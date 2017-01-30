12 شيء في منزلك يركزعليه ضيوفك

القاعدة الأساسية في مجال الديكور الداخلي هي أن لكل شخص ذوق مختلف لكن دائمًا نريد إقناع ضيوفنا فور وصولهم لمنزلنا أنهم في المكان المثالي، في بعض الأحيان ضيوفك يكتفوا بتناول القهوة وبعض الكعك وتنتهي الزيارة عند هذا الحد، لكن ماذا لو استضفت أقارب أو أصدقاء لك في منزلك؟، بالطبع سيلاحظون كل شيء في منزلك وهذه الملاحظات لن تقف عند نظافة المنزل أو ترتيبه بل هناك أمور كثيرة يدقق فيها ضيوفك لابد أن تأخذها بعين الاعتبار .

لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 12 شيء يلاحظه ضيوفك في منزلك يجب العناية بهم وخبراء هوميفاي يقدمون لك 12 نصيحة لجعل هذه الأشياء مُرضية بالنسبة لضيوفك .