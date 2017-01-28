الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة 90 م بديكورات القصور

أميرة قاسم أميرة قاسم
Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Loading admin actions …

في يالطا، إحدى المدن الساحلة بأكرانيا تقع هذه الشقة الصغيرة والتي لا تتعدى مساحتها الـ90 متر مربع لكنها على صغر مساحتها إلا إنها تجسيد حقيقي للفخامة، ورغم المساحة البسيطة لم يبخل قاطنو المنزل بالاستعانة بأغلى الخامات وأفخمها سواء في الأثاث أو في أعمال الديكور، تعال لنبدأ جولتنا!

مدخل مزين ليرحب بالضيوف

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

ما أن تطأ قدميك المكان ستلمس الفخامة في كل التفاصيل من حولك، بداية من الأرضيات الرخام ذات اللون الأسود بتجزيعات بيضاء لتتناغم مع ألوان الطلاء، مرورا بالنجفة الفضية ذات الكريستالات المتدلية، نهاية بالمرآة الكبيرة ذات الزخارف الفضية والتي تعكس المشهد في الخلفية حيث تقع غرفة الاستقبال.

غرفة الاستقبال

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

معالم الثراء تنضح من كل تفاصيل الغرفة، فالأرضيات الرخامية اللامعة والتي تعكس الإضاءة تزيد من إشراق المكان كما أنها تخلق تباينا قويا مع الأثاث والطلاء الأبيض، أما الستائر فقد تم الاستعانة بنوعين من خامات شديدة الرقي الأولى بيضاء مخملية شفافة والآخرى حريرية بتصميم فريد بلون بنفسجي هادئ يتناغم مع اللمسات الفضية في كل مكان، أما طاولة الوسط فتصميمها من الأعلى بسيط ومسطح أما من الأسفل فالأمر مختلف تماما حيث جاءت مزودة بأرجل فضية بنمنات وزخارف كلاسيكية أصيلة، وفي النهاية جدار الفصل بين غرفة المعيشة والسفرة الذي زين بألواح ثلاثية الأبعاد لتمنحه ذلك الملمس والمظهر البراق.

المطبخ

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الستائر والثريا الكريستالية المتدلية تنسيك للحظة أنك بالمطبخ، خاصة مع طاولة الطعام التي تذكرك بمنازل الأميرات، أما أثاث المطبخ نفسه فخطوط تصميماته تبسيطية للغاية حتى لا يطغى حضورها على باقي التفاصيل، ستلاحظ أيضا أن سطح العمل والجدار الرئيسي قد غُطي تماما بالجرانيت الأسود وهو من أفخر أنواع الجرانيت ليتوافق مع الرخام الأسود بالأرضيات.

مكان للاسترخاء

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

مع صغر مساحة الشقة الكلية توجب استغلال كافة الأماكن، هنا تم تقفيل الشرفة بالكامل لتكون مكانا مناسبا للاسترخاء وجهزت بجلسة مريحة في مستوى الأرض مع الضوء الطبيعي القادم من النوافذ الكبيرة بالشرفة.

غرفة النوم

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الأبيض يسود غرفة النوم في الأرضيات والجدران والسقف وهو ما يجعل مسند السرير هو النقطة البصرية المركزية بالغرفة، المسند منجد بطريقة الكابتونيه بقماش ناعم مع أزرار كريستالية جعلت من تصميم السرير مميز للغاية، تنوع مصادر الإضاءة بين الطبيعي والصناعي والتوزيع الجيد لهما جعلا المكان مشرق ومتسع على الرغم من بساطة مساحته.

خزانة بيضاء

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

خزانة الملابس أتت بتصميم يعيدنا بالزمن للتصميمات الكلاسيكية الراقية، حيث جاءت ممتدة بطول الجدار محتوية التسريحة والمرآة بالمنتصف خالقة بذلك توازن متماثل وهو من أشهر مبادئ النمط الكلاسيكي، أما الكرسي الأزرق فتناغم مع لون الستائر باللون الأزرق الداكن والتي جعلت من الغرفة بالكامل مكانا ساحرا.

الحمام

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تصميم الحمام مستوحى من العصر الفيكتوري لكن بشكل حداثي مبهر، يتجلى ذلك في الإطار الأبيض للمرآة، والحوض والوحدة الخشبية التي تحتويه. 

اقرأ أيضا: 20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

15 تصميم ملهم لغرفة الملابس

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً