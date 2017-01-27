تصميم مشرق لمنزل يرد الروح

تمت مراعاة ترك مساحات كبيرة للتنقل مع سحر الباركية اللامع في الأرضيات دون عوائق أو تدخل سواء في أثاث زائد عن الحد أن تقسيمات لا فائدة منها، تم ترك المساحة في الوسط كما نشاهد دون أي تدخل خصوصاً في المناطق المؤدية للغرف أو الشرفات و هو ما جعل المنزل مشرقاً لانه لا يوجد أي عوائق في طريق الضوء أو مجال انتشاره مع الاعتماد على اللون الأبيض و المصابيح القوية في الممرات الداخلية… تفكير للشعور بالبراح ناجح للغاية .