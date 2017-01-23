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كيف تحول بلكونتك الصغيرة إلى جنة لوقت راحتك

ريم عوض ريم عوض
DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home
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البلكونة هي من المساحات التي غالبًا ما تكون مهدرة في المنازل ونتعامل معها كأنها خارجه فلا تحتاج إلى اهتمام بالتفاصيل كالأثاث داخل والديكور داخل المنزل، بل ويستخدمها الكثيرون كمساحة تخزين وتعمها الفوضى. ولكن ببعض الاهتمام يمكنك أن تحول بلكونتك إلى مكانك المفضل لتقضية وقت راحتك والفراءة والتسامر مع أصدقائك أو أسرتك. في هذا المقال نقدم لكم مشروع تحويل بلكونة مساحتها أصغر من 10 متر مربع إلى مكان رائع!

قبل: مساحة حزينة!

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

مساحة ليست بالقليلة ولكنها مهدرة بالكامل بالرغم من إمكانية استغلالها لتصبح مكانًا جميلًا ومصدرًا للراحة والاستمتاع. كانت هذه المساحة مستخدمة فقط كمكان لنشر الملابس للتجفيف وبعض أحواض الزرع التي لم تكن تنال أي اهتمام.

بعد: مساحة مريحة

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

بتغييرات بسيطة ولمسات غير مكلفة تحولت تلك المساحة لمكان مريح تستطيع أن تقضي فيه أمسياتك وتستمتع بالجو. في الصور القادمة نرى تفاصيل هذه التغييرات.

لمزيد من التجديدات ادخل هنا

نباتات ونجيلة

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

ربما لن تستطيع تغيير أرضية البلكونة للنجيلة الطبيعية ولكن لديك خيار آهر وهو أن تغطيها بالنجيلة الصناعية والتي ستريحك كثيرًا في صيانتها وتنظيفها ولن تحتاج لرعايتها مثل النجيلة الطبيعية. استخدم المصمم نفس أحواض الزرع بعد تجديد النباتات بداخلها وإضافة زهور منعشة لتضفي دفئًا وحيوية على البلكونة.

تفاصيل ديكورية

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

نرى عن قرب أحواض الزرع القديمة التي تم تجديدها وإعادة توظيفها مع إضافة بعض التفاصيل مثل الإضاءة المتمثلة في بعض اللمبات الملقاة على الأرض والمعلقة على الجدار والتي سنراها في الصورة القادمة.

ليل ساحر

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

في هذه الصورة يظهر منظر البلكونة مساءًا وبعد إضاءة اللمبات لتنتج لوحة ساحرة للبلكونة يمكنك أن تقضي بها وقت رومانسي ودافئ مع شريك حياتك.

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