كيف تصمم غرفة نومك الصغيرة؟

كل غرفة في المنزل تحتاج لنقطة محورية، منطقة في الغرفة تشد الأنظار إليها وتجمع الأثاث حولها وموجهًا ناحيتها، هذا من شأنه أن يقلل من عشوائية التصميم وينظم الأثاث بشكل مناسب. في معظم غرف النوم يكون ظهر السرير هو النقطة المحورية ويمكنك التأكيد على ذلك بوضع خدديات كبيرة وبلون متباين مع لون ظهر السرير.

النافذة يمكنها أن تكون النقطة المحورية أيضًا إذا كانت كبيرة كفاية ولتأكيد ذلك يمكنك وضع ستارة مميزة، وتستطيع أن تمزج بين النقطتين عن طريق وضع السرير أمام النافذة أو فصلهما حتى لا يتنافسا فتجعل الاهتمام كله بنقطة واحدة فقط.