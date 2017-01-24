شقة صغيرة ذات مستوي عالي من الجمال والرقي!

البداية مع غرفة المعيشة التى ابدع المصمم فى وضع لمسات اللون الأخضر فى تصميمها، صممت جدران الغرفة من الخشب الباركيه بلمسته الدافئة، واختار المصمم للجدران أن يتحدث كل جدار عن نفسه بألوان مختلفة فجاء الجدار خلف الأريكة متناسق مع لون البيج الداكن للأرضيات، اما الجدار فى الجهة المقابلة فأختار له المصمم أن يكون كل جزء بلون مختلف من درجات الأخضر فتميزت الغرفة بأطلالة مبهجة.