شقة 90 م بديكورات القصور

في يالطا، إحدى المدن الساحلة بأكرانيا تقع هذه الشقة الصغيرة والتي لا تتعدى مساحتها الـ90 متر مربع لكنها على صغر مساحتها إلا إنها تجسيد حقيقي للفخامة، ورغم المساحة البسيطة لم يبخل قاطنو المنزل بالاستعانة بأغلى الخامات وأفخمها سواء في الأثاث أو في أعمال الديكور، تعال لنبدأ جولتنا!
ما أن تطأ قدميك المكان ستلمس الفخامة في كل التفاصيل من حولك، بداية من الأرضيات الرخام ذات اللون الأسود بتجزيعات بيضاء لتتناغم مع ألوان الطلاء، مرورا بالنجفة الفضية ذات الكريستالات المتدلية، نهاية بالمرآة الكبيرة ذات الزخارف الفضية والتي تعكس المشهد في الخلفية حيث تقع غرفة الاستقبال.
معالم الثراء تنضح من كل تفاصيل الغرفة، فالأرضيات الرخامية اللامعة والتي تعكس الإضاءة تزيد من إشراق المكان كما أنها تخلق تباينا قويا مع الأثاث والطلاء الأبيض، أما الستائر فقد تم الاستعانة بنوعين من خامات شديدة الرقي الأولى بيضاء مخملية شفافة والآخرى حريرية بتصميم فريد بلون بنفسجي هادئ يتناغم مع اللمسات الفضية في كل مكان، أما طاولة الوسط فتصميمها من الأعلى بسيط ومسطح أما من الأسفل فالأمر مختلف تماما حيث جاءت مزودة بأرجل فضية بنمنات وزخارف كلاسيكية أصيلة، وفي النهاية جدار الفصل بين غرفة المعيشة والسفرة الذي زين بألواح ثلاثية الأبعاد لتمنحه ذلك الملمس والمظهر البراق.
الستائر والثريا الكريستالية المتدلية تنسيك للحظة أنك بالمطبخ، خاصة مع طاولة الطعام التي تذكرك بمنازل الأميرات، أما أثاث المطبخ نفسه فخطوط تصميماته تبسيطية للغاية حتى لا يطغى حضورها على باقي التفاصيل، ستلاحظ أيضا أن سطح العمل والجدار الرئيسي قد غُطي تماما بالجرانيت الأسود وهو من أفخر أنواع الجرانيت ليتوافق مع الرخام الأسود بالأرضيات.
مع صغر مساحة الشقة الكلية توجب استغلال كافة الأماكن، هنا تم تقفيل الشرفة بالكامل لتكون مكانا مناسبا للاسترخاء وجهزت بجلسة مريحة في مستوى الأرض مع الضوء الطبيعي القادم من النوافذ الكبيرة بالشرفة.
الأبيض يسود غرفة النوم في الأرضيات والجدران والسقف وهو ما يجعل مسند السرير هو النقطة البصرية المركزية بالغرفة، المسند منجد بطريقة الكابتونيه بقماش ناعم مع أزرار كريستالية جعلت من تصميم السرير مميز للغاية، تنوع مصادر الإضاءة بين الطبيعي والصناعي والتوزيع الجيد لهما جعلا المكان مشرق ومتسع على الرغم من بساطة مساحته.
خزانة الملابس أتت بتصميم يعيدنا بالزمن للتصميمات الكلاسيكية الراقية، حيث جاءت ممتدة بطول الجدار محتوية التسريحة والمرآة بالمنتصف خالقة بذلك توازن متماثل وهو من أشهر مبادئ النمط الكلاسيكي، أما الكرسي الأزرق فتناغم مع لون الستائر باللون الأزرق الداكن والتي جعلت من الغرفة بالكامل مكانا ساحرا.
تصميم الحمام مستوحى من العصر الفيكتوري لكن بشكل حداثي مبهر، يتجلى ذلك في الإطار الأبيض للمرآة، والحوض والوحدة الخشبية التي تحتويه.
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