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10 أفكار رائعة لتزيين حديقتك بسور حديد

آية منير آية منير
homify حديقة حديد Wood effect
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حديقتك الخاصة هي جنتك عمليك أن تصممها كما تتمنى، فهي ركنك الخاص تلجأ له بعد عناء يوم عمل طويل لترتاح قليلا وتتمتع بقدر كافي من الاسترخاء، أو تقضي وقت ممتع مع عائلتك في عشاء رومانسي، ولكن تقف دائما الخصوصية عقبة في ذلك، والخوف وإحساس بعدم الأمان، لذا نلجأ إلى سياج يحيط بمنزلنا ويأمنه، اليوم سنقدم لك أحد أنواعه وهو السور الحديدي مع مجموعة أفكار رائعة ومميزة..

1 – شرائح عريضة مفرغة..

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

من الممكن تركيب شرائح عرضية متساوية وموزعة بنظام وترتيب، ومفرغ بها تشكيل خاص جذاب، يعكس جماله مع ضوء الشمس وبريق المعدن يجذب الانتباه..

2 – سلم موسيقي..

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

ترتيب غير منتظم لشرائح غير متساوية، يصدر أنغاما رائعة تسمعها العين ويشعر بها القلب من جماله، تفريغ دوائر عشوائية يزيد من إحساس الحركة في التصميم..

3- تشكيل فني..

Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

سور من الطوب ومقسم إلى باكيات متساوية بينها أعمدة كلاسيكية، يزينها تشكيل معدني مفرغ بسيط ومميز، باللون الأسود ليناسب الألوان المستخدمة في تصميم واجهة المنزل الرئيسية..

4 – أشجار من المعدن..

homify حديقة حديد Wood effect
homify

homify
homify
homify

تشكيل معدني على هيئة أشجار ذو فروع متداخلة، مطلي بلون يتناغم ويتقارب مع لون الطوب المستخدم في هيكل البناء للسور نفسه، هذا السور يحقق الجانب الجمالي أكثر من الوظيفي ولكنه إضافة من نوع خاص لمنزلك..

5 – تصميم شبكي..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

التصميم الشبكي هو أشهر النماذج على الإطلاق للأسوار الحديدية، وتختلف حسب حجمها ومساحتها، انقسم هنا السور الشبكي لباكيات بفاصل معدني..

6 – مزيج رائع..

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

شرائح من الخشب مميزة وأنيقة أعلاها وأسفلها شرائح معدنية غير لامعة وفواصل معدنية رأسية، تصميم متميز وحديث ويحافظ على جانب الخصوصية في المقام الأول..

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7 – برجولة معدنية..

casa SP, studio vtx studio vtx حديقة
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

إن كنت تود تصميم برجولة بحديقة منزلك، يمكنك دمج البرجولة مع السور وتصميمه من الشبكات الحديدية ذات إطارات وأشكال غير متساوية، لا تنس إضافة وحدات الإضاءة المفضلة لتزين برجولتك..

8 – جدارية معدنية..

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

ما رأيك في تصميم جدارية معدنية رائعة ومميزة، قام بتنفيذها فنان مبدع حرص على كل تفاصيلها وخلق منها لوحة فنية تزين منزلك وتعبر عن شخصيتك المبدعة..

9 – تصميم متميز وقمة في الأناقة..

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة حديد Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

قليل من التفكير يجعلك تتميز عن غيرك في تصميم سور حديقتك، كما رأينا من قبلك يمكنك دمج الخشب في مزيج رائع مع المعدن سواء كان لامع أو غير لامع، ولكن هنا اختار المصمم أن يضيفه مفرغ على هيئة أشجار ذات فروع متداخلة وباحجام مختلفة..

10- لون الطبيعة..

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos حديقة
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

يمكنك اختيار لون مختلف لسور منزلك وطلاء المعدن به، وخاصة إن كان الأخضر لون الطبيعة هو اختيارك المفضل، هنا المصمم اختيار تصميم على هيئة أوراق شجر مفرغة من المعدن مجتمعة في لوحة فنية رائعة ..

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