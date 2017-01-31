منزل جميل في مساحة 57 م مقسم بطريقة رائعة

هذا المقال يعطيك أكثر من فكرة مُذهلة لتنظيم منزلك وترتيبة بشكل رائع، فبالرغم من المساحة الصغيرة إلا أن التقسيم الجيد واستغلال المساحات بكل مكان يبدو مفتاح تنظيم أي منزل، وهنا يعطيك هوميفاي المفاتيح الصغيرة لهذه الأفكار التي تُلهمك لتصاميم بيتك.
وتعد الألوان الفاتحة والمرايا هي أول وأهم الأشياء التي تساعدك في التغلب على ضيق المساحات في المنازل الصغيرة، وخلق عمق جميل للمكان، وسوف نصطحبك في جولة داخل منزل من مساحة 57 متر مربع ولكنه مقسم بطريقة مذهلة..
في بداية جولتنا بالمنزل تأتي غرفة المعيشة فالجزء السفلي للمنزل، منطقة صغيرة المساحة لكنها مُنظمة بطريقة رائعة، فالجدارن خرسانية بيضاء والسقف كذالك ولكنه يحمل بداخله بيت النور الأنيق مع وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، فيعطي إضاءة عالية ومميزة للمكان.
بالإضافة إىل مجموعة الألوان الزاهية في الكرسي المستقل مع لوحة الجدران مما يعطي لمسات مُبهجة أكثر للمكان.
تأتي هنا اللمسات الإبداعية في عمل ركن صغير أسفل الدرج واستغلال المساحة لعمل منضدة زجاجية وكرسيين كـ بار صغير يحتوي على وحدات تخزينية رائعة، مع انشار الألوان في أقمشة الكراسي لإعطاء بهجة ملحوظة بالغرفة، بالإضافة إلى ذلك تظهر لمسات الديكور في الخلفية الخشبية لحائط التلفزيون، مما يُعطي أجواء فارقة.
في مساحة صغيرة تم عمل المطبخ بطريقة لا تُشعر صاحبة بضيق المساحة، فقط يلزم للحصول على ذلك حسن التنظيم والاستغناء عن الزوائد واستعمال الأشياء الضرورية فقط.
في هذه المساحة الصغيرة زينت تفاصيل الحمام بالسقف المُرصع بوحدات الإضاءة الرائعة، مع المرايا التي تُعطي اتساع وتمكن من التغلب على ضيق الحمام، هذا بالإضافة إلى التنظيم الجيد للتفاصيل، واختيار الألوان الفاتحة لتكون هي الأساس في أثاث الحمام وجدرانه، مع وجود بعض وحدات التخزين لحمل الأغراض.
نلاحظ في هذه الغرفة اعتمادها على الألوان البسيطة الهادئة، في تناغم واضح بين درجات الأبيض والبيج، مع السقف الخرساني الذي يحمل بيتًا للنور يتنسدل منه الستائر الحريرية بشكلٍ جميل، إلى جانب وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف وتُعطي إضاءة جميلة ومميزة للمكان.
في مدخل الغرف تم استغلال مساحة صغيرة لعمل بار خشبي بسيط، مع مراّة رائعة تُعطي اتساع للمكان، إلى جانب الزهور الجميلة التي تُزين المكان، فيبدو مكان رائع للترحيب ومميز بتفاصيله.
في استخدام جيد لإسلوب دمج المساحات، يأتي هذا المطبخ البسيط مفتوح على منطقة طعام.. بتنظيم رائع للمساحة مع السقف الزجاجي المميز الذي يسمح بمرور الضوء بطريقة رائعة فيبدو المكان مشرق ورائع.. مع اللوحات الملونة على الحائط والمرايا التي تُكمل ديكور المكان بطريقة بسيطة.
تظهر التفاصيل الإبداعية الجميلة في كل ركن بهذا المنزل، لتأتي هنا لوحة رائعة بالألوان تُعطي لمسات من البهجة للمكان، مع الزرافة المُفطاه بالتريكوه الملون الجميل لمنظر رائع بالغرفة..
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