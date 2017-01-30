الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم عصرى لمنزل مميز وجذاب

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

اللمسات العصرية فى التصميم لها رونقها الخاص دائماً، واليوم نحن فى هوميفاى  فى جولة مع منزل عصرى بتصميم خاص جداً، ابدع المصممون فى خلق تفاصيله واثرائها بالأبداع والأناقة وفى نفس الوقت بالعملية التى تميز التصميم العصرى، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر عن قرب.

غرفة معيشة

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة المعيشة
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

صممت غرفة المعيشة بطريقة عصرية جداً، فاعتمد المصمم على الركنة بطريقة اثرت اللمسة العصرية بطريقة واضحة فى الغرفة واختار لتصميم الغرفة الوان حيادية جذابة، كالرمادى الداكن والأبيض البسيط، تصميم الارضيات جاء من الباركيه الخشبى بلونه البنى الأنيق لتكتمل اللمسات الجذابة للغرفة وتصميمها.

الأضاءة

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة المعيشة
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

تنوعت الأضاءة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة فى الغرفة والأضاءة القادمة من تلك السبوتات فى السقف، لتغمر الغرفة بالأضاءة المثالية المناسبة، اختار المصمم مكتبة بسيطة ذات تصميم جذاب للغرفة أعطتها اطلالة مميزة وفى نفس الوقت لمسة عملية تسمح لك بتخزيين الأغراض والديكورات بداخلها

غرفة سفرة مميزة

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design مطبخ
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

منطقة غرفة السفرة جاءت مشتركة بين المطبخ، فمن الاتجاهات الحديثة فى التصميم أن يتم الدمج بين أكثر من غرفة فى المنزل، هذا الأتجاه يوفر لك استغلال جيد للمساحات وفى نفس الوقت لمسة من العملية والعصرية، وبما ان المطبخ وغرفة السفرة هنا مدمجان معاً كان يجب أن يكونا متشابهين فى التصميم، وهذا ما حرص المصمم عليه فنجد اختيار الألوان كان متشابه اعتمد فيه على الأبيض الحيادى مع لمسة من اللون الأصفر المبهج الذى اعطى للتصميم مزيد من الحيوية.

اثاث وتفاصيل بسيطة

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design مطبخ
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور كانت مفعمة بالبساطة، فقد حرص المصمم أن تكون المنطقة المشتركة بين المطبه وغرفة السفرة أن تكون مفعمة بالتفاصيل البسيطة والأناقة وقد كان، الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة كان لها دوراً واضحاً فى أضاءة الغرفة وانعاشها بالهواء الطبيعى.

تفاصيل

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الجمال يكمن فى التفاصيل، فالتفاصيل هى من تصنع من اى تصميم ابداعاً واضحاً واختيار المصمم لتفاصيل الديكور فى هذا كان مميز بشكل واضح وبدا ذوقه الأنيق واضحاً جداً فى اختياراته، بدايةً من تلك اللوحة السيريالية التى زينت الجدار مروراً بالديكورات البسيطة التى زينت تلك الطاولة الذهبية الجذابة التى تناغمت مع اللوحة السيريالية.

ممر من الجمال

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

بعض اللمسات الفنية قد تجعل الممرات مسلية جداً داخل المنزل، مثل هذا الممر الذى اعتمد فيه المصمم على اللمسات الفنية وأضاف رسومات جذابة بارزة من اللون الأسود الكلاسيكى لتعطى للممر أطلالة فنية واضحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

حمام حيادى

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

وهنا نحن أمام تصميم حمام حيادى جداً، اعتمد فيه المصمم على الألوان واللمسات الحيادية فى التصميم فاختار المصمم اللون الرمادى الحيادى مع لمسات من اللون الأبيض البسيط التى اثرت التصميم بجاذبية واضحة، اضاف المصمم لمسات من الشفافية بطريقة واضحة فى التصميم من خلال لمسات الزجاج التى زينت الحمام فى تصميم منطقة الدش او المرايات التى أعطت للحمام مزيد من الشفافية، الرخام الرمادى الذى كان اساس تصميم الحمام بالكامل واعطاه لمسة من الأناقة والجاذبية بطريقة واضحة.

حسن التقسيم

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

استغلال المساحات كان هدف المصمم من البداية فى تصميم هذا المنزل فاستغل كل الاركان الممكنة فى تصميم المنزل بطريقة مناسبة وهنا فى تصميم الحمام، استعان المصمم بهذا الدولاب لتخزيين الأغراض بداخله وفى نفس الوقت أضافة جيدة للحمام وتصميمه دعمت لمسة الأناقة خاصةً عند تصميمه بنفس اللون الرمادى الأنيق.

غرفة نوم أنيقة

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

وختام جولتنا فى هذا المنزل مع تصميم غرفة النوم التى جاء تصميمها مفعم بالأناقة والبساطة معاً، الأرضيات جاءت من الباركيه الخشبى الجذاب بلونه البنى الأنيق، الغرفة بالكامل غلب عليها اللون الرمادى الحيادى، تصميم خزانة الملابس كان مميز جداً كما نرى.

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: اختيار الخامة المثالية لسطح العمل بالمطبخ

غرف سفرة صغيرة مناسبة لكل الأذواق
شاركنا برأيك هل اعجبك تصميم هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً