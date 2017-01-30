12 شيء في منزلك يركزعليه ضيوفك

القاعدة الأساسية في مجال الديكور الداخلي هي أن لكل شخص ذوق مختلف لكن دائمًا نريد إقناع ضيوفنا فور وصولهم لمنزلنا أنهم في المكان المثالي، في بعض الأحيان ضيوفك يكتفوا بتناول القهوة وبعض الكعك وتنتهي الزيارة عند هذا الحد، لكن ماذا لو استضفت أقارب أو أصدقاء لك في منزلك؟، بالطبع سيلاحظون كل شيء في منزلك وهذه الملاحظات لن تقف عند نظافة المنزل أو ترتيبه بل هناك أمور كثيرة يدقق فيها ضيوفك لابد أن تأخذها بعين الاعتبار .
لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 12 شيء يلاحظه ضيوفك في منزلك يجب العناية بهم وخبراء هوميفاي يقدمون لك 12 نصيحة لجعل هذه الأشياء مُرضية بالنسبة لضيوفك .
الناس الذين يفهمون في مجال التصميم الداخلي عينهم تلاحظ في ثوان معدودة إذا كانت المساحة موزعة بطريقة سيئة أم لا، بالإضافة إلى الأخطاء المعمارية مثل الأبواب المنحرفة أو الإضاءة الموضوعة في أماكن خاطئة لذا يجب العناية بتوزيع المساحة الداخلية لمنزلك جيدًا.
التصميم الداخلي للمنزل هي مسألة تفضيلات شخصية لذا لابد من اختيار ما يليق بذوقك حتى يكون منزلك مرآة لشخصيتك، من الأثاث لطلاء الجدران وطريقة تخطيط الغرفة يدل على حجم عائلتك وماذا يفضلون وماذا يفعلون في أوقات فراغهم .
واحدة من أبرز الأشياء المجنونة التي يفعلها المصممون هي وضع الأريكة بمحاذاة جدار كبير، وهي من أكثر الأمور التي تساعد في ترتيب الأثاث.
اللمسات الصغيرة هي الفارقة في كل شيء، وغالبًا ما تضيف بريق إلى الديكور فلا تقلل من قوة تأثير الزهور أو النباتات على ديكور منزلك.
إذا وضعت وسادتين على أريكة كبيرة ستخسر فرصة الحصول على مظهر أنيق لغرفتك، الوسائد الصغيرة الكثيرة على الأريكة الطويلة هي الاختيار الأفضل .
طريقة تنظيمك لكتبك تقول الكثير عنك، فـالكتب الكثيرة المكدسة في صفوف دليل على إنها لم تقرأ وإنها مجرد ديكور، لذا لابد من وضع كتبك في متناول يديك وتنظمها في مجموعات خاصة بك .
الاستثمار في تشطيبات الجدران والاعتماد على مواد مثل السراميك والقوالب والحجرأمر يثري من الديكور الداخلي لمنزلك.
كلنا نحب الشموع المعطرة ولكنه أمر مزعج أن تدخل شقة وتجد رائحة قوية، لذا لابد أخذ الحذر من وضع شموع أو بخور كثير لإعطاء رائحة مكثفة لأن ضيوفك سيعتقدون إنك تريد إخفاء رائحة شيء ما .
عند تصميم الستائر الخاصة بمنزلك يجب إخضاعها لعدة مواصفات منها الشكل واللون والقوام والحجم لكن أهم هذه المواصفات هي ألا تكون لامسة للأرض.
لإعطاء لمسة أنيقة لحمامك يجب أن تضع فيه أشياء توفر الراحة لك ولضيوفك مثل المناشف، الصابون، المناديل الورقية، والشموع، بعدها يصبح حمامك جاهز لدخول الضيوف .
هناك بنود كثير تؤلف ديكور منزلك مثل الألوان، المواد، والقوام، إذا تطايقت هذه البنود ستصبح غرفتك وكأنها غرفة في فندق فاخر.
تسليط الإضاءة وانتشارها أداة أساسية في التصميم الداخلي لإحداث تأثيرات معينة .
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