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تصميم مشرق لمنزل يرد الروح

Mohammed Awad Mohammed Awad
11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
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اليوم جولتنا في إبداع تصميم رائع لمنزل يصلح للسكن العائلي بأفكار مناسبة للتطبيق في مختلف المستويات و الميزانيات و سهلة الاقتباس في منزلك، منزل  اليوم صمم على مساحة كبيرة تمت مراعاة حرية الحركة فيها و انتشار و تدفق الضوء الطبيعي كعامل ثابت في كل الغرف ، و انتشار اللون الأبيض كذلك الذي يعبر عن تأثر المصممين في مكتب TOMMASO GIUNCHI الإيطالي بديكور البحر المتوسط العصري ، صحيح أن هذا التأثر ليس هو المسيطر و لكنه متواجد بقوة ..

إليكم التفاصيل الرائعة ..

صالة كبيرة

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

تمت مراعاة ترك مساحات كبيرة للتنقل مع سحر الباركية اللامع في الأرضيات دون عوائق أو تدخل سواء في أثاث زائد عن الحد أن تقسيمات لا فائدة منها، تم ترك المساحة في الوسط كما نشاهد دون أي تدخل خصوصاً في المناطق المؤدية للغرف أو الشرفات و هو ما جعل المنزل مشرقاً لانه لا يوجد أي عوائق في طريق الضوء أو مجال انتشاره مع الاعتماد على اللون الأبيض و المصابيح القوية في الممرات الداخلية… تفكير للشعور بالبراح ناجح للغاية .

في الممرات و الغرف الرئيسية

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

المصابيح الليد انتشرت في الممرات لتعوض غياب جزئي للضوء فيها على عكس الغرف الرئيسية المطلة على النوافذ و الشرفات التي تتمتع بقدر كبير منا لضوء الطبيعي مع الاعتماد على مصدر واحد فقط من الضوء الصناعي و النجف مثل النجفة الهيكلية المتدلية اعلى السفرة ذات الكراسي الزجاجية الرائعة التي تكمل المشهد المشرق في المكان بأكمله

غرفة المعيشة الرائعة

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

الشكل العام لغرفة المعيشة لم يختلف عن باقي المسطح المعتمد على ترك المساحة في الوسط ، و الأضواء منتشرة في كل مكان مع اعتماد بسيط على العملية في الفراغات المستخدمة في الحائط الرئيسي بالغرفة لعمل مكتبة للتليفزيون و الكتب بشكب رائع أمام المقاعد و الكنب التي وضعت في اتجاه واحد ينظر إليها و ليس جلسة بالمعنى المفهوم مما يرجح استخدامها بشكل أكبر للمعيشة و ليس للاستقبال

عن قرب

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

المطبخ عن قرب به جميع الأفكار الهادئة التي يمكن أن تحقق لمطبخك منظر نظيف و مرتب على الدوام، بداية من بيوت النوم المدفونة في الخزانات من الخلف و البوتوجاز المدفون في السطح الرخامي المحيط بالحوض مع بعض الفراغات و الرفوف المستخدمة لحفظ المستحضرات اللازمة في المطبخ و التي أظهرت شكلاً جمالياً أيضاً

المطبخ خلف أبواب زجاجية

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

المطبخ تم وضعه داخل أبواب زجاجية و هي منطقية حينما رأينا الكم الكبير لاستخدام الزجاج و الاعتماد على عدم وجود عوائق للضوء في الغرف الرئيسية و باعتبار المطبخ جزء منها نلاحظ الاعتماد على الخشب الأبيض في الخزانات و السقف مع  عدم تغيير الأرضية المنتشرة في المسطح بأكمله للشعور بمساحة أكبر

حمام خارجي

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

ذلك الحمام يوجد في أقصى الخارج ناحية الغرف الرئيسية و يتمتع بتصميم رائع و خصوصية كبيرة في استخدام الزجاج المصنفر بدلاً من الشفاف في النوافذ ، و من باب الاعتماد على الجماليات أيضاًَ تم استخدام وحدة حوض من نفس لون و شكل الباركية المستخدم في الارضيات مع بعض التطعيمات اللامعة من الموزاييك التي ساهمت في كسر الشكل الغامق للخشب مع مساحة أكبر للمرايات و الأضواء الفاتحة في النصف الأساسي للحمام المتواجد فيه الحوض و الكابينية .

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الحمام الإضافي مثالي

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

الضوء لازال مسيطراً على الأجواء حتى في داخل الحمام، ذلك المنزل يطل على الشمس و الهواء الطلق من كل الاتجاهات و هو ما أبرزه بنجاح ذلك التصميم، مع الاعتماد على الادوات الصحية الفاتحة و الأسطح اللمعة حول الحوض و الأرضيات و التكرار في استخدام الزجاج أصبح لدينا حماماً براقاً و رائعاً على كل المستويات و من لون واحد فقط .

استخدامات أخرى

11470 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

نلاحظ أن الحمام في الداخل به العديد من الاستخدامات الأخرى مثل الغسالات الأوتوماتيك للملابس و لكنها وضعت خلف العمود لتخفى عن انظار الضيوف و من جهة أخرى لا تحدث ضجيجاً و لا فوضى في الحمام الهاديء

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