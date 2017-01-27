شقة عصرية وعملية ستخطف قلبك

اليوم جولتنا في تصميم شقة عصرية يغلب عليها الطابع الهاديء على الطراز المودرن العصري في كل مكوناتها و ألوانها و غرفها ، حيث نجح المصممون في مكتب PALOMA ANGULO المتخصص في التصميم الداخلي و الديكور في العاصمة الإسبانية مدريد أن يقوموا بالعديد من تطبيقات الأفكار المؤثرة في إخراج الديكور بهذا الشكل الذي سوف تستمتعوا به في السطور القليلة المقبلة مع هوميفاي و ستكونوا على الموعد مع العديد من الأفكار التي تصلح للاقتباس و التطبيق في منازلكم بسهولة .
مدخل الشقة من جهة باب الدخول يعتبر مشرقأ عن طريق استخدام اللون الأبيض و النوافذ و تواجد المرايات العاكسة للضوء في كونسول خاص قبيل الممر المؤدي للداخل، وبالتالي تم الاعتماد على كل العوامل التي تؤدي لإحداث الاتساع و البهجة في العيون بمجرد الدخول للشقة و بذلك يكون قد أدى الجزء المطلوب من المدخل تماماً، و أيضاً كان الاعتماد على الأثاث الداكن ليعلن بداية جديدة و غرفة جديدة معاكسة للون الأبيض المستخدم في الممر و بالفعل نجح في ذلك تماماً .
غرفة المعيشة و السفرة لا يوجد بينهما أي عوامل فاصلة سوى أثاث كل منهما، لذا كان الاختلاف في شكل و ألوان الكراسي فيما بينهما فالمعيشة استخدمت أثاث داكن اللون و العكس في السفرة ذات الكراسي البيضاء البلاستيكية .
و من جهة أخرى تم الاعتماد على قليل من الأبيض في الوسائد الموجودة للديكور في الكنب و الكراسي الخاصة بغرفة المعيشة و بالفعل أحدثت توازناً رائعاً خصوصاً و أن اللون الأسود غير موجود إلا بها و في الكراسي الملحقة بها و في هذا المكان الخاص بالكنبة لا يوجد أبيض إلا بها .
باقي الغرفة يستمتع بالطبيعة سواء بالجلد في المقاعد و المنضدة أو بالاخشاب الممثلة للجدار المكتبي الذي يزين الجلسة و يسمح بوجود رفوف متعددة بها يسمح بوجود كتب و تلفاز و وضع اكسسوارات و تحف متعددة .
أما الضوء فهو العامل الأبرز هنا ، النافذة كبيرة و مناسبة لتغطي الغرفة بالكامل كما لم يتخل المصمم عن الخصوصية فنفذ ستائر ثقيلة تسمح بتقليل الضوء و تزيد الشعور بالتفرد و الراحة و الهدوء .
المطبخ استخدم فيه نفس الأسلوب المستخدم في الغرف الخارجية من توزيع جيد للمساحة في الوسط مع استغلال الحوائط في وضع الخزائن و الرفوف و جعلها في غالبيتها باللون الأبيض مع قليل من الألوان الساخنة لكسر السيطرة و اعادة التوازن على التصميم و كل ذلك قد تفاعل تماماً مع الكمية الكبيرة للضوء التي يدخلها الشباك في المطبخ و يجعل منه مشرقاً و منعشاً على الدوام.
السفرة يتضح أنها خاصة بفردين لمزيد من الرومانسية و الشاعرية و من جهة أخرى مناسبة تماماً للمساحة المتوفرة في المطبخ و التي تعاني من الضيق إجمالاً و لكن التصميم قد نجح في تفادي تفاقم ذلك .
غرفة النوم بسيطة في كل تفاصيلها سواء بالألوان الهادئة أو في الاثاث و السرير و المفروشات، و لكن المميز فيها هو الاستخدام المثالي للوحات خلف السرير بطريقة حرفية و هو ما يندرج تحت حسن استخدام الاكسسوارات سواء في اللون أو في المعنى و هو ما يوحي بالاسترخاء و المساعدة على التأمل و الراحة
الاكسسوارات النباتية مؤثرة للغاية بالرغم من استخدامها في اضيق الحدود و أضافت طابع شاعري مميز على الغرفة و كذلك كسرت من بعض السيطرة الواضحة للأبيض في الحوائط و الباركية في الارضيات .
الحمام متميز بلونه الأبيض مثل سائر الشقة و هو مثالي في التصميمات العصرية و القريبة من البحر المتوسط إجمالاً و لكن نريد التركيز على حيلة المصمم في الخروج من المساحة الضيقة بالمرايات و الحواجز الزجاجية الشفافة و التي خلقت مجالاً آخر في الحمام على الأقل من الناحية المعنوية .
عن قرب قليلاً نلاحظ كيف أن الحمام به العديد من اللمسات البسيطة التي تسمح ببروز العنصر الجمالي في التصميم ، و هذا يكمن على سبيل المثال في الألوان الزاهية مثل النبيتي و الأخضر المستخدمة كبشاكير و فوط في الحمام المنتشر فيه اللون الأبيض مما ساعد على إبراز جماله برغم قلة تفاصيله .