة.

التفاصيل

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

تتميز روح تصميم الغرفة بالعصرية والأناقة في تفاصيل التصميم خاصة مع ألوان الأثاث وعناصر الديكور التي تملأ الغرفة بجو من البهجة ما يعطي طابع خاص ومميز داخل منزلك فقط .

قبل: الحمام

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

حمام تقليدي غير مميز على الإطلاق صغير بلا نوافذ ومظلم.

بعد: الحمام

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture حمام دوش وأحواض إستحمام
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

تجديد الحمام يشمل تغيير السيراميك بألوان أكثر بهجة وراحة مع تصميم مختلف لمنطقة الاستحمام كي توفر مساحة داخل الحمام الصغير مع زيادة عنصر الإضاءة في الغرفة.

غرفة النوم

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture غرفة نوممنضدة جانبية
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

أخيرًا، غرفة النوم التي تم تغيير تفاصيلها كاملة من ألوان وأثاث عصري مع إضاءة ساحرة وتصميم بسيط ومميز للغرفة.

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