شقة ذات ديكورات رائعة سَتُلهِمك!

من هذه الزاوية نكتشف أن غرفة المعيشة مكونة من أريكتين ومقعدين.. الأريكتين مكسيتين بأقمشة رمادية داكنة أما المقاعد فمكسية بأقمشة بلون رمادي فاتح. يتوسط هذه الجلسة Coffee Table بنفس لون المقعدين تتمتع بحجم كبير يحوى الكثير من أغراض القاطنين.

نلاحظ أن غرفة المعيشة من هذه الزاوية مندمجة مه مكتب راقي.. فخلف المقعدين مباشرة نجده مستقرًا بتفاصيله البسيطة.. فهو عبارة عن رف طويل يمتد من أول الجدار لآخره عليه الأدوات المكتبية والأوراق وما غير ذلك وحاسوب وأباجورة عصرية ويعتليهم مكتبة صغيرة تضم الكتب والمراجع والملفات بجانبها رف صغير لنفس الغرض.