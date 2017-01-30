تصميم عصرى لمنزل مميز وجذاب

منطقة غرفة السفرة جاءت مشتركة بين المطبخ، فمن الاتجاهات الحديثة فى التصميم أن يتم الدمج بين أكثر من غرفة فى المنزل، هذا الأتجاه يوفر لك استغلال جيد للمساحات وفى نفس الوقت لمسة من العملية والعصرية، وبما ان المطبخ وغرفة السفرة هنا مدمجان معاً كان يجب أن يكونا متشابهين فى التصميم، وهذا ما حرص المصمم عليه فنجد اختيار الألوان كان متشابه اعتمد فيه على الأبيض الحيادى مع لمسة من اللون الأصفر المبهج الذى اعطى للتصميم مزيد من الحيوية.