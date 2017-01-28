منزل أسباني خيالي جريء سيبهرك!

تأخذكم هوميفاي اليوم إلى برشلونة حيث يتواجد منزل ذو طبيعة مختلفة من تصميم egue-y-seta.
ويكسر هذا المنزل حاجز الرتابة، والديكورات الروتينية، ويتجه بعنف نحو الخيال الحر. ولكن الإبداع ليس الميزة الوحيدة لمنزل اليوم، بل حب الطبيعة والحفاظ على البيئة والموارد من مميزاته أيضاً. ففكرة هذا المنزل المبتكرة التى توم على تزيين المنزل بالصوب الزجاجية، تساهم في بناء مستقبل أفضل وخالي من الملوثات، خاصة إذا تم تعميمها بصورة أكبر في جميع منازلنا، لننعم بمظهر جمالي للمنزل وهواء نقي لعالمنا!، والآن هيا بنا لنبدأ جولتنا ..
غرفة معيشة مشرقة بفضل اللون الأبيض العصري للحوائط الذي ساهم في انتشار الإضاءة الطبيعية في الغرفة، كما نلاحظ من الوهلة الأولى، النمط الانتقائي المهيمن على الغرفة من خلال تنوع الخامات و الأساليب، الذي يكشف عن شخصية المنزل الجريئة و الأنيقة.
استعان المصمم بديكورات فريدة، مثل مجموعة من الإطارات الملونة الفارغة!، و قفض خشبي للعصافير يتدلى من السقف المزين بألواح الخشب ومدخنة معدنية.
نرى هنا أسلوب الفينتاج في اختيار مصباح معدني عتيق مع كراسي من المعدن المشغول والتي يرجع تصميمها لحقبة السبعينات، ولكنها مزينة بحبال من الصوف الملون لمظهر أكثر بهجة يلائم حيوية المنزل.
بدأت الصوب الزجاجية في الظهور، وهي طريقة مبتكرة في عالم الديكور تساهم في الاستغلال الأمثل للفراغ، وتساعد في المحافظة على البيئة من التلوث، كما يمكن زراعة خضروات و أعشاب مفيدة للإستخدام المنزلي في هذه الصوب مما يجعلها فكرة مفيدة جمالياً و اقتصادياً.
يأتي المطبخ بنمط صناعي لا تخطئه العين،بفضل الخامة المعدنية للكراسي و المصابيح باللون الأسود ،والتى تتدلى من السقف لتسليط الضوء على طاولة الطعام، بالإضافة إلى المدخنة المعدنية التى فضّل المصمم عدم إخفائها واستغلالها في الديكور.
و نلاحظ تخلى المصمم عن وحدة المطبخ العلوية واستبدالها برف عملي من الخشب، حتى يسهل العثور على الأغراض و الأواني بدون التسبب في الفوضى.
اكتست غرفة النوم بالأبيض الناصع، واكتفى المصمم بالشعور الجيد الذي تتركة النباتات الخضراء على المكان لتحقيق الجانب الجمالي و تعزيز الراحة النفسية و صفاء الذهن.
استبدل المصمم ستائر الحمام التقليدية بصوبة زجاجية من النباتات الخضراء، وبهذا يكون للصوبات فوائد وظيفية وجمالية في آن واحد، و اعتمد اللون الأبيض لسيراميك الحمام، والأحواض ذات التصميم العصري الناعم، وكل هذا مع إضاءة مميزة تعكسها المرايا الكبيرة، ليبدو الحمام مبهراً وشديد النظام والنظافة.
اكتفى المصمم هنا بوضع النباتات في شرفة الغرفة، وعاد مرة ثانية لتنوع الألوان الذي شهدناه في غرفة المعيشة، فنرى الاستعانة بكرسي خشبي باللون الأزرق ودولاب ملابس أخضر.
ونلاحظ أن المصمم قد اعتمد أرضية بتصميم الشطرنج، في جميع غرف المنزل، وذلك لخلق مساحة متصلة تمنح شعوراً خفياً باتساع المنزل. وقد اختار المصمم خامة اللينوليوم للأرضيات لأنها صديقة للبيئة، وسهلة التنظيف والتغيير أيضاً، كما أنها تتطلب ميزانية محدودة لتركيبها وهو ما يتماشى مع ديكورات المنزل البسيطة والغير متكلفة.