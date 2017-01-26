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بيت من دور واحد بتراس جميل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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عند ذكر منازل المزرعة، فإننا يتبادر لأذهاننا فكرة وشكل معين ولكن هذا المنزل سيغير وجهة نظرنا تماماً. بداية من التصميم الداخلي ومروراً بالخارج أيضاً، فكما سنرى هذا المنزل يحتوي على تراس كبير متسع لنشاطات خارجية تسمح للعائلة باكملها بالاستمتاع وربما استضافة الضيوف ايضاً. فهو منزل مريح بكل تفاصيله كما انه يلبي كافة الاحتياجات.

نظرة عامة

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

عندما نأخذ نظرة سريعة على الفراغ الخارجي نلاحظ تقسيم الفراغات في هذا المنزل بشكل رائع وعملي فهنا نرى غرفة الاستقبال المفعمة بالحيوية من خلال الأثاث العتيق المكمل لها، كما نلاحظ في الخلفية وجود مساحات جلوس إضافية بالإضافة للنباتات التي تغلب على الفراغ.

غرفة الجلوس الرئيسية

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

كما رأينا في الصور السابقة فإن كل التفاصيل تعبر عن الطراز العتيق والذي كما نراه متزن بلمساته الطبيعية. ففي هذه الغرفة تم استخدام كراسي مصنوعة من خامات طبيعية بالإضافة لطاولة القهوة المصنوعة من الخشب، والسجادة المصنوعة من جلد الحيوانات والتي تعطي أناقة فريدة من نوعها.

منظر رائع

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

كما نرى فهذه الغرفة محظوظة بإطلالة رائعة من المناظر الطبعية لا يمكننا أن ننكرها، وهذا سبب إختيار تصميم ومكان غرفة الجلوس الرئيسية بمميزات لا حصر لها.

عناصر ديكورية تزين طاولة القهوة المتوسطة مع لمسة نباتية من اللافندر الجميل

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

خزانة ذات طراز هندي

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

في غرفة الجلوس نلاحظ وجود هذه الخزانة والتي تم تجديدها وإعادة طلاءها واستعمالها لتكون فرصة لتزين المنزل بلمسات متميزة.

طاولة الطعام

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة السفرةطاولات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

طاولة خشبية على الطراز العتيق ستجعلك تشعر أنك متصل بالبيئة الطبيعية وخاصة مع الكراسي المختلفة المحيطة بها.

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نجفة أنيقة

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración سلالم وأروقة إضاءة
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الإضاءةتعد أحد أهم العناصر في أية فراغ ، ولكن إختيار عناصر ملائمة ومناسبة لطراز الغرف الريفي العتيق يضيف جمال إضافي للفراغ.

إهتمام بالتفاصيل

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

لم يتم الإعتماد على الطاولات الجانبية في هذا المنزل ولكن تم تزين الطاولات الرئيسية بشكل متميز بالزهزر الصغيرة، الشموع وبعض الكتب.

غرفة المعيشة

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

حوائط الغرفة مكسية بأكثر من شكل للحجارة الطبيعية ويظهر ذلك على الحوائط، فكل حائط مكسي بشكل ولون مختلف بالإضافة أيضاً للأرضية الحجرية. تم كسر اللمسة الطبيعية بتفاصيل ملونة وأنيقة على الطراز العتيق لتكملة المشهد الأنيق.

طاولة قهوة أنيقة لا يمكن إهمالها

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

تحتاج كل طاولة لبعض العناصر المزينة لها، فيجب مراعاة الحجم بأن تكون هذه العناصر صغيرة إذا كانت الطاولة صغيرة

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

على الحائط الحجري يوجد ساعة حائط حمراء بلون يظهر أكثر إشراقاً وتميزاً

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

في هذا الممر تم استخدام تفاصيل بسيطة على الحائط مع البنش الخشبي ذو اللون الأبيض ليخلق تباين رائع في الفراغ

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

بعنصر واحد فقط يمكن عمل فارق كبير، فهو عنصر فعال جداً في خلق جمال وحيوية بالإضافة لكونه عنصر عملي

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración سلالم وأروقة مقاعد خشب Wood effect
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

كل التفاصيل محسوبة، ولذلك فقد وضع في الحسبان العناية بكل التفاصيل والاكسسوارات التي تم استخدامها هنا، فساعة الحائط تضيف لمسة رائعة

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

غرفة النوم

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة نومديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

غرفة النوم تعطيك الراحة والاسترخاء المطلوبين، فهي المكان الذي تذهب له لتاخذ قسط من الراحة أو تسترخي في عطلتك. الغرفة مزدوجة، تحتوي أسرتها على مراتب سفلية يمكن جرها واستخدامها عند الحاجة لمساحة نوم إضافية، في الغرفة المتسعة.

حمام فريد من نوعه

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración حمامديكورات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

الحمام ذو الديكور الريفي حيث تم استخدام خامات من الطبيعة في أجزاء كثيره من هذا الحمام. يتميز بكونه متسع وعملي بالإضاقة إلى مرآة كبيرة تعطي أناقة إضافية. في هذه الصورة واضح أمامنا إتساع الحمام وأناقته بتفاصيله المنتقاة بعناية تجعلك تشعر بالراحة.

العناصر الطبيعية مستخدمة بشكل أساسي في هذا الحمام، سواء كان في العناصر الأساسية أو الديكورية

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración حمامديكورات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

التراس

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةإضاءة
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

مساحة التراس الخارجية هي مساحة دافئة ومفروشة بعناية، فهي مكونة من أكثر من مساحة ويغطيها سقف من القش عالي نسبياً، والذي يعطي فرصة لعمل أنشطة رائعة لكل أفراد العائلة مع الإستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة.

Finca Bolombolo, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
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