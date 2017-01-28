26 فكرة لديكورات غير مكلفة

في هوميفاي نحن نؤمن أن تزيين المنزل أمر مثير وملئ بالمتعة وأن بعض التفاصيل الصغيرة قد تغير رؤيتك للمكان الذي تعيش فيه، قد تحتاج إلى مطالعة عدد من المجلات لتستلهم أفكار لتزيد من جمال منزلك إلا إن بعضها قد يكون مكلفا وهو ما سيصيبك بالاحباط خاصة إن لم تتوافر لديك الميزانية الكافية، لهذا أعددنا لك كتاب الأفكار هذا لنلهمك بأفكار عملية وجذابة من شأنها تغيير مظهر منزلك بالكامل دون أن تؤثر على ميزانيتك..مستعد!