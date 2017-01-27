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14 تصميم لأبواب منزلقة لاستغلال المساحات

آية منير آية منير
La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
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عندما يتعلق الأمر بتصميم أبواب غرف منزلك، فعليك دراسة الأمر جيدا من حيث الاستخدام والمساحة والذوق الخاص بك، تختلف أنواع الأبواب ما بين المفصلي والمنزلق والمنطبق والمروحي، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 14 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..

1. إطار خشبي..

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

بتصميم رائع مكون من إطار خشبي مقسم إلى وحدات تشكل الهيكل الرئيسي للباب نفسه..

2. تواصل مع الطبيعة..

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura الغرف
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

هنا استخدام باب منزلق من الزجاج ذو إطار معدني أسود اللون هو الخيار الأفضل على الإطلاق، لرؤية كاملة للطبيعة الخلابة المحيطة بالغرفة وتواصل معها لتبح الغرفة جزء منها..

3. حديقة منزلك..

homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

homify
homify
homify

إن كانت لك حديقة بمنزلك مع تراس مفتوح عليك باختيار الباب المنزلق فهو يصلح لتواصل أسهل مع داخل المنزل..

4. نقوش ذهبية..

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 أبواب زجاجية
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

لمزيد من الخصوصية للباب المنزلق الزجاجي، اترك لمستك من النقوش الذهبية لتجعل الرؤية غير واضحة..

5. أبواب زجاجية مع ستائر بيضاء..

CORTINAS Y PERSIANAS RESIDENCIA EN SANTA FE, BERRY BLINDS INTERIORISMO BERRY BLINDS INTERIORISMO شبابيك و أبوابستائر
BERRY BLINDS INTERIORISMO

BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO

إن كنت تبحث عن الخصوصية والرؤية الواضحة والإضاءة القوية معا، فإليك هذا النموذج سيناسبك بالتأكيد، أبواب زجاجية ذو شفافية عالية مع ستائر من نوع خاص باللون الأبيض..

6. حائط فاصل..

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

يمكنك تصميم باب منزلق خلف حائط بدلا من ضلفة أخرى، هذا الحل عملي أكثر إن كانت عرض الباب لا يمسح بتصميم ضلفتين..

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7. باب أم خزانة..

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO شبابيك و أبوابأبواب
BAO

BAO
BAO
BAO

يمكنك إضافة لمسة خادعة بتصميم يشبه كثيرا لتصميم الخزانة ولكن في الأساس هو باب منزلق مكون من مربعات متساوية من الزجاج غير الشفاف بإطارات بيضاء من الخشب أو المعدن..

8. تصميم تقليدي..

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

مع تصميم تقليدي موجود في كل بيت، مصنوع من اجود أنواع الخشب وزجاج برسومات ساحرة..

9. طريقة تركيب مختلفة..

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

طريقة التركيب والتثبيت للأبواب المنزلقة متعددة، هنا اختار المصمم تركيب الباب بدون مجري ولكن بواسطة قضيب وحلقات متحركة..

10. مساحة كبيرة.

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

للحفاظ على التأثير البصري والاحساس بكبر المساحة، استخدم أبواب شفافة منزلقة ذو إطارات خشبية أو معدنية ذو مقطع صغير جدا..

11. ركن خاص..

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك تصميم ركن خاص مبتكر في غرفتك، كحديقة صغيرة مضاءة طبيعيا ومقعدين لجلسة رومانسية..

12. اثنان في واحد..

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

الأبواب المنزلقة تسمح لكل الاختيارات، فحين تحب أن يصبح منزلك كفراغ واحد يسهل عليك ذلك، وحين تبحث عن قليل من الخصوصية فإن ذلك متاح..

13. تهوية جيدة..

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

المطابخ ذو شرفة تحتاج إلى الأبواب المنزلقة كحل عملي لتهوية جيدة وإضاءة مشرقة..

14. زجاج غير شفاف..

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

استخدام الزجاج على عكس ما يعتد أنه دائما لا يحافظ على الخصوصية من الأخطاء الكبير، وهذا النموذج يؤكد ذلك فتصميم الباب ككل من الزجاج وبرغم ذلك تحقيق جانب الخصوصية على أكمل وجه، باستخدام نوع من الزجاج غير الشفاف..

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