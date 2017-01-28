26 فكرة لديكورات غير مكلفة

في هوميفاي نحن نؤمن أن تزيين المنزل أمر مثير وملئ بالمتعة وأن بعض التفاصيل الصغيرة قد تغير رؤيتك للمكان الذي تعيش فيه، قد تحتاج إلى مطالعة عدد من المجلات لتستلهم أفكار لتزيد من جمال منزلك إلا إن بعضها قد يكون مكلفا وهو ما سيصيبك بالاحباط خاصة إن لم تتوافر لديك الميزانية الكافية، لهذا أعددنا لك كتاب الأفكار هذا لنلهمك بأفكار عملية وجذابة من شأنها تغيير مظهر منزلك بالكامل دون أن تؤثر على ميزانيتك..مستعد!
تشغل الجدران الحيز البصري الأكبر مقارنة بكل عناصر الديكور في المنزل، لذا الاهتمام بمظهرها أمر لابد منه، ملصقات الجدران من الأفكار سهلة التنفيذ وتكلفتها بسيطة كما أن الشركات المنتجة لها ستساعدك في تنفيذ التصميم الخاص بك وهو ما سيمنح جدران المنزل طلة فريدة
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شابوهيمكن تغطيتها بمنسوجات مماثلة لمنسوجات الكنب أو الوسائد وبذلك يكون لديك وحدة إضاءة فريدة من نوعها.
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