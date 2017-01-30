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12 شيء في منزلك يركزعليه ضيوفك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
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 القاعدة الأساسية في مجال الديكور الداخلي هي أن لكل شخص ذوق مختلف لكن دائمًا نريد إقناع ضيوفنا فور وصولهم لمنزلنا أنهم في المكان المثالي، في بعض الأحيان ضيوفك يكتفوا بتناول القهوة وبعض الكعك وتنتهي الزيارة عند هذا الحد، لكن ماذا لو استضفت أقارب أو أصدقاء لك في منزلك؟، بالطبع سيلاحظون كل شيء في منزلك وهذه الملاحظات لن تقف عند نظافة المنزل أو ترتيبه بل هناك أمور كثيرة يدقق فيها ضيوفك لابد أن تأخذها بعين الاعتبار . 

لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 12 شيء يلاحظه ضيوفك في منزلك يجب العناية بهم وخبراء هوميفاي يقدمون لك 12 نصيحة لجعل هذه الأشياء مُرضية بالنسبة لضيوفك . 

هل المساحة موزعة بشكل صحيح؟

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الناس الذين يفهمون في مجال التصميم الداخلي عينهم تلاحظ في ثوان معدودة إذا كانت المساحة موزعة بطريقة سيئة أم لا، بالإضافة إلى الأخطاء المعمارية مثل الأبواب المنحرفة أو الإضاءة الموضوعة في أماكن خاطئة  لذا يجب العناية بتوزيع المساحة الداخلية لمنزلك جيدًا. 

من الذي يعيش في المنزل ؟

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

التصميم الداخلي للمنزل هي مسألة تفضيلات شخصية لذا لابد من اختيار ما يليق بذوقك حتى يكون منزلك مرآة لشخصيتك، من الأثاث لطلاء الجدران وطريقة تخطيط الغرفة يدل على حجم عائلتك وماذا يفضلون وماذا يفعلون في أوقات فراغهم . 

3- أريكة

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

واحدة من أبرز الأشياء المجنونة التي يفعلها المصممون هي وضع الأريكة بمحاذاة جدار كبير، وهي من أكثر الأمور التي تساعد في ترتيب الأثاث. 

4- هل هناك زهور ؟

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اللمسات الصغيرة هي الفارقة في كل شيء، وغالبًا ما تضيف بريق إلى الديكور فلا تقلل من قوة تأثير الزهور أو النباتات على ديكور منزلك. 

5- كم وسادة على الأريكة ؟

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إذا وضعت وسادتين على أريكة كبيرة ستخسر فرصة الحصول على مظهر أنيق لغرفتك، الوسائد الصغيرة الكثيرة على الأريكة الطويلة هي الاختيار الأفضل . 

6- كيف تنظم الرفوف ؟

Perdizes II, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos مكتب عمل أو دراسة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

طريقة تنظيمك لكتبك تقول الكثير عنك، فـالكتب الكثيرة المكدسة في صفوف  دليل على إنها لم تقرأ وإنها مجرد ديكور، لذا لابد من وضع كتبك في متناول يديك وتنظمها في مجموعات خاصة بك . 

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7- هل هناك ستائر على الجدران؟

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos غرفة نوم
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

الاستثمار في تشطيبات الجدران والاعتماد على مواد مثل السراميك والقوالب والحجرأمر يثري من الديكور الداخلي لمنزلك. 

8 – ماهي الرائحة ؟

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة المعيشة
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

كلنا نحب الشموع المعطرة ولكنه أمر مزعج أن تدخل شقة وتجد رائحة قوية، لذا لابد أخذ الحذر من وضع شموع أو بخور كثير لإعطاء رائحة مكثفة لأن ضيوفك سيعتقدون إنك تريد إخفاء رائحة شيء ما . 

9- هل الستائر تلمس الأرض ؟

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

عند تصميم الستائر الخاصة بمنزلك يجب إخضاعها لعدة مواصفات منها الشكل واللون والقوام والحجم لكن أهم هذه المواصفات هي ألا تكون لامسة للأرض.

10- هل حمام مريح؟

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores حمام
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

لإعطاء لمسة أنيقة لحمامك يجب أن تضع فيه أشياء توفر الراحة لك ولضيوفك مثل المناشف، الصابون، المناديل الورقية، والشموع، بعدها يصبح حمامك جاهز لدخول الضيوف . 

11- هل الديكور منسق؟

Residência Condomínio Hibisco, Estela Netto Arquitetura e Design Estela Netto Arquitetura e Design غرفة السفرة
Estela Netto Arquitetura e Design

Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design

هناك بنود كثير تؤلف ديكور منزلك مثل الألوان، المواد، والقوام، إذا تطايقت هذه البنود ستصبح غرفتك وكأنها غرفة في فندق فاخر.

12 – الإضاءة

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

تسليط الإضاءة وانتشارها أداة أساسية في التصميم الداخلي لإحداث تأثيرات معينة .

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