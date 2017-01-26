أحدث صيحات السيراميك لهذا العام

استخدام البلاطات لتزين الأرضيات بدأ منذ مئات السنين فكانت البلاطات تصنع من الزجاج، السيرميك، والحجارة، وكان الحرفين يصنعون موتيفات تجميلية لإضفاء لمسات جمالية إضافية. تطور هذا الأمر لأشكال، نقشات وألوان مختلفة من البلاطات السيراميكية، فتم صنعها بتقنيات جديدة لتناسب لكل الناس، كل الطرز وتكون متاحة لكل الناس.

البلاطات السيراميكية تستخدم في الحوائط والأرضيات ويشيع استخدمها وخاصة في المطابخ والحمامات. ويظهر الفارق بين بلاطات الأرضيات والحائط أن بلاطات الأرضيات تكون أكبر في السمك وذات قدرة عالية على التحمل على عكس الحوائط التي تكون رفيعه في السمك وخفيفة في الوزن.

اليوم تأتي أغلب التصاميم بخصائص مختلفة لتناسب كل الإحتياجات، ولذلك فسنعرض أحدث أشكال السيراميك والمستخدمة حول المنزل لعلها تكون مصدر إلهام لكم.