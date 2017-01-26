بيت من دور واحد بتراس جميل

غرفة النوم تعطيك الراحة والاسترخاء المطلوبين، فهي المكان الذي تذهب له لتاخذ قسط من الراحة أو تسترخي في عطلتك. الغرفة مزدوجة، تحتوي أسرتها على مراتب سفلية يمكن جرها واستخدامها عند الحاجة لمساحة نوم إضافية، في الغرفة المتسعة.