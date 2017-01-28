منزل أسباني خيالي جريء سيبهرك!

يأتي المطبخ بنمط صناعي لا تخطئه العين،بفضل الخامة المعدنية للكراسي و المصابيح باللون الأسود ،والتى تتدلى من السقف لتسليط الضوء على طاولة الطعام، بالإضافة إلى المدخنة المعدنية التى فضّل المصمم عدم إخفائها واستغلالها في الديكور.

و نلاحظ تخلى المصمم عن وحدة المطبخ العلوية واستبدالها برف عملي من الخشب، حتى يسهل العثور على الأغراض و الأواني بدون التسبب في الفوضى.