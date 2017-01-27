14 تصميم لأبواب منزلقة لاستغلال المساحات

عندما يتعلق الأمر بتصميم أبواب غرف منزلك، فعليك دراسة الأمر جيدا من حيث الاستخدام والمساحة والذوق الخاص بك، تختلف أنواع الأبواب ما بين المفصلي والمنزلق والمنطبق والمروحي، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 14 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..