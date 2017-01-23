كيف تحول بلكونتك الصغيرة إلى جنة لوقت راحتك

البلكونة هي من المساحات التي غالبًا ما تكون مهدرة في المنازل ونتعامل معها كأنها خارجه فلا تحتاج إلى اهتمام بالتفاصيل كالأثاث داخل والديكور داخل المنزل، بل ويستخدمها الكثيرون كمساحة تخزين وتعمها الفوضى. ولكن ببعض الاهتمام يمكنك أن تحول بلكونتك إلى مكانك المفضل لتقضية وقت راحتك والفراءة والتسامر مع أصدقائك أو أسرتك. في هذا المقال نقدم لكم مشروع تحويل بلكونة مساحتها أصغر من 10 متر مربع إلى مكان رائع!
مساحة ليست بالقليلة ولكنها مهدرة بالكامل بالرغم من إمكانية استغلالها لتصبح مكانًا جميلًا ومصدرًا للراحة والاستمتاع. كانت هذه المساحة مستخدمة فقط كمكان لنشر الملابس للتجفيف وبعض أحواض الزرع التي لم تكن تنال أي اهتمام.
بتغييرات بسيطة ولمسات غير مكلفة تحولت تلك المساحة لمكان مريح تستطيع أن تقضي فيه أمسياتك وتستمتع بالجو. في الصور القادمة نرى تفاصيل هذه التغييرات.
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ربما لن تستطيع تغيير أرضية البلكونة للنجيلة الطبيعية ولكن لديك خيار آهر وهو أن تغطيها بالنجيلة الصناعية والتي ستريحك كثيرًا في صيانتها وتنظيفها ولن تحتاج لرعايتها مثل النجيلة الطبيعية. استخدم المصمم نفس أحواض الزرع بعد تجديد النباتات بداخلها وإضافة زهور منعشة لتضفي دفئًا وحيوية على البلكونة.
نرى عن قرب أحواض الزرع القديمة التي تم تجديدها وإعادة توظيفها مع إضافة بعض التفاصيل مثل الإضاءة المتمثلة في بعض اللمبات الملقاة على الأرض والمعلقة على الجدار والتي سنراها في الصورة القادمة.
في هذه الصورة يظهر منظر البلكونة مساءًا وبعد إضاءة اللمبات لتنتج لوحة ساحرة للبلكونة يمكنك أن تقضي بها وقت رومانسي ودافئ مع شريك حياتك.
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