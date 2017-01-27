8 مطابخ بتصميمات غير تقليدية

في هذا المطبخ تم استخدام اسلوب اللون الموحد في كل شيء الارضيات و الخزانات و الحوائط حتى الحوض و الرخام المحيط به و الستائر المعدنية على النفافذة حتى شدة الضوء و درجته مماثلة للون الرمادي الموحد في المطبخ بأكمله .

استخدام الخزانات المدفونة أسفل الرف و العلوية بدون بروز يساعد على الاستفادة القصوى من المساحة الوسطى في المطبخ و نلاحظ ذلك بوضوح حيث تم استخدام الجوانب كمساند لكل التطبيقات الموجودة في التصميم بحرفية و ذكاء كبير .