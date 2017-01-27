شقة عصرية وعملية ستخطف قلبك

غرفة المعيشة و السفرة لا يوجد بينهما أي عوامل فاصلة سوى أثاث كل منهما، لذا كان الاختلاف في شكل و ألوان الكراسي فيما بينهما فالمعيشة استخدمت أثاث داكن اللون و العكس في السفرة ذات الكراسي البيضاء البلاستيكية .

و من جهة أخرى تم الاعتماد على قليل من الأبيض في الوسائد الموجودة للديكور في الكنب و الكراسي الخاصة بغرفة المعيشة و بالفعل أحدثت توازناً رائعاً خصوصاً و أن اللون الأسود غير موجود إلا بها و في الكراسي الملحقة بها و في هذا المكان الخاص بالكنبة لا يوجد أبيض إلا بها .