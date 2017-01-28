الأناقة والحداثة يجتمعان في منزل واحد بمدريد

أن تصمم بيت على الطراز الحديث لا يعني فقط أن تختار أثاث وديكورات جديدة، بل يمتد الأمر في إعادة التفكير في التصميمات الداخلية ككل لتتناسب مع الشكل العصري للحياة التي يعيشها قاطنو المنزل، فمثلا في السابق كان المصممون يهتمون بخلق مساحات خاصة وتعدد الغرف في المنزل الواحد، لكن الآن تغير الأمر وأصبح الاهتمام موجه نحو كيفية خلق مساحات مشتركة مريحة لتحافظ على التواصل بين ساكني المنزل. هذا ما راعاه القائمون على تصميم منزل اليوم في عملية التجديد الشاملة التي تعرض لها، حيث ركزوا جهودهم لخلق مساحة مريحة وأنيقة ودافئة تجمع كل العائلة بشكل عملي، مع توفير عدد من الغرف الفردية لتوفير الخصوصية الكاملة لأفراد العائلة.