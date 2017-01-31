لمسات فريدة وأنيقة في تصميم هذا المنزل الإيطالي

حيث تتواجد البساطة تتواجد الأناقة، وأينما تتواجد الألوان تتواجد الفرحة، فكيف يبدو منزل يجمع بين كلاهما!
نأخذكم اليوم في جولة مبهجة في أرجاء منزل أنيق بمدينة سكيو في إقليم فينيتو الإيطالي، والذي قام مهندسو شركة Haus المحترفون، بإعادة ترتيب أثاثه وتجديده، مع الحفاظ على الطابع الريفي للمبنى، مع تضمين حلول معاصرة ولمسات من النمط التبسيطي، ليقدموا لنا مساحات رائعة تجمع بين الأناقة والبهجة، مع قطع أثاث مميزة، واستغلال مثالي لكل من المساحات الواسعة والضيقة.
استمتعوا معنا بهذا المنزل الرائع..
يتمتع المنزل بمدخل فريد من نوعه، كل حيث الأرضية الخشبية، والجدران البيضاء، مع قطع ديكورية بتصميمات غريبة، ربما بإيحاء من هواية الصيد، وقد صنعت جميعها من الخشب، مع خطافات ومزهرية، وأيضًا وضع مقعد خشبي بسيط للغاية بجانب الباب.
الألوان الجريئة ترسم ملامح غرفة المعيشة في هذا المنزل، حيث سيطر الأبيض على الخلفية بالكامل من جدران وسقف وأرضية، ليفتح المجال أمام الأثاث ليبرز جمال ألوانه، حيث الأريكة ومسند القدم بلون أسود أنيق، مع وسائد ملونة بدرجات الأرجواني والفوشيا الداكن وأيضًا الرمادي المنقوش، فيما تكتمل اللوحة بالرف المصمم داخل الجدار، والذي اتخذ ذات درجة الفوشيا الداكنة مع إضاءات خفية وبعض قطع الديكور البيضاء.
كذلك صمم جزء غائر في الجدار طوليًا ليحتوي مزهرية عملاقة بيضاء، بينما زينت الأركان بقصريتي زرع إحداهما بنية والأخرى بالفوشيا، مع أفرع خضراء، لمظهر أكثر حيوية.
في جزء من المنزل صمم هذا الركن الرائع، بهدوئه المُريح وألوانه الأنيقة، حيث جمعت الجدران والأثاث بين اللونين الأبيض والرمادي، مع لمسات باللون الأصفر الليموني في الوسائد الصغيرة والمنضدة الفريدة، مع مقعد أسود في المنتصف، يخلق تناقضًا جذابًا.
يتمتع هذا الركن بإضاءة مُشرقة بفضل النافذة الزجاجية، وأيضًا المصباح الأنيق، كما يتمتع بحس فني راقي يمكن لمسه في اللوحة التي تزين الجدار.
مطبخ عصري أنيق يقابل أحلام الكثيرين منا، اكتسى بلون أبيض نظيف، مع جدار حجري أنيق بدرجة فاتحة من الأسود، وقد تزين بلوحة فنية تؤكد على الذوق الفني لأصحاب المنزل.
تصميم ذكي استغل طاولة المطبخ الممتدة على شكل حرف L، لتصبح بار في الوقت ذاته، وقد وضع كرسيين لتناول مشروب سريع أو وجبة خفيفة.
في نهاية الممر الطويل الذي يضم المطبخ، نجد غرفة السفرة وقد تمتعت بأناقة غير عادية، مع التناقض اللوني بالأبيض والأسود بين كراسيها وطاولتها التي تزينت بمزهرية من الأوراق الخضراء، فيما تزين الجدار خلفها بثلاث من الإطارات الفنية.
إضاءة المكان تلعب دورًا بارزًا في تحديد ملامحه، حيث وحدات الإضاءة المستديرة التي تم تثبيتها في هيكل أبيض مستطيل يبرز عن السقف، لتسلط أضوائها فوق طاولة الطعام مباشرة.
أبدع المصممون في تطبيق نمط المينيمال في غرفة النوم التي جمعت بين النقيضين الأبيض والأسود لتتمتع بأناقة غير عادية، خاصة مع نقوش الوسائد التي تتناغم بسلاسة مع نقوش قطعة السجاد الصغيرة أمام الكمود الأبيض. الغرفة تتمتع بإشراقة الأبيض التي تزداد إشراقًا بفضل الضوء النافذ من خلف الستائر الشفافة المزينة للنافذتين الزجاجيتين بجانبي السرير.
مازال التناقض بين الأبيض والأسود يبسط سحره داخل هذا المنزل الرائع، حتى في الحمام الذي برغم تصميم جدرانه ببلاطات السيراميك البيضاء المربعة التقليدية، إلا أنه مازال أنيقًا بفضل الكابينة الزجاجية والجدار ذو المربعات المنقوشة، مع اللسمات السوداء الرائعة، وبالطبع قطعة السجاد الصغيرة تلك تلعب دورًا بارزًا في سحره.
نختتم جولتنا في أكثر أجزاء هذا المنزل الإيطالي سحرًا، وهي الحديقة التي على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تتمتع بجمال لا يقاوم بفضل تصميمها الجذاب، حيث المساحات الخضراء في كل اتجاه، مع ورود حمراء مبهجة.
في الوسط، نجد الأرض قد افترشت بالحصى الأبيض، ووضعت فوقها منضدة زجاجية مستديرة أحيطت بأربع من الكراسي المعدنية مع وسائد بنغمة حمراء جريئة، بينما تظللها مظلة بيضاء كبيرة، للاستمتاع بالأجواء المنعشة والهواء الطلق وسط تلك الطبيعة الساحرة.
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