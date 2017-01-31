بيت مدمج رائع في كل زواياه عندما تكون ملكية الأرض تعود لصاحب المنزل، فإن عملية تجديده تصبح أكثر سهولة، خاصة إن كان غير متصل بالمنازل المجاورة له، تمامًا مثل هوم تاون هاوس، إذا كنت لا تحب المنازل الضيقة غير المريحة، إذا كيف تجعلها غير محدودة؟!

ولكن تصميم المنزل ليبدو كما تريد ليس بالأمر اليسير، ولكنه أيضًا ليس بالمستحيل إذا كان لديك نموذج جيد لاتباعه.

فكرة هذا المقال تأخذك إلى منزل جميل، حيث المساحة المحيطة بالمنزل والمنزل نفسه يساوون الكثير. التفاصيل بسيطة، والتصميم هو عمل المهندسين المعماريين من شركة BIURO PROJEKTOWE MTM STYL. إنه حقًا جميل!