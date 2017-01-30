تصميم عصرى لمنزل مميز وجذاب

اللمسات العصرية فى التصميم لها رونقها الخاص دائماً، واليوم نحن فى هوميفاى فى جولة مع منزل عصرى بتصميم خاص جداً، ابدع المصممون فى خلق تفاصيله واثرائها بالأبداع والأناقة وفى نفس الوقت بالعملية التى تميز التصميم العصرى، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر عن قرب.
صممت غرفة المعيشة بطريقة عصرية جداً، فاعتمد المصمم على الركنة بطريقة اثرت اللمسة العصرية بطريقة واضحة فى الغرفة واختار لتصميم الغرفة الوان حيادية جذابة، كالرمادى الداكن والأبيض البسيط، تصميم الارضيات جاء من الباركيه الخشبى بلونه البنى الأنيق لتكتمل اللمسات الجذابة للغرفة وتصميمها.
تنوعت الأضاءة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة فى الغرفة والأضاءة القادمة من تلك السبوتات فى السقف، لتغمر الغرفة بالأضاءة المثالية المناسبة، اختار المصمم مكتبة بسيطة ذات تصميم جذاب للغرفة أعطتها اطلالة مميزة وفى نفس الوقت لمسة عملية تسمح لك بتخزيين الأغراض والديكورات بداخلها
منطقة غرفة السفرة جاءت مشتركة بين المطبخ، فمن الاتجاهات الحديثة فى التصميم أن يتم الدمج بين أكثر من غرفة فى المنزل، هذا الأتجاه يوفر لك استغلال جيد للمساحات وفى نفس الوقت لمسة من العملية والعصرية، وبما ان المطبخ وغرفة السفرة هنا مدمجان معاً كان يجب أن يكونا متشابهين فى التصميم، وهذا ما حرص المصمم عليه فنجد اختيار الألوان كان متشابه اعتمد فيه على الأبيض الحيادى مع لمسة من اللون الأصفر المبهج الذى اعطى للتصميم مزيد من الحيوية.
اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور كانت مفعمة بالبساطة، فقد حرص المصمم أن تكون المنطقة المشتركة بين المطبه وغرفة السفرة أن تكون مفعمة بالتفاصيل البسيطة والأناقة وقد كان، الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة كان لها دوراً واضحاً فى أضاءة الغرفة وانعاشها بالهواء الطبيعى.
الجمال يكمن فى التفاصيل، فالتفاصيل هى من تصنع من اى تصميم ابداعاً واضحاً واختيار المصمم لتفاصيل الديكور فى هذا كان مميز بشكل واضح وبدا ذوقه الأنيق واضحاً جداً فى اختياراته، بدايةً من تلك اللوحة السيريالية التى زينت الجدار مروراً بالديكورات البسيطة التى زينت تلك الطاولة الذهبية الجذابة التى تناغمت مع اللوحة السيريالية.
بعض اللمسات الفنية قد تجعل الممرات مسلية جداً داخل المنزل، مثل هذا الممر الذى اعتمد فيه المصمم على اللمسات الفنية وأضاف رسومات جذابة بارزة من اللون الأسود الكلاسيكى لتعطى للممر أطلالة فنية واضحة.
وهنا نحن أمام تصميم حمام حيادى جداً، اعتمد فيه المصمم على الألوان واللمسات الحيادية فى التصميم فاختار المصمم اللون الرمادى الحيادى مع لمسات من اللون الأبيض البسيط التى اثرت التصميم بجاذبية واضحة، اضاف المصمم لمسات من الشفافية بطريقة واضحة فى التصميم من خلال لمسات الزجاج التى زينت الحمام فى تصميم منطقة الدش او المرايات التى أعطت للحمام مزيد من الشفافية، الرخام الرمادى الذى كان اساس تصميم الحمام بالكامل واعطاه لمسة من الأناقة والجاذبية بطريقة واضحة.
استغلال المساحات كان هدف المصمم من البداية فى تصميم هذا المنزل فاستغل كل الاركان الممكنة فى تصميم المنزل بطريقة مناسبة وهنا فى تصميم الحمام، استعان المصمم بهذا الدولاب لتخزيين الأغراض بداخله وفى نفس الوقت أضافة جيدة للحمام وتصميمه دعمت لمسة الأناقة خاصةً عند تصميمه بنفس اللون الرمادى الأنيق.
وختام جولتنا فى هذا المنزل مع تصميم غرفة النوم التى جاء تصميمها مفعم بالأناقة والبساطة معاً، الأرضيات جاءت من الباركيه الخشبى الجذاب بلونه البنى الأنيق، الغرفة بالكامل غلب عليها اللون الرمادى الحيادى، تصميم خزانة الملابس كان مميز جداً كما نرى.
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