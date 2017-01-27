14 تصميم لأبواب منزلقة لاستغلال المساحات

عندما يتعلق الأمر بتصميم أبواب غرف منزلك، فعليك دراسة الأمر جيدا من حيث الاستخدام والمساحة والذوق الخاص بك، تختلف أنواع الأبواب ما بين المفصلي والمنزلق والمنطبق والمروحي، ولكل منهم وظيفة خاصة به واستخدامات مناسبة له، اليوم سندرس معا أحد أهم هذه الأنواع وهي الأبواب المنزلقة، والتى تناسب أكثر الأماكن الضيقة أو حينما نبحث عن توفير مساحات، تختلف الأشكال والنماذج لهذا النوع حسب الطراز المتبع للفراغ نفسه، إليكم 14 نموذج رائع للأبواب المنزلقة قد تحب أحدهم وتود امتلاكه في منزلك..
بتصميم رائع مكون من إطار خشبي مقسم إلى وحدات تشكل الهيكل الرئيسي للباب نفسه..
هنا استخدام باب منزلق من الزجاج ذو إطار معدني أسود اللون هو الخيار الأفضل على الإطلاق، لرؤية كاملة للطبيعة الخلابة المحيطة بالغرفة وتواصل معها لتبح الغرفة جزء منها..
إن كانت لك حديقة بمنزلك مع تراس مفتوح عليك باختيار الباب المنزلق فهو يصلح لتواصل أسهل مع داخل المنزل..
لمزيد من الخصوصية للباب المنزلق الزجاجي، اترك لمستك من النقوش الذهبية لتجعل الرؤية غير واضحة..
إن كنت تبحث عن الخصوصية والرؤية الواضحة والإضاءة القوية معا، فإليك هذا النموذج سيناسبك بالتأكيد، أبواب زجاجية ذو شفافية عالية مع ستائر من نوع خاص باللون الأبيض..
يمكنك تصميم باب منزلق خلف حائط بدلا من ضلفة أخرى، هذا الحل عملي أكثر إن كانت عرض الباب لا يمسح بتصميم ضلفتين..
يمكنك إضافة لمسة خادعة بتصميم يشبه كثيرا لتصميم الخزانة ولكن في الأساس هو باب منزلق مكون من مربعات متساوية من الزجاج غير الشفاف بإطارات بيضاء من الخشب أو المعدن..
مع تصميم تقليدي موجود في كل بيت، مصنوع من اجود أنواع الخشب وزجاج برسومات ساحرة..
طريقة التركيب والتثبيت للأبواب المنزلقة متعددة، هنا اختار المصمم تركيب الباب بدون مجري ولكن بواسطة قضيب وحلقات متحركة..
للحفاظ على التأثير البصري والاحساس بكبر المساحة، استخدم أبواب شفافة منزلقة ذو إطارات خشبية أو معدنية ذو مقطع صغير جدا..
يمكنك تصميم ركن خاص مبتكر في غرفتك، كحديقة صغيرة مضاءة طبيعيا ومقعدين لجلسة رومانسية..
الأبواب المنزلقة تسمح لكل الاختيارات، فحين تحب أن يصبح منزلك كفراغ واحد يسهل عليك ذلك، وحين تبحث عن قليل من الخصوصية فإن ذلك متاح..
المطابخ ذو شرفة تحتاج إلى الأبواب المنزلقة كحل عملي لتهوية جيدة وإضاءة مشرقة..
استخدام الزجاج على عكس ما يعتد أنه دائما لا يحافظ على الخصوصية من الأخطاء الكبير، وهذا النموذج يؤكد ذلك فتصميم الباب ككل من الزجاج وبرغم ذلك تحقيق جانب الخصوصية على أكمل وجه، باستخدام نوع من الزجاج غير الشفاف..
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