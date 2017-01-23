كيف تحول بلكونتك الصغيرة إلى جنة لوقت راحتك

البلكونة هي من المساحات التي غالبًا ما تكون مهدرة في المنازل ونتعامل معها كأنها خارجه فلا تحتاج إلى اهتمام بالتفاصيل كالأثاث داخل والديكور داخل المنزل، بل ويستخدمها الكثيرون كمساحة تخزين وتعمها الفوضى. ولكن ببعض الاهتمام يمكنك أن تحول بلكونتك إلى مكانك المفضل لتقضية وقت راحتك والفراءة والتسامر مع أصدقائك أو أسرتك. في هذا المقال نقدم لكم مشروع تحويل بلكونة مساحتها أصغر من 10 متر مربع إلى مكان رائع!