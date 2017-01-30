10 أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام

هل دائما تشعر انك بحاجة إلى مساحة فراغ فى حمامك؟ هل تذهب إلى الحمام الخاص بك، وتجد وراءه العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك؟ حمامك قد يعاني من الفوضى بسبب عدم وجود مساحات للتخزين، من اسهل وأفضل الحلول لتلك المشكلة وحلها دون استهلاك الكثير من المساحات هى تركيب الرفوف فى الحمام، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 10أفكار مميزة دليلك لأستخدام الرفوف فى الحمام.