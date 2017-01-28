الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

17 غرفة معيشة مريحة وشيك ستلهمك بالأفكار

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
Loading admin actions …

غرفة المعيشة لا غنى عنها في أي منزل،  لأن فيها نستريح مع العائلة من ضغوط اليوم، ونمضي أوقات ممتعة في المناسبات الإجتماعية. كما أن غرفة المعيشة تقوم بدور غرفة الإستقبال أيضاً في أغلب المنازل، لذا وجب الإهتمام بجانبها الجمالي، بشكل لا يقل عن أهمية توفير الراحة الجسدية والنفسية فيها.

واليوم نستعرض معك 17 تصميم مبهر لغرف المعيشة من جميع أنحاء العالم، ونستخلص منها أجمل الأفكارالتى تساعدك في تجديد غرفة معيشتك بنجاح باهر!

1- الأناقة والغموض

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

يعطي استخدام اللون الأسود، قدر عالِ من الغموض والسحر الدرامي. وفي هذه الغرفة نرى الأسود في السجاد و بعض الحوائط، كما اصطحب الرمادي والأرجواني في الأرائك، وشكّل ثنائي جميل مع الخشب في طاولة القهوة، لنحصل بذلك على جرعة كبيرة من الأناقة التى لا تخطئها العين، والتى تجعل الغرفة تصلح في اللقاءات الرسمية لإستقبال كبار الضيوف وزملائك من العمل، وتصلح أيضاً للتجمعات الأسرية البسيطة والغير متكلفة.

2- شبابية ومرحة

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE غرفة المعيشة
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

الأسلوب العصري في التصميم، من أكثر الأساليب التى تعبر عن روح المرح والصبا، بفضل منحنياته الجذابة التى تطلق العنان للخيال وتشبع نهم الشباب للتجديد و الإبتكار. ونرى هنا غرفة تناسب الشخصيات الغير تقليدية، حيث نجد لوحة من الفن التجريدي مع مصباح سقف عصري و دولاب للتحف باللون الأحمر الجريء، مزيج ممتع للديكورات بطريقة انتقائية مفعمة بالحيوية.

3- مزيج المودرن والكلاسيكية

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يرى بعض المصممين أن التصاميم الحديثه وحدها لا تكفي لسد احتياجات المنزل من الفخامة، لذا اتجهوا نحو أسلوب جديد من الحداثة المطعمة بالكلاسيكية، من خلال اعتماد الخطوط العريضة للتصاميم الحديثة في اختيار الأثاث البسيط الغير مزخرف، وتزيينه بالتحف الكلاسيكية الفاخرة مثل الشمعدانات والمزهريات من النحاس أو الكريستال كما في هذه الغرفة.

4- الألفة والود

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة المعيشة
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

لا تنس أن الغرض الأساسي من غرفة المعيشة هو الإسترخاء مع العائلة، أثناء مشاهدة التلفاز و تناول الفشار بعد يوم عمل طويل!، لذا لا تسعى وراء التفاصيل المعقدة في الأثاث، والتى تجعله غير مريح ولا يؤدي وظيفته الحقيقية، فقط تأكد من تصميم مساحة لطيفة غير متكلفة، تضمن راحة العين والجسد كما فعل المصمم a-emotional-living-work هنا، فبهذا تكون وصلت للكمال!.

5- الثنائي الأشهر

Departamento Doig, Oneto/Sousa Arquitectura Interior Oneto/Sousa Arquitectura Interior غرفة المعيشة
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

يعد ثنائي الأبيض والأسود، أشهر الثنائيات على مر التاريخ في مجالات الفلسفة والفن والإجتماع والديكور أيضاً. وقد أصبح اللون الأبيض سفيراً لكل من الديكور العصري و الحديث في السنوات الأخيرة، وعندما نمزجه مع اللون الأسود نمنع الرتابة التى قد يشعرنا بها عند استخدامه منفرداً، ونحصل على أناقة أكيدة دون تكلف. 

6- ألوان منعشة

Ejemplos de decoración, DISEÑO INTERIOR LTDA DISEÑO INTERIOR LTDA غرفة المعيشة
DISEÑO INTERIOR LTDA

DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA

درجات اللون الأزرق في هذه الغرفة، جعلتنا نعيش الأجواء الساحلية ونستشعر النشاط وصفاء الذهن، لذا فهي تصلح تماماً لديكورات منازل المناطق الحارة للتغلب على الحرارة المرتفعة ببرودتها المنعشة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ألوان الباستيل

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Turquoise
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

يستخدم المصممون ألوان الباستيل للحصول على تأثير رومانسي هاديءعلى أجواء المكان، خاصة عند تزويد المكان بمدفأة وأثاث مليء بالمنحنيات الناعمة، ولتكتمل اللوحة الفنية  يستعينون بأرضية مميزة من الأخشاب الدافئة. 

8- في الداخل أم الخارج

Casa Sabaneta, Artek sas Artek sas غرفة المعيشة زجاج Green
Artek sas

Artek sas
Artek sas
Artek sas

استغل المصمم artek-sas، الطبيعة الرائعة المحيطة بالمنزل، وقام بحيلة ذكية للتغلب على ضيق مساحة الغرفة، من خلال الاستعانة بالحوائط الزجاجية الشفافة التى جعلت الغرفة لا تحتاج لأية تزيين لأنها أصبحت جزءاً من الطبيعة، وكأننا نجلس في البريّة المدهشة.

