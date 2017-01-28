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قبل وبعد: مكان مُخيف يتحول لبيت رائع تتمنى اقتنائه!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
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نذهب اليوم في جولة مثيرة، لمشاهدة كيفية وصول مكان مخرب و مخيف، إلى بيت غاية في الأناقة و العصرية، بواسطة المبدعين في mc2-architettura، الذين استطاعوا استخراج العسل من السم! وقاموا بتحويل هذه المساحة المتهالكة إلى آيه من الجمال والرقي تتجسد في منزل رائع ستتمنى اقتناء واحداً مثله!

لذا إن كنت تظن أن إعادة تجديد منزلك أمر صعب أو بعيد المنال، شاهد هذا لتعرف أن الأمر مازال تحت سيطرتك!، وأنه لايوجد مستحيل..

مطبخ مرعب

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

نحن لا نعرف كيف وصل الحال إلى هنا، ولكننا متأكدون أنه وضع صعب ومرعب، لا يتناسب مع الحد الأدنى من صفات المطابخ المثالية أو حتى العادية منها!.

فوضى بشعة

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

هيكل المنزل كان متهالك لأبعد مدى، حالة النوافذ سيئة، الفوضى تعبث بالمكان، ومهمة التجديد تبدو شاقة بل وضرب من ضروب الخيال!. 

حالة يُرثى لها

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

حالة المنزل لا تبشر بأي إيجابيات، استطيع التخمين أن الإحباط قد انتاب المصمم لبعض الوقت قبل أن يلتقط أنفاسه ويستطيع وضع خطة جذرية للتغيير.

خطة الإنقاذ

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

لابد و أن المنزل ممتن كثيراً لوصول فريق المساعدة من المصممين اللذين قاموا بوضع خطة محكمة، لتغيير المنزل تماماً و إحياؤه من جديد.

المطبخ المبهر

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

المطبخ الجديد يمثل أفضل انتقام من الحالة القديمة له، نرى هنا تصميم ذكي باللون الأبيض الناصع، مليء بأماكن التخزين والخطوط المستقيمة التى تميز التصاميم الحديثة، وأكثر ما يلفت انتباهنا هو تصميم كراسي البار الملونة والتى كانت كافية لتزيين المكان دون الحاجة لأية ديكورات إضافية.

التهوية المثالية

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

التهوية الجيدة من أهم عناصر التصميم الناجح، كما أن الإضاءة المميزة لاغنى عنها لإبراز جماله. ونرى هنا اعتماد المصمم لجلسات أرضية تدفع الرتابة بعيداً و تجعل الجالس يتخلص من رسمية الحياة وروتينها القاسي.

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الحداثة بلمسات ريفية

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة السفرة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الحداثة تتجلي في جميع أنحاء المنزل الجديد، ونرى هنا أن المصمم أراد إضافة بعض الدفء على غرفة السفرة، فاستعان بطاولة طعام خشبية، عملت كلمسة ريفية تعزز أناقة المكان وتوازن برودة الأبيض.

الحمام الجديد

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura حمام
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الخطوط المستقيمة والأسطح النظيفة، هي سمة المنزل الجديد، وهذا ما نراه أيضاً في الحمام الذي استخدم فيه المصمم الحد الأدنى من الكماليات، ليصل إلى التبسيطية الراقية.

استرخاء ممتع

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

نستطيع الشعور بنفحات الهواء اللطيف، والآشعة الذهبية للشمس بمجرد النظر إلى الشرفة الجديدة التى قام المصمم بتزويدها بأرضيات خشبيه رائعة وطاولة طعام من الخشب والمعدن، تناسب التجمعات العائلية، وتجعل للجلوس في الهواء الطلق متعة خاصة.

منزل أسباني خيالي جريء سيبهرك!
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