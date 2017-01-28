شقة مودرن مساحتها 300 م² في منتهي الشياكة!

أصبح للتكنولوجيا دور كبير في حياة الأسرة العصرية، فهي ضرورية للوصول للحياة المترفة والرفاهية التى نريدها جميعاً. واليوم سوف نذهب للبرازيل لنشاهد شقة كبيرة للغاية، تبلغ مساحتها حوالي 300 م²، تتألق بتصاميم مودرن رائعة من إبداع alessandra-contigli-arquitet.
ويتميز المنزل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والخامات الفاخرة والأنيقة بدون مبالغة. فضلاً عن الذوق الراقي في جميع التفاصيل، والذي يمكنك اقتباس الأفكار منه، إذا كنت تقوم بتصميم منزلك الجديد، أو تقوم بإعادة تجديد منزلك الحالي. والآن هيا لنبدأ جولتنا…
غرفة نوم رائعة تتألق باللون الأبيض واللون الكريمي، ويعد هذا الثنائي أحدث صيحة في عالم ديكورات غرف النوم و الذي يمكنك اعتماده في العام الجديد. ويلفت نظرنا الأغطية الكثيرة للفراش الوثير، والتى تتميز بخامة ناعمة وفاخرة للغاية. وقد قام المصمم بتزيين الغرفة بواسطة لوحات فنية بألوان خفيفة من الرمادي و الأبيض، كما استخدم الورود والنباتات لتجميل وبث الحيوية في الغرفة.
ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام كبير المساحة يتألق بأسطح وأرضيات من الرخام الأبيض المشبح بلون رمادي رائع، والذي يظهر نظيفاً ولامعاً. وتم تزيين الحمام بمجموعة أدوات معدنية لامعة، أما مرايا الحمام الكبيرة التى ضاعفت من مساحته، فلها حكاية أخرى، فهي ليست مجرد مرايا تقليدية، بل مرايا فريدة مزودة بتلفاز!، مما يجعلك تمضي أوقات مثالية وممتعة أثناء أخذ حمام دافيء بعد يوم عمل طويل.
للحفاظ على الإنتباه والتركيز أثناء العمل، فضل المصمم اللون الرمادي الهادئ والمحايد لديكورات الغرفة. وكالعادة لعبت التكنولوجيا دوراً كبير في غرفة المكتب، فنرى الحائط بجانب المكتب مزود بتكييف و مكتبة و تلفاز، بصورة عملية لا تهدر الفراغ.
تبدو الغرفة وكأنها جزء من عالم الأميرات والجنيات المسحورة، بفضل درجات الوردي الهادئة والتى جعلت الغرفة تلائم الفتيات الصغيرات. كما نلاحظ الإهتمام بتوفير مساحة مناسبة للدراسة عن طريق رف خشبي طويل باللون الأبيض الحالم مع كرسي أكليريك شفاف، ومن فوق المكتب نوافذ زجاجية كبيرة لضمان إضاءة طبيعية وتهوية جيدة للغرفة.
اختار المصمم اللون السماوي ليكون لون رئيسي، بدلاً من اللون الوردي، و استخدم معه درجات الرمادي الفاتحة في الحوائط والستائر والمكتب، كما اهتم بنوعين الإضاءة مثلما فعل في الغرفة الأخرى.
نلاحظ الإرتفاع الكبير للسقف الذي يصل إلى 3.5 متر، مما سمح بوضع ثريا السقف الرائعة، التى تسلط الضوء على طاولة السفرة ذات السطح الرخامي اللامع، وتمرد المصمم على المألوف في المنازل التقليدية، واستغنى عن البوفية واستبدله برف أنيق يحتوى على أدراج صغيرة، وقام بتزين الغرفة بلوحة فنية كبيرة الحجم بألوان حيادية ساحرة، كل هذه التفاصيل تجعل للجلوس على السفرة متعة خاصة أثناء تناول الطعام.
حمام أنيق برغم مساحته الضيقة، وذلك بفضل توازن الخامات الباردة والدافئة معاً، فنلاحظ استخدام الرخام الفخم بجانب الأخشاب البنية الدافئة، كما اكتفى المصمم بتنوع الخامات واحتفظ بكل التفاصيل بسيطة و بعيدة عن التكلف.
للتطور التكنولوجي أثركبير في جميع غرف المنزل كما رأينا من قبل، ولكن في غرفة المعيشة نرى المفاجآة الكبرى وهي السينما المنزلية، التى جعلت الجلوس في المنزل أمر ممتع، ووفرت للعائلة أوقات اجتماعية مميزة.
و كما اعتدنا من المصمم على الرقي و البساطة، نجد أنه اعتمد ألوان حيادية للغرفة بخامات فاخرة كالجلد الأسود، والمخمل الأوف وايت، والرمادي للحوائط والسجاد. وهي باليتة ألوان هادئة للغاية وتلائم كافة الأذواق.
ونختم جولتنا في هذا المنزل الأنيق بإلقاء نظرة على المطبخ، لنجد أنه بتصميم حداثي رائع، وذو إضاءة سقف حديثة وجيدة، مما جعل المطبخ يظهر براقاً ومشرقاً. ويعتمد المطبخ على الخطوط المستقيمة دون أية مبالغة أو زخارف، كل ذلك بلون أبيض عصري يدل على النظافة التى يجب توفرها في المطبخ المثالي، وتظهر أجهزة المطبخ الحديثة بأسطح معدنية لامعه باللون الفضي، مما جعل المصمم يختار اللون الأسود للكراسي الجلدية لنحصل على تناقض لافت.