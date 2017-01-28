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26 فكرة لديكورات غير مكلفة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Tamasyn Gambell X Forest London Collaboration, Tamasyn Gambell Tamasyn Gambell غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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في هوميفاي نحن نؤمن أن تزيين المنزل أمر مثير وملئ بالمتعة وأن بعض التفاصيل الصغيرة قد تغير رؤيتك للمكان الذي تعيش فيه، قد تحتاج إلى مطالعة عدد من المجلات لتستلهم أفكار لتزيد من جمال منزلك إلا إن  بعضها قد يكون مكلفا وهو ما سيصيبك بالاحباط خاصة إن لم تتوافر لديك الميزانية الكافية، لهذا أعددنا لك كتاب الأفكار هذا لنلهمك بأفكار عملية وجذابة من شأنها تغيير مظهر منزلك بالكامل دون أن تؤثر على ميزانيتك..مستعد!

1. ملصقات الجدران

Wall stickers, adesivi per pareti, Decoramo Decoramo
Decoramo

Decoramo
Decoramo
Decoramo

تشغل الجدران الحيز البصري الأكبر مقارنة بكل عناصر الديكور في المنزل، لذا الاهتمام بمظهرها أمر لابد منه، ملصقات الجدران من الأفكار سهلة التنفيذ وتكلفتها بسيطة كما أن الشركات المنتجة لها ستساعدك في تنفيذ التصميم الخاص بك وهو ما سيمنح جدران المنزل طلة فريدة

2. طلاء جدار واحد بلون يخلق تباين قوي ليكسر الرتابة ويزيد من حيوية المكان

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

3. يمكنك عرض صور العائلة أو صور مميزة قمت بالتقاطها بشكل فني أو عشوائي مع اختيار براويز وإطارات مميزة وبذلك سيكون لديك متحف فني بالمنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4. المصابيح والأضواء الصغيرة التي لا نخرجها إلا في المناسبات كرمضان أو رأس السنة، لماذا لا تعلقها فوق الرفوف أو على الجدران لتمنح المكان شعور بالدفء والحميمية!

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

5. يمكنك بعلبة واحدة من الطلاء الأسود تحويل أحد جدران المنزل إلى سبورة سوداء كبيرة لتملأها أنت وأطفالك بتصميماتكم الخاصة والممميزة.

Camerette per bambini , Federica Rossi Interior Designer Federica Rossi Interior Designer غرفة نومديكورات واكسسوارات
Federica Rossi Interior Designer

Federica Rossi Interior Designer
Federica Rossi Interior Designer
Federica Rossi Interior Designer

6. التصميمات الجدراية ربما لا تكون رخيصة تماما لكنها ليست ذات تكلفة ضخمة وتمنح المكان بعدا آخر كالنموذج الذي بالصورة.

Home office wall mural Transform a Wall فن تشكيليصور ولوحات
Transform a Wall

Home office wall mural

Transform a Wall
Transform a Wall
Transform a Wall

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7. جداران الطوب الغير مغطاة أصبحت رائجة الآن ولن تكلفك أي شي بل ستوفر لك مزيد من المال.

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

8. إن كنت ممن يحبون السفر فيمكنك اقتناء خريطة كبيرة للعالم لتغطي بها أحد الجدران وتعلق عليها صورا من رحلاتك وعلامات على الأمان التي ترغب بزيارتها

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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9. زين جدران المطبخ بملصقات جذابة ومرحة، البعض يلجأ لها لتغطية المنطقة أعلى الموقد لتعطي شكلا جماليا وتحافظ على الجدران من الاتساخ خاصة أنه سهل تغييرها.

Wall stickers, adesivi per pareti, Decoramo Decoramo
Decoramo

Decoramo
Decoramo
Decoramo

10. إن كانت أرضية المطبخ بحالة سيئة بدلا من تغييرها يمكنك تغطيتها بأرضيات الفينيل والمعروفة بالكنالتكس، ميزتها أنها متوفرة بتصميمات متنوعة بشكل هائل كما أنها ارخص بشكل كبير من السيراميك

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

11. البالتات من الأغراض الرخيصة للغاية والتي تمكنك من تنفيذ تصميمات متنوعة مثل وحدة رفوف للتخزين أو طاولة وسط.

