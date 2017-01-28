شقة مودرن مساحتها 300 م² في منتهي الشياكة!

أصبح للتكنولوجيا دور كبير في حياة الأسرة العصرية، فهي ضرورية للوصول للحياة المترفة والرفاهية التى نريدها جميعاً. واليوم سوف نذهب للبرازيل لنشاهد شقة كبيرة للغاية، تبلغ مساحتها حوالي 300 م²، تتألق بتصاميم مودرن رائعة من إبداع alessandra-contigli-arquitet.

ويتميز المنزل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والخامات الفاخرة والأنيقة بدون مبالغة. فضلاً عن الذوق الراقي في جميع التفاصيل، والذي يمكنك اقتباس الأفكار منه، إذا كنت تقوم بتصميم منزلك الجديد، أو تقوم بإعادة تجديد منزلك الحالي. والآن هيا لنبدأ جولتنا…