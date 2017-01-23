كيف تصمم غرفة نومك الصغيرة؟

المساحات الصغيرة هي تحدي لكل مصمم لاستغلال المساحة مع الحرص على عدم المبالغة في وضع الأثاث. يوجد خط رفيع بين هذا وذاك. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتصميم غرف النوم الصغيرة نرجو أن يلهمك في اختيار أفكار لغرفة نومك.
في المساحات الصغيرة، كل سنتيمتر هو فرصة للاستغلال. يمكنك وضع سلات تخزينية أسفل السرير أو تعليق أرفف للكتب والأغراض فوق السرير، ضع خزانة صغيرة أسفل النافذة. ولكن احذر التكدس!
كل غرفة في المنزل تحتاج لنقطة محورية، منطقة في الغرفة تشد الأنظار إليها وتجمع الأثاث حولها وموجهًا ناحيتها، هذا من شأنه أن يقلل من عشوائية التصميم وينظم الأثاث بشكل مناسب. في معظم غرف النوم يكون ظهر السرير هو النقطة المحورية ويمكنك التأكيد على ذلك بوضع خدديات كبيرة وبلون متباين مع لون ظهر السرير.
النافذة يمكنها أن تكون النقطة المحورية أيضًا إذا كانت كبيرة كفاية ولتأكيد ذلك يمكنك وضع ستارة مميزة، وتستطيع أن تمزج بين النقطتين عن طريق وضع السرير أمام النافذة أو فصلهما حتى لا يتنافسا فتجعل الاهتمام كله بنقطة واحدة فقط.
قد يكون من المغري أن تضع سريرًا كبيرًا في غرفة النوم ظنًا منك أن هذا أكثر راحة لك وللحصول على نوم أفضل. ولكن أن تفعل ذلك في غرفة صغيرة الحجم يعني قتل للمساحة تمامًا ويسشعرك بالضيق وربما يؤثر على حودة نومك أيضًا! لهذا اختر سريرًا مريحًا وبهيكل صغير يكفيك بلا مبالغة في حجمه كالهياكل المعدنية مثلًا أو التي تظهر ما ورائها وبأرجل واضحة بدون مكان للتخزين في أسفلها. كل هذا من شأنه أن يجعل الغرفة لا تبدو بالصغر الحقيقي.
هناك طريقتين لتصميم الغرفة الصغيرة من حيث الألوان، إما أن تجعلها هادئة ودافئة بألوان أرضية وكريمية أو أن تكون جريئًا كفاية لتختار ألوان فاقعة كسرير بلون أحمر أو كرسي للتسريحة بلون صارخ، أو حتى الاكتفاء بألوان مفارش السرير الفاقعة. في كل الأحوال تأكد من إعطاء الفرصة لضوء الشمس بالدخول حتى تساعد في إعطاء الشعور بكبر المساحة.
اختر قطع أثاث طويلة كالأباجورات والخزانات أو الدواليب التي تصل للسقف لتعطي شعورًا باتساع الغرفة. أيضًا افعل ذلك مع الستارة لتجعل السقف يبدو أبعد، اجعل الستارة تبدأ من السقف وحتى الأرض.
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