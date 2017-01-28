15 تصميم ملهم لغرفة الملابس

مع مرور الوقت نفقد السيطرة على ترتيب خزانة الملابس، خاصة مع تكدس الأغراض والاكسسوارات بها، فأين ستجد المكان لكل هذه الحقائب والأحذية والأكسسوارات وبالطبع الملابس لذا أصبح تخصيص غرفة للملابس أمر ضروري في المنازل الحديثة إن توافرت المساحة لها، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم لغرفة ملابس غاية في الروعة لتلهمك عند اختيار التصميم المناسب لك.