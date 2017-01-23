شقة ذات ديكورات رائعة سَتُلهِمك!

منزل صغير أبرز سماته العملية والأناقة.. فديكوراته تناسب احتياجات أي أسرة لا مزايدات فيها ولا تكلف! الألوان المحايدة هي سر هدوءه وبساطته فنجدها هنا تغمره بالكامل أي بكل غرفة من غرفه.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي وتنسيق الديكورات وما بالمنزل من لمسات فارقة لتكون مصدر إلهامك!
غرفة معيشة أنيقة ومريحة بديكورات هادئة وأثاث راقي معتمدة على الألوان المحايدة بشكل أساسي خصوصًا في جدرانها وأرضيتها وهو ما مدها بحالة من السكون! يميز الغرفة بشدة جدار حجري بإحدى درجات البني اللونية وُضِعَ أمامه وحدة تلفاز بسيطة حيث اعتبر المصمم ذلك الجدار الفخم خلفية في حد ذاته للتلفاز تغنيه عن الاستعانة بوحدة كثيرة التفاصيل لا حاجة لها هنا وسط كل هذا الكم من البساطة!
من هذه الزاوية نكتشف أن غرفة المعيشة مكونة من أريكتين ومقعدين.. الأريكتين مكسيتين بأقمشة رمادية داكنة أما المقاعد فمكسية بأقمشة بلون رمادي فاتح. يتوسط هذه الجلسة Coffee Table بنفس لون المقعدين تتمتع بحجم كبير يحوى الكثير من أغراض القاطنين.
نلاحظ أن غرفة المعيشة من هذه الزاوية مندمجة مه مكتب راقي.. فخلف المقعدين مباشرة نجده مستقرًا بتفاصيله البسيطة.. فهو عبارة عن رف طويل يمتد من أول الجدار لآخره عليه الأدوات المكتبية والأوراق وما غير ذلك وحاسوب وأباجورة عصرية ويعتليهم مكتبة صغيرة تضم الكتب والمراجع والملفات بجانبها رف صغير لنفس الغرض.
التصميم الداخلي للمطبخ مبهر بكل المقاييس لا نلمح فيه وحدات تخزينية ربما تختبئ خلف المائدة الجزيرة ولكننا نراقب هنا عن قرب الألوان المحايدة وهي تسيطر ببراعة على أجزاء المطبخ المختلفة.. لنكتشف أمر أكثر أهمية ألا وهو أن تلك البقعة من المنزل ليست مصممة خصيصًا للمطبخ فقط بل أنها أيضًا مخصصة لتناول الطعام بشكل ذكي وتصميم فريد يلتف حول مائدتها عدة مقاعد مستديرة صغيرة الحجم تسع عائلة بأكملها.
سرير بسيط التصميم إلا أنه يتحلى برقي لا مثيل لها يضم بداخله المرتبة ذاتها فيستحوذ بذلك على مساحة ليس كبيرة من الغرفة تعطي الفرصة للاستعانة بالعديد من اللمسات الديكورية لإبرازها وهو ما قد كان! فقد استعان المصمم هنا بمرآة عريضة أخاذة تغلف جزء من خلفية السرير في الوقت الذي زين فيه الجدار الثاني بلوحة كبيرة مذهلة المعالم يدنوها مجموعة شمعدانات فضية تعزز إضاءة السبوتات والأباجورات والتي هي في الأساس ساحرة!
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لا يختلف تصميم السرير بهذه الغرفة عن سابقتها كثيرًا سوى في المسند فقط.. فهو هنا أكثر تميزًا.. الألوان الرمادي تكتسح الغرفة وتسيطر عليها بشكل كامل. لم يلجأ المصمم هنا للعديد من اللمسات الديكورية لتزيين هذه الغرفة ولكنه اكتفى بثلاثة عناصر، أولهما السبوتات وما توزعه من أضواء مذهلة على الجدران، وثانيها وحدة الإضاءة المتدلية من السقف وحدها لتصل إلى الكومود! واخيرًا التابلوهات التي تعتلي مسند السرير والمصممة على شكل ساعات حائط مختلفة التواقيت!
استغل المصمم الجانب الآخر من الغرفة في تصميم جلسة مريحة مكونة من مقعدين بخامة القطيفة الأخاذة بنعومتها وطاولة بنفس الخامة ونفس الشكل يعتليهم جميعًا شاشة تلفاز تستند هي الأخرى لمرآة طويلة بتصميم رأسي تعكس ديكورات الغرفة بالكامل.
كابينة زجاجية شفافة للاستحمام لا تكاد تراها من الأساس! وقاعدة حمام صغيرة وغريبة تتوسط الساحة، وحوض بسيط يعلوه مرآة عريضة تكتسح الجدار ويدنوه وحدة تخزينية خشبية بدرجين بنيين.