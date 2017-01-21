10 أفكار رائعة لتزيين حديقتك بسور حديد

حديقتك الخاصة هي جنتك عمليك أن تصممها كما تتمنى، فهي ركنك الخاص تلجأ له بعد عناء يوم عمل طويل لترتاح قليلا وتتمتع بقدر كافي من الاسترخاء، أو تقضي وقت ممتع مع عائلتك في عشاء رومانسي، ولكن تقف دائما الخصوصية عقبة في ذلك، والخوف وإحساس بعدم الأمان، لذا نلجأ إلى سياج يحيط بمنزلنا ويأمنه، اليوم سنقدم لك أحد أنواعه وهو السور الحديدي مع مجموعة أفكار رائعة ومميزة..