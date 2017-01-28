15 تصميم ملهم لغرفة الملابس

مع مرور الوقت نفقد السيطرة على ترتيب خزانة الملابس، خاصة مع تكدس الأغراض والاكسسوارات بها، فأين ستجد المكان لكل هذه الحقائب والأحذية والأكسسوارات وبالطبع الملابس لذا أصبح تخصيص غرفة للملابس أمر ضروري في المنازل الحديثة إن توافرت المساحة لها، لذا في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم لغرفة ملابس غاية في الروعة لتلهمك عند اختيار التصميم المناسب لك.
كلما زادت مساحات التخزين بغرفة الملابس كان أفضل، يمكنك تحقيق ذلك من خلال زيادة عدد الرفوف والأدراج والوحدات ومساحات التعليق، التصميم الحالي مناسب مع غرف النوم الثنائية حيث يمكن تخصيص كل جزء منها لشخص.
إن كان لديك منزل بسقف منحدر هذه هى الحيلة الأفضل لاستغلال هذه المساحة المهدرة، يمكنك تفصيل وحدات تخزين خاصة لتتماشى مع ارتفاع السقف كما هو واضح بالصورة.
في الغالب تكون غرفة الملابس في مكان بعيد عن النوافذ وعلى مساحة صغيرة، يمكنك تخطي هذا من خلال الاستعانة بألوان هادئة تزيد من شعورك باتساع المكان، الأبيض سيكون اختيارا موفقا في هذه الحالة.
في غرفة الملابس أنت في حاجة إلى كل سم فراغ في المكان، لذا كن عمليا واختر أثاث متعدد الاستخدام مثل ذلك المقعد المريح والذي استغل كخزانة للأحذية.
يمكنك خلق مساحة خاصة من الأناقة والفخامة في ذلك المكان الصغير باقتناء اكسسوارات وأغراض تزيد من شعورك برقي المكان مثل مرآة بإطار ذو حضور قوي، كرسي مريح منسوجاته ناعمة، أو قطعة فريدة كذلك الكرسي الكريستالي في الصورة.
وجود مرايا في غرفة الملابس أمر لابد منه والأفضل أن تكون بقياسات كبيرة لتوفر لك صورة أوضح عند تجربة الملابس، استغ هذه الحيلة الذكية بتغطية أبواب الخزانات بالمرايا لتحقق بذلك أكتر من منفعة كتوفير مساحة وزيادرة الشعور باتساع المكان بسبب انعكاسات المرايا.
يمكنك الاستفادة من الأفكار الجديدة والأنيقة في الفصل بين غرفة النوم وخزانة الملابس، فمثلا الأبواب الزجاجية كالتي بالصورة ستكون فكرة موفقة خاصة إن كانت مساحة الغرفة صغيرة ولإبقاء التواصل بين من بالقطاعين.
عندما تكون المساحة المتاحة صغير فابتعد عن التصميمات ذات الزخارف التي لا داعي لها، الخصوط والتصميمات المينيمالية ستكون اختيارا فعالا لاستغلال المساحة الصغيرة.
قد تحتاج إلى بعض الحلول البديلة لتوفير مساحات تخزينية أكثر في غرفة الملابس عن تلك التي توفرها لك الأدراج والرفوف والشماعات، السلال والعلب فكرة عملية لتخزين الشرابات والملابس المتسخة.
وأنت تؤثث غرفة الملابس بالأثاث العملي والمريح والحلول البديلة فكر ايضا في بعض التفاصيل الجمالية التي ستضيف أسلوب خاص على المكان، تصميم الشماعات على سبيل المثال قد يعزز من جمال ديكورات المكان، في التصميم الحالي تمت الاستعانة بمرايات دائرية أنيقة مع وحدات إضاءة مودرن تتناغم مع الأسلوب العام للغرفة.
إن كانت غرفة نومك تتبع النمط الكلاسيكي، فمن المنطقي أن تتبع غرفة الملابس نفس الأسلوب، هناك بعض التفاصيل التي ستعزز من حضور الكلاسيكية كذلك المقعد الجلد المنجد بطريقة الكابتونيه.
يمكنك منح غرفة الملابس إطلالة خاصة باقتناء بعض الأغراض ذات الألوان النابضة بالحياة والجذابة للعين، مثل ذلك الكرسي المنجد بمنسوجات تعتمد على الـ
باتش ورك حيث أضاف حيوية للغرفة التي يسودها الأبيض.
البعض يفضل أن تكون ألوانهم المحببة حولهم في كل مكان، يمكنك الاستعانة بها في أحد الزوايا لتكون ركنا خاصا بك.
يمكن لتصميم كهذا أن يلهمك في تأثيث غرفة ملابس تميل إلى الكلاسيكية الحديثة، التصميم اعتمد على التوازن اللوني مع أثاث أنيق ووحدات إضاءة جذابة تجمع بين الفخامة والأناقة.
إن كنت محظوطا كفاية وغرفة ملابسك بها نافذة تطل على منظر طبيعي فلا تترد في الاستعانة بنافذة زجاجية بالكامل لتدخل كم أكبر من الضوء الطبيعي، كما أنه ستشعرك وكأنك في قلب المشهد مما يحسن حالتك المزاجية بكل تأكيد.
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