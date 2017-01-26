تجديد شقة صغيرة في منتهي الجمال

تجديد الديكور الداخلي يعد أحد أكثر الأعمال المفضله لدينا في هوميفاي فهي مشاريع تحول المنازل والشقق من حالة مزرية إلى تصميم جديد، مثير وعصري. ففي مشاريع تجديد المنازل يوجد إثارة لنيل النتيجة المرجوة وسعادة بالغة بالنتائج المدهشة والتي نصل إليها بالتخطيط، الإهتمام بالتفاصيل واستغلال كل العناصر. معنا اليوم شقة تم تجديدها في بولونيا ايطاليا، بواسطة فريق عمل RESTRUCTURE EASY.
الشقة صغيرة ولكنها مقسمة بشكل رائع وعملي. مكونة من صالة خارجية صغيرة والتي تم استغلالها كغرفة معيشة ومطبخ مع وجود مساحة للطعام أيضاً. أما في الداخل فيوجد غرفة نوم وحمام. الشقة لا تتعدى مساحتها 100م ولكنها مصممة بشكل متميز وغير مزدحم.
تعالوا معنا لنتجول في أرجاء هذه الشقة لنتعرف على تفاصيل تجديدها سوياً.
عند الدخول من الباب نجد هذا المدخل البسيط والذي يهيئنا للدخول للشقة ويعطينا إنطبعات أولية مبشرة. في هذا المدخل وعلى الرغم من صغره، لكن لم ينسى المصمم تزينه واستغلاله بشكل جيد. فتم إضافة عناصر فنية على الحائط، بالإضافة لوجود مرآة على الجانب الآخر لإطلالة أخيره قبل الخروخ من الباب.
في آخر ممر الدخل نلاحظ وجود نبتة أنيقة تضيف له حيوية وتعطي جو مرحب وذو حيوية للداخل من البيت.
بعد الدخول من المدخل نجد فراغ الاستقبال والمكون من غرفة معيشة بها أريكة صفراء أنيقة، موجهة إلى خزانة ميديا من لونين، لا تأخذ الكثير من المساحة ولا تشغل الحائط بشكل يعطي إزدحام للفراغ.
في ظهر غرفة المعيشة نلاحظ وجود غرفة الطعام. وهي مصممة بشكل بسيط بلمسة لونية متمثلة في الكراسي المحيطة بالطاولة البيضاء البسيطة. على حائط غرفة المعيشة نلاحظ وجود رفين ممتدين يمكن استغلالهم في تخزين الكتب والأغراض المختلفة.أمام الطاولة يمتد المطبخ على الحائط المقابل بلون أبيض أنيق ومنعش وخامة لامعة ومتميزة تعطي إيحاء بمساحة أكبر وانتعاش دائم.
أكثر ما يميز هذا الفراغ هو وصول الضوء الطبيعي من خلال النوافذ ذات الستائر البيضاء والتي تساهم بدورها في نشر الضوء حول الغرفة.
ندخل لغرفة النوم والتي تم اختيار ألوان محايدة بها، بداية من الحائط الرئيسي والذي تم طلاؤه بشكل متميز فهو عبارة عن خطوط رأسية عريضة من اللوني الأبيض والرمادي. ما يعزز هذه الألوان هي الإضاءة الموزعة على الكمرة التي تعلو السرير فتظهر هذا الحائط بشكل متميز.
أثاث الغرفة يغلب عليه اللون الكريمي الفاتح والذي يظهر الغرفة بشكل أكبر من مساحتها الحقيقية. لا يمكننا إنكار دور الشباك في غمر الغرفة بالضوء الطبيعي ولاسيما الستارة الأنيقة المزينة لهذا الشباك.
هنا أيضاً تم تكرار إختيار الألوان المحايدة ولكن هذه المرة تم استخدام بلاطات رمادية لتغطي حائطين من الحمام. ولكن باقي العناصر من طاقم حمام وخزانات كلها تأخذ اللون الأبيض والتي تعطي رونق مثير للحمام وتباين في باليتة الألوان وخاصة مع إنتشار الضوء الطبيعي وأيضاً استخدام مرآة كبيرة بعرض الحائط لتضيف إشراق على الحمام.