لمسات فريدة وأنيقة في تصميم هذا المنزل الإيطالي

الألوان الجريئة ترسم ملامح غرفة المعيشة في هذا المنزل، حيث سيطر الأبيض على الخلفية بالكامل من جدران وسقف وأرضية، ليفتح المجال أمام الأثاث ليبرز جمال ألوانه، حيث الأريكة ومسند القدم بلون أسود أنيق، مع وسائد ملونة بدرجات الأرجواني والفوشيا الداكن وأيضًا الرمادي المنقوش، فيما تكتمل اللوحة بالرف المصمم داخل الجدار، والذي اتخذ ذات درجة الفوشيا الداكنة مع إضاءات خفية وبعض قطع الديكور البيضاء.

كذلك صمم جزء غائر في الجدار طوليًا ليحتوي مزهرية عملاقة بيضاء، بينما زينت الأركان بقصريتي زرع إحداهما بنية والأخرى بالفوشيا، مع أفرع خضراء، لمظهر أكثر حيوية.