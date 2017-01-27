8 مطابخ بتصميمات غير تقليدية

المطابخ عندما تكون ضيقة المساحة تحتاج لأفكار إبداعية لتكون على قدر المستوى و الطموحات التي نرغبها في شكلها النهائي، بعيداً عن التقليدية في استخدام ألوان فاتحة أو مرايات أو خزانات مغلقة ، إننا اليوم في هوميفاي سنوضح لكم بالنماذج المصورة بعض النقاط الهامة في تصميم 8 مطابخ على مساحة ضيقة كان الإبداع فيها عو العامل المؤثر و الموفر للمساحة برفقة العوامل التقليدية الأخرى المتعارف عليها بين الجميع ..
إليكم التفاصيل ..
في هذا المطبخ تم استخدام اسلوب اللون الموحد في كل شيء الارضيات و الخزانات و الحوائط حتى الحوض و الرخام المحيط به و الستائر المعدنية على النفافذة حتى شدة الضوء و درجته مماثلة للون الرمادي الموحد في المطبخ بأكمله .
استخدام الخزانات المدفونة أسفل الرف و العلوية بدون بروز يساعد على الاستفادة القصوى من المساحة الوسطى في المطبخ و نلاحظ ذلك بوضوح حيث تم استخدام الجوانب كمساند لكل التطبيقات الموجودة في التصميم بحرفية و ذكاء كبير .
استخدام الحوض المنفصل المنقسم لجزئين يساعدك على عدم إحداث فوضى أثناء تحضير الاواني و غسلها و هذا لأن الماء على أرضيات المطبخ أو على الرفوف المجاورة للحوض يعتبر من علامات الإهمال و عدم النظافة ، و من زاوية أخرى يعد الحوض المتداخل من أجمل الاحواض شكلاً و يظهر فيه مدى الإبداع الهندسي في التصميم و يغنيك عن مشاكل الإنسداد المفاجيء لتصريف المياة التي يعاني منها الكثيرون .
استخدام الرف بتلك الطريقة المفصلية في طرف الرخام المحيط بالحوض يعتبر من أكثر الافكار انجازاً لتوفير المساحات خصوصاً في المطابخ الضيقة، فبدلاً من تقشير و تجريح سطح الحوض سواء كان من الرخام أو الخشب فإنك ستحصر تحضيراتك و عملك في جزء واحد فقط و بالتالي ستحافظ على باقي السطح نظيفاً، و عند الانتهاء يمكنك ازالة الرف أو غلقه لو كان بمفاصل للأسفل .
لو كنت تعاني من ضيق المساحة فإن أي تواجد للأواني أو الحلل في المطبخ سيصبح كارثياً، لذا انشر الخزانات و الأدراج و الرفوف قدر المستطاع في مطبخك لتتجنب خروج أي قطعة من الاواني بلا مكان متسببة في حالة فوضى عارمة في المطبخ الضيق أصلاً ..
الضوء لابد أن يكون قوياً في مطبخك الصغير سواء كان في لحظات النهار أو الليل ، و لهذا الغرف لا تحرم نفسك من دخول الضوء الطبيعي نهاراً لمطبخك لزيادة الصحة و الإشراق في كل أركان المطبخ و ليلاً استخدم لمبات قوية تساعدك على استخدام كل أركان المطبخ بنفس الشدة بحيث يكون مطبخك مشرقاً في الليل أيضاً مثل النهار و بالتالي ستحصل على تصميم رائع مبهج طوال اليوم .
قديماً في مصر كانت تعرف بالنملية ثم تطورت لدولاب المطبخ المصنوع من الخشب أو الألومنيوم و بالتالي أنت في مطبخك الصغير تحتاج لوحدة تجمع فيها كل الأغراض و الأواني في مكان واحد بدلاً من انتشار الخزائن في كل الاركان السفلية و العلوية .
دولاب المطبخ يكون به الرفوف و الأسطح و يستطيع استيعاب كل شيء لازم في المطبخ سواء كان صغيراً أو كبيراً و بالتالي أنت الفائز في معركتك ضد الضيق .
للمساحات المتوسطة يمكنك أن تصمم سفرة صغيرة توفر عليك المساحة في مكان خاص بالسفرة في خارج المطبخ لو كانت المساحة في المنزل بأكمله تعاني من الضيق، السفرة التي يمكنك استخدامها في مطبخك حاول أن تكون ذات مقاعد صغيرة الحجم و محيطها صغير أيضاً و يفضل ان تكون من النوع القابل للفتح و الغلق للاستفادة الكاملة من المساحة .
يمكنك دمج و تضمين أجهزة مطبخك الكهربائية في داخل الخزانات المفتوحة بلا أبواب و هذا للحفاظ على المساحة على الرفوف الموجودة حول الحوض، الشكل الجميل الذي يتسبب فيه الفرن الكهربائي بداخل الخزانة كفيل بترجيح الفكرة حتى لو كنت تملك مطبخاً واسعاً و في تلك الحالة يمكنك ادخال الثلاجة أيضاً في جزء يقترب من الخزانات ليكتمل النسق على أكمل وجه .