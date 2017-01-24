شقة صغيرة ذات مستوي عالي من الجمال والرقي!

اللون الأخضر من الألوان الرائعة جداً فى التصميم، فبجانب لمسته الأنيقة والجذابة، اللون الأخضر من الألوان التى لها تأثير نفسر ايجابى على أفراد المنزل، فاللون الأخضر مريح جداً للأعصاب وأيضاً مريح للعينين عند النظر إليه لذلك هو من الألوان المفضلة جداً للأستعانة بها فى الديكور، واليوم نحن فى جولة مع هوميفاى داخل منزل استعان المصمم بلمسات من اللون الأخضر بشكل جذاب ورائع فى تصميمه.
البداية مع غرفة المعيشة التى ابدع المصمم فى وضع لمسات اللون الأخضر فى تصميمها، صممت جدران الغرفة من الخشب الباركيه بلمسته الدافئة، واختار المصمم للجدران أن يتحدث كل جدار عن نفسه بألوان مختلفة فجاء الجدار خلف الأريكة متناسق مع لون البيج الداكن للأرضيات، اما الجدار فى الجهة المقابلة فأختار له المصمم أن يكون كل جزء بلون مختلف من درجات الأخضر فتميزت الغرفة بأطلالة مبهجة.
اختيار اثاث غرفة المعيشة جاء مختلف ومميز جداً، فأختار المصمم للأريكة اللون الرمادى الحيادى واختار أن ينطق الكرسى باللون الأخضر الجذاب متناسقاً مع لون السجادة بشكل أكثر من رائع، لمسات الديكور والأضاءة فى الغرفة كانت مميزة وبسيطة جداً، تنوعت الأضاءة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة والتى غلفتها ستار خفيف وجذاب من اللون الأخضر وبين الأضاءة القادمة من السبوتات المتناثرة فى السقف وهذا الكشاف المميز.
فى الجدار المقابل للأريكة كان ركن المشاهدة الذى وضع فيه المصمم التليفزيون، واختار لتصميم هذا الجدار لمسة مختلفة فى تصميمه وطلائة على هيئة تضليعات من اللون البنى الذى تناسق بشكل واضح مع المكتبة الخشبية البسيطة.
غرفة السفرة والمطبخ جاء تصميمها على النمط المعاصر الذى يعتمد على دمج غرفة السفرة والمطبخ، فجاء تصميم غرفة السفرة بسيط، فقط طاولة خشبية يحيط بها بعض الكراسى البسيطة، واستغل المصمم الجدار وأضاف له بعض الأرفف الداخلية لأضافة الديكورات البسيطة.
فى المطبخ استعان المصمم باللون الأخضر بطريقة ديناميكية جداً من خلال اختيار الأثاث كما نرى، ولم يعتمد على الأخضر فقط بل على بعض اللمسات الهادئة من اللون الأزرق والأبيض، ليصبح لدينا مطبخاً جذاباً.
أما فى تصميم غرفة النوم فحرص المصمم أن تغمرها الدفئ بطريقة واضحة جداً فى كافة تفاصيلها، فأعتمد على الألوان الترابية الهادئة كالبيج، الأبيض والطوبى الداكن مع لمسة من اللون الأخضر فى تفاصيل الديكور التى خلقت أطلالة جذابة وأنيقة للغرفة.
صحيح أن غرفة النوم هى الملاذ للحصول على لحظات من الراحة والأسترخاء، لكن لا مانع من تخصيص جزء صغير للعمل مثل ما فعل المصمم فى تلك الغرفة، فقام بتخصيص جزء فى الجدار المقابل للسرير للعمل ودعم تلك المنطقة بالأضاءة المناسبة كما نرى.
وختاماً مع تصميم الحمام داخل المنزل الذى اعتمد فيه المصمم على الخشب مع الطوب الجيرى الأبيض، الحمام مساحته صغيرة ألا ان المصمم استغل كل جزء داخل الحمام بطريقة ذكية جداً، فصمم تلك الأرفف الأفقية بطول الجدار لتسمح لك بتخزين الاغراض واستغل المنطقة اسفل الحوض أيضاً لوضع الغسالة وبهذا استطاع ان يستغل كافة الاركان داخل الحمام بطريقة مناسبة.
لمسات اللون الأخضر فى تصميم الحمام بدت واضحة فى تفاصيل الديكورات كما نرى، وأيضاً عن منطقة حوض الاستحمام أضاف لها المصمم لمسة مختلفة من السيراميك باللون الأبيض والأخضر معاً.
وهنا نرى المنزل بشكل واضح على ورق التصميم الهندسى، الذى يوضح لنا كيفية تصميم المنزل بالكامل وتقسيمه.
تعرفوا على تصميمات الليفنج الحديثة من هنا: أحدث 13 غرفة ليفينج في 2017 بأشكال إضاءة رائعة