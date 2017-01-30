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10 أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
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هل دائما تشعر انك بحاجة إلى مساحة فراغ فى حمامك؟ هل تذهب إلى الحمام الخاص بك، وتجد وراءه العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك؟ حمامك قد يعاني من الفوضى بسبب عدم وجود مساحات للتخزين، من اسهل وأفضل الحلول لتلك المشكلة وحلها دون استهلاك الكثير من المساحات هى تركيب الرفوف فى الحمام، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم  10أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام.

1- تصميم مميز

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لمست الأثاث التى تمتد أفقياً من اللمسات والحيل المميزة جداً فى الديكور والتى لا تستهلك مساحات كثيرة عند تطبيقها، وهنا كما نرى استعان المصمم بالأرفف الأفقية بجانب الجدار الموازييك الملون ليستخدم فى تخزين الأغراض ووضع الديكورات البسيطة.

2- الجمع بين البلاط والرفوف

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

وهنا جمع المصمم بين البلاط فى تصميم الحمام، فأستغل الجدار الخاص بالدش وقام بتقسيمه إلى أرفف استغلها فى ترتيب الأغراض ووضع الديكورات والتفاصيل المرتبطة بالحمام بداخلها.

3- الخشب والتفاصيل الجذابة

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

للخشب لمسة جذابة لا يمكن اغفالها فهو يستطيع أن يخلق لمسة من الدفئ فور أضافته فى أى تصميم، وهنا استعان به المصمم ليكون لمسة ريفية دافئة داخل تصميم الحمام، فأضاف بعض الأرفف من الخشب المعالج حتى لا يتأثر بالرطوبة فى الحمام.

4- الأرفف الملونة لمسة فى منتهى الأناقة

Proyecto Casa Club de Golf Villa Rica, Constructora e Inmobiliaria Catarsis Constructora e Inmobiliaria Catarsis حمام سيراميك Blue
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

الأرفف الملونة لمسة فى منتهى الأناقة يمكنك أضافتها فى حمامك وخلق تناسق لونى بين الحمام وتفاصيل ديكوراته وقد كان فنرى هنا كيف خلق المصمم هذا التناسق اللونى فى تصميم الحمام.

5- الأرفف بطريقة أخرى

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

الأرفف يمكن أن تكون جيدة فى المنطقة أسفل الحوض فى استغلالها لتخزين الأغراض بشكل جيد، هذة الفكرة المناسبة جداً للحمامات ذات المساحات الصغيرة.

6- لمسة ممتازة فى حمامك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اذا كنت تريد تجديد حمامك أو كنت تقوم بتغيير المنزل يمكنك التفكير في مفهوم شامل يستخدم نفس النوع من الخشب للخزائن أسفل الحوض أوالرفوف على الحائط، لتصبح النتيجة  متناغمة جداً فى حمامك، تلك الفكرة هى أضافة أنيقة وعملية جداً لحمامك.

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7- أكثر جاذبية وأناقة

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

هنا نموذج أخر لأستخدام الرفوف فى الحمام بتصميم أكثر جاذبية وأناقة، وقد استعان أيضاً بالخشب فى التصميم بطريقة مناسبة جداً.

8- تصميم متكامل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميماً أخر للأرفف بشكل متكامل وجذاب يجعلك تشعر انه جزءً من المرأة، فقد أضاف المصمم بجانب الحوض ستاند جذاب فى تصميمه وأضاف له بعض الأرفف الخشبية البسيطة، فكرة رائعة أليس كذلك؟

9- للخشب جمال أخر

足利の家「素材と景色を楽しむ家」, アトリエきらら一級建築士事務所 アトリエきらら一級建築士事務所 حمام
アトリエきらら一級建築士事務所

アトリエきらら一級建築士事務所
アトリエきらら一級建築士事務所
アトリエきらら一級建築士事務所

للخشب جمال أخر، فيمكن أن يكون الخشب لمسة اساسية فى تصميم الحمام مع تخصيص ركن صغير لأضافة بعض الأرفف فى التخزين، كما نرى فى هذا التصميم.

10- بساطة

Proyecto CG, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA حمام
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

فكرة أخرى للأستعانة بالخشب فى تصميم أرفف الحمام عند منطقة الدش، تعتبر من الأفكار الرائعة جداً فى التصميم.

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