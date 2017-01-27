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8 مطابخ بتصميمات غير تقليدية

Mohammed Awad Mohammed Awad
NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS, Schmidt Palmers Green Schmidt Palmers Green مطبخ
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المطابخ عندما تكون ضيقة المساحة تحتاج لأفكار إبداعية لتكون على قدر المستوى و الطموحات التي نرغبها في شكلها النهائي، بعيداً عن التقليدية في استخدام ألوان فاتحة أو مرايات أو خزانات مغلقة ، إننا اليوم في هوميفاي سنوضح لكم بالنماذج المصورة بعض النقاط الهامة في تصميم 8 مطابخ على مساحة ضيقة كان الإبداع فيها عو العامل المؤثر و الموفر للمساحة برفقة العوامل التقليدية الأخرى المتعارف عليها بين الجميع ..

إليكم التفاصيل ..

1- اللون الموحد

Apartamento Cobertura A.M. Cambui Campinas, Adriana Beluomini Adriana Beluomini مطبخ
Adriana Beluomini

Adriana Beluomini
Adriana Beluomini
Adriana Beluomini

في هذا المطبخ تم استخدام اسلوب اللون الموحد في كل شيء الارضيات و الخزانات و الحوائط حتى الحوض و الرخام المحيط به و الستائر المعدنية على النفافذة حتى شدة الضوء و درجته مماثلة للون الرمادي الموحد في المطبخ بأكمله .

استخدام الخزانات المدفونة أسفل الرف و العلوية بدون بروز يساعد على الاستفادة القصوى من المساحة الوسطى في المطبخ و نلاحظ ذلك بوضوح حيث تم استخدام الجوانب كمساند لكل التطبيقات الموجودة في التصميم بحرفية و ذكاء كبير .

2- حوض داخل حوض

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

استخدام الحوض المنفصل المنقسم لجزئين يساعدك على عدم إحداث فوضى أثناء تحضير الاواني و غسلها  و هذا لأن الماء على أرضيات المطبخ أو على الرفوف المجاورة للحوض يعتبر من علامات الإهمال و عدم النظافة ، و من زاوية أخرى يعد الحوض المتداخل من أجمل الاحواض شكلاً و يظهر فيه مدى الإبداع الهندسي في التصميم و يغنيك عن مشاكل الإنسداد المفاجيء لتصريف المياة التي يعاني منها الكثيرون .

3- رف طائر

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

استخدام الرف بتلك الطريقة المفصلية في طرف الرخام المحيط بالحوض يعتبر من أكثر الافكار انجازاً لتوفير المساحات خصوصاً في المطابخ الضيقة، فبدلاً من تقشير و تجريح سطح الحوض سواء كان من الرخام أو الخشب فإنك ستحصر تحضيراتك و عملك في جزء واحد فقط و بالتالي ستحافظ على باقي السطح نظيفاً، و عند الانتهاء يمكنك ازالة الرف أو غلقه لو كان بمفاصل للأسفل .

4- انتشار الخزانات و الرفوف

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

لو كنت تعاني من ضيق المساحة فإن أي تواجد للأواني أو الحلل في المطبخ سيصبح كارثياً، لذا انشر الخزانات و الأدراج و الرفوف قدر المستطاع في مطبخك لتتجنب خروج أي قطعة من الاواني بلا مكان متسببة في حالة فوضى عارمة في المطبخ الضيق أصلاً ..

5- الضوء الطبيعي و الصناعي

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الضوء لابد أن يكون قوياً في مطبخك الصغير سواء كان في لحظات النهار أو الليل ، و لهذا الغرف لا تحرم نفسك من دخول الضوء الطبيعي نهاراً لمطبخك لزيادة الصحة و الإشراق في كل أركان المطبخ و ليلاً استخدم لمبات قوية تساعدك على استخدام كل أركان المطبخ بنفس الشدة بحيث يكون مطبخك مشرقاً في الليل أيضاً مثل النهار و بالتالي ستحصل على تصميم رائع مبهج طوال اليوم .

6- لماذا لا نعود لدولاب المطبخ ؟!

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

قديماً في مصر كانت تعرف بالنملية ثم تطورت لدولاب المطبخ المصنوع من الخشب أو الألومنيوم و بالتالي أنت في مطبخك الصغير تحتاج لوحدة تجمع فيها كل الأغراض و الأواني في مكان واحد بدلاً من انتشار الخزائن في كل الاركان السفلية و العلوية .

دولاب المطبخ يكون به الرفوف و الأسطح و يستطيع استيعاب كل شيء لازم في المطبخ سواء كان صغيراً أو كبيراً و بالتالي أنت الفائز في معركتك ضد الضيق .

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7- سفرة صغيرة

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

للمساحات المتوسطة يمكنك أن تصمم سفرة صغيرة  توفر عليك المساحة في مكان خاص بالسفرة في خارج المطبخ لو كانت المساحة في المنزل بأكمله تعاني من الضيق، السفرة التي يمكنك استخدامها في مطبخك حاول أن تكون ذات مقاعد صغيرة الحجم و محيطها صغير أيضاً و يفضل ان تكون من النوع القابل للفتح و الغلق للاستفادة الكاملة من المساحة .

8- خزانات للفرن الكهربائي

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

يمكنك دمج و تضمين أجهزة مطبخك الكهربائية في داخل الخزانات المفتوحة بلا أبواب و هذا للحفاظ على المساحة على الرفوف الموجودة حول الحوض، الشكل الجميل الذي يتسبب فيه الفرن الكهربائي بداخل الخزانة كفيل بترجيح الفكرة حتى لو كنت تملك مطبخاً واسعاً و في تلك الحالة يمكنك ادخال الثلاجة أيضاً في جزء يقترب من الخزانات ليكتمل النسق على أكمل وجه .

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