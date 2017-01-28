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الأناقة والحداثة يجتمعان في منزل واحد بمدريد

أميرة قاسم أميرة قاسم
VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
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أن تصمم بيت على الطراز الحديث لا يعني فقط أن تختار أثاث وديكورات جديدة، بل يمتد الأمر في إعادة التفكير في التصميمات الداخلية ككل لتتناسب مع الشكل العصري للحياة التي يعيشها قاطنو المنزل، فمثلا في السابق كان المصممون يهتمون بخلق مساحات خاصة وتعدد الغرف في المنزل الواحد، لكن الآن تغير الأمر وأصبح الاهتمام موجه نحو كيفية خلق مساحات مشتركة مريحة  لتحافظ على التواصل بين ساكني المنزل. هذا ما راعاه القائمون على تصميم منزل اليوم في عملية التجديد الشاملة التي تعرض لها، حيث ركزوا جهودهم لخلق مساحة مريحة وأنيقة ودافئة تجمع كل العائلة بشكل عملي، مع توفير عدد من الغرف الفردية لتوفير الخصوصية الكاملة لأفراد العائلة. 

قطاع المعيشة

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

وحد المصمم قطاع المعيشة الذي شمل (غرفة المعيشة والطعام والمطبخ) عن طريق اختيار نفس بالتة الألوان والتي احتوت على درجات من الألوان المحايدة مثل الكريمي والأبيض والبيج مع لمسات من الألوان الترابية ظهرت في السجادة وبعض الاكسسوارات، ورغم اتساع المساحة ووجود إمكانية لغلق كل غرفة على نفسها إلا إنه كان من الأفضل الاستمتاع بتلك المساحة المفتوحة ليزيد التواصل بين كل أفراد العائلة.

اتساع وإشراق

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

ضوء الشمس له تأثير ساحر على أي مكان، ولهذا كثف المصمم من وجوده عن طريق تعدد النوافذ على طول القطاع، كما تعاون مع الفواصل الخشبية بين المعيشة والسفرة في خلف مناخ دافئ بالمكان وزاد من الشعور باتساع واشراق المكان.

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

ديكورات هادئة وعملية

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

اختار المصمم ديكورات هادئة وعملية لغرفة المعيشة، فتجد طاولة الوسط الأنيقة بحجم كبير ليتناسب مع احتياجات العائلة الكبيرة لكن بلون هادئ حتى لا تسبب زحاما بصريا وتضيق المكان، تصميم الكنب والمقاعد المنجدة البوف أيضا ينبأنك بجلسة مريحة وحميمة بين أفراد العائلة.

غرفة الطعام

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة السفرة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

أدخل المصمم بعض المرح إلى غرفة الطعام عن طريق تباين ألوان وتصميمات كراسي السفرة، حيث تنوعت ألوانها بين البني الترابي واللبني اللامع،  مع اختلاف لون الكرسي اختلف أيضا القماش المستخدم في التنجيد.

توزيع جيد

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة السفرة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

لم يكتفي المصمم بوحدة إضاءة واحدة، بل استعان بخمس وحدات ذات تصميم واحد مع اختلاف الحجم لضمان توزيع جيد لإضاءة الطاولة الكبيرة.

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مطبخ مفتوح

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA مطبخ
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

المطبخ مفتوح بالكامل على غرفة المعيشة وقام سطح العمل بدور الحاجز البصري بينهما. تصميمات المطبخ بشكل عام حداثية ومعاصرة للغاية حيث استعان المصمم بأحدث الخامات مثل الكوريان في تشكيل سطح العمل بالكامل حتى أنه شمل الحوض أيضا فأصبحت الجزيرة بأكملها وكل تفاصيلها وحدة واحدة.

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA مطبخ
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

المطبخ أيضا تمتع بإضاءة طبيعية قوية، تألفت مع الأسطح اللامعة له وزادت من بريقه.

مفاجأة

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

المفاجأة هنا أن المطبخ زود بأبواب زجاجية منزلقة بلون داكن لغلقه حين الحاجة مثل استقبال الضيوف مثلا، الدرجة المستخدمة في الزجاج مثالية حقا وتناغمت مع باقي الأثاث في غرفة المعيشة.

غرفة النوم الرئيسية

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

تصميم غرفة النوم الرئيسية بسيط، حيث ركز المصمم على ضمان الراحة والعملية بالطبع إلى جانب الأناقة، فاستعان بخامات مريحة وراقية لمفروشات السرير مثلا، اللافت للانتباه هنا أن الإضاءة الطبيعية التي تكسو المكان طغت على الألوان الداكنة المستخدمة في الغرفة.

خزانة كبيرة

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة نوم
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

جاءت خزانة الملابس بحجم كبير لكن بتصميم مدفون في الجدار وبأبواب منزلقة خالية من أي تفاصيل، أما المرآة الكبيرة ذات الإطار الأسود الأنيق فطانت إضافة مميزة للغرفة.

الحمام

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA حمام
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

اعتمد المصمم على مبدأ الأقل هو الأفضل في تصميم الحمام، فتجد الأثاث بسيط التصميم وعملي للغاية مع رقي الخامات المستخدمة.

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