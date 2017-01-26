أحدث صيحات السيراميك لهذا العام

استخدام البلاطات لتزين الأرضيات بدأ منذ مئات السنين فكانت البلاطات تصنع من الزجاج، السيرميك، والحجارة، وكان الحرفين يصنعون موتيفات تجميلية لإضفاء لمسات جمالية إضافية. تطور هذا الأمر لأشكال، نقشات وألوان مختلفة من البلاطات السيراميكية، فتم صنعها بتقنيات جديدة لتناسب لكل الناس، كل الطرز وتكون متاحة لكل الناس.
البلاطات السيراميكية تستخدم في الحوائط والأرضيات ويشيع استخدمها وخاصة في المطابخ والحمامات. ويظهر الفارق بين بلاطات الأرضيات والحائط أن بلاطات الأرضيات تكون أكبر في السمك وذات قدرة عالية على التحمل على عكس الحوائط التي تكون رفيعه في السمك وخفيفة في الوزن.
اليوم تأتي أغلب التصاميم بخصائص مختلفة لتناسب كل الإحتياجات، ولذلك فسنعرض أحدث أشكال السيراميك والمستخدمة حول المنزل لعلها تكون مصدر إلهام لكم.
ينتشر استخدام الموزايك الأنيق في الحمامات، فهناك الكثير ممن يستخدموه كبؤرة بصرية في الحمام من فرط جماله (بالإضافة لتكلفتة العالية) فهو يأتي بألوان كثير وتصاميم متميزة تعطي فرصة للإبداع في التصميم.
هذا الشكل الكلاسيكي من البلاطات المستطيلة والتي تشبه الطوب في مقاساتها، تظهر على الساحة مرة أخرى ليتناسب مع الطرز البسيطة، فإذا كان ذوقك يميل للطابع المينمال، الاسكندينافي أو المودرن فقم باختيار هذا الشكل من البلاطات السيراميكية. ولكن إحرص أن ينتاسب ديكورغرفتك مع هذه البلاطات حتى لا يبدو شكله غريب، فهو يليق مع الخامات الظاهرة مثل الزجاج، الأخشاب، أو المعدن مع عناصر إضاءة متميزة.
هذا المزيج الكلاسيكي من اللوني الأبيض والأسود ليس بتصميم جديد، فهو يأخذنا بالذاكرة إلى التصاميم الأوروبية الكلاسيكية ولكنه ما يميزه أنه يتماشى مع أي فراغ وأي طراز. فإحرص أن يتناسب حجم البلاطات مع حجم الغرف، فلا تستخدم بلاطات ذات حجم كبير في الطرقات وإلا ستبدو ضيقة.
إنتشر هذا التصميم مؤخراً في كل غرف المنزل والذي يأتي بتصاميم وألوان مختلفة ولكن بنفس الفكرة، بوضع عدد من البلاطات المختلفة في التصميم بجانب بعضهم البعض والذي يعطي لأي فراغ سواء كان حمام، مطبخ أو غرفة إجتماعية مثل غرفة المعيشة أو المدخل رونق وشخصية فريدة من نوعها.
هل تريد الحصول على نفس شكل الطوب الأحمر أو الحجارة الطبيعية ولكن بخصائص أفضل مثل سهولة تركيبها، سهولة تنظيفها وبساطة العناية بها بالإضافة لكونها أرخص في الثمن أحياناً؟
البلاطات الموتيفية تأخذ أشكال مختلفة عما اعتدنا عليه من أشكال مربعة أو مستطيلة، فتأتي بأشكال مسدسة، تصاميم مغربية مثل الذي معنا في هذا المثال أو أية أشكال متداخلة أخرى. فهي تضيف لمسة متميزة سواء في الحوائط أو الأرضيات، ولكن إحرص على استخدامها بحيث تظهر هذا البلاطات مع تجنب تغطيتها بالسجاد.