شقة 90 م بديكورات القصور

معالم الثراء تنضح من كل تفاصيل الغرفة، فالأرضيات الرخامية اللامعة والتي تعكس الإضاءة تزيد من إشراق المكان كما أنها تخلق تباينا قويا مع الأثاث والطلاء الأبيض، أما الستائر فقد تم الاستعانة بنوعين من خامات شديدة الرقي الأولى بيضاء مخملية شفافة والآخرى حريرية بتصميم فريد بلون بنفسجي هادئ يتناغم مع اللمسات الفضية في كل مكان، أما طاولة الوسط فتصميمها من الأعلى بسيط ومسطح أما من الأسفل فالأمر مختلف تماما حيث جاءت مزودة بأرجل فضية بنمنات وزخارف كلاسيكية أصيلة، وفي النهاية جدار الفصل بين غرفة المعيشة والسفرة الذي زين بألواح ثلاثية الأبعاد لتمنحه ذلك الملمس والمظهر البراق.