تجديد منزل قديم لآخر عصري أنيق

مظهر جديد لحياة جديدة! شعار تحمله مشاريع ’قبل وبعد ’ التي نحرص على تقديمها لك من وقت لآخر كي تساعدك على متابعة تصميمات منزلك وما يمكن تجديده فيه إن كنت ممن يهوون تجديد منازلهم من وقت إلى آخر.
إليك مشروع جديد مميز تم تحويله جذريًا لتحصل على نمط عصري مميز للمنزل.
هكذا كان يبدو المطبخ قبل مجيء خبراء التصميم فنلاحظ كما يبدو التصميم عتيق كأنه فى عصر الستينات ، رغم وجود إضاءة طبيعية وافرة إلا أن تصميم المطبخ لم يتيح لها إنارته بطريقة أكثر فعالية وراحة.
هكذا أصبح المطبخ بعد أن قمنا ببعض التعديلات الجذرية في التصميم كي يتنفس أكثر، أعدنا طلاء المطبخ والخزانات بألوان أكثر إشراقًا مع استبدال أرضية السيراميك [اخرى عصرية وعملية، واستبدال بار المطبخ بطاولة صغيرة أنيقة لتناول الطعام بالقرب من المطبخ كي توزع المساحة بطريقة أفضل مما كانت عليه.
يجاور المطبخ مدخل المنزل بألوانه الداكنة التي تعطي انطباع بقدم المنزل، لذلك كان من المهم التفكير بأفضل طريقة لتحويله إلى تصميم أكثر عصرية.
نفس المدخل بعد ما استبدلنا تصميمات الأبواب بأخرى أكثر بساطة مع طلاء جدران الممر باللون الأبيض بدلا من البيج كي يبدو أكثر إضاءة وإشراق مع استبدال أرضية الممر بأرضية خشبية عصرية كامتداد لتعديلات أرضية المنزل الأخرى.
من التفاصيل البسيطة التي تؤثر بدرجة كبيرة على ديكور المدخل إضافة لوحة فنية هادئة على الجدار مع بعض الزهور المنعشة ما يبعث الحياة على أرجاء المنزل بدون شك.
يجاور المطبخ غرفة المعيشة بمساحة معقولة ولكن تفتقر إلى الإضاءة الجيدة رغم وجود نافذة كبيرة.
هل تصدق أنها نفس الغرفة بعد التجديد والتأثيث؟ بمنتهى العصرية تم إعادة تصميم الغرفة وتوزيع الأثاث بطريقة مريحة توفر لك الراحة وسهولة التنقل داخل المكان مع المحافظة على بساطة وعملية الغرفة.
تتميز روح تصميم الغرفة بالعصرية والأناقة في تفاصيل التصميم خاصة مع ألوان الأثاث وعناصر الديكور التي تملأ الغرفة بجو من البهجة ما يعطي طابع خاص ومميز داخل منزلك فقط .
حمام تقليدي غير مميز على الإطلاق صغير بلا نوافذ ومظلم.
تجديد الحمام يشمل تغيير السيراميك بألوان أكثر بهجة وراحة مع تصميم مختلف لمنطقة الاستحمام كي توفر مساحة داخل الحمام الصغير مع زيادة عنصر الإضاءة في الغرفة.
أخيرًا، غرفة النوم التي تم تغيير تفاصيلها كاملة من ألوان وأثاث عصري مع إضاءة ساحرة وتصميم بسيط ومميز للغرفة.