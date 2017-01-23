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شقة ذات ديكورات رائعة سَتُلهِمك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
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منزل صغير أبرز سماته العملية والأناقة.. فديكوراته تناسب احتياجات أي أسرة لا مزايدات فيها ولا تكلف! الألوان المحايدة هي سر هدوءه وبساطته فنجدها هنا تغمره بالكامل أي بكل غرفة من غرفه.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي وتنسيق الديكورات وما بالمنزل من لمسات فارقة لتكون مصدر إلهامك!

غرفة المعيشة متألقة بجدار حجري يمدها بالفخامة

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

غرفة معيشة أنيقة ومريحة بديكورات هادئة وأثاث راقي معتمدة على الألوان المحايدة بشكل أساسي خصوصًا في جدرانها وأرضيتها وهو ما مدها بحالة من السكون! يميز الغرفة بشدة جدار حجري بإحدى درجات البني اللونية وُضِعَ أمامه وحدة تلفاز بسيطة حيث اعتبر المصمم ذلك الجدار الفخم خلفية في حد ذاته للتلفاز تغنيه عن الاستعانة بوحدة كثيرة التفاصيل لا حاجة لها هنا وسط كل هذا الكم من البساطة!

غرفة المعيشة من زاوية أخرى.. بإضاءة ساحرة وأثاث راقي

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

من هذه الزاوية نكتشف أن غرفة المعيشة مكونة من أريكتين ومقعدين.. الأريكتين مكسيتين بأقمشة رمادية داكنة أما المقاعد فمكسية بأقمشة بلون رمادي فاتح. يتوسط هذه الجلسة Coffee Table بنفس لون المقعدين تتمتع بحجم كبير يحوى الكثير من أغراض القاطنين.

نلاحظ أن غرفة المعيشة من هذه الزاوية مندمجة مه مكتب راقي.. فخلف المقعدين مباشرة نجده مستقرًا بتفاصيله البسيطة.. فهو عبارة عن رف طويل يمتد من أول الجدار لآخره عليه الأدوات المكتبية والأوراق وما غير ذلك وحاسوب وأباجورة عصرية ويعتليهم مكتبة صغيرة تضم الكتب والمراجع والملفات بجانبها رف صغير لنفس الغرض.

مطبخ وسفرة في آنٍ واحد على امتداد المعيشة

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK مطبخ
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

التصميم الداخلي للمطبخ مبهر بكل المقاييس لا نلمح فيه وحدات تخزينية ربما تختبئ خلف المائدة الجزيرة ولكننا نراقب هنا عن قرب الألوان المحايدة وهي تسيطر ببراعة على أجزاء المطبخ المختلفة.. لنكتشف أمر أكثر أهمية ألا وهو أن تلك البقعة من المنزل ليست مصممة خصيصًا للمطبخ فقط بل أنها أيضًا مخصصة لتناول الطعام بشكل ذكي وتصميم فريد يلتف حول مائدتها عدة مقاعد مستديرة صغيرة الحجم تسع عائلة بأكملها. 

غرفة النوم الأولى.. الإضاءة والمرآة يتحالفون لإبرازها

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

سرير بسيط التصميم إلا أنه يتحلى برقي لا مثيل لها يضم بداخله المرتبة ذاتها فيستحوذ بذلك على مساحة ليس كبيرة من الغرفة تعطي الفرصة للاستعانة بالعديد من اللمسات الديكورية لإبرازها وهو ما قد كان! فقد استعان المصمم هنا بمرآة عريضة أخاذة تغلف جزء من خلفية السرير في الوقت الذي زين فيه الجدار الثاني بلوحة كبيرة مذهلة المعالم يدنوها مجموعة شمعدانات فضية تعزز إضاءة السبوتات والأباجورات والتي هي في الأساس ساحرة!

الغرفة عن قرب.. أباجورة توزع الضوء في اتجاهات متفرقة وشموع تكمل معها المهمة

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

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غرفة النوم الثانية.. الألوان الرمادية تسيطر عليها بالكامل

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

لا يختلف تصميم السرير بهذه الغرفة عن سابقتها كثيرًا سوى في المسند فقط.. فهو هنا أكثر تميزًا.. الألوان الرمادي تكتسح الغرفة وتسيطر عليها بشكل كامل. لم يلجأ المصمم هنا للعديد من اللمسات الديكورية لتزيين هذه الغرفة ولكنه اكتفى بثلاثة عناصر، أولهما السبوتات وما توزعه من أضواء مذهلة على الجدران، وثانيها وحدة الإضاءة المتدلية من السقف وحدها لتصل إلى الكومود! واخيرًا التابلوهات التي تعتلي مسند السرير والمصممة على شكل ساعات حائط مختلفة التواقيت!

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الجانب الآخر من الغرفة.. جلسة مريحة وتلفاز

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

استغل المصمم الجانب الآخر من الغرفة في تصميم جلسة مريحة مكونة من مقعدين بخامة القطيفة الأخاذة بنعومتها وطاولة بنفس الخامة ونفس الشكل يعتليهم جميعًا شاشة تلفاز تستند هي الأخرى لمرآة طويلة بتصميم رأسي تعكس ديكورات الغرفة بالكامل.

وأخيرًا.. الحمام

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

كابينة زجاجية شفافة للاستحمام لا تكاد تراها من الأساس! وقاعدة حمام صغيرة وغريبة تتوسط الساحة، وحوض بسيط يعلوه مرآة عريضة تكتسح الجدار ويدنوه وحدة تخزينية خشبية بدرجين بنيين. 

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