9- ملائمة للعصر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نرى هنا أريكة كلاسيكية بلون رمادي من المخمل الناعم لتضمن الإسترخاء الممتع، مع وسائد حمراء لبث الطافة في المكان، وطاولة عملية من الخشب بتصميم غير مكلف، و ازدانت الغرفة بلوحة من الفن المعاصر، ولم يغفل المصمم الإضاءة الطبيعية الجيدة التي أبرزت جمال وبساطة الغرفة.

هذه الإختيارات الفريدة تؤكد أن المصمم أراد تحقيق الراحة النفسية و الجسدية في المكان، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

10- ألوان دافئة

Varios, Arkiurbana Arkiurbana غرفة المعيشة
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

شاهدنا من قبل غرفة معيشة بألوان منعشة تناسب المناطق الحارة، هنا نشاهد العكس تماماً. فنرى غرفة مليئة بالألوان الدافئة والألوان الترابية، بشكل يشعرنا بالألفة و الدفء، الذي يناسب منازل المناطق الباردة.

11- الطبيعة الملهمة

Интерьер квартиры с намеком на фэн-шуй, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' غرفة المعيشة
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

لمحبي الجموح ونمط السفاري و الطبيعة، ننصح بالإستعانة بالنباتات في الديكور، واعتماد نقشات المخطط والتايجر(Zebra&Tiger prints)في الوسائد وورق الحائط. و نرى هنا اعتماد المصمم للأخشاب الطبيعية بوفرة في الأثاث، كما زّين المكان بالنباتات ونقشة المخطط بصورة معتدلة ومناسبة للغرفة.

12- شخصيات ملهمة

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

 حافظ المصمم على البساطة الشديدة لأثاث الغرفة، وكثف مجهودة في محاولة التعبير عن ذوقه الخاص.. وذلك من خلال مجموعة اسكتشات إبداعية بالقلم الرصاص لبعض الفنانين المُلهمين مثل ويل سميث وصامويل جاكسون، كما قام بتزيين الجدران بمجموعة أقوال تحفيزية مثل مقولة الرياضي العالمي كريس ماكورماك،كل هذه اللمسات الشخصية جعلت الغرفة فريدة بشكل يستحيل تكراره.

13- النمط الريفي الساحر

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

النمط الريفي يظهر هنا في أبهى صورة، حيث قام المصمم بمحاكاة المنزل الريفي القديم ولكن بخامات وطرق حديثة، فنرى السقف من الخرسانة الحديثة ولكنه مزين بالأخشاب الريفية، ونرى الحائط بمظهر الأحجار،مزود بمدفأة مثل بيوت الريف ولكن بتصميم حديث مزود بزجاج حراري و مدخنه معدنية، وبدلا من أن تكون الأرائك من الخشب فقط، استخدم المصمم خامة المخمل باللون البني الشوكولاتي الذي عزز لمعانها و مظهرها الناعم، وبهذا اكتسب النمط الريفي روح العصر بنجاح!.

14- ألوان متوازنة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

يمكن لمنازل المناطق المعتدلة اعتماد باليتة ألوان تحتوى على ألوان دافئة مع ألوان باردة، بحرّية تامة، لتحقيق توازن يناسب الأجواء. كما يمكن استخدام خامات باردة مثل الزجاج الشفاف و الخرسانة و المعدن مع خامات دافئة كالخشب الطبيعي و المخمل الناعم.

15- ريفي كلاسيكي

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios غرفة المعيشة
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

الأخشاب بالمظهر الطبيعي تطغى على الغرفة، وهو أمر يحبه الكثير منا، فلا أحد يكتفي من الخشب!. وقد اكتمل السحر باستخدام السجاد اليدوي و طاولة القهوة التى تشبة العربة الخشبية، مما يُشبع اشتياق أكثرنا للماضي وتصاميمه العتيقة.

16- تجديد رائع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

دائماً ما يتم تحديد وجهة الأثاث نحو شاشة التلفاز، ولكننا هنا نرى شيء آخر، فقد قام المصمم بتوجيه الأثاث نحو أمر أكثر متعة وراحة للأنفس،ألا وهو جمال الطبيعة. وقد اكتملت اليوفوريا الجمالية بتنوع الألوان في الأرائك المريحة والاستعانة بالسجاد الشاجي (shaggy) الوثيرالذي يدلل قدميك.

17- الإضاءة المثالية

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة معيشة مشرقة، هي مانسعى إليه جميعاً، وقد تحققت هنا المعادلة الصعبة، من خلال استخدام أثاث بلون كريمي فاتح، والإهتمام بنوعين الإضاءة، فنلاحظ إضاءة صناعية مميزة من تجاويف السقف الذي تتدلى منه ثريا كريستال أنيقة، و أيضاً إضاءة طبيعية جيدة من خلال النافذة الكبيرة ذات الستائر البيضاء الشفافة التى سمحت بانتشار الضوء في المكان.

شقة 90 م بديكورات القصور
أخبرنا رقم غرفة المعيشة التي أعجبتك..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً