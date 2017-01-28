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15 تصميم ملهم لغرفة الملابس

أميرة قاسم أميرة قاسم
VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
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مع مرور الوقت نفقد السيطرة على ترتيب خزانة الملابس، خاصة مع تكدس الأغراض والاكسسوارات بها، فأين ستجد المكان لكل هذه الحقائب والأحذية والأكسسوارات وبالطبع الملابس لذا أصبح تخصيص غرفة للملابس أمر ضروري في المنازل الحديثة إن توافرت المساحة لها، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم لغرفة ملابس غاية في الروعة لتلهمك عند اختيار التصميم المناسب لك. 

1. تصميم به أكثر من قطاع

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

كلما زادت مساحات التخزين بغرفة الملابس كان أفضل، يمكنك تحقيق ذلك من خلال زيادة عدد الرفوف والأدراج والوحدات ومساحات التعليق، التصميم الحالي مناسب مع غرف النوم الثنائية حيث يمكن تخصيص كل جزء منها لشخص.

2. أفضل استغلال للمنطقة أسفل السقف المنحدر

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

إن كان لديك منزل بسقف منحدر هذه هى الحيلة الأفضل لاستغلال هذه المساحة المهدرة، يمكنك تفصيل وحدات تخزين خاصة لتتماشى مع ارتفاع السقف كما هو واضح بالصورة.

3. ديكورات بيضاء

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

في الغالب تكون غرفة الملابس في مكان بعيد عن النوافذ وعلى مساحة صغيرة، يمكنك تخطي هذا من خلال الاستعانة بألوان هادئة تزيد من شعورك باتساع المكان، الأبيض سيكون اختيارا موفقا في هذه الحالة.

4. أثاث متعدد الاستخدامات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في غرفة الملابس أنت في حاجة إلى كل سم فراغ في المكان، لذا كن عمليا واختر أثاث متعدد الاستخدام مثل ذلك المقعد المريح والذي استغل كخزانة للأحذية.

5. دلل نفسك

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB غرفة الملابسخزانات وادراج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

يمكنك خلق مساحة خاصة من الأناقة والفخامة في ذلك المكان الصغير باقتناء اكسسوارات وأغراض تزيد من شعورك برقي المكان مثل مرآة بإطار ذو حضور قوي، كرسي مريح منسوجاته ناعمة، أو قطعة فريدة كذلك الكرسي الكريستالي في الصورة.

6. مرايا بارتفاعات مناسبة

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

وجود مرايا في غرفة الملابس أمر لابد منه والأفضل أن تكون بقياسات كبيرة لتوفر لك صورة أوضح عند تجربة الملابس، استغ هذه الحيلة الذكية بتغطية أبواب الخزانات بالمرايا لتحقق بذلك أكتر من منفعة كتوفير مساحة وزيادرة الشعور باتساع المكان بسبب انعكاسات المرايا.

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7. تصميم مودرن بأبواب زجاجية

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

يمكنك الاستفادة من الأفكار الجديدة والأنيقة في الفصل بين غرفة النوم وخزانة الملابس، فمثلا الأبواب الزجاجية كالتي بالصورة ستكون فكرة موفقة خاصة إن كانت مساحة الغرفة صغيرة ولإبقاء التواصل  بين من بالقطاعين.

8. خطوط مينيمال

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

عندما تكون المساحة المتاحة صغير فابتعد عن التصميمات ذات الزخارف التي لا داعي لها، الخصوط والتصميمات المينيمالية ستكون اختيارا فعالا لاستغلال المساحة الصغيرة.

9. حلول بديلة

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

قد تحتاج إلى بعض الحلول البديلة لتوفير مساحات تخزينية أكثر في غرفة الملابس عن تلك التي توفرها لك الأدراج والرفوف والشماعات، السلال والعلب فكرة عملية لتخزين الشرابات والملابس المتسخة.

10. تفاصيل أنيقة

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it غرفة نوم
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

وأنت تؤثث غرفة الملابس بالأثاث العملي والمريح والحلول البديلة فكر ايضا في بعض التفاصيل الجمالية التي ستضيف أسلوب خاص على المكان، تصميم الشماعات على سبيل المثال قد يعزز من جمال ديكورات المكان، في التصميم الحالي تمت الاستعانة بمرايات دائرية أنيقة مع وحدات إضاءة مودرن تتناغم مع الأسلوب العام للغرفة.

11. لمحبي الكلاسيكية

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

إن كانت غرفة نومك تتبع النمط الكلاسيكي، فمن المنطقي أن تتبع غرفة الملابس نفس الأسلوب، هناك بعض التفاصيل التي ستعزز من حضور الكلاسيكية كذلك المقعد الجلد المنجد بطريقة الكابتونيه.

12. قطع جذابة

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

يمكنك منح غرفة الملابس إطلالة خاصة باقتناء بعض الأغراض ذات الألوان النابضة بالحياة والجذابة للعين، مثل ذلك الكرسي المنجد بمنسوجات تعتمد على الـباتش ورك حيث أضاف حيوية للغرفة التي يسودها الأبيض.

13. الألوان المفضلة

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

البعض يفضل أن تكون ألوانهم المحببة حولهم في كل مكان، يمكنك الاستعانة بها في أحد الزوايا لتكون ركنا خاصا بك.

14. كلاسيكية في مواجهة الزمن

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

يمكن لتصميم كهذا أن يلهمك في تأثيث غرفة ملابس تميل إلى الكلاسيكية الحديثة، التصميم اعتمد على التوازن اللوني مع أثاث أنيق ووحدات إضاءة جذابة تجمع بين الفخامة والأناقة.

15. إطلالة على المشهد بالخارج

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

إن كنت محظوطا كفاية وغرفة ملابسك بها نافذة تطل على منظر طبيعي فلا تترد في الاستعانة بنافذة زجاجية بالكامل لتدخل كم أكبر من الضوء الطبيعي، كما أنه ستشعرك وكأنك في قلب المشهد مما يحسن حالتك المزاجية بكل تأكيد.

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