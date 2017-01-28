17 غرفة معيشة مريحة وشيك ستلهمك بالأفكار

غرفة المعيشة لا غنى عنها في أي منزل، لأن فيها نستريح مع العائلة من ضغوط اليوم، ونمضي أوقات ممتعة في المناسبات الإجتماعية. كما أن غرفة المعيشة تقوم بدور غرفة الإستقبال أيضاً في أغلب المنازل، لذا وجب الإهتمام بجانبها الجمالي، بشكل لا يقل عن أهمية توفير الراحة الجسدية والنفسية فيها.

واليوم نستعرض معك 17 تصميم مبهر لغرف المعيشة من جميع أنحاء العالم، ونستخلص منها أجمل الأفكارالتى تساعدك في تجديد غرفة معيشتك بنجاح باهر!