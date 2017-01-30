10 أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام

هل دائما تشعر انك بحاجة إلى مساحة فراغ فى حمامك؟ هل تذهب إلى الحمام الخاص بك، وتجد وراءه العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك؟ حمامك قد يعاني من الفوضى بسبب عدم وجود مساحات للتخزين، من اسهل وأفضل الحلول لتلك المشكلة وحلها دون استهلاك الكثير من المساحات هى تركيب الرفوف فى الحمام، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 10أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام.
لمست الأثاث التى تمتد أفقياً من اللمسات والحيل المميزة جداً فى الديكور والتى لا تستهلك مساحات كثيرة عند تطبيقها، وهنا كما نرى استعان المصمم بالأرفف الأفقية بجانب الجدار الموازييك الملون ليستخدم فى تخزين الأغراض ووضع الديكورات البسيطة.
وهنا جمع المصمم بين البلاط فى تصميم الحمام، فأستغل الجدار الخاص بالدش وقام بتقسيمه إلى أرفف استغلها فى ترتيب الأغراض ووضع الديكورات والتفاصيل المرتبطة بالحمام بداخلها.
للخشب لمسة جذابة لا يمكن اغفالها فهو يستطيع أن يخلق لمسة من الدفئ فور أضافته فى أى تصميم، وهنا استعان به المصمم ليكون لمسة ريفية دافئة داخل تصميم الحمام، فأضاف بعض الأرفف من الخشب المعالج حتى لا يتأثر بالرطوبة فى الحمام.
الأرفف الملونة لمسة فى منتهى الأناقة يمكنك أضافتها فى حمامك وخلق تناسق لونى بين الحمام وتفاصيل ديكوراته وقد كان فنرى هنا كيف خلق المصمم هذا التناسق اللونى فى تصميم الحمام.
الأرفف يمكن أن تكون جيدة فى المنطقة أسفل الحوض فى استغلالها لتخزين الأغراض بشكل جيد، هذة الفكرة المناسبة جداً للحمامات ذات المساحات الصغيرة.
اذا كنت تريد تجديد حمامك أو كنت تقوم بتغيير المنزل يمكنك التفكير في مفهوم شامل يستخدم نفس النوع من الخشب للخزائن أسفل الحوض أوالرفوف على الحائط، لتصبح النتيجة متناغمة جداً فى حمامك، تلك الفكرة هى أضافة أنيقة وعملية جداً لحمامك.
هنا نموذج أخر لأستخدام الرفوف فى الحمام بتصميم أكثر جاذبية وأناقة، وقد استعان أيضاً بالخشب فى التصميم بطريقة مناسبة جداً.
تصميماً أخر للأرفف بشكل متكامل وجذاب يجعلك تشعر انه جزءً من المرأة، فقد أضاف المصمم بجانب الحوض ستاند جذاب فى تصميمه وأضاف له بعض الأرفف الخشبية البسيطة، فكرة رائعة أليس كذلك؟
للخشب جمال أخر، فيمكن أن يكون الخشب لمسة اساسية فى تصميم الحمام مع تخصيص ركن صغير لأضافة بعض الأرفف فى التخزين، كما نرى فى هذا التصميم.
فكرة أخرى للأستعانة بالخشب فى تصميم أرفف الحمام عند منطقة الدش، تعتبر من الأفكار الرائعة جداً فى التصميم.
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