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

12. الشكل الذي ترتب به الرفوف ووحدات التخزين يغير كثيرا من مظهر الجدار ككل، كن مبدعا ورتب الرفوف بشكل أنيق ومميز.

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

13. يمكنك تلوين كراسي السفرة بشكل متباين كما بالصورة لتزيد من الحيوية بالغرفة.

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

14. اختبر قدراتك في القص والتشكيل وقم بابتكار أشكال مميزة بالورق لتعليقها وتزيين الجدران بها، كلما كان الورق بألوان مبهجة كانت النتيجة أفضل.

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

15. النباتات لها تأثير ساحر على أي بيئة، لا تبخل على منزلك بمجموعة من النباتات ذات الألوان المبهجة والتي ستحيي المكان بكل تأكيد.

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

16. أعد استخدام بعض الأثاث القديم بطلاءه أو بتجديده بخامات بسيطة.

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

17. قد يمتلأ مدخل المنزل بالفوضى في الشتاء من تراكم الأحذية والمعاطف، اقتني شماعة بتصميم مبتكر أو حتى نفذها بنفسك مثل تلك الشماعة المصنوعة من خيوط النحاس السميك.

Tree Hanger, coat hanger & Anyone stool in copper. Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Tree Hanger, coat hanger & Anyone stool in copper.

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

17. لا يوجد منزل دون مرايا، لما لا تختار مرآة بتصميم أو ذات إطار مبتكر لتقوم بدور جمالي إلى جانب دورها الوظيفي.

Dots Mirror Fabbrica المنزلديكورات واكسسوارات
Mirror Fabbrica

Dots

Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica

18. الأواني الزجاجية والمزهريات الملونة تضفي حيوية ورقي على أي مكان، يمكنك استغلالها أيضا كأوعية للشموع الصغيرة ليزيد ضوء الشموع من جمالها.

Appartamento Laurentina - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

19. رتب أغراضك بشكل جمالي، سواء في سلال أنيقة مصنوعة يدويا أو علب الأحذية المغطاة بالورق اللاصق أو القماش.

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco غرفة الاطفال
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

20. الألوان لها تأثير ساحر على الحالة المزاجية وكلما كانت نابضة بالحياة كلما كان تأثيرها الإيجابي أعلى، اختر بعض الأقمشة ذات الألوان المبهجة لتصنع منها أكياسا لوسائد غرفة المعيشة.

Room Seven Travel memories, Bloompapers Bloompapers غرفة السفرة
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

21. وحدات الإضاءة الجانبية المزودة بـ شابوه يمكن تغطيتها بمنسوجات مماثلة لمنسوجات الكنب أو الوسائد وبذلك يكون لديك وحدة إضاءة فريدة من نوعها.

Tamasyn Gambell X Forest London Collaboration Tamasyn Gambell غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Tamasyn Gambell

Tamasyn Gambell X Forest London Collaboration

Tamasyn Gambell
Tamasyn Gambell
Tamasyn Gambell

22. شارع الخيامية بمصر عامر بأنواع وأشكال مختلفة للسجاد القطني المنسوج يدويا وبألوان متنوعة ومبهجة وبأسعار رخيصة، ميزته أيضا أنه خفيف وهو ما يجعله سهل التنظيف.

INDOOR COTTON AVENUE STRIPES RUG homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات قطن Blue
homify

INDOOR COTTON AVENUE STRIPES RUG

homify
homify
homify

23. اختر ألوان مفروشات الأسرة بشكل متناغم مع ديكورات الجدران وألوانها، ختى تخلق بيئة مريحة بصريا ومهدئة للنفس.

Projeto Brunete Fraccaroli, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

24. تلوين رسومات المندالا مهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء، يمكنك تعليق الرسومات بعد تلوينها على شاسيه لوحات وبذلك يكون لديك لوحة فنية من صنع يديك.

Libretas de Espacio Mandala, 2MD Láser 2MD Láser فن تشكيليقطع فنية آخرى
2MD Láser

2MD Láser
2MD Láser
2MD Láser

25. لا تنس الشرفة وضعها في قائمة لمسات الديكور خاصتك، يمكنك تزويدها ببعض الأثاث البسيط الذي يجعل منها ركنا رائعا للاسترخاء.

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

26. وأخيرا ..استعن بالأواني المعدنية القديمة لتكون أصصا مميزة بعد تزينها بالطلاء أو الشريط اللاصق.

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

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