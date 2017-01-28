قبل وبعد: مكان مُخيف يتحول لبيت رائع تتمنى اقتنائه!

نذهب اليوم في جولة مثيرة، لمشاهدة كيفية وصول مكان مخرب و مخيف، إلى بيت غاية في الأناقة و العصرية، بواسطة المبدعين في mc2-architettura، الذين استطاعوا استخراج العسل من السم! وقاموا بتحويل هذه المساحة المتهالكة إلى آيه من الجمال والرقي تتجسد في منزل رائع ستتمنى اقتناء واحداً مثله!

لذا إن كنت تظن أن إعادة تجديد منزلك أمر صعب أو بعيد المنال، شاهد هذا لتعرف أن الأمر مازال تحت سيطرتك!، وأنه لايوجد مستحيل..