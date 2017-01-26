تجديد شقة صغيرة في منتهي الجمال

تجديد الديكور الداخلي يعد أحد أكثر الأعمال المفضله لدينا في هوميفاي فهي مشاريع تحول المنازل والشقق من حالة مزرية إلى تصميم جديد، مثير وعصري. ففي مشاريع تجديد المنازل يوجد إثارة لنيل النتيجة المرجوة وسعادة بالغة بالنتائج المدهشة والتي نصل إليها بالتخطيط، الإهتمام بالتفاصيل واستغلال كل العناصر. معنا اليوم شقة تم تجديدها في بولونيا ايطاليا، بواسطة فريق عمل RESTRUCTURE EASY.

الشقة صغيرة ولكنها مقسمة بشكل رائع وعملي. مكونة من صالة خارجية صغيرة والتي تم استغلالها كغرفة معيشة ومطبخ مع وجود مساحة للطعام أيضاً. أما في الداخل فيوجد غرفة نوم وحمام. الشقة لا تتعدى مساحتها 100م ولكنها مصممة بشكل متميز وغير مزدحم.

تعالوا معنا لنتجول في أرجاء هذه الشقة لنتعرف على تفاصيل تجديدها سوياً.