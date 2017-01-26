الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أحدث صيحات السيراميك لهذا العام

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران وأرضياتبلاط
Loading admin actions …

استخدام البلاطات لتزين الأرضيات بدأ منذ مئات السنين فكانت البلاطات تصنع من الزجاج، السيرميك، والحجارة، وكان الحرفين يصنعون موتيفات تجميلية لإضفاء لمسات جمالية إضافية. تطور هذا الأمر لأشكال، نقشات وألوان مختلفة من البلاطات السيراميكية، فتم صنعها بتقنيات جديدة لتناسب لكل الناس، كل الطرز وتكون متاحة لكل الناس.

البلاطات السيراميكية تستخدم في الحوائط والأرضيات ويشيع استخدمها وخاصة في المطابخ والحمامات. ويظهر الفارق بين بلاطات الأرضيات والحائط أن بلاطات الأرضيات تكون أكبر في السمك وذات قدرة عالية على التحمل على عكس الحوائط التي تكون رفيعه في السمك وخفيفة في الوزن.

اليوم تأتي أغلب التصاميم بخصائص مختلفة لتناسب كل الإحتياجات، ولذلك فسنعرض أحدث أشكال السيراميك والمستخدمة حول المنزل لعلها تكون مصدر إلهام لكم.

الموزايك

Shower & Mosaic Wall Lisa Melvin Design حمام
Lisa Melvin Design

Shower & Mosaic Wall

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

ينتشر استخدام الموزايك الأنيق في الحمامات، فهناك الكثير ممن يستخدموه كبؤرة بصرية في الحمام من فرط جماله (بالإضافة لتكلفتة العالية) فهو يأتي بألوان كثير وتصاميم متميزة تعطي فرصة للإبداع في التصميم.

طوب سيراميكي

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

هذا الشكل الكلاسيكي من البلاطات المستطيلة والتي تشبه الطوب في مقاساتها، تظهر على الساحة مرة أخرى ليتناسب مع الطرز البسيطة، فإذا كان ذوقك يميل للطابع المينمال، الاسكندينافي أو المودرن فقم باختيار هذا الشكل من البلاطات السيراميكية. ولكن إحرص أن ينتاسب ديكورغرفتك مع هذه البلاطات حتى لا يبدو شكله غريب، فهو يليق مع الخامات الظاهرة مثل الزجاج، الأخشاب، أو المعدن مع عناصر إضاءة متميزة.

بلاطات شطرنجية

SERIE RETRO'2, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia جدران وأرضياتبلاط
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

هذا المزيج الكلاسيكي من اللوني الأبيض والأسود ليس بتصميم جديد، فهو يأخذنا بالذاكرة إلى التصاميم الأوروبية الكلاسيكية ولكنه ما يميزه أنه يتماشى مع أي فراغ وأي طراز. فإحرص أن يتناسب حجم البلاطات مع حجم الغرف، فلا تستخدم بلاطات ذات حجم كبير في الطرقات وإلا ستبدو ضيقة.

بلاطات باتشورك

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

إنتشر هذا التصميم مؤخراً في كل غرف المنزل والذي يأتي بتصاميم وألوان مختلفة ولكن بنفس الفكرة، بوضع عدد من البلاطات المختلفة في التصميم بجانب بعضهم البعض والذي يعطي لأي فراغ سواء كان حمام، مطبخ أو غرفة إجتماعية مثل غرفة المعيشة أو المدخل رونق وشخصية فريدة من نوعها.

هنا تم استخدام بلاطات الباتشوورك في الأرضية مع بلاطات مستطيلة على الحائط فتتناسب بشكل رائع

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify جدران وأرضياتبلاط بلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

بلاطات ذات ملمس

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

هل تريد الحصول على نفس شكل الطوب الأحمر أو الحجارة الطبيعية ولكن بخصائص أفضل مثل سهولة تركيبها، سهولة تنظيفها وبساطة العناية بها بالإضافة لكونها أرخص في الثمن أحياناً؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

هذا ما توفره لك البلاطات السيراميكية ذات التصميم ذو الملمس والمشابهه للخامات الطبيعية من الطوب والحجارة ليعطيك الشكل التقليدي بمميزات عملية يمكنك استخدامها في أي غرفة

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

تصميم موتيفات

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

البلاطات الموتيفية تأخذ أشكال مختلفة عما اعتدنا عليه من أشكال مربعة أو مستطيلة، فتأتي بأشكال مسدسة، تصاميم مغربية مثل الذي معنا في هذا المثال أو أية أشكال متداخلة أخرى. فهي تضيف لمسة متميزة سواء في الحوائط أو الأرضيات، ولكن إحرص على استخدامها بحيث تظهر هذا البلاطات مع تجنب تغطيتها بالسجاد.

تجديد شقة صغيرة في منتهي الجمال
أي التصاميم أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً