17 غرفة معيشة مريحة وشيك ستلهمك بالأفكار

غرفة المعيشة لا غنى عنها في أي منزل، لأن فيها نستريح مع العائلة من ضغوط اليوم، ونمضي أوقات ممتعة في المناسبات الإجتماعية. كما أن غرفة المعيشة تقوم بدور غرفة الإستقبال أيضاً في أغلب المنازل، لذا وجب الإهتمام بجانبها الجمالي، بشكل لا يقل عن أهمية توفير الراحة الجسدية والنفسية فيها.
واليوم نستعرض معك 17 تصميم مبهر لغرف المعيشة من جميع أنحاء العالم، ونستخلص منها أجمل الأفكارالتى تساعدك في تجديد غرفة معيشتك بنجاح باهر!
يعطي استخدام اللون الأسود، قدر عالِ من الغموض والسحر الدرامي. وفي هذه الغرفة نرى الأسود في السجاد و بعض الحوائط، كما اصطحب الرمادي والأرجواني في الأرائك، وشكّل ثنائي جميل مع الخشب في طاولة القهوة، لنحصل بذلك على جرعة كبيرة من الأناقة التى لا تخطئها العين، والتى تجعل الغرفة تصلح في اللقاءات الرسمية لإستقبال كبار الضيوف وزملائك من العمل، وتصلح أيضاً للتجمعات الأسرية البسيطة والغير متكلفة.
الأسلوب العصري في التصميم، من أكثر الأساليب التى تعبر عن روح المرح والصبا، بفضل منحنياته الجذابة التى تطلق العنان للخيال وتشبع نهم الشباب للتجديد و الإبتكار. ونرى هنا غرفة تناسب الشخصيات الغير تقليدية، حيث نجد لوحة من الفن التجريدي مع مصباح سقف عصري و دولاب للتحف باللون الأحمر الجريء، مزيج ممتع للديكورات بطريقة انتقائية مفعمة بالحيوية.
يرى بعض المصممين أن التصاميم الحديثه وحدها لا تكفي لسد احتياجات المنزل من الفخامة، لذا اتجهوا نحو أسلوب جديد من الحداثة المطعمة بالكلاسيكية، من خلال اعتماد الخطوط العريضة للتصاميم الحديثة في اختيار الأثاث البسيط الغير مزخرف، وتزيينه بالتحف الكلاسيكية الفاخرة مثل الشمعدانات والمزهريات من النحاس أو الكريستال كما في هذه الغرفة.
لا تنس أن الغرض الأساسي من غرفة المعيشة هو الإسترخاء مع العائلة، أثناء مشاهدة التلفاز و تناول الفشار بعد يوم عمل طويل!، لذا لا تسعى وراء التفاصيل المعقدة في الأثاث، والتى تجعله غير مريح ولا يؤدي وظيفته الحقيقية، فقط تأكد من تصميم مساحة لطيفة غير متكلفة، تضمن راحة العين والجسد كما فعل المصمم a-emotional-living-work هنا، فبهذا تكون وصلت للكمال!.
يعد ثنائي الأبيض والأسود، أشهر الثنائيات على مر التاريخ في مجالات الفلسفة والفن والإجتماع والديكور أيضاً. وقد أصبح اللون الأبيض سفيراً لكل من الديكور العصري و الحديث في السنوات الأخيرة، وعندما نمزجه مع اللون الأسود نمنع الرتابة التى قد يشعرنا بها عند استخدامه منفرداً، ونحصل على أناقة أكيدة دون تكلف.
درجات اللون الأزرق في هذه الغرفة، جعلتنا نعيش الأجواء الساحلية ونستشعر النشاط وصفاء الذهن، لذا فهي تصلح تماماً لديكورات منازل المناطق الحارة للتغلب على الحرارة المرتفعة ببرودتها المنعشة.
يستخدم المصممون ألوان الباستيل للحصول على تأثير رومانسي هاديءعلى أجواء المكان، خاصة عند تزويد المكان بمدفأة وأثاث مليء بالمنحنيات الناعمة، ولتكتمل اللوحة الفنية يستعينون بأرضية مميزة من الأخشاب الدافئة.
استغل المصمم artek-sas، الطبيعة الرائعة المحيطة بالمنزل، وقام بحيلة ذكية للتغلب على ضيق مساحة الغرفة، من خلال الاستعانة بالحوائط الزجاجية الشفافة التى جعلت الغرفة لا تحتاج لأية تزيين لأنها أصبحت جزءاً من الطبيعة، وكأننا نجلس في البريّة المدهشة.
نرى هنا أريكة كلاسيكية بلون رمادي من المخمل الناعم لتضمن الإسترخاء الممتع، مع وسائد حمراء لبث الطافة في المكان، وطاولة عملية من الخشب بتصميم غير مكلف، و ازدانت الغرفة بلوحة من الفن المعاصر، ولم يغفل المصمم الإضاءة الطبيعية الجيدة التي أبرزت جمال وبساطة الغرفة.
هذه الإختيارات الفريدة تؤكد أن المصمم أراد تحقيق الراحة النفسية و الجسدية في المكان، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.
شاهدنا من قبل غرفة معيشة بألوان منعشة تناسب المناطق الحارة، هنا نشاهد العكس تماماً. فنرى غرفة مليئة بالألوان الدافئة والألوان الترابية، بشكل يشعرنا بالألفة و الدفء، الذي يناسب منازل المناطق الباردة.
لمحبي الجموح ونمط السفاري و الطبيعة، ننصح بالإستعانة بالنباتات في الديكور، واعتماد نقشات المخطط والتايجر(Zebra&Tiger prints)في الوسائد وورق الحائط. و نرى هنا اعتماد المصمم للأخشاب الطبيعية بوفرة في الأثاث، كما زّين المكان بالنباتات ونقشة المخطط بصورة معتدلة ومناسبة للغرفة.
حافظ المصمم على البساطة الشديدة لأثاث الغرفة، وكثف مجهودة في محاولة التعبير عن ذوقه الخاص.. وذلك من خلال مجموعة اسكتشات إبداعية بالقلم الرصاص لبعض الفنانين المُلهمين مثل ويل سميث وصامويل جاكسون، كما قام بتزيين الجدران بمجموعة أقوال تحفيزية مثل مقولة الرياضي العالمي كريس ماكورماك،كل هذه اللمسات الشخصية جعلت الغرفة فريدة بشكل يستحيل تكراره.
النمط الريفي يظهر هنا في أبهى صورة، حيث قام المصمم بمحاكاة المنزل الريفي القديم ولكن بخامات وطرق حديثة، فنرى السقف من الخرسانة الحديثة ولكنه مزين بالأخشاب الريفية، ونرى الحائط بمظهر الأحجار،مزود بمدفأة مثل بيوت الريف ولكن بتصميم حديث مزود بزجاج حراري و مدخنه معدنية، وبدلا من أن تكون الأرائك من الخشب فقط، استخدم المصمم خامة المخمل باللون البني الشوكولاتي الذي عزز لمعانها و مظهرها الناعم، وبهذا اكتسب النمط الريفي روح العصر بنجاح!.
يمكن لمنازل المناطق المعتدلة اعتماد باليتة ألوان تحتوى على ألوان دافئة مع ألوان باردة، بحرّية تامة، لتحقيق توازن يناسب الأجواء. كما يمكن استخدام خامات باردة مثل الزجاج الشفاف و الخرسانة و المعدن مع خامات دافئة كالخشب الطبيعي و المخمل الناعم.
الأخشاب بالمظهر الطبيعي تطغى على الغرفة، وهو أمر يحبه الكثير منا، فلا أحد يكتفي من الخشب!. وقد اكتمل السحر باستخدام السجاد اليدوي و طاولة القهوة التى تشبة العربة الخشبية، مما يُشبع اشتياق أكثرنا للماضي وتصاميمه العتيقة.
دائماً ما يتم تحديد وجهة الأثاث نحو شاشة التلفاز، ولكننا هنا نرى شيء آخر، فقد قام المصمم بتوجيه الأثاث نحو أمر أكثر متعة وراحة للأنفس،ألا وهو جمال الطبيعة. وقد اكتملت اليوفوريا الجمالية بتنوع الألوان في الأرائك المريحة والاستعانة بالسجاد الشاجي (shaggy) الوثيرالذي يدلل قدميك.
غرفة معيشة مشرقة، هي مانسعى إليه جميعاً، وقد تحققت هنا المعادلة الصعبة، من خلال استخدام أثاث بلون كريمي فاتح، والإهتمام بنوعين الإضاءة، فنلاحظ إضاءة صناعية مميزة من تجاويف السقف الذي تتدلى منه ثريا كريستال أنيقة، و أيضاً إضاءة طبيعية جيدة من خلال النافذة الكبيرة ذات الستائر البيضاء الشفافة التى سمحت بانتشار الضوء في المكان.