10 أفكار رائعة لتزيين حديقتك بسور حديد

حديقتك الخاصة هي جنتك عمليك أن تصممها كما تتمنى، فهي ركنك الخاص تلجأ له بعد عناء يوم عمل طويل لترتاح قليلا وتتمتع بقدر كافي من الاسترخاء، أو تقضي وقت ممتع مع عائلتك في عشاء رومانسي، ولكن تقف دائما الخصوصية عقبة في ذلك، والخوف وإحساس بعدم الأمان، لذا نلجأ إلى سياج يحيط بمنزلنا ويأمنه، اليوم سنقدم لك أحد أنواعه وهو السور الحديدي مع مجموعة أفكار رائعة ومميزة..
من الممكن تركيب شرائح عرضية متساوية وموزعة بنظام وترتيب، ومفرغ بها تشكيل خاص جذاب، يعكس جماله مع ضوء الشمس وبريق المعدن يجذب الانتباه..
ترتيب غير منتظم لشرائح غير متساوية، يصدر أنغاما رائعة تسمعها العين ويشعر بها القلب من جماله، تفريغ دوائر عشوائية يزيد من إحساس الحركة في التصميم..
سور من الطوب ومقسم إلى باكيات متساوية بينها أعمدة كلاسيكية، يزينها تشكيل معدني مفرغ بسيط ومميز، باللون الأسود ليناسب الألوان المستخدمة في تصميم واجهة المنزل الرئيسية..
تشكيل معدني على هيئة أشجار ذو فروع متداخلة، مطلي بلون يتناغم ويتقارب مع لون الطوب المستخدم في هيكل البناء للسور نفسه، هذا السور يحقق الجانب الجمالي أكثر من الوظيفي ولكنه إضافة من نوع خاص لمنزلك..
التصميم الشبكي هو أشهر النماذج على الإطلاق للأسوار الحديدية، وتختلف حسب حجمها ومساحتها، انقسم هنا السور الشبكي لباكيات بفاصل معدني..
شرائح من الخشب مميزة وأنيقة أعلاها وأسفلها شرائح معدنية غير لامعة وفواصل معدنية رأسية، تصميم متميز وحديث ويحافظ على جانب الخصوصية في المقام الأول..
إن كنت تود تصميم برجولة بحديقة منزلك، يمكنك دمج البرجولة مع السور وتصميمه من الشبكات الحديدية ذات إطارات وأشكال غير متساوية، لا تنس إضافة وحدات الإضاءة المفضلة لتزين برجولتك..
ما رأيك في تصميم جدارية معدنية رائعة ومميزة، قام بتنفيذها فنان مبدع حرص على كل تفاصيلها وخلق منها لوحة فنية تزين منزلك وتعبر عن شخصيتك المبدعة..
قليل من التفكير يجعلك تتميز عن غيرك في تصميم سور حديقتك، كما رأينا من قبلك يمكنك دمج الخشب في مزيج رائع مع المعدن سواء كان لامع أو غير لامع، ولكن هنا اختار المصمم أن يضيفه مفرغ على هيئة أشجار ذات فروع متداخلة وباحجام مختلفة..
يمكنك اختيار لون مختلف لسور منزلك وطلاء المعدن به، وخاصة إن كان الأخضر لون الطبيعة هو اختيارك المفضل، هنا المصمم اختيار تصميم على هيئة أوراق شجر مفرغة من المعدن مجتمعة في لوحة فنية رائعة ..
يمكنك قراءة 5 حدائق صغيرة يمكنك تنفيذها في الحال!