بيت مدمج رائع في كل زواياه عندما تكون ملكية الأرض تعود لصاحب المنزل، فإن عملية تجديده تصبح أكثر سهولة، خاصة إن كان غير متصل بالمنازل المجاورة له، تمامًا مثل هوم تاون هاوس، إذا كنت لا تحب المنازل الضيقة غير المريحة، إذا كيف تجعلها غير محدودة؟!
ولكن تصميم المنزل ليبدو كما تريد ليس بالأمر اليسير، ولكنه أيضًا ليس بالمستحيل إذا كان لديك نموذج جيد لاتباعه.
فكرة هذا المقال تأخذك إلى منزل جميل، حيث المساحة المحيطة بالمنزل والمنزل نفسه يساوون الكثير. التفاصيل بسيطة، والتصميم هو عمل المهندسين المعماريين من شركة BIURO PROJEKTOWE MTM STYL. إنه حقًا جميل!
مرحبًا بكم في منزل جميل يبدو من الخارج كمنزل بالفعل، وذلك لأن جزء من السقف الذي يغطي الطابق الثاني، نرى فيه نافذة مثلثة متساوية الساقين، مع مدخنة. فكرة عظيمة للسقف لزيادة جماله بقدر كبير. البوابة الرمادية المصنوعة من الصلب المتباعد، تبدو مُشرقة.
سنجد باب المدخل بعد 3 أو 4 درجات من السلم قبل دخول المنزل. التقسيم يجعل من التنظيف أمرًا واضحًا وسهلًا. أيضًا باب المرآة يُغلق كما الستائر. أنيق وآمن في الوقت ذاته.
أثناء المشي في المنزل المجاور، كان منزل مقالنا يبدو واضحًا، الطوابق، مع سقف مجلمن عالي، فيما يحتوي الطابق الثاني على شرفة تتمتد عرضيًا لتزيد من النسيم. الأرضية جعلت البيت الزجاجي يستخدم إطلالة الأخضر الداكن للأشجار في الحديقة، فيما تنمو شجيرة صغيرة في داخله لتعود نضرة مرة أخرى.
بالإضافة إلى المنصة اللامعة، فإن جانب المنزل يجعله يبدو وكأنه منزل المرايا، كما أنه يتمتع بشرفة في الخارج قد ضمت كراسي لتناول بعض الشاي أو الرقائق في الهواء الطلق.
ربما يكون الطقس حار للغاية داخل الصوبة الزجاجية. يمكنك إنزال الستائر الخشبية القابلة، ومع الطبيعة الدافئة، تتحول الصوبة الحرارية إلى غرفة معيشة، أو غرفة طعام مع حديقة.. بكل سهولة!
إذا ساءت الأحوال الجوية، أو هناك ضيوف على العشاء، يمكن الانتقال للجلوس على طاولة الطعام في المنزل، حيث سطح المنضدة الخشبي مع لمعان أبيض صناعي دائم، وكراسي جلدية بيضاء مع سندات معدنية. وعلى الطاولة وضعت مفارش وردية للصحون.
بجانب مائدة الطعام، يوجد مطبخ صغير، يعبر عن شغف أصحاب المنزل للطبخ، حيث الثلاجة المزدوجة الأبواب، وقد دفن المايكرويف في الجدار لمزيد من الأناقة، بينما صممت طاولة المطبخ مع الكثير من الأدراج المتدرجة في طبقات مختلفة، مما يجعل من السهل تذكر أماكن الأشياء.
غرفة نوم الابن في الطابقة الثاني، قد صممت لتتناسب مع تفضيلات المراهقين، فهناك مكتب للكمبيوتر والعمل، مع آرائك مريحة وغيتار للعب، فيما وضعت خلفية منقوشة ممتعة.
الحمامات الحديثة في أغلبها بيضاء، مع أنماط من البلاط المرسود بالأسود حول الحوض، ونوافذ كبيرة لتوفير أكبر قدر من الضوء في الحمام، وادخال الهواء الطلق لبيئة جافة جيدة. لا تنسى تثبيت الستائر للخصوصية.
الفتحة في الجدار فوق الحمام تصلح لكل شيء، وضع العطور أو تكييف الهواء. فكرة ليست سيئة على الاطلاق
بمجرد صعود الدرج نصل إلى مساحة مفتوحة، حيث تستخدم تلك الزاوية كغرفة معيشة أو ركن للاسترخاء قبل النوم. وربما الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم مع بعض أقياس المقرمشات. هذا الاطار الثلاثي يطل على الفناء الأمامي.
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