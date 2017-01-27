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شقة عصرية وعملية ستخطف قلبك

Mohammed Awad Mohammed Awad
VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo غرفة المعيشة
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اليوم جولتنا في تصميم شقة عصرية يغلب عليها الطابع الهاديء على الطراز المودرن العصري في كل مكوناتها و ألوانها و غرفها ، حيث نجح المصممون في مكتب PALOMA ANGULO المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور في العاصمة الإسبانية مدريد أن يقوموا بالعديد من تطبيقات الأفكار المؤثرة في إخراج الديكور بهذا الشكل الذي سوف تستمتعوا به في السطور القليلة المقبلة مع هوميفاي و ستكونوا على الموعد مع العديد من الأفكار التي تصلح للاقتباس و التطبيق في منازلكم بسهولة .

مدخل مشرق

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo الممر والمدخل
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

مدخل الشقة من جهة باب الدخول يعتبر مشرقأ عن طريق استخدام اللون الأبيض و النوافذ و تواجد المرايات العاكسة للضوء في كونسول خاص قبيل الممر المؤدي للداخل، وبالتالي تم الاعتماد على كل العوامل التي تؤدي لإحداث الاتساع و البهجة في العيون بمجرد الدخول للشقة و بذلك يكون قد أدى الجزء المطلوب من المدخل تماماً، و أيضاً كان الاعتماد على الأثاث الداكن ليعلن بداية جديدة و غرفة جديدة معاكسة للون الأبيض المستخدم في الممر و بالفعل نجح في ذلك تماماً .

غرفة المعيشة و السفرة

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo مطبخ
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

غرفة المعيشة و السفرة لا يوجد بينهما أي عوامل فاصلة سوى أثاث كل منهما، لذا كان الاختلاف في شكل و ألوان الكراسي فيما بينهما فالمعيشة استخدمت أثاث داكن اللون و العكس في السفرة ذات الكراسي البيضاء البلاستيكية .

و من جهة أخرى تم الاعتماد على قليل من الأبيض في الوسائد الموجودة للديكور في الكنب و الكراسي الخاصة بغرفة المعيشة و بالفعل أحدثت توازناً رائعاً خصوصاً و أن اللون الأسود غير موجود إلا بها  و في الكراسي الملحقة بها و في هذا المكان الخاص بالكنبة لا يوجد أبيض إلا بها .

باقي الغرفة

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo غرفة المعيشة
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

باقي الغرفة يستمتع بالطبيعة سواء بالجلد في المقاعد و المنضدة أو بالاخشاب الممثلة للجدار المكتبي الذي يزين الجلسة و يسمح بوجود رفوف متعددة بها يسمح بوجود كتب و تلفاز و وضع اكسسوارات و تحف متعددة .

أما الضوء فهو العامل الأبرز هنا ، النافذة كبيرة و مناسبة لتغطي الغرفة بالكامل كما لم يتخل المصمم عن الخصوصية فنفذ ستائر ثقيلة تسمح بتقليل الضوء و تزيد الشعور بالتفرد و الراحة و الهدوء .

السفرة في المطبخ

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo غرفة السفرة
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

المطبخ استخدم فيه نفس الأسلوب المستخدم في الغرف الخارجية من توزيع جيد للمساحة في الوسط مع استغلال الحوائط في وضع الخزائن و الرفوف و جعلها في غالبيتها باللون الأبيض مع قليل من الألوان الساخنة لكسر السيطرة و اعادة التوازن على التصميم و كل ذلك قد تفاعل تماماً مع الكمية الكبيرة للضوء التي يدخلها الشباك في المطبخ و يجعل منه مشرقاً و منعشاً على الدوام.

السفرة يتضح أنها خاصة بفردين لمزيد من الرومانسية و الشاعرية و من جهة أخرى مناسبة تماماً للمساحة المتوفرة في المطبخ و التي تعاني من الضيق إجمالاً و لكن التصميم قد نجح في تفادي تفاقم ذلك .

غرفة النوم

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo غرفة نوم
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

غرفة النوم بسيطة في كل تفاصيلها سواء بالألوان الهادئة أو في الاثاث و السرير و المفروشات، و لكن المميز فيها هو الاستخدام المثالي للوحات خلف السرير بطريقة حرفية و هو ما يندرج تحت حسن استخدام الاكسسوارات سواء في اللون أو في المعنى و هو ما يوحي بالاسترخاء و المساعدة على التأمل و الراحة 

عن قرب

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo غرفة نوم
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

الاكسسوارات النباتية مؤثرة للغاية بالرغم من استخدامها في اضيق الحدود و أضافت طابع شاعري مميز على الغرفة و كذلك كسرت من بعض السيطرة الواضحة للأبيض في الحوائط و الباركية في الارضيات .

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الحمام

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

الحمام متميز بلونه الأبيض مثل سائر الشقة و هو مثالي في التصميمات العصرية و القريبة من البحر المتوسط إجمالاً و لكن نريد التركيز على حيلة المصمم في الخروج من المساحة الضيقة بالمرايات و الحواجز الزجاجية الشفافة و التي خلقت مجالاً آخر في الحمام على الأقل من الناحية المعنوية .

VIVIENDA ARGÜELLES, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

عن قرب قليلاً نلاحظ كيف أن الحمام به العديد من اللمسات البسيطة التي تسمح ببروز العنصر الجمالي في التصميم ، و هذا يكمن على سبيل المثال في الألوان الزاهية مثل النبيتي و الأخضر المستخدمة كبشاكير و فوط في الحمام المنتشر فيه اللون الأبيض مما ساعد على إبراز جماله برغم قلة تفاصيله .

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