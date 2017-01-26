بيت من دور واحد بتراس جميل

عند ذكر منازل المزرعة، فإننا يتبادر لأذهاننا فكرة وشكل معين ولكن هذا المنزل سيغير وجهة نظرنا تماماً. بداية من التصميم الداخلي ومروراً بالخارج أيضاً، فكما سنرى هذا المنزل يحتوي على تراس كبير متسع لنشاطات خارجية تسمح للعائلة باكملها بالاستمتاع وربما استضافة الضيوف ايضاً. فهو منزل مريح بكل تفاصيله كما انه يلبي كافة الاحتياجات.
عندما نأخذ نظرة سريعة على الفراغ الخارجي نلاحظ تقسيم الفراغات في هذا المنزل بشكل رائع وعملي فهنا نرى غرفة الاستقبال المفعمة بالحيوية من خلال الأثاث العتيق المكمل لها، كما نلاحظ في الخلفية وجود مساحات جلوس إضافية بالإضافة للنباتات التي تغلب على الفراغ.
كما رأينا في الصور السابقة فإن كل التفاصيل تعبر عن الطراز العتيق والذي كما نراه متزن بلمساته الطبيعية. ففي هذه الغرفة تم استخدام كراسي مصنوعة من خامات طبيعية بالإضافة لطاولة القهوة المصنوعة من الخشب، والسجادة المصنوعة من جلد الحيوانات والتي تعطي أناقة فريدة من نوعها.
كما نرى فهذه الغرفة محظوظة بإطلالة رائعة من المناظر الطبعية لا يمكننا أن ننكرها، وهذا سبب إختيار تصميم ومكان غرفة الجلوس الرئيسية بمميزات لا حصر لها.
في غرفة الجلوس نلاحظ وجود هذه الخزانة والتي تم تجديدها وإعادة طلاءها واستعمالها لتكون فرصة لتزين المنزل بلمسات متميزة.
طاولة خشبية على الطراز العتيق ستجعلك تشعر أنك متصل بالبيئة الطبيعية وخاصة مع الكراسي المختلفة المحيطة بها.
الإضاءةتعد أحد أهم العناصر في أية فراغ ، ولكن إختيار عناصر ملائمة ومناسبة لطراز الغرف الريفي العتيق يضيف جمال إضافي للفراغ.
لم يتم الإعتماد على الطاولات الجانبية في هذا المنزل ولكن تم تزين الطاولات الرئيسية بشكل متميز بالزهزر الصغيرة، الشموع وبعض الكتب.
حوائط الغرفة مكسية بأكثر من شكل للحجارة الطبيعية ويظهر ذلك على الحوائط، فكل حائط مكسي بشكل ولون مختلف بالإضافة أيضاً للأرضية الحجرية. تم كسر اللمسة الطبيعية بتفاصيل ملونة وأنيقة على الطراز العتيق لتكملة المشهد الأنيق.
غرفة النوم تعطيك الراحة والاسترخاء المطلوبين، فهي المكان الذي تذهب له لتاخذ قسط من الراحة أو تسترخي في عطلتك. الغرفة مزدوجة، تحتوي أسرتها على مراتب سفلية يمكن جرها واستخدامها عند الحاجة لمساحة نوم إضافية، في الغرفة المتسعة.
الحمام ذو الديكور الريفي حيث تم استخدام خامات من الطبيعة في أجزاء كثيره من هذا الحمام. يتميز بكونه متسع وعملي بالإضاقة إلى مرآة كبيرة تعطي أناقة إضافية. في هذه الصورة واضح أمامنا إتساع الحمام وأناقته بتفاصيله المنتقاة بعناية تجعلك تشعر بالراحة.
مساحة التراس الخارجية هي مساحة دافئة ومفروشة بعناية، فهي مكونة من أكثر من مساحة ويغطيها سقف من القش عالي نسبياً، والذي يعطي فرصة لعمل أنشطة رائعة لكل أفراد العائلة مع الإستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